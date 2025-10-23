Пришельцы, будущее и Шанхай: гид по Большому фестивалю мультфильмов — 2025

24 октября по 5 ноября в Москве стартует XIX Большой фестиваль мультфильмов — один из главных анимационных смотров в России, где можно увидеть обилие ярких работ со всей страны и из других государств. С 7 по 16 ноября многие работы также смогут увидеть зрители со всей страны — в рамках онлайн-версии БФМ. В обширной программе фестиваля — большим он назван не просто так — легко потеряться, так что мы подготовили для вас небольшой путеводитель по его хитам и скрытым жемчужинам.
«Арко»
Красочный франко-американский сай-фай Уго Бьенвеню
, победивший на анимационном фестивале в Анси. Десятилетний Арко живет в XXX веке и мечтает о путешествиях во времени, которые разрешены с 12. Однажды терпение у мальчика лопается, и он крадет специальный костюм старшей сестры, чтобы отправиться в прошлое. В 2075 году его встречает сверстница Айрис, готовая помочь горе-хрононавту в радужном плаще. Для Бьенвеню, работавшего над «Человеком-муравьем
» и авторскими короткометражками, это полнометражный дебют, сразу же снискавший признание анимационного сообщества. «Арко» сравнивают с работами Хаяо Миядзаки
, а выпускника Gobelins и калифорнийского Университета искусств записывают в надежды французской индустрии.
«ЧаО»
Еще один лауреат Анси: фантазия на тему «Русалочки», чьи события разворачиваются в Шанхае будущего, удостоилась Приза жюри. ЧаО — принцесса (под)водного мира, которая врывается в жизнь робкого инженера Стефана и сообщает, что готова выйти за него замуж. Общественность и особенно глава судостроительной корпорации, где трудится «жених», крайне заинтересованы в хороших отношениях с королем Тритоном, а потому молодой человек соглашается. Амбициозный проект Studio 4°C
(«Игра разума
», «Никуко из рыбацкой деревни
»), на создание которого ушло девять лет. Руководил процессом опытный аниматор Ясухиро Аоки
, для которого фильм стал полнометражным дебютом в качестве постановщика. «ЧаО» можно назвать выставкой достижений студии, отмечающей 40-летие: обилие деталей, нестандартные визуальные и дизайнерские решения, скрупулезная проработка движения — на всё ушло десять тысяч ключевых кадров (в среднем используют в три раза меньше). Сама история не настолько богатая, но это легко не заметить, разглядывая (над)водные богатства «ЧаО».
«Майя, придумай название»
Хулиганский альманах для всей семьи, созданный режиссером «Науки сна
» и «Вечного сияния чистого разума
» Мишелем Гондри
. Поскольку они с дочерью Майей живут в разных странах, каждый вечер он просит её придумать название, которое служит отправной точкой для веселого приключения с девочкой в главной роли. Выполненный в технике перекладки
мультфильм получил награду в секции Generation Kplus Берлинского кинофестиваля. Закадровый голос принадлежит Пьеру Нине
.
«На выброс»
Новый фильм классика отечественной анимации Константина Бронзита
— двукратного оскаровского номинанта, снявшего «Уборную историю — любовную историю
», «Мы не можем жить без космоса
» и «Лунтик. Возвращение домой
». «На выброс» — комическая одиссея выброшенных вещей, которые ищут Рай: для галстука-модника это возвращение в богатый дом, для треснувшей вазочки и ботинка со спутником-жвачкой — мифическое место, где мусор обретает счастье и покой. Премьера скарбной притчи состоялась на фестивале актуального кино «Маяк», где «На выброс» стал первым конкурсным мультфильмом, поэтому жюри не придумало, как наградить работу мэтра. Однако четкую драматургию, артистизм предметов и жизнеутверждающий посыл — о важности устремлений и вторых шансов — индустриальная публика однозначно оценила.
«Набережная Сисоват»
Впечатляющая работа французского тандема Стефани Лансак
и Франсуа Леруа
, которые уже 20 лет делают проекты на материале Восточной Азии. Их новый мультфильм — эко-хоррор в водовороте ротоскопированного
Пномпеня, снятый в смешанной технике и на кхмерском языке. Авторы деликатно и остроумно соединяют камбоджийскую проблему с мусором, к которой хотят привлечь внимание, с национальной мифологией. Антисанитария приводит не только к болезням, но и размножению плотоядных демониц-красу
, представляющих собой летающую женскую голову со свисающими внутренностями.
«Городской дуэт»
Остроумная и креативная работа Юэ Хунюя
— студента Университета Тунцзи, где он изучает дизайн и цифровые медиа. События мультфильма разворачиваются в вековом человейнике «Лунчан»
, который возвели в Шанхае еще во времена иностранных концессий. Теперь здесь обитают сын и отец, живущие будто в параллельных мирах. Пока один зашивается на работе, зажатый тисками дедлайнов и тягостных мыслей, второй живет размеренной жизнью, ухаживая за садом, гуляя по балкону и предаваясь воспоминаниям. Их быт вписан подобие «Кубика Рубика»: два куба три на три мутируют в соответствии с занятиями и локацией. Так по соседству вращаются механизмы повседневности — мучительный и спасительный, которые однажды должны пересечься.
«Кукла и кит»
Победившую на «Бессоннице» жутковатую фантазию о (не)человеческой марионеточности по мотивам Карло Коллоди
снял Роберто Катани
, заявивший о себе четверть века назад сюрреалистичным калейдоскопом «Праздника
». В «Пиноккио» люди тоже подвергаются трансформации: превращаются в лестницы, ходят строем, подчиняются культу личности. Видя это, стойкий деревянный болванчик отказывается от мечты стать мальчиком: танцевать можно и без кожи с плотью, а шансов стать игрушкой в чужих руках все-таки поменьше. Интересный микс «Пиноккио Гильермо дель Торо
» и «Левиафана
» (в подобном ключе можно расшифровать кита из названия).
«Аниметро»
Отечественный «Зверополис
» — или забавная рифма к прошлогоднему франко-бельгийскому ромкому «Следующий?
». В мультфильме Натальи Грофпель
(«Барсукот
», «Письма куклы
») леди Леопард ищет любовь по дороге домой — листая звериный Тиндер в животном метро. Остроумная комедия чувств и наблюдений — надпись «Не прислоняться» заменяет перечеркнутый слон, одна из станций превращается в «Площадь эволюции» — заканчивается погоней и напоминанием, что не всё красное красиво, а то, что блестит, — золото. Главное — найти родственную душу.
«Алёшенька»
Уральская научно-фантастическая былина Дмитрия Геллера
, ранее удостоенная гран-при «Суздальфеста» и приза лучшему национального конкурса на «Бессоннице». Бутоноголовые пришельцы играют в бадминтон, когда одного из них зовет домой мама. Тот садится в тарелку и отправляется в путь, но, решив срезать через Землю, оказывается сбит. Так он становится Алёшенькой, знаменитым кыштымским карликом, вызывающим интерес бездетной женщины, спецслужб и мифических созданий (птица Сирин, Баба-Яга и Великий Полоз). Хтонический синтез органично существует в рамках короткой и жизнеутвеждающей истории, напоминая о масштабном «Криптополисе
».
«Сын»
Фестивальный хит Жанны Бекмамбетовой
(«Дневник Андрюши
»), победивший в конкурсе «Короче» и короткометражной программе Шанхайского смотра. Мультфильм, созданный в копродукции Казахстана и России, посвящен отцу и сыну, которые живут где-то в степи. У мальчика ДЦП, из-за чего во всем требуется помощь родителя, однако он проявляет мощную силу воли, когда видит по телевизору, как на Марсе высаживается неторопливый робот Оппортьюнити. Трогательная кукольная история не может не растрогать.
Целых два блока современных авторов из Венгрии, которые славятся смелостью и свободой, нестандартным дизайнами и любовью к абсурдизму. Познакомившись с этой программой и полнометражным «Синим пеликаном
» из секции «Внеконкурсные полнометражные фильмы», можно увидеть, благодаря чему венгерская анимация «взлетела как ракета».
.
