Пришельцы, будущее и Шанхай: гид по Большому фестивалю мультфильмов — 2025

что почитать?

Неизвестный напал на режиссера с ножом

В новом сезоне для семьи Градовых наступают еще более темные времена

«Я тебя вышвырну из моей компании»: Алексей Гуськов, Юлия Снигирь и Даниил Страхов в тизер-трейлере «Золотого дна 2»

Телеведущая считает, что сама накликала беду

«Я молниеносно вырастила себе рак»: Маргарита Симоньян рассказала о причинах заболевания

Антон Хабаров и Андрей Фролов завершили расследование в новом сезоне «Страха над Невой»

День семьи: Букины, Сергеевы, Пыжовы и другие родители со взрослыми детьми

«Тренер»: Юра, мы все проиграли

Индийские кинопутешествия во времени и другие t-аномалии

Интервью

Сергей Нотариус: «Когда комедия рождается из драмы, она становится в несколько раз смешнее»

Режиссер и сценарист сериала «День семьи» — о фиксировании реальности, сложностях кастинга и балансе между вечными темами и трендами