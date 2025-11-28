Кино-Театр.Ру
«Навар» на «Свободе»: гид по четвертому фестивалю авторского кино «Зимний»

Фестивальная колонка >>
28 ноября 2025
В московском кинотеатре «Художественный» 1 декабря начинает работу четвертый Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний». В конкурсе этого года, как рассказали программный директор смотра Наталья Мокрицкая и продюсер фестиваля Максим Королев, готовы были показывать не только премьерное кино, однако в итоге удалось получить фильмы, которые зрители увидят на фестивале впервые. Нынешний «Зимний» трансформировал программу московских премьер в отдельный блок «Выбор программного директора», где будут показаны картины, уже удостоенные внимания на других фестивалях. А кроме того, обновил деловую программу за счет большого кинорынка авторского кино. Рассказываем обо всех фильмах конкурсной программы и обращаем внимание и на другие, внеконкурсные, показы.

КОНКУРС

Холодное сердце
2 декабря, 18:00, к/т «Художественный»

Холодное сердце (2026)
фото: кадр из фильма "Холодное сердце" / Кинотека

Современная интерпретация «Снегурочки» Островского в постановке Владимира Котта – с беловласой Машей Кошиной в главной роли и «пацаном» Славой Копейкиным, который играет Леля, чьи чудные песни в оригинальной пьесе влекли холодную девицу к людям. В новой версии Лель – модный столичный диджей, который возвращается в родную, но уже полупустую деревню. Берендей тут работает обычным сторожем, приютившие Снегурочку Бобыль (Юрий Кузнецов) и Бобылиха (Татьяна Захарова) – станционными смотрителями, а Мизгирь в исполнении Никиты Кологривого оказывается успешным предпринимателем из райцентра. Несмотря на современную версию, смыслы классической сказки остаются неизменными – только истинная любовь способна растопить даже самое холодное во всех смыслах сердце.


Кукла
3 декабря, 18:00, к/т «Художественный»

«Навар» на «Свободе»: гид по четвертому фестивалю авторского кино «Зимний»
фото: кадр из фильма "Кукла" / "Лаборатория кино"

Режиссерский дебют актера Егора Бероева, который, к тому же, сам написал сценарий. В центре сюжета – Надя (первая роль Анны Панкратовой), которая в юности убила неверного жениха, но теперь пытается исправить ошибки прошлого и вернуться к нормальной жизни. Так, после выхода из тюрьмы она начинает поиски дочери, которую родила в неволе. В поисках ей помогает не только друг, но и великая сила материнской любви, которая помогает выжить героине и хотя бы попытаться найти опору в новой, лишь иллюзорно свободной жизни.


Свобода
4 декабря, 18:00, к/т «Художественный»

Свобода (2026)
фото: кадр из фильма "Свобода" / ИП Лаврентьев Е.А.

Абсурдистская комедия про «красивых и смелых женщин» стала первым независимым проектом режиссера Евгения Лаврентьева, работавшего над «Личным номером» и сериалами «Барвиха», «Амазонки», «На краю». Фильм «Свобода» он сам называет «левацким памфлетом на тему нескромного обаяния буржуазии, сделанным с любовью к объектам иронии и к избыточно свободным человеческим порханиям». Режиссер тоже то и дело появляется на экране, чтобы поделиться со зрителями мыслями по поводу всего происходящего.


Мальчик и робот
5 декабря, 17:00, к/т «Художественный»

«Навар» на «Свободе»: гид по четвертому фестивалю авторского кино «Зимний»
фото: кадр из фильма "Мальчик и робот" / "Задорин Студио"

Полнометражный игровой дебют Екатерины Задориной, которая 20 лет назад победила в конкурсе короткого метра на «Кинотавре» с фильмом «Двое» еще под девичьей фамилией Гроховская, а затем работала не только над игровыми картинами – например, драмой «Человек безвозвратный», представленной на фестивале в Роттердаме, но и над анимационными проектами. «Мальчик и робот» тоже представляет собой синтез отечественного артхауса и трогательного диснеевского «Валл-И». В мире постапокалипсиса мальчик и робот идут навстречу неизвестности, чтобы разыскать отца ребенка. Их путь – это история дружбы, человечности и веры в то, что даже среди развалин можно найти свет.


Цинга
5 декабря, 19:30, к/т «Художественный»

Цинга (2026)
фото: кадр из фильма "Цинга" / Свердловская киностудия

Еще один фильм конкурса «Зимнего» стал игровым дебютом для известного документалиста Владимира Головнева, причем спродюсировал этот проект другой режиссер неигрового кино, теперь уже неплохо чувствующий себя и в игровых фильмах Евгений Григорьев, который также является директором по развитию Свердловской киностудии. Она же и занималась производством «Цинги», снятой при этом не на Урале, а в Ямало-Ненецком автономном округе. По сюжету картины молодой миссионер-послушник, роль которого играет Никита Ефремов сталкивается с загадочным миром и почти языческими верованиями ямальских оленеводов. Продраться сквозь местные силы, мифы и легенды ему предстоит через пусть испытаний, грехопадений и роковой болезни, которая по местным преданиям, всегда является в образе красивой женщины.


Пастбища богов
6 декабря, 17:30, к/т «Художественный»

«Навар» на «Свободе»: гид по четвертому фестивалю авторского кино «Зимний»
фото: кадр из фильма "Пастбища богов" / "Синема Концепт Продакшн"

Выпускник мастерской Алексея Учителя – режиссер Анар Аббасов – любит погружаться в тягучие мистические исследования разных народов. Так было и с его первым фильмом «Амун», действие которого происходило в Иудейской пустыни, и с его первым сериалом «Зверобой», где маньяк чуть не затерялся в отечественной тайге. На этот раз в горах таджикистанского Памира, на высоте нескольких тысяч метров, вдали от цивилизации, человек в пограничной ситуации понимает, кто он. И получает то, что заслуживает – от природы, бога и своего собственного нутра.


Навар
6 декабря, 20:45, к/т «Художественный»

НАВАР (2026)
фото: Даниил Петрий, кадр из фильма "НАВАР"

Хулиганский игровой дебют Артура Григорьева – с Илларионом Маровым, Елизаветой Базыкиной, Евгением Сидихиным и модным рэпером Icegergert в ключевых ролях. Персонаж теперь, кажется, любимого артиста Романа Михайлова – Иллариона Марова – это мошенник Шуст, который вместе с шайкой приспешников занимается махинациями в интернете. Однако встреча с бывшим чемпионом СССР по метанию ядра Ульчновым (Сидихин) и его харизматичной дочкой Ульяной (Базыкина) меняет представление Шуста о том, как можно жить. Но нельзя просто так взять и стать совершенно другим. Совсем скоро Шуст поддается искушению и ввязывается в крупное ограбление бурятской коммуны, занимающейся продажей нефрита.


ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ДИРЕКТОРА

«Навар» на «Свободе»: гид по четвертому фестивалю авторского кино «Зимний»
фото: кадр из фильма "Жемчуг" / Pan-Altantic Studio

Все фильмы этой внеконкурсной программы также будут показаны в кинотеатре «Художественный». Для «Зимнего» были отобраны:

- получивший приз за лучшее визуальное решение фестиваля молодого кино «Новое движение» (программный директор – Вадим Рутковский) фильм «Неподвижные звезды» режиссера Ивана Курбакова;

- обладатель специального приза жюри за работу актрисы Дарьи Михайловой на фестивале «Короче» (программный директор полнометражного конкурса – Ситора Алиева) фильм «Взрослый сын» режиссера Ивана Шкундова;

- получившая сразу два приза – за лучшую операторскую работу и женскую роль на фестивале «Дух огня» (программный директор – Петр Шепотинник)– картина Сергея Овечко «Северная станция»;

- лауреат фестиваля «Окно в Европу» (программный директор – Андрей Апостолов) фильм «Жемчуг» режиссера Тины Баркалая.

Также на четвертом Открытом российском фестивале авторского кино «Зимний» будет работать кинорынок авторского кино, где можно будет увидеть фрагменты из новых фильмов с участием Анны Пересильд, Олега Савостюка, Дарьи Алыповой, Ольги Лапшиной, Александра Яценко, Дарьи Савельевой, Алексея Серебрякова, Александра Головина, Алексея Гуськова и других известных актеров. Кинорынок состоится 4 декабря, регистрация на него доступна на сайте фестиваля.

"Холодное сердце" (2026)
"Холодное сердце" (2026)
"Свобода" (2026)
"Свобода" (2026)
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен