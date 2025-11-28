«Навар» на «Свободе»: гид по четвертому фестивалю авторского кино «Зимний»

В московском кинотеатре «Художественный» 1 декабря начинает работу четвертый Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний». В конкурсе этого года, как рассказали программный директор смотра Наталья Мокрицкая и продюсер фестиваля Максим Королев, готовы были показывать не только премьерное кино, однако в итоге удалось получить фильмы, которые зрители увидят на фестивале впервые. Нынешний «Зимний» трансформировал программу московских премьер в отдельный блок «Выбор программного директора», где будут показаны картины, уже удостоенные внимания на других фестивалях. А кроме того, обновил деловую программу за счет большого кинорынка авторского кино. Рассказываем обо всех фильмах конкурсной программы и обращаем внимание и на другие, внеконкурсные, показы.
Современная интерпретация «Снегурочки» Островского в постановке Владимира Котта – с беловласой Машей Кошиной в главной роли и «пацаном» Славой Копейкиным, который играет Леля, чьи чудные песни в оригинальной пьесе влекли холодную девицу к людям. В новой версии Лель – модный столичный диджей, который возвращается в родную, но уже полупустую деревню. Берендей тут работает обычным сторожем, приютившие Снегурочку Бобыль (Юрий Кузнецов) и Бобылиха (Татьяна Захарова) – станционными смотрителями, а Мизгирь в исполнении Никиты Кологривого оказывается успешным предпринимателем из райцентра. Несмотря на современную версию, смыслы классической сказки остаются неизменными – только истинная любовь способна растопить даже самое холодное во всех смыслах сердце.
Кукла
Режиссерский дебют актера Егора Бероева, который, к тому же, сам написал сценарий. В центре сюжета – Надя (первая роль Анны Панкратовой), которая в юности убила неверного жениха, но теперь пытается исправить ошибки прошлого и вернуться к нормальной жизни. Так, после выхода из тюрьмы она начинает поиски дочери, которую родила в неволе. В поисках ей помогает не только друг, но и великая сила материнской любви, которая помогает выжить героине и хотя бы попытаться найти опору в новой, лишь иллюзорно свободной жизни.
Абсурдистская комедия про «красивых и смелых женщин» стала первым независимым проектом режиссера Евгения Лаврентьева, работавшего над «Личным номером» и сериалами «Барвиха», «Амазонки», «На краю». Фильм «Свобода» он сам называет «левацким памфлетом на тему нескромного обаяния буржуазии, сделанным с любовью к объектам иронии и к избыточно свободным человеческим порханиям». Режиссер тоже то и дело появляется на экране, чтобы поделиться со зрителями мыслями по поводу всего происходящего.
Мальчик и робот
Полнометражный игровой дебют Екатерины Задориной, которая 20 лет назад победила в конкурсе короткого метра на «Кинотавре» с фильмом «Двое» еще под девичьей фамилией Гроховская, а затем работала не только над игровыми картинами – например, драмой «Человек безвозвратный», представленной на фестивале в Роттердаме, но и над анимационными проектами. «Мальчик и робот» тоже представляет собой синтез отечественного артхауса и трогательного диснеевского «Валл-И». В мире постапокалипсиса мальчик и робот идут навстречу неизвестности, чтобы разыскать отца ребенка. Их путь – это история дружбы, человечности и веры в то, что даже среди развалин можно найти свет.
Еще один фильм конкурса «Зимнего» стал игровым дебютом для известного документалиста Владимира Головнева, причем спродюсировал этот проект другой режиссер неигрового кино, теперь уже неплохо чувствующий себя и в игровых фильмах Евгений Григорьев, который также является директором по развитию Свердловской киностудии. Она же и занималась производством «Цинги», снятой при этом не на Урале, а в Ямало-Ненецком автономном округе. По сюжету картины молодой миссионер-послушник, роль которого играет Никита Ефремов сталкивается с загадочным миром и почти языческими верованиями ямальских оленеводов. Продраться сквозь местные силы, мифы и легенды ему предстоит через пусть испытаний, грехопадений и роковой болезни, которая по местным преданиям, всегда является в образе красивой женщины.
Выпускник мастерской Алексея Учителя – режиссер Анар Аббасов – любит погружаться в тягучие мистические исследования разных народов. Так было и с его первым фильмом «Амун», действие которого происходило в Иудейской пустыни, и с его первым сериалом «Зверобой», где маньяк чуть не затерялся в отечественной тайге. На этот раз в горах таджикистанского Памира, на высоте нескольких тысяч метров, вдали от цивилизации, человек в пограничной ситуации понимает, кто он. И получает то, что заслуживает – от природы, бога и своего собственного нутра.
Хулиганский игровой дебют Артура Григорьева – с Илларионом Маровым, Елизаветой Базыкиной, Евгением Сидихиным и модным рэпером Icegergert в ключевых ролях. Персонаж теперь, кажется, любимого артиста Романа Михайлова – Иллариона Марова – это мошенник Шуст, который вместе с шайкой приспешников занимается махинациями в интернете. Однако встреча с бывшим чемпионом СССР по метанию ядра Ульчновым (Сидихин) и его харизматичной дочкой Ульяной (Базыкина) меняет представление Шуста о том, как можно жить. Но нельзя просто так взять и стать совершенно другим. Совсем скоро Шуст поддается искушению и ввязывается в крупное ограбление бурятской коммуны, занимающейся продажей нефрита.
ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ДИРЕКТОРА
Все фильмы этой внеконкурсной программы также будут показаны в кинотеатре «Художественный». Для «Зимнего» были отобраны:
- получивший приз за лучшее визуальное решение фестиваля молодого кино «Новое движение» (программный директор – Вадим Рутковский) фильм «Неподвижные звезды» режиссера Ивана Курбакова;
