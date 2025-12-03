Зимний-2025: «Холодное сердце» – на душе стужа

Первым фильм конкурсной программы четвертого Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний» символично стало «Холодное сердце» режиссера и сценариста Владимира Котта, где он вместе с исполнителями главных ролей – Машей Кошиной, Славой Копейкиным и Никитой Кологривым – на материале «Снегурочки» Островского раскладывает на снежинки главный сказочный кинотренд, от которого и индустрии, и авторам, как говорится в фильме, «ни жарко, ни холодно».
На заснеженной станции, где и поезда-то во время долгих странствий из одного большого города в другой даже и не останавливаются, старик Бобыль (Юрий Кузнецов
) неожиданно находит юную беловласку Снегурочку (Маша Кошина). Босоногая – и это посреди зимы – девчонка в тонком белом платьице никого не смущает. От сказочной условности, вместе с предисловием про Весну-красну и царство Берендеево, Котт сознательно отказывается, погружая своих героев, скорее, в вымышленный кинематографический мир, наполненный всевозможными киноцитатами и странноватыми персонажами, питающимися разве что снегом – удивительно чистым для этой забытой богом деревушки, расположенной по пути железнодорожной транспортировки угля. Махинации с полезными ископаемыми то и дело проворачивает местный делец Мизгирь (Никита Кологривый). В последнего буквально до дрожи влюблена Купава (Мила Ершова
), эффектно меняющая шубу на короткое платье в пайетках – казалось бы, вот она «рыба моей мечты», готовая исполнить любые желания «по щучьему велению». Но Мизгирь, только завидев Снегурочку, уже готов погрузиться в угольную черноту очередного вагона и кричать на весь лес: «Люблю». А Снегурочка не рыба, чтобы биться об окружающий ее лед.
Зима в сердце героини Маши Кошиной, от образа которой становится холодно даже во время просмотра (актриса босиком ходила по снегу и ныряла в прорубь сама, без дублеров), как будто бы начинает подтапливаться с появлением яркого Леля (Слава Копейкин) – диджея, скрывшегося от суеты большого города в родной деревушке. Но и целоваться закаленная девчонка не хочет (хотя Лель предлагает), да и настоящей теплоты внутри не ощущается. Хотя понять, что же такое любовь все-таки интересно. И это почти детское любопытство приводит к трагедиям далеко не сказочным, причем коснутся они почти каждого героя этой «Снегурочки».
Пьеса Александра Островского, основанная на русской народной сказке из собрания Афанасьева, была создана практически случайно. В 1870-х Малый театр
закрыли на ремонт, его труппа переехала в Большой
, поэтому нужно было хоть где-то задействовать артистов всех мастей – и драматических (из Малого), и оперных с балетными из Большого. Подразумевалась феерия на стихи Островского и тогда еще молодого композитора Чайковского. Но в итоге эксперимент не был принят зрителями и критиками – слишком фантастической оказалась задумка. Хотя уже через десятилетие музыкальная версия, созданная Римским-Корсаковым, с успехом прошла на сцене частной оперы Саввы Мамонтова. Сейчас «Снегурочка» с музыкой Чайковского считается классикой «взрослой сказки», где волшебство то и дело натыкается на реализм, а долгой и счастливой любви не предвидится, даже исходя из логической смены времен года.
Владимир Котт, сам интерпретировавший пьесу для сценария «Холодного сердца», смыслово идет по пути Островского, но не превращает фильм, к тому же имеющий и одноименное название с диснеевской музыкальной анимацией
, в условный мюзикл. Единственная на всю ленту композиция, аккуратно, по аккордам, по строчке, перебираемая на протяжении полутора часов, – «А зима будет большая» Юрия Визбора
в исполнении внучки барда Варвары Визбор
. Зато кинематографических отсылок в коттовской «Снегурочке» хоть отбавляй. От «Стрелочника
» Йоса Стеллинга
, который то и дело подпитывает кадры с заброшенной железной дорогой, до «Особенностей национальной охоты
», из которых в «Холодное сердце» перекочевал настоящий Кузьмич (Виктор Бычков
), теперь, правда, не егерь, а почтальон, раз в сезон привозящий пенсию Бобылю с Бобылихой (Татьяна Захарова
).
Идущее наперекор аляповатым отечественным сказкам «Холодное сердце» при этом не может избавиться от шлейфа громких сериальных премьер. Дуэт Славы Копейкина и Никиты Кологривого отсылает к «Слову пацана
», только теперь вокруг не асфальт, а заснеженный лес. Мила Ершова, которой досталась самая трагическая партия Купавы, – к «Аутсорсу
», чье влияние становится особенно сильным, когда в кадре «Холодного сердца» неожиданно возникает тюрьма и зона. В русских кроссвордах, тем более кинематографических, никогда не угадаешь, какое слово из четырех букв, начинающееся на «з», – верное.
«Нерадостно и холодно встречает весну угрюмая страна
», – этот текст Островского в кратком описании «Снегурочки», которое есть, в том числе, на сайтах театров, где постановка идет в репертуаре, сократился до строчки «В стране царит холод
». Владимир Котт вслед за Островским тоже исследует путь юной девушки к большой, в прямом смысле обжигающей любви через призму окружающих ее героев. Поэтому и отсылки, в том числе на известные сериалы, здесь предстают, скорее, тонкой сатирой на нынешнее положение дел в отечественном кино, от которого большинству «ни жарко, ни холодно». Авторский взгляд и попытка самоидентификации не просто тают, они изначально обречены на сожжение под толпы улюлюкающих людей в масках. И даже если последние официально провожают зиму, не факт, что они будут первыми, встретившими весну.
«Холодное сердце»
обсуждение >>