Невидимые герои кинопроизводства: на фестивале «Зимний» обсудили закулисную сторону кино

На III Открытом российском фестивале авторского кино «Зимний» в рамках деловой программы прошла панельная дискуссия «Невидимые герои кинопроизводства». Мероприятие собрало специалистов, без которых невозможно создание фильма, и развеяло стереотип о том, что индустрия состоит преимущественно из режиссеров и актеров. Модерировала встречу Галина Стрижевская — генеральный продюсер кинокомпании Gala Production и продюсер проектов «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Мажор», «Настя, соберись!», «Ёлки-11». Она начала с того, что 80% людей в кино — это те, кто помогает режиссеру и оператору создать фильм. Примеры таких профессионалов можно увидеть среди приглашенных спикеров: художник-постановщик, режиссер монтажа, кастинг-директор, звукорежиссер, художник по костюму, продюсер и художник по гриму. Нам среди «невидимых героев» не хватило только локейшн-менеджера. Кто еще смог бы отыскать идеальное место для создания вселенной кино? Подходящая локация сама себя не найдет и не оформит.
Путь в профессию: от случайности к призванию
В начале дискуссии спикеры единодушно отметили: в кино редко приходят по «прямому» маршруту. Чаще всего это череда случайностей, перекрестных опытов и осознанных решений. Истории спикеров подтверждают, что начать карьеру может каждый, причем стать одним из бойцов невидимого фронта не менее престижно. Галина Стрижевская подчеркнула, что она по образованию физик, а ее коллеги на сцене пришли из самых разных сфер. Это доказывает: кино открыто для тех, кто готов учиться и чувствовать процесс. Анна Крутий, режиссер монтажа фильмов «Авиатор», «Обоюдное согласие», «Актрисы», «Первый Оскар», рассказала, что начинала с монтажа любительских роликов для друзей — а потом, когда открылась Московская школа кино, поступила на первый набор режиссеров монтажа.
Дарья Фомина, художник по костюмам проектов «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Аутсорс», «Ника», «Соловей против Муромца», «Подслушано в Рыбинске», «Перевал Дятлова», поделилась, что пришла в костюмерное дело через работу стилистом в продюсерском центре. Ее путь напоминает маршрут с несколькими остановками: костюмер, ассистент, художник по костюмам. Никита Ганькин, звукорежиссер фильмов «Воздух», «Иван Денисович», «Сторож», «День выборов 2», признался, что раньше и не знал о такой профессии, ему помог рассказ знакомого. «Про многие профессии, которые мы здесь представляем, никто никогда не слышал, — сказал он. — А я понял, что, оказывается, я всю жизнь мечтал быть звукорежиссером, и я им стал».
Что нужно, чтобы стать профессионалом?
Для Ирины Лаврентьевой, кастинг‑директора картин «Повелитель ветра», «Сто лет тому вперед», «Буратино», «Василий», «Happy End», основа профессии — любовь к актерам. Не менее важна психологическая чуткость, интуиция, насмотренность и знание драматургии: «Кастинг-директор — это человек, который понимает, как артист наденет на себя ту или иную роль. Типаж человека на это влияет, его психофизика или вообще жизненный путь. То, что у артистов происходит в жизни, сказывается на их героях. Конечно, каждый приносит в своего персонажа только то, что есть в нем самом: весь свой опыт, чувства, боли. Артист — это человек, который распахивает свой внутренний мир. Именно это позволяет нам зацепиться за актеров и их героев с какими-то схожими ощущениями, болями, эмоциями. И для того, чтобы понимать артистов и понимать режиссеров, которые что-то хотят рассказать, нужны знания психологии. Это очень большая часть работы кастинг-директора».
Художник по костюмам Дарья Фомина считает главными навыками профессионала способность через одежду рассказать историю персонажа, внимание к деталям, сотрудничество с режиссером и оператором — костюм должен «жить» в кадре, а не выглядеть как отдельный объект. Она привела пример из «Перевала Дятлова»: герой, потерявший семью, одет легко, несмотря на мороз: «Я получила какое-то количество отзывов, почему Костин идет полураздетым. Это мой любимый пример, который больше всего демонстрирует драматургию персонажа. Он потерял семью во время войны, он идет уже замороженным. Как мы могли показать эту душевную боль? Мы сделали его легко одетым, чтобы показать, что он не чувствует холода. И что ему все равно не потому, что я не умею читать прогноз погоды и отзывы туристов-любителей. Нет, это было закономерное, осознанное решение, где мы отображаем через костюм трагедию человека».
Художник по гриму проектов «Майор Гром», «Звоните ДиКаприо!», «Happy End», «Елки» Игорь Бойко считает, что новичкам в этой профессии нужно пространственное мышление: грим — это скульптура на лице, требующая понимания геометрии и пропорций, важно умение взаимодействовать с актером и знать ограничения современных технологий. Никита Ганькин отметил, что звукорежиссерам нужна не только техническая грамотность, умение интерпретировать звук, но и творческий подход, который часто требуется на втором этапе работы звукорежиссера — уже не на площадке, а при записи в студии. Так, в фильме «Воздух» Алексея Германа‑младшего не использовали ни одного звука с площадки: «Все, что слышно в фильме, воссоздано в студии за девять месяцев. И акустически, и тембрально. Это было осознанное решение режиссера, так работал его отец, и ему удобнее озвучить всех актеров потом в студии. Так не делается практически никогда. У меня это вообще единственная картина с полным озвучанием за мою 20-летнюю практику».
Режиссер монтажа Анна Крутий объяснила, насколько важна ее профессия. Не обошлось без цитаты про то, что кино рождается трижды. И третье перерождение может полностью изменить смысл сцен или даже первоначальный жанр: «Можно перепридумать все, что хочешь. У меня были ситуации, когда сериал снимался как комедия, прям полноценный драмеди с хорошими шутками, гэгами. Но продюсеры в какой-то момент сказали "Плохо, не работает, давайте-ка мы сделаем лирику, мелодраму". Ну мы и перемонтировали в мелодраму вообще без проблем. Конечно, какие-то вещи теряются. Я молчу про то, что иногда приходится вырезать и актерскую линию».
В профессии продюсера для Павла Сарычева («Политех», «Цирк!», «Казанова», «Тетя Марта») главное — уметь слушать всех специалистов, но принимать решения, исходя из имеющихся ресурсов, стать «связующим звеном» между творцами и реалиями производства: «Грустно, но на самом деле я плохой человек за хорошие деньги. Часто говорю: "Остановитесь, мы это не сможем. Получится плохо". Нельзя, имея пруд и надувной матрас, снимать "Титаник". Хотя мы знаем, что в России очень многие пытаются. Поэтому мы учим всего лишь правильно анализировать, что происходит на площадке, какой действительно есть ресурс. Всегда можно всех как-то активизировать, мобилизовать, но талантливо оценить реальные возможности, к сожалению, тоже часть профессии, которая в том числе зависит и от простого умения общаться с людьми». Он сравнил работу продюсера с восхождением на Эверест: сначала нужно научиться подниматься на холмы, а потом браться за вершины.
Обучение: онлайн vs офлайн
Все профессии стоят внимания, но куда же идти учиться? Спикеры сошлись во мнении, что для большинства «прикладных» профессий очное обучение незаменимо. Никита Ганькин категорично заявил: «Не ходите на онлайн‑курсы по звукорежиссуре». Причина: звук — это чувственный опыт, который невозможно передать через экран. Нужна практика, обратная связь, работа с реальными инструментами. Игорь Бойко добавил, что грим требует тактильного контакта с материалом и актером. Анна Крутий отметила, что монтаж можно изучать онлайн, но только после освоения базовых принципов очно. Павел Сарычев указал, что продюсеру важно понимать все этапы производства, а это возможно только через практику.
Можно ли перейти из смежных сфер?
Эксперты обсудили, насколько реально сменить специализацию. Спойлер — можно всё. Дарья Фомина объяснила, что переход из стилиста в художники по костюмам возможен, но требует переосмысления задач: «Цель стилиста — сделать красиво, а художника по костюмам — создать образ». Игорь Бойко отметил, что визажист работает с «плоским» изображением, а гример — с объемным образом в контексте фильма, — нужно учиться видеть лицо как скульптуру. Анна Крутий предупредила, что режиссерам монтажа рекламы и коротких видео может быть тяжело втянуться в сериальный формат, не все спринтеры могут переквалифицироваться в марафонцев. Художник-постановщик фильмов «Хитровка. Знак четырех», «Белый тигр», «Братство», «Злой город», «Летучий корабль» Сергей Февралев рассказал, что «важны руки», человек должен хотеть что-то ими делать, заниматься любым прикладным трудом, будь то рисование комиксов, гончарное мастерство или какое-нибудь техническое увлечение: «А потом, например, у тебя стройка, и на ней ты включаешь свои знания фактуры, живописи, строительных технологий, нагрузок, каркасов, материалов, чертежей. В кино очень часто приходят люди с техническими навыками, у которых есть творческие потребности или честолюбие».
Искусственный интеллект: помощник или конкурент?
Мнения разделились, но общий вывод был однозначен: ИИ не заменит человека. Никита Ганькин считает, что нейросети могут помочь технически (например, синтезировать отдельные слова), но не способны управлять вниманием зрителя или решать драматургические задачи. Важно не бояться их, а осваивать. Дарья Фомина отметила, что в работе художника по костюмам ИИ работает на уровне генератора идей. Сергей Февралев также добавил, что в художественной постановке нейросети полезны для визуализации концептов, но не для их воплощения: «…мы это называем иногда лубочными картинками для инвесторов». Павел Сарычев подвел к тому, что ИИ — это инструмент, который делает сильных сильнее, а слабых слабее.
У «невидимых героев» и без ИИ вызовов достаточно: давление сроков и бюджета, технологическая гонка, нехватка системных образовательных курсов, стирание границ профессий и дефицит специалистов. По словам Сергея Февралева, компетентность кадров в индустрии снижается: «Я хорошего художника, как Франкенштейна, собираю из трех».
Дискуссия о «невидимых героях» наглядно показала: за каждым фильмом стоит колоссальный труд множества людей, чьи имена зачастую остаются лишь строчкой в титрах. Сегодня ситуация постепенно меняется — все больше профессий киноиндустрии обретают медийность, выходят из тени, получают заслуженное признание. Это безусловно позитивный тренд: зрители начинают понимать, что кино держится не только на актерах и режиссерах, это целый многосоставный механизм. Однако о многих профессиях (локейшен‑менеджер, цветокорректор, скрипт‑супервайзер, специалист по визуальным эффектам и т.п.) — мы по‑прежнему знаем крайне мало. Задача индустрии и медиа — продолжать рассказывать об этих людях, показывать их мастерство и значимость. Только так можно сформировать целостное представление о кино как коллективном творчестве, где нет второстепенных ролей, но есть много возможностей для карьерного роста.
