Невидимые герои кинопроизводства: на фестивале «Зимний» обсудили закулисную сторону кино

анонс

3 декабря Зимний-2025: «Холодное сердце» – на душе стужа Первый фильм фестиваля – с Машей Кошиной, Славой Копейкиным и Никитой Кологривым

28 ноября «Навар» на «Свободе»: гид по четвертому фестивалю авторского кино «Зимний» Смотр пройдет в Москве с 1 по 7 декабря

4 ноября Окраина конца света: «Ветер» — мрачное приключение тех, кому на Руси жить хорошо Злая сказка по сценарию Петра Луцика и Алексея Саморядова