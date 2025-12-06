Бо-бо в доме мод: рынок авторского кино на фестивале «Зимний»

В рамках Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний» впервые прошел кинорынок, где представили фильмы, находящиеся на разных этапах производства. Инициатива довольно полезная, так как позволяет увидеть срез будущих авторских работ. Программный директор кинорынка Андрей Апостолов отметил, что представленные проекты составили бы очень сильный отечественный фестиваль, но очевидно, что эти фильмы в следующем году разойдутся по разным смотрам. Рассказываем, что же показали на кинорынке «Зимнего».
фото: «Без оглядки» (2026) / 23MMOON Production, WISH Media
Третья полнометражная работа Наталии Кончаловской посвящена двум случайным «подружкам» в исполнении Дарьи Алыповой и Анны Пересильд (кстати, первую большую роль она сыграла как раз в дебюте Кончаловской «Первый снег»). Одна из девчонок, которые живут в одном доме, помогает другой спастись от приставаний парня (Олег Савостюк). Правда, в пылу борьбы они случайно его убивают и не находят ничего лучшего, чем пустить в бега. Однако чем дальше раскручивается история, тем неоднозначнее становится как само преступление, так и настоящая причина бегства. В остросюжетном женском роуд-муви также играют Сабина Ахмедова, Алексей Розин и Павел Ворожцов. Фильм будет готов в апреле, а продюсеры уже ведут переговоры с кинопрокатными компаниями.
Во многом автобиографичная история выпускницы мастерской Александра и Владимира Коттов, дебютантки Анастасии Кузиной, которая сама написала сценарий. Она рассказывает о девочке Наде, родившейся с патологией – большой красно-бордовой гемангиомой. Живя в деревне, из-за этой особенности она сталкивается с буллингом со стороны местной шпаны, да и в семье Надю не принимают такой, какая она есть. Бабушка ищет спасения в разных религиозных способах лечения, а мама грезит об операции в Москве. Сама же девочка просто хочет быть собой и петь в хоре, но однажды всё-таки оказывается в столичной больнице, где встречается с такими же подростками, как она. История о том, что проблема кроется вовсе не в родимом пятне, а в людях (в данном случае – в каждом из членов Надиной семьи) будет показана через призму восприятия самой героини, поэтому в фильме будут сверхкрупные планы, много деталей и эффект «четвертой стены». Монтаж планируют закончить к концу года, сейчас продюсеры ищут партнеров для постпродакшна.
Второй игровой полный метр Алисы Ерохиной, где она, как и в дебюте «Накануне», исследует кризис 35-летней успешной женщины. В данном случае это Таня, которую играет Полина Лиске. Днем она жесткая начальница, а по вечерам — ходит на актерские курсы, где однажды ей дают задание подготовить монолог на основе блокадного дневника женщины, которую тоже зовут Таня. Поначалу материал не дается, но постепенно героиня всё больше проникается тезкой и начинает представлять себя ей не только на занятиях, но и в обычной жизни. В фильме будут сплетены две реальности, однако блокадное время покажут именно через призму восприятия, эдакую фантазию современной Тани. Помимо Лиске в картине о том, «как найти жизненные силы и надежду», также сыграли Евгений Харитонов и Денис Прытков.
Детективная драма от создателей андеграундных «Брата-3» и «Теней Москвы» – с Владимиром Конкиным, возглавляющим расследование убийства в самом сердце модного дома. Переверзев обещает смесь классического детектива, комедии и сюрреализма в фэшн-тонах, а сам фильм хочет разделить на четыре части, где история преступления рассказывается от лицах разных персонажей. Первая — в стилистике подкаста и голосом рассказчика, вторая – языком детей, третья – эпитетами гламурных женщин, находящихся, видимо, внутри модной индустрии, а четвертая – безумными художниками с дичайшим монтажом. В общем, вряд ли будет понятно, кто убийца, но это в фильме радикального Переверзева точно не самое главное.
Полнометражный дебют выпускника мастерской Ивана И.Твердовского в Школе дизайна НИУ ВШЭ Николая Коваленко, чья короткометражка «Лелера» победила на прошлогодней «Святой Анне», а следующая «Наш год» взяла приз за операторскую работу в этом году на фестивале «Короче». Полный метр рассказывает про 15-летнего Сашу, чья жизнь трещит по швам, так как отец дни и ночи проводит на работе, а мать готовится к переезду. Мальчик чувствует неладное и пробует исправить ситуацию, но только не знает, как. Другой мир — это жизнь после детства, в которой есть не только разлад, отчаяние, но и надежда. Главные роли в картине сыграли Никита Конкин, Елена Николаева и Петр Федоров.
Приквел неожиданного хита пятилетней давности, где одну из ключевых ролей сыграл тогда еще не самый известный Юра Борисов. Патриотический вестерн Андрея Богатырева из времен Великой Отечественной теперь отправляется в эпоху противостояния с Наполеоном, но обещает сохранить задор, иронию и многожанровость, которая и стала секретом успеха первого фильма. Имение юного графа Михаила Романовского безжалостно грабят и сжигают французские фуражиры во главе с Элифом Куражом. Его семья погибает в огне, а юношу спасает от гибели Призрак — партизан-одиночка. Мечтая отомстить, Михаил отправляется вместе с ним. Романовскому предстоит на личном опыте узнать разницу между геройством и долгом, стать учеником Призрака, а затем самостоятельно завершить его борьбу, предотвратив контрнаступление французов и спасая множество жизней с обеих сторон. В главной роли – Олег Савостюк (самый популярный актер в проектах кинорынка).
фото: «Мон» (2026) / Твин Медиа, Продюсерский центр СПбГИКиТ-Дебют
Дебют выпускницы мастерской Сергея Овчарова – Софьи Чигировой, где она отдает должное малой родине – Татарстану. Аналог татарского слова «мон» в русском языке, как признается постановщица, найти непросто, поэтому в качестве интерпретации предлагает сразу три варианта: «мелодия», «грусть» и «душа». На этой триаде дебютантка и строит фильм, рассказывающий про живущую в Питере Алину, которая хочет сделать музыкальную карьеру и даже получает приглашение выступить на зарубежном фестивале, но ровно в этот момент девушка узнает, что бабушка Нурия, которая и учила её в детстве музыке, находится в тяжелой стадии деменции. Несмотря на карьерные перспективы, Алина решает поехать домой, чтобы увидеться с пожилой родственницей. Главную роль играет Дина Губайдуллина, её мать Алсу, которая намерена сдать Нурию в специализированный пансионат, неожиданно воплощает Ольга Сутулова, а вот популярный Савостюк исполняет роль продюсера и друга Алины, который увязывается за ней в Татарстан и знакомится там с местными обычаями и традициями.
Ученик Школы нового кино Дмитрия Мамулии объединился с оператором «Света» и «На этой земле» Екатериной Смолиной, чтобы снять драму про второй шанс и поступок, способный изменить всё. Анна (Дарья Савельева) провела семь лет в тюрьме за убийство мужа. На свободе её, казалось бы, не ждет ничего, но фонд поддержки бывших заключенных помогает устроиться на работу, дает место в общежитии и направляет в психологическую группу. Там Анна знакомится с бывшим алкоголиком Романом (Петар Зекавица), который однажды чуть не убил собственного ребенка. Параллельно героиня Савельевой еще и активно помогает дому престарелых, которым руководит герой Александра Яценко. Актерский состав, где, к тому же есть Кузьма Котрелёв и Вера Енгылечева, вкупе с линией сильной женщины, оказавшейся в сложнейших обстоятельствах, грозится стать кинофестивальным хитом.
фото: «Самая умная улица в мире» (2026) / Пик Медиа
Во многом уникальный для отечественного фестивального пространства документально-игровой фильм Ивана Вдовина, посвященный истории новосибирского Академгородка. В игровой линии будет показан взгляд одного из его создателей — Михаила Лаврентьева (в молодости его играет Лев Зулькарнаев, а уже в возрасте – Алексей Серебряков), в документальной — точка зрения наших современников. В их числе советский и российский физик, доктор физико-математических наук, профессор, создатель первого в мире коллайдера ВЭП-1 Александр Скринский, советский и российский генетик, академик РАН, директор Института цитологии и генетики СО РАН Владимир Шумный, а также Татьяна Михайлова — дочь доктора физико-математических наук, одного из основателей квантовой химии, ученика Эйнштейна Юрия Румера. Фильм уже готов и планирует скоро начать фестивальную жизнь. Релиз запланирован на осень 2026 года.
Всё еще тяжело избавляющийся от флера «Кадетства» и «Сволочей» Александр Головин не только стал активно участвовать во всевозможных реалити-шоу, но и поддерживать абсолютно независимое кино. Психологический триллер «Совок» сама написала, сняла и спродюсировала Диана Кади, до этого работавшая только с короткометражками. Фильм, где не уследишь, кто тут главный герой, а кто антагонист, рассказывает про липового бизнесмена, задолжавшего серьезную сумму криминальному авторитету. Чтобы расплатиться с ним, придется сыграть в игру на выживание. Всё это, как обещает создательница, происходит «на фоне классового противостояния и рефлексии по поводу распада СССР».
Давно анонсированная экранизация одноименного романа Андрея Геласимова, отмеченного премией «Национальный бестселлер» в 2021 году. За проект неожиданно взялся Олег Асадулин, в основном специализировавшийся на зрительских комедиях. Действие и книги, и фильма разворачивается летом 1945 года в Забайкалье, на границе с Китаем, где десятилетний Петька пытается спасти из деревни умирающего от загадочной болезни друга. Единственный, кто может ему помочь, — это пленный японец Хиротаро из военного лагеря неподалеку. Петька и Хиротаро должны будут найти общий язык, довериться друг другу и призвать на помощь не только науку, но и древних духов. В фильме, который уже полностью готов, играют Павел Чинарёв, Светлана Иванова, Никита Кологривый, Дарья Екамасова и другие.
Редкий для отечественных широт случай не хоррора, основанного на славянских легендах, а «слоубернера» — психологического фильма ужасов, где страх нагоняют к финалу (и связан, как правило, не с мистическими сущностями, а ментальными трудностями героев). Полнометражный игровой дебют соавтора Александра Ханта на «Межсезонье» рассказывает про молодую семью, которая едет подальше от города, чтобы спрятаться от кредиторов. Правда, в деревенском доме умершей тетки их ждет зло, которое опаснее, чем любой коллектор. В главных ролях – Виктория Корлякова и Максим Стоянов.
Завершающий аккорд кинорынка — хотя мы просто расположили все проекты по алфавиту, несмотря на драматургию программного директора Андрея Апостолова, – семейное и музыкальное кино. Даже не сказка, как сейчас модно. Тем не менее продюсер Анастасия Казанкова охарактеризовала фильм как «скрипичный блокбастер для семейного просмотра». Где скрипка, а где – деньги, поймем только весной 2026-го. В фильме показана история 12-летнего скрипача Глеба Белова, который приехал из провинциального Клина на всероссийский конкурс «Юные виртуозы», где столкнулся с жестоким миром, что свойственно, как выясняется, не только шоу-бизнесу, но и академической среде. В фильме участвуют не только дети, но и, например, Алексей Гуськов с Юрием Башметом, а градус накала должна успокоить музыка Вивальди, Паганини, Чайковского и других классических композиторов. Впрочем, хитом станет мелодия «Ты Венера, я Юпитер» Вани Дмитриенко, сыгранная на скрипках.
