Бо-бо в доме мод: рынок авторского кино на фестивале «Зимний»

5 декабря Невидимые герои кинопроизводства: на фестивале «Зимний» обсудили закулисную сторону кино Художник-постановщик, режиссер монтажа, кастинг-директор и другие специалисты, без которых невозможно создание фильма

3 декабря Зимний-2025: «Холодное сердце» – на душе стужа Первый фильм фестиваля – с Машей Кошиной, Славой Копейкиным и Никитой Кологривым

28 ноября «Навар» на «Свободе»: гид по четвертому фестивалю авторского кино «Зимний» Смотр пройдет в Москве с 1 по 7 декабря