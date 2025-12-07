Зимний-2025: «Навар» — время забирать камни

В конкурсной программе четвертого Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний» устроил дискотеку «Навар» — полнометражный дебют режиссера Артура Григорьева, приготовленный на крутом бульоне из актуального неонуара, перестроечного боевика и, внезапно, советской воспитательной драмы. Парень с питерской окраины Шуст (Илларион Маров) по воле случая знакомится с вышедшим на пенсию спортсменом Ульяновым (Евгений Сидихин) и решает что-то в жизни поменять. Правда, речь не только о свойственном жанру поиске себя, но и выходе на принципиально новый уровень криминала. Мечтающая о быстром пути обогащения банда Шуста решает ограбить старых знакомых Ульянова, построивших бизнес на нелегальной продаже нефрита. Очевидно, что всё канонично пойдет наперекосяк, — «Навар» не стесняется сценарных трюизмов. Напротив, ищет возможности подсветить их новым неоновым светом.
фото: «Навар» (2025) / Кино Культ, Кино Плюс
Вопрос «Легко ли быть молодым?» никуда не делся, как и извечный ответ на него: нет, всё еще не легко. Днем молодой раздолбай Шуст (Маров) печет торты и заботится о маме, а вечером выходит из дому, пряча в кармане перочинный ножик и шприц с инсулином. Вместе с братцами-разбойниками — немногословным Дёсом (Геннадий Блинов), суровым Козырем (Алексей Верещагин), блондинистым Зефиром (Иван Лехти) — он кошмарит загулявшихся мужиков, попавшихся на крючок девушки Киры (Анна Кротова). Та, конечно же, в доле: нарочно строит глазки всяким неприятным персонажам, отводит их в установленное место, где как бы случайно уже поджидают пацаны с каверзными вопросами. «Ты знаешь, сколько ей лет?» — а дальше и так понятно, что будет.
Один из тщательно подготовленных гоп-стопов заканчивается провалом: не успели отобрать у похотливого пьяницы деньги, как на районе материализуются крепкие молодчики с явным желанием поколотить Шуста и компанию. Спасаясь от толпы, (анти)герой забегает в подъезд и прячется в квартире сердобольного мужика, рискнувшего открыть дверь. Им оказывается Ульянов (Сидихин) — некогда известный спортсмен, советский мастер метания ядра и участник Олимпийских игр в Токио. О лучших днях его жизни напоминают лишь многочисленные кубки, медальки и вырезки из журналов. Ну и дочка Ульяна (Елизавета Базыкина), вынужденная делить квартиру с мрачным папой. Шуст к человеческой доброте не привык, врет о себе с три короба (пусть удивляются) и как бы нехотя соглашается остаться на ужин и ночлег.
фото: «Навар» (2025) / Кино Культ, Кино Плюс
Утром, пока все спят, он умыкает из небогатой квартиры скромную заначку и несколько зеленоватых фигурок, спрятанных за стекло серванта. Оставив на память о себе зарубку на дверном косяке, Шуст исчезает. Не мы такие, как говорится, жизнь такая. Впрочем, распорядиться награбленным волчонок не успевает: его, вусмерть пьяного, накрывают в ближайшей пивной. Спасает его от тюрьмы всё тот же Ульянов, отказавшийся писать заявление. Объявлено, что дорогие безделушки — их комплект, страшно сказать, стоит миллион рублей — подарок. У спортсмена на пенсии есть свои причины не ломать парню жизнь. Режиссер и сценарист Артур Григорьев не мудрствуя раскроет их в экспозиционном диалоге: Ульянов в свое время и сам посидел на бурятской зоне за непреднамеренное убийство, так что цену необдуманным поступкам знает. Теперь он берется всячески опекать нового знакомого, рассчитывая вытолкнуть того из неблагополучной среды.
Где старые фильмы о трудных подростках (например, «Пацаны») нашли бы стержневую мораль, «Навар» лишь зачинается. Слишком наивно полагать, что можно так легко поменять человека, годами враставшего в уличную романтику. Шуст жестом нового знакомого польщен, но всё равно будет гнуть свою линию. От злополучных нефритовых божков в серванте Ульянова тянется ниточка к бурятской мафии, поставившей добычу и обработку полудрагоценного камня на поток. Хорошо бы собрать людей и накрыть локальное хранилище в подсобке их ресторана, пока всё это добро не отправилось в Китай (там нефрит, известное дело, очень уважают). Что владельцы сделают, когда заметят пропажу, вызовут ментов? Налет планируется по всем правилам: с рисованием схем, мозговыми штурмами и засыланием разведчиков. Малолетний Бома (Владимир Ананьев, он же — исполнитель Молодой Владимир) обещает по такому случаю умыкнуть у родителей охотничий карабин. Как же на дело — и без огнестрела?
фото: «Навар» (2025) / Кино Культ, Кино Плюс
Вор у вора дубинку украл — сюжет, отполированный не меньше, чем дидактичный роман воспитания. Но в случае с «Наваром» главной скрипкой становится не новизна, а яростное стремление поженить кинотрадиции, которые обычно не уживаются. Острая драма о современных подранках, плюмбумах и прочих злых пацанах движется параллельно фильму-ограблению, снятому с нескрываемой симпатией к гонконгским боевикам, европейским рейвовым триллерам и, внезапно, постсоветским криминальным сагам вроде «За последней чертой», «Русского транзита», «Антикиллера»… В них тоже вставал в полный рост мстящий боксер Сидихин — возможны ли такие совпадения? Пока Шуст медленно, но верно размягчается под протекцией семьи Ульяновых (вернее, под томным взглядом умницы Ульяны), его подельница Кира внедряется в ресторан бурятской диаспоры, танцует хозяевам китайский боевой танец ушу и, скрипя зубами, терпит подкаты нехорошего человека Жаргала (Батор Доржиев). Льются обильный нуарный дождь и пафосный речитатив рэпера Icegergert (камео Георгия Гергерта): «Давай теряйся, фраер, не лезь в моё искусство». Высокоградусная, агрессивная эклектика. А может, и послание тем, кто посчитает, что автор слишком увлекся сочетанием несочетаемого?
Может, и увлекся. Всё-таки для Григорьева «Навар» — первый опыт полнометражного кино, в который он переносит фирменную эстетику. Расширенную, углубленную, но вполне знакомую разноголосицу, которую можно услышать вечерами в спальных районах. Три года назад на фестивале «Дух огня» он завоевал приз за короткий метр «Стая» — историю в целом приятных ребят в спортивных костюмах, решивших подзаработать на обмане пенсионерок. Любимая Школой нового кино маргинальность вперемешку с гуманизмом. Однако насмотренность Григорьева — не столько даже кинематографическая, сколько жизненная — заполняла фильм ценными бытовыми наблюдениями. В «Наваре» проворачивается аналогичный фокус радости узнавания: музыкантов, улиц, интерьеров, но вместе с разросшимся хронометражом стал заметнее и секретный ингредиент, без которого ничего бы, как ни старайся, не заработало. Оказывается, потерянные мальчики и девочки, словно вышедшие из фильмов Вадима Абдрашитова, прилагаются к любой эпохе.
фото: «Навар» (2025) / Кино Культ, Кино Плюс
Им не чужды гангста-рэп и разборки в стиле кунг-фу. Если время требует, то можно приклеить на зубы блестящие стразики-скайсы, облачиться в стритвир и сесть за руль подержанного «Форда», но личностный конфликт останется всё тем же, до боли знакомым. Хорошо хотя бы, что метод излечения от вечной неустроенности тоже давно известен: Шусту и его хищным соплеменникам предстоит пройти через испытание, переломиться и, быть может, что-то понять о себе и жизни, которую они для себя выбрали. Человек — птица гордая. Взлетает только с пинка. Перед запуском — привлечь нефритом.
