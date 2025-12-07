Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Зимний-2025: «Навар» — время забирать камни

Фестивальная колонка >>
7 декабря 2025
В конкурсной программе четвертого Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний» устроил дискотеку «Навар» — полнометражный дебют режиссера Артура Григорьева, приготовленный на крутом бульоне из актуального неонуара, перестроечного боевика и, внезапно, советской воспитательной драмы. Парень с питерской окраины Шуст (Илларион Маров) по воле случая знакомится с вышедшим на пенсию спортсменом Ульяновым (Евгений Сидихин) и решает что-то в жизни поменять. Правда, речь не только о свойственном жанру поиске себя, но и выходе на принципиально новый уровень криминала. Мечтающая о быстром пути обогащения банда Шуста решает ограбить старых знакомых Ульянова, построивших бизнес на нелегальной продаже нефрита. Очевидно, что всё канонично пойдет наперекосяк, — «Навар» не стесняется сценарных трюизмов. Напротив, ищет возможности подсветить их новым неоновым светом.

Навар (2025)
фото: «Навар» (2025) / Кино Культ, Кино Плюс

Вопрос «Легко ли быть молодым?» никуда не делся, как и извечный ответ на него: нет, всё еще не легко. Днем молодой раздолбай Шуст (Маров) печет торты и заботится о маме, а вечером выходит из дому, пряча в кармане перочинный ножик и шприц с инсулином. Вместе с братцами-разбойниками — немногословным Дёсом (Геннадий Блинов), суровым Козырем (Алексей Верещагин), блондинистым Зефиром (Иван Лехти) — он кошмарит загулявшихся мужиков, попавшихся на крючок девушки Киры (Анна Кротова). Та, конечно же, в доле: нарочно строит глазки всяким неприятным персонажам, отводит их в установленное место, где как бы случайно уже поджидают пацаны с каверзными вопросами. «Ты знаешь, сколько ей лет?» — а дальше и так понятно, что будет.

Читать Казанский излом: образы перестроечного кино в «Слове пацана»
Один из тщательно подготовленных гоп-стопов заканчивается провалом: не успели отобрать у похотливого пьяницы деньги, как на районе материализуются крепкие молодчики с явным желанием поколотить Шуста и компанию. Спасаясь от толпы, (анти)герой забегает в подъезд и прячется в квартире сердобольного мужика, рискнувшего открыть дверь. Им оказывается Ульянов (Сидихин) — некогда известный спортсмен, советский мастер метания ядра и участник Олимпийских игр в Токио. О лучших днях его жизни напоминают лишь многочисленные кубки, медальки и вырезки из журналов. Ну и дочка Ульяна (Елизавета Базыкина), вынужденная делить квартиру с мрачным папой. Шуст к человеческой доброте не привык, врет о себе с три короба (пусть удивляются) и как бы нехотя соглашается остаться на ужин и ночлег.

Навар (2025)
фото: «Навар» (2025) / Кино Культ, Кино Плюс

Утром, пока все спят, он умыкает из небогатой квартиры скромную заначку и несколько зеленоватых фигурок, спрятанных за стекло серванта. Оставив на память о себе зарубку на дверном косяке, Шуст исчезает. Не мы такие, как говорится, жизнь такая. Впрочем, распорядиться награбленным волчонок не успевает: его, вусмерть пьяного, накрывают в ближайшей пивной. Спасает его от тюрьмы всё тот же Ульянов, отказавшийся писать заявление. Объявлено, что дорогие безделушки — их комплект, страшно сказать, стоит миллион рублей — подарок. У спортсмена на пенсии есть свои причины не ломать парню жизнь. Режиссер и сценарист Артур Григорьев не мудрствуя раскроет их в экспозиционном диалоге: Ульянов в свое время и сам посидел на бурятской зоне за непреднамеренное убийство, так что цену необдуманным поступкам знает. Теперь он берется всячески опекать нового знакомого, рассчитывая вытолкнуть того из неблагополучной среды.

Читать Нефрит-нуар: репортаж со съёмок фильма «Навар»
Где старые фильмы о трудных подростках (например, «Пацаны») нашли бы стержневую мораль, «Навар» лишь зачинается. Слишком наивно полагать, что можно так легко поменять человека, годами враставшего в уличную романтику. Шуст жестом нового знакомого польщен, но всё равно будет гнуть свою линию. От злополучных нефритовых божков в серванте Ульянова тянется ниточка к бурятской мафии, поставившей добычу и обработку полудрагоценного камня на поток. Хорошо бы собрать людей и накрыть локальное хранилище в подсобке их ресторана, пока всё это добро не отправилось в Китай (там нефрит, известное дело, очень уважают). Что владельцы сделают, когда заметят пропажу, вызовут ментов? Налет планируется по всем правилам: с рисованием схем, мозговыми штурмами и засыланием разведчиков. Малолетний Бома (Владимир Ананьев, он же — исполнитель Молодой Владимир) обещает по такому случаю умыкнуть у родителей охотничий карабин. Как же на дело — и без огнестрела?

Навар (2025)
фото: «Навар» (2025) / Кино Культ, Кино Плюс

Вор у вора дубинку украл — сюжет, отполированный не меньше, чем дидактичный роман воспитания. Но в случае с «Наваром» главной скрипкой становится не новизна, а яростное стремление поженить кинотрадиции, которые обычно не уживаются. Острая драма о современных подранках, плюмбумах и прочих злых пацанах движется параллельно фильму-ограблению, снятому с нескрываемой симпатией к гонконгским боевикам, европейским рейвовым триллерам и, внезапно, постсоветским криминальным сагам вроде «За последней чертой», «Русского транзита», «Антикиллера»… В них тоже вставал в полный рост мстящий боксер Сидихин — возможны ли такие совпадения? Пока Шуст медленно, но верно размягчается под протекцией семьи Ульяновых (вернее, под томным взглядом умницы Ульяны), его подельница Кира внедряется в ресторан бурятской диаспоры, танцует хозяевам китайский боевой танец ушу и, скрипя зубами, терпит подкаты нехорошего человека Жаргала (Батор Доржиев). Льются обильный нуарный дождь и пафосный речитатив рэпера Icegergert (камео Георгия Гергерта): «Давай теряйся, фраер, не лезь в моё искусство». Высокоградусная, агрессивная эклектика. А может, и послание тем, кто посчитает, что автор слишком увлекся сочетанием несочетаемого?

Читать ПТСССР: как Вадим Абдрашитов и травмы общества в асфальте, плюмбуме и гипсе
Может, и увлекся. Всё-таки для Григорьева «Навар» — первый опыт полнометражного кино, в который он переносит фирменную эстетику. Расширенную, углубленную, но вполне знакомую разноголосицу, которую можно услышать вечерами в спальных районах. Три года назад на фестивале «Дух огня» он завоевал приз за короткий метр «Стая» — историю в целом приятных ребят в спортивных костюмах, решивших подзаработать на обмане пенсионерок. Любимая Школой нового кино маргинальность вперемешку с гуманизмом. Однако насмотренность Григорьева — не столько даже кинематографическая, сколько жизненная — заполняла фильм ценными бытовыми наблюдениями. В «Наваре» проворачивается аналогичный фокус радости узнавания: музыкантов, улиц, интерьеров, но вместе с разросшимся хронометражом стал заметнее и секретный ингредиент, без которого ничего бы, как ни старайся, не заработало. Оказывается, потерянные мальчики и девочки, словно вышедшие из фильмов Вадима Абдрашитова, прилагаются к любой эпохе.

Навар (2025)
фото: «Навар» (2025) / Кино Культ, Кино Плюс

Им не чужды гангста-рэп и разборки в стиле кунг-фу. Если время требует, то можно приклеить на зубы блестящие стразики-скайсы, облачиться в стритвир и сесть за руль подержанного «Форда», но личностный конфликт останется всё тем же, до боли знакомым. Хорошо хотя бы, что метод излечения от вечной неустроенности тоже давно известен: Шусту и его хищным соплеменникам предстоит пройти через испытание, переломиться и, быть может, что-то понять о себе и жизни, которую они для себя выбрали. Человек — птица гордая. Взлетает только с пинка. Перед запуском — привлечь нефритом.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Бо-бо в доме мод: рынок авторского кино на фестивале «Зимний»
Невидимые герои кинопроизводства: на фестивале «Зимний» обсудили закулисную сторону кино
Зимний-2025: «Холодное сердце» – на душе стужа
«Лицо взрослое, глаза неописуемые»: Вадим Абдрашитов вспоминает работу над «Плюмбумом»
У каждого свой нуар: 10 черных фильмов XXI века, уже ставших классикой
Поиск по меткам
Боевиквозможно криминалДебютЗимнийМаксим ГревцевнуарРоссийские фильмы
персоны
Вадим АбдрашитовВладимир АнаньевЕлизавета БазыкинаГеннадий БлиновГеоргий ГергертАртур ГригорьевБатор ДоржиевАнна Кротова (II)Илларион МаровЕвгений Сидихин
фильмы
АнтикиллерЗа последней чертойНаварПацаныПлюмбум, или Опасная играРусский транзитСтая

фотографии >>
"Навар" (2025)
"Навар" (2025)
"Навар" (2025)
"Навар" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Олег Урюмцев
6 декабря ушёл из жизни актёр, режиссёр Олег Урюмцев.
Александр Скавыш
5 декабря ушёл из жизни актёр Александр Скавыш.

День рождения >>

Пётр Вельяминов
Ольга Викландт
Евгения Гладий
Владимир Жеребцов
Наталья Земцова
Елена Пирогова-Филиппова
Александр Серов-Останкинский
Валерий Сторожик
Александр Феклистов
Присцилла Барнс
Жюли де Бона
Эмили Браунинг
Род Кэмерон
Джеффри Райт
Илай Уоллак
Николас Холт
все родившиеся 7 декабря >>

Афиша кино >>

Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Отпуск без конца
драма
США, 1980
Агент времени: Глава Инду. Фильм
детектив, драма, научная фантастика, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Астрал. Дом № 13
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Дело семейное
драма, комедия, криминальный фильм, трагикомедия
США, 2025
Сахарная фабрика
фильм ужасов
Индонезия, 2025
Сожалею о тебе
драма, мелодрама, экранизация
США, 2025
Стервятники
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2025
Тихая ночь, смертельная ночь
фильм ужасов
США, 2025
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Семейный приговор
комедия
Ирландия, 2024
Снеговик
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram