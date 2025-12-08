Зимний-2025: «Цинга» на оба ваши дома

В Москве подвел итоги четвертый Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний». Если в предыдущие годы в числе конкурсантов всегда были национальные картины из разных уголков страны, в первую очередь, из Якутии, то на этот раз за нестоличный колорит отвечали дебютные игровые работы двух документалистов – снятый в Бурятии «Навар» Артура Григорьева и созданная на территории Ямало-Ненецкого автономного округа «Цинга» Владимира Головнева, в итоге и ставшая триумфатором смотра.
фото: кадр из фильма "Цинга" / Свердловская киностудия
Суровым летом 1991-го священник (Дмитрий Поднозов) приезжает на Ямал вместе с миссионером-послушником Федором (Никита Ефремов), чтобы склонить местные коренные народы к православной вере. Послушник на видеокамеру снимает репортаж о просветительской миссии, то и дело сетуя, что «они тысячи лет во грехе живут», а «закон божий у всех один, и порядок для всех один». Федор хочет получить рясу, поэтому священник, недолго думая, оставляет его одного среди местных оленеводов: «Вернусь – покрестим их, то и рясу получишь». Так герой Никиты Ефремова и сталкивается с суровыми нравами ненцев, приговаривая «вера не для оленей, вера – для людей», прежде всего, он сам проверяет силу этой самой веры и бога, одного ли для всех?
Снятая документалистом Владимиром Головневым «Цинга» отчасти продолжает заданную «Нууччей» Владимира Мункуева, участвовавшей в последнем «Кинотавре» и так и не вышедшую в прокат, тему противостояния коренных народов, которыми полнится отечественная земля, и засланца титульной нации. В «Нуучче» – устанавливающего свои порядки, в «Цинге» – пытающегося обратить в православную веру людей, у которых давно существуют собственные поверья и традиции. Возможно, более цельные, нежели в голове и сердце послушника, умчавшегося от эпохи начинающихся перемен на малонаселенный Ямал. Вера Федора проверяется не только в схватке с волком, но с женщиной, чувственностью погружающей засланца с большой земли в морок. «Твой бог справился», – скажут ему местные жители. «Бог справился, а я – нет», – ответит миссионер ровно перед тем, как по телевизору зазвучит «Лебединое озеро», такое далекое и чужеродное для Ямала.
фото: кадр из фильма "Цинга" / Свердловская киностудия
Решение жюри, которые отдали «Цинге» сразу три награды (лучший фильм, сценарий и мужская роль), вполне понятно – как бы то ни было, картину Головнева можно назвать самым цельным произведением конкурсной программы, однако в работе документалиста бросается в глаза кастинг, в котором на первый план выходят вовсе не местные ненцы, ханты и коми, а калмыцкая красавица Евгения Манджиева и якутские актеры Георгий Бессонов и Герасим Васильев.
В другой драме с национальным колоритом – «Навар» (приз за лучшее визуальное решение), тоже снятой выходцем из документального кино Артуром Григорьевым – бурятский боевик, наследующий традиции гонконгского, неожиданно сталкивается с почти советским воспитательным кино морального беспокойства. По сюжету Шуст (Илларион Маров) с друзьями промышляют мелкими махинациями – вроде подставной девчонки, которая разводит уже не молодых мужчин, а Шуст сотоварищи в самый неожиданный момент подбегают к «жертве» с вопросом: «Ты вообще знаешь, сколько ей лет?». Так бы этот «наваристый» бизнес и приносил плоды по накатанной, пока Шуст случайно не оказался в квартире бывшего чемпиона СССР по метанию ядра Михаила Ульянова (Евгений Сидихин) и его дочери (Елизавета Базыкина). Те неожиданно гостеприимно приняли у себя отчаявшегося парня, но от своей банды и ее запросов Шуст отвязаться тоже не может.
фото: Даниил Петрий, кадр из фильма "НАВАР"
Участие рэпера Icegergert и звезды «Комбинации» Елизаветы Базыкиной в фильме о шайке малолетних преступников, решивших нажиться на продаже нефритовых статуэток, обещало, скорее, бодрый криминальный рейв, но в итоге фильм неожиданно оказался наследником традиций Абдрашитова и постперестроечного кино. Хотя исполнитель роли Шуста – Илларион Маров – вполне бы мог посоревноваться за актерский приз с Никитой Ефремовым.
Фигура отца – будь то бог, как в «Цинге», или небезгрешный спортсмен в исполнении Евгения Сидихина в «Наваре» – одна из ключевых для нынешнего «Зимнего», на всякий случай записавшего в регламенте, что фестиваль теперь является площадкой не только для премьерных показов. Так в конкурсе появился уже отмеченный на фестивале «Короче» фильм «Мальчик-птица» режиссера Савелия Осадчего (выпускника опять же в прошлом документалиста Ивана И. Твердовского), получившего приз за лучшую режиссуру. «Мальчик-птица» – почти камерная история о поиске собственного голоса героем Дениса Хохрина, выпустившегося из детдома Вани под контроль старшего брата в исполнении звезды сериалов НТВ Максима Щеголева. Последний то и дело учит говорящего высоким голосом Ваню мужским принципам и основам маскулинности, но Ване ближе птицы, церковный хор и понимающая его индивидуальность соседка Света (Елизавета Струнина), тоже так и не познавшая родительскую любовь.
фото: кадр из фильма "Пастбища богов" / "Синема Концепт Продакшн"
Противовесом тонкому «Мальчику-птице», мягко борющемуся с зашкаливающей брутальностью мира, стал фильм «Пастбища богов» Анара Аббасова, когда-то дебютировавшего с полным метром «Амун» на фестивале «Движение» в Омске, – пространной притчей о поиске бога и смыслов в Иудейской пустыне. Теперь в кадре – величественные горы Памир, куда скрасить менеджерские будни приезжает группа российских охотников во главе с жаждущим убить не только козерогов, но даже барса Игорем (Антон Филипенко). Немилосердный акт добычи животных, по его мнению, поможет справиться с депрессией вечно пьющему другу и компаньону Олегу (Данила Якушев), а заодно и поставить все точки над «и» с бывшей девушкой (Надя Иванова) и ее новым парнем (Владислав Канопка), ну и заодно доказать нынешней – иностранке Марион (Анна Виллер), на что он способен как «настоящий мужчина».
«Пастбища богов», несмотря на живописные и даже умиротворяющие пейзажи таджикских гор, становятся слишком маскулинным триллером о зияющем внутреннем зле, способном полностью растворить даже самые нежные чувства – причем вне зависимости от гендерной принадлежности их носителя. На сопротивлении природы и человека – пусть уже и не в конкретной географической локации – построен и самый скромный фильм нынешнего «Зимнего» «Мальчик и робот» единственной женщины-режиссера Екатерины Задориной, которая почти 20 лет назад дебютировала с короткометражкой «Двое» на «Кинотавре», а потом ушла в анимацию.
фото: кадр из фильма "Мальчик и робот" / "Задорин Студио"
«Мальчик и робот» тоже мог бы стать небезынтересным мультфильмом, но в итоге превращается, несмотря на короткий хронометраж, в тягучее роуд-муви – буквально про мальчика (в этой роли сын режиссера – Сергей Задорин), отправляющегося на поиски отца в сопровождении робота, довольно просто созданного даже не под влиянием «ВАЛЛ-И», а, скорее, «Города героев» и привычных уже колонок типа «Алисы». Травоядная и малотехнологичная версия «Последнего Ронина» приводит странноватый дуэт к борьбе с беспилотниками, из-за которых робот, конечно, перестает работать, и философским утверждениям об отсутствии будущего. Опять же – будь это мультфильмом, вопросов бы не возникло, но в череде игрового кино столь наивный и не всегда хорошо разыгранный сюжет вызывает множество вопросов.
Как и полнометражный дебют актера, а теперь и режиссера Егора Бероева, который сам написал сценарий своего первого фильма «Кукла», очевидно, вдохновленного румынским кино. В этой картине рассказывается история Нади (Анна Панкратова), которая в юности потеряла отца и чуть ли в не тот же день поймала любимого парня на измене. Не умеющая контролировать собственные чувства Надя въезжает на машине в сарай, где ее молодой человек предавался сторонним любовным утехам, и это приводит ее к тюремному сроку, который впридачу сопровождается беременностью. «Кукла» Берова, где он, очевидно, посмотрев как минимум «4 месяца, 3 недели и 2 дня» и «Сьераневаду», пытается визуально воспроизвести эстетику румынского кино, несмотря на неплохую операторскую работу (Геннадий Разбегаев), упирается на ошибки Бероева — слабый сценарий и ставку на начинающую актрису Анну Панкратову.
фото: кадр из фильма "Кукла" / "Лаборатория кино"
Тем не менее «Кукла» вместе с получившим награду за лучшую женскую роль (Маша Кошина) «Холодным сердцем» Владимира Котта пытаются, хоть и в сказочной манере, говорить, в отличие от большинства других участников фестиваля, о женщинах, в нынешней программе ставших лакмусом предстоящих перемен – и в жизни отдельных героев, и в жизни страны. В Коттовской «Снегурочке», основанной на пьесе Островского, можно увидеть не только холодную сущность бытия, но и считать сгорающие надежды на будущее, которого нет ни в фестивальном кино, ни в прокатном. Иллюзия сказки, выбранная Коттом, собравшим в касте практически весь актерский состав популярных сериалов и кинопрокатных хитов, только это доказывает.
Поэтому особенным, во многом удивительным, конкурсным проектом, к тому же получившим специальный приз, стала «Свобода» режиссера «Личного номера» и сценариста «Берлинской жары» Евгения Лаврентьева. В нем он под заставкой «ИП Лаврентьев», решенной в лучших традициях MGM, предлагает чудовищный капустник о взаимоотношениях мужчин и женщин – с участием Александра Горбатова, Артема Ткаченко, Дениса Нурулина и Екатерины Стеблиной. «Свобода» представляет собой не кино, а вульгарный затрапезный театр с грифом 18+, войной с пельменями и дуэлями с картошкой, а свободы в нем впомине нет. Таков голос авторского кино, когда к нему решили прибегнуть постановщики патриотических проектов. Жюри отметили это зрелище спецдипломом, хотя и его многовато для такой «Свободы».
фото: кадр из фильма "Свобода" / ИП Лаврентьев Е.А.
