Зимний-2025: «Цинга» на оба ваши дома

7 декабря Зимний-2025: «Навар» — время забирать камни Илларион Маров и Евгений Сидихин в драме о краже нефрита

6 декабря Бо-бо в доме мод: рынок авторского кино на фестивале «Зимний» Фильмы, которые в следующем году будут конкурировать на ведущих смотрах России

5 декабря Невидимые герои кинопроизводства: на фестивале «Зимний» обсудили закулисную сторону кино Художник-постановщик, режиссер монтажа, кастинг-директор и другие специалисты, без которых невозможно создание фильма