Имя — «Роза»: фаворит Берлинале с выдающейся ролью Сандры Хюллер

В столице Германии вовсю идет 76-й Берлинский кинофестиваль, где недавно показали мощную монохромную драму австрийца Маркуса Шляйнцера«Роза». В главной роли — выдающаяся актриса Сандра Хюллер, в центре повествования — драматичная судьба стойкой немецкой женщины четырехвековой давности. Подробнее о фильме рассказывает Дарья Тарасова.
фото: "Роза" / Schubert, Rohfilm Factory, Walker Worm Film
Середина XVII века, Германия. В протестантскую деревушку заявляется подозрительный мужчина. Назвавшись солдатом, рисковавшим жизнью за родину в Тридцатилетней войне, он уверяет селян, что по праву владеет здесь куском земли и домом. Несмотря на нужные документы и другие доказательства, местные всё же с недоверием относятся к путнику. Впрочем, один храбрый поступок меняет расположение жителей: новый сосед убивает медведя из проверенного в бою пистолета. Уважение окружающих и желание расширить угодья приводят к тому, что герой женится на дочери соседа — тихой и набожной Сюзанне (Каро Браун). Свадьба, быт, тяжелая работа в поле, вскоре — ребенок. Идиллия рушится, когда землевладелец заболевает и супруга узнаёт, что всё это время её муж был женщиной. Сюзанна с этим смиряется и принимает такой притворный брак, односельчане же берут в руки виллы.
О том, что Роза — так на самом деле зовут героиню Сандры Хюллер, её мужское имя не будет произнесено — женщина, зритель знает: закадровый голос, в притчевом стиле поясняющий события на экране, раскрывает интригу с самого начала. Повествование в третьем полнометражном фильме австрийца Маркуса Шляйнцера («Михаэль», «Анджело») в принципе тяготеет к фольклорному минимализму или напоминает жизнеописание святых. Сюжет созвучен фабуле и последовательно выхватывает основные этапы жизни героини с момента приезда в деревню и до момента казни, которой в патриархальной Германии той эпохи персонажу было не избежать. Сценарий, написанный Шляйнцером, как и предыдущий, совместно с Александром Бромом, экономит слова, хронометраж насчитывает всего 93 минуты.
фото: "Роза" / Schubert, Rohfilm Factory, Walker Worm Film
Кадр по-протестантски дисциплинирован, а выполнен фильм в монохроме — еще один кивок в сторону минимализма, даже аскетизма, и попытка вернуть зрителя в далекий XVII век. (Само собой возникают ассоциации с «Белой лентой» Михаэля Ханеке, на которой Шляйнцер работал кастинг-директором). Вместе с оператором Геральдом Керклецем («Михаэль») режиссер на протяжных общих и средних планах показывает пасторальный быт, мягко встраивая его в природный ландшафт. Параллельно, на планах средних и крупных, в ландшафт протестантской жизни так же мягко (до поры до времени) встраивается героиня Хюллер.
Немецкой актрисе, известной по «Тони Эрдманну», «Анатомии падения» и «Зоне интересов», тонко и убедительно удалось воплотить на экране двойственность Розы, связанную далеко не с желанием гендерного перехода, а с потребностью переиграть дискриминацию социума. Лицо героини омрачает шрам: в годы войны пуля зацепила ей щеку, и с тех пор эту самую пулю женщина носит на шее. Грим позволяет играть с внешностью Хюллер: её лицо то кажется знакомо женственным, то в самом деле под некоторыми ракурсами обрастает маскулинными чертами. Туда же и пластика актрисы: в компании мужчин она запросто сходит за одного из них, хотя с глазу на глаз со зрителем быстро выдает себя.
фото: "Роза" / Schubert, Rohfilm Factory, Walker Worm Film
Привилегии и гендерная перформативность, на которую временем обречены все герои фильма, — главные темы «Розы». В свою защиту сначала в перепалке с односельчанами, затем и перед судом героиня произносит несколько коротких, но точных монологов. Сперва ставит простому люду в укор, что из-за слухов они просят её доказать (показать) свою мужественность, хотя к мужественности друг друга ни у кого вопросов нет. Затем хладнокровно отвечает на вопрос судьи, что свобода в обществе определяется тем, носишь ли ты брюки, — вот Роза их и надела. Тогда же звучит и главная мысль фильма «Мы сами создаем себя», идущая вразрез и с патриархальной закостенелостью эпохи, и с двуличием протестантов и шире — христиан (даже такой оберег, как «непорочное» зачатие, не уберег ни Розу, ни Сюзанну от приговора).
В финале Шляйнцер прямо отсылает к «Страстям Жанны Д’Арк»: крупный план лица героини Хюллер, чья участь была решена еще до вынесения приговора судий, и та же плетеная корона, что у героини Марии Фальконетти, практически причисляют Розу к лику святых. И хотя такое сравнение кажется чересчур пафосным, минималистичное оформление и выверенность актерской игры лишь усиливают драматический эффект — и делают историю женщины пугающе современной.
