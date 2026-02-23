Кино-Театр.Ру
В Берлине победили «Желтые письма» несчастья — фильм о творцах и диктатурах

Фестивальная колонка >>
23 февраля 2026
76-й Берлинский международный кинофестиваль подошел к концу — и главный золотой медведь ушел фильму «Желтые письма». Снял его немецкий режиссер турецкого происхождения Илькер Чатак, решивший зарифмовать политические реалии обеих стран, что показательно на фоне критики смотра за недостаточную реакцию на происходящее в стране и мире. Действительно ли все репрессии похожи друг на друга, а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, рассказывает Дарья Тарасова.

Жёлтые письма (2026)
фото: "Желтые письма" / Haut et Court, if… Productions, Liman Film

Азиз (Тансу Бичер) и Дерья (Озгю Намаль) — чета интеллектуалов левого толка, живущая и работающая в Анкаре. Он — драматург и преподаватель, чьи пьесы ставятся на сцене Национального театра, а студенты (с подачи ментора) не боятся участвовать в антиправительственных и антивоенных демонстрациях. Она — успешная актриса, из принципа больше не снимающаяся на государственных каналах, но играющая в острых пьесах мужа. После одного из спектаклей пара обнаруживает, что впала в немилость властей: его, вместе с костяком таких же инакомыслящих педагогов, увольняют из университета, ей закрывают дорогу на сцену. Вместе с дочерью-подростком Эзги (Leyla Smyrna Cabas) семья вынуждена переселиться в Стамбул к матери Азиза. Под натиском перемен атмосфера в доме неизбежно накаляется.

Действие нового фильма Илькера Чатака (его предыдущую «Учительскую» сначала показали на Берлинале-2023, а потом выдвинули от Германии на «Оскар») разворачивается в Турции, однако с самого начала режиссер предлагает зрителю художественную условность. В начале крупными буквами появляется титр «Берлин в роли Анкары», позже — «Гамбург в роли Стамбула». Такая географическая амбивалентность сразу намекает: зрителю на конкретном материале расскажут вполне универсальную историю. Она же заставляет думать, что бьющее в лоб иносказание — вынужденная мера (что, если верить продюсерам, вовсе не так).

Жёлтые письма (2026)
фото: "Желтые письма" / Haut et Court, if… Productions, Liman Film

Чатак — режиссер турецкого происхождения, живущий и работающий в Германии, так что с двумя реальностями он должен быть хорошо знаком. Желтые письма, вынесенные в название, — предвестник беды: именно на такой бумаге немецкий суд рассылает уведомления и именно такого цвета конверт однажды получает Азиз. Следом у каждого начинается персональная линия борьбы с властью.

Дерья лезет в конфликт с дирекцией театра, но не забывает, что несет ответственность за благополучие семьи. Именно поэтому ей однажды пригождается визитка агента с одного из госканалов. Азиз отказывается верить, что искусство не может изменить мир, и работает над вдохновленной реальностью пьесой с говорящим названием «Желтые письма». За убеждения и кажущуюся мягкотелость он встречает укор и супруги, и коллег — собратьев по несчастью. Эзги, которую родители, несмотря на невзгоды, хотят отправить в дорогую частную школу, устраивает подростковый бунт и вливается в тусовку совершеннолетних ребят.

Жёлтые письма (2026)
фото: "Желтые письма" / Haut et Court, if… Productions, Liman Film

Перенос из Турции в Германию оказывается одновременно и самым сильным художественным решением в фильме, и его наиболее слабым местом. В попытке завести универсальный разговор о приходе авторитаризма, Чатак разменивается на обобщения, звучащие так, будто ни с немецким, ни с турецким контекстом он недостаточно знаком. Режиссер умудряется не сказать ничего внятного о положении дел в обеих стран, зато алармистски готовит публику к тому, что свободу везде отнимают у всех одинаково. Показательно, что злоключения героев начинаются после инцидента на спектакле Дерьи по пьесе Азиза, но чему он посвятил «Желтые письма», мы так и не узнаем. Против какой именно войны выходят на улицу студенты и преподаватели, можно догадаться, но прямо это тоже не звучит. Система — абсолютное зло без лица, но и без внятной формы.

Фильм при этом показательно работает как семейная драма. На примере одной ячейки общества Чатак последовательно демонстрирует, как разные люди реагируют на давление обстоятельств и насколько хрупкими могут быть связи даже между самыми близкими. Вместе с политическим кризисом в стране наступает и кризис ценностей: супругам, как и многим соотечественникам, приходится идти на компромиссы, но каждый решает, с кем или чем именно — совестью или семьей. Объединяющей силой выступает страх полного распада родственных связей. Именно поэтому эмоциональным центром становится эпизод ближе к финалу, когда творческая пара судорожно ищет Эзги — и это становится триггером откровенного разговора. Гораздо более эффектного, чем злободневный зачин.

Жёлтые письма (2026)
фото: "Желтые письма" / Haut et Court, if… Productions, Liman Film

«Желтые письма», пытаясь усидеть в двух столицах сразу, предупреждают зрителей, что подобное может случиться с каждым — только беззубость высказывания вместо чувства солидарности вызывает раздражение. Так ли был важен «переезд», чтобы на фоне политического кризиса показать семейный? Едва ли: форма и содержание распадаются так же, как идеологический союз главных героев. Гораздо больший отклик вызывает родственный раскол — более острый и насущный, чем утрированные реалии.

версия для печати

обсуждение >>
