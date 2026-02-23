В Берлине победили «Желтые письма» несчастья — фильм о творцах и диктатурах

что почитать?

В прокате с 23 апреля

«Наши жизни принадлежат нам»: Софи Тёрнер и Кит Харингтон в трейлере «Проклятого рыцаря»

Константин Демидов и Сергей Маховиков примут участие в боях на Времевском выступе 24 февраля

Сарик Андреасян отправляет зрителей в знакомые, но альтернативные 1970-е

Музыкант умер в возрасте 39 лет

Данила Козловский, Филипп Киркоров и Ксения Собчак высказались о смерти Николая Комягина

Новости кино

Закончились съемки фильма «Отель "У погибшего альпиниста"» с Евгением Цыгановым и Сергеем Маковецким

Мистический детектив с элементами фантастики, снятый по мотивам повести братьев Стругацких, выйдет в прокат 28 января 2027 года