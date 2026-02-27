Кровавая графиня, фуд-порно, утрата: фильмы Берлинале-2026, которые нельзя пропускать

76-й Берлинский международный кинофестиваль завершился триумфом «Желтых писем» — фильма о творцах и цензуре, но кроме победителя на международных смотрах всегда можно найти и другие интересные премьеры. О нескольких новинках, заслуживающих внимания, рассказывает Дарья Тарасова: мощный дебют, отважные исследования скорби и порно-бизнеса, родительский ужас и новый взгляд на Эржебет Батори.
фото: "По-настоящему голый" / Prime Time, Cinémadefacto, Isabella Films, Ici et Là Productions
Алек (Каолан О'Горман) — необычный подросток: после школы он помогает отцу (Эндрю Ховард) вести небольшой порно-бизнес — в роли видеографа снимает родителя-актера. Однажды по одному из предметов Алеку задают сделать проект о порно-зависимости, а в пару назначают симпатичную одноклассницу Нину (Сафья Бенадди). У юных героев начинают зарождаться чувства друг к другу, вот только Алеку близость дается не так-то просто — слишком уж реальность отличается от отцовского контента.
«По-настоящему голый» — мощный дебютный полный метр Мюриэль Д'Ансембур с начинающими актерами на основных ролях. История взросления — нетипичный жанр для высказывания о том, как порноиндустрия влияет на человека. Однако именно за счет подросткового взгляда фильм бьет по живому и затрагивает сразу несколько точек зрения. Нина резко осуждает всё, что смотрят потребители порно, отец главного героя пытается свести концы с концами, одна из порноактрис (Алесса Саваж) вроде бы чувствует за счет ремесла власть, но не понимает ее хрупкости. Пока еще не замыленный взгляд Алека позволяет мальчику дистанцироваться от того, что видит объектив камеры, и наконец принять уязвимость, с которой связана телесность.
Сага (Сейди Хаарла из «Купе номер 6») и Джон (Руперт Гринт) — счастливая пара, которая переезжает в финскую глубинку, в домик в лесу, чтобы готовиться к появлению первенца. Малыш не заставляет себя долго ждать, вот только с самого начала Сага понимает, что с ним что-то не так: слишком обильный волосяной покров, слишком животный плач, слишком агрессивные для новорожденного движения, тяга к крови… Выбор у супругов небольшой: или принять особенности малыша, или пытаться растить его традиционными методами.
Представьте, что «Ребенок Розмари» был вдохновлен финским фольклором — и получите «Дитя ночи» Ханны Бергхольм. Фильм интересно работает сразу на двух уровнях: с одной стороны, это динамичный, а местами даже очень забавный фолк-хоррор, построенный на неприевшемся материале. С другой — пусть и абсурдная, но живая репрезентация того, как ощущается опыт материнства и послеродовая депрессия. Приятно, что тонально «Дитя ночи» не лезет в категорию «возвышенного хоррора», но и не превращается в фальшивую пародию на фильмы-предшественники.
фото: "Кровавая графиня" / Ulrike Ottinger Filmproduktion, Heimatfilm, Amour Fou Luxembourg, Amour Fou Vienna
В «Кровавой графине» Ульрике Оттингер обращается к фигуре кровавой леди Батори не как к объекту мифологии, а как к культурному конструкту. Вдохновляясь «Дочерьми тьмы» Гарри Кюмеля, постановщица рассказывает о приключениях Эржебет Батори (вечно аристократичная Изабель Юппер) в Вене прошлого века. Место нашлось и вампирологам, и правоохранителям, и другим кровососам, и даже Кончите Вурст.
Юппер играет Батори с фирменной ироничной холодностью: ее героиня одновременно театральна и пугающе пуста — под стать творящемуся вокруг карнавалу кэмпа. Оттингер, верная своему барочному стилю, выстраивает фильм как гипнотическую сказку — с подчеркнуто искусственными декорациями, нарочитой эклектикой в кадре и костюмной экстравагантностью. Это кино не про кровь (она здесь скорее символическая), а про то, как с течением времени преломляется всем известный миф.
фото: "Сахарин" / Carver Films, IPR.VC, Thrum Films, XYZ Film
«Сахарин» Натали Эрики Джеймс превращает болезненную тему расстройств пищевого поведения в дерзкий боди-хоррор с элементами черного юмора. Студентка-медик Хана (Мидори Френсис), уставшая от бесконечной борьбы с собственным телом, волей случая натыкается на чудесные (и очень дорогие) таблетки для похудения. Девушка решает воссоздать их в лаборатории, и даже такой секретный ингредиент, как человеческий прах, ее не пугает — позаимствовать материал можно у одного из тел в анатомичке. Правда, совсем скоро дух донора начинает преследовать героиню.
Джеймс с удовольствием балансирует между мерзостью и иронией — крупные планы еды (буквально фуд-порно!) соседствуют с анатомическими подробностями, а монструозный призрак, хоть и олицетворяет болезнь, не может не вызывать улыбки. При этом «Сахарин» не скатывается в назидательность: это злая и точная метафора попытки заесть внутреннюю пустоту, которая, как известно, всегда оказывается прожорливее нас.
Тихое монохромное кино о том, как смириться с утратой, которое удостоилось приза экуменического жюри. Ольга, замкнутая и угрюмая женщина, сдает комнату Тульо, даже не подозревая, что в ней будет ночевать еще и его маленький сын. Мальчик всё мечтает пробраться в госпиталь неподалеку, где лежит его мама, но из-за бюрократии сделать этого не может. Между ним и Ольгой завязываются доверительные отношения (во многом благодаря видеоигре Cosmic Defenders Pro), и героиня решает помочь ему.
Режиссер Фернандо Эймбке не форсирует драму и почти до финала удерживает разговор о смерти за кадром — о том, почему Ольга так ревностно относится с детским вещам в сдаваемой комнате мы узнаем ближе к концу. Вместо этого он наблюдает — за паузами, за отцовскими шутками, за тем, как Кристиан с азартом играет в игру, перенося в нее собственные страхи. Горе сближает — отчего финал у картины по-семейному воодушевляющий.
