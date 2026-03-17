«Фильм-в-работе»: Предстоящие российские премьеры на кинофестивале «Дух огня»

В рамках деловой программы XXIV Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» прошла сессия «Фильм-в-работе» — уже традиционный для смотра питчинг проектов, которые должны сравнительно скоро выйти в российский прокат. В этом году свои фильмы и сериалы представили девять авторов. Разброс тематик и масштабов внушительный — на одной сессии представляли как среднеметражные драмы, создаваемые на одном энтузиазме, так и крупные проекты от именитых киностудий. Рассказываем о них подробнее.
Четверо тридцатилетних друзей из разных социальных страт ежемесячно собираются, чтобы культурно выпить, поиграть в карты и поплакать друг другу в жилетку. Кажется, единственное, что их связывает — ворох проблем, с которыми никак не выходит справиться. Владелец автосервиса Егор (Дмитрий Гладышев) уже устал тянуть на себе нерентабельный бизнес и скорее не работает, а прячется под машинами от гнева жены. Его друзья — погрязший в долгах предприниматель, актер-неудачник, тяжелобольной парень с грустными глазами. Долгожданная встреча должна помочь им выпустить пар, но проблемы настолько сильны, что одним вискарем и дружеским участием ничего уже не поправить.
Сценарий для «Автосервиса» написал актер Илья Носков, он же взял на себя роль режиссера. В основе истории лежит его личный опыт встреч с друзьями — такими же мужчинами среднего возраста, которые пытаются как-то выправить свою жизнь. Горькая разговорная драма в декорациях шиномонтажки форматно очень похожа на народные комедии «Квартета И», но смеяться тут особенно не над чем. Фильм снимается на личные средства съемочной группы, в перспективе его готовы перемонтировать в короткометражный фильм. Или, если потенциальные партнеры решатся помочь с финансированием, из «Автосервиса» можно сделать полный метр с потенциалом, может, и не слишком масштабного, но кинотеатрального проката.
«Северный край» (реж. Мария Миць)
Документально-игровой сериал, совместивший семейное кино с ликбезом о становлении сибирской добывающей промышленности. Молодой москвич Артем (Артем Лебедев) отправляется на малую родину в Тюмень, где проживает его бабушка (Людмила Чиркова) — предполагается, что пенсионерка из богатого региона ссудит недорослю денег на свадьбу. Но быстро уговорить родственницу не получается — она соглашается финансировать праздник только в том случае, если Артем поможет ей найти старого знакомого. Для этого придется совершить путешествие по всей Западной Сибири, посетить нефтяников, стойбища оленеводов и небольшие промышленные городки. В общем, Артему предстоит проникнуться силой родной земли и восхититься подвигу пионеров, открывших ее для России. А заодно наладить отношения с бабушкой, которая поначалу относится к нему, мягко говоря, с недоверием.
Режиссер Мария Миць и продюсер Максим Габула позиционируют «Северный край» как семейную докудраму — сериал, который одновременно должен и развлекать зрителей всех возрастов, и повышать их осведомленность об истории Сибири. Планы масштабные; есть задел на три сезона, в ходе которых герои на винтажных «Жигулях» могут проехать от Тюмени до Салехарда. За образовательные сегменты в сериале будет отвечать Алексей Войтюк, голосом которого озвучены справки о героических покорителях Когалыма и Самотлора. Нести «Северный край» в массы планируют при содействии онлайн-кинотеатров.
В 2023 году Марина Калецкая получила спецприз жюри фестиваля «Короче» за фильм «Друг, эпизод 7» — камерную мелодраму о бывших одноклассниках, которые никак не могут разобраться в своих чувствах. Уже тогда по названию было понятно, что сюжет «Друга» простирается далеко за пределы короткометражного формата, и вот, спустя несколько лет, из первого этюда собирается большое кино. Маша (Калецкая) по не самым приятным причинам возвращается в родной город и встречает Пашу (Даниил Пугаев), с которым не виделась много лет. На долгое время он становится для нее важнейшим человеком в жизни — тем, кто помогает справиться с невзгодами. Но высокое чувство никак не может разжечься; мешают и зажатость героев, и совершенная разная жизнь, которая постоянно их разводит.
Полнометражный «Друг» обрастает не только хронометражом, но и фактурой. Кроме героев изначального короткого метра в касте заявлены Мила Ершова, Марианна Шульц и Антон Артемьев. Кроме того, место действия наконец-то выберется за пределы квартиры, а сам сюжет растянется на несколько времен года. Надеемся, что такое расширение поможет ленте преодолеть нарочитую камерность, которая в последние годы свойственна авторским мелодрамам. Видевшие «Все время на свете» Наталии Кончаловской не дадут соврать — порою ограниченность пространства очень мешает воспринимать кино-любовь всерьез.
Полнометражный дебют Николая Коваленко, продолжающий режиссерскую тему прощания с детством — аналогичный троп можно наблюдать и в его короткометражке «Наш год». В центре сюжета 15-летний парень Саша (Никита Конкин), заметивший разлад в отношениях родителей. Отец (Петр Федоров) почти не появляется дома, предпочитая куковать в своем магазине аккумуляторов. Мать (Елена Николаева) усиленно готовится к переезду. Ребенок беспомощен погасить нарастающий конфликт и предпочитает просто пореже попадаться взрослым на глаза. Его личный процесс взросления происходит в лесу, где шелестят деревья, журчит трава и бродят лоси.
Режиссер заранее отмечает, что «Другой мир» не стоит воспринимать как очередную страдательную драму об оставленных подростках — напротив, сюжет предполагает, что в переломные моменты жизни есть место не только отчаянию, но и надежде. За производство фильма отвечают продюсеры Ольга Журавлева и Максим Королев, ранее выпустившие беспросветный фильм «Вечная зима» и комсомольски романтичную комедию «Капитан четвертого ранга». Судя по первым показанным сценам, работа Коваленко находится где-то посередине между двух этих полюсов.
Уже второй за последнее время (первым был «Холодное сердце» Владимира Котта) взгляд в бездну славянского фольклора через призму пьес Александра Островского. В новой «Снегурочке» оригинальная сказка переносится в современность, но остается в сущности верна себе. Это также история неестественного нашему миру чуда, произошедшего в жизни разлюбивших друг друга людей. Женя (Сергей Гилев) уже не скрывает своих намерений уйти к другой женщине, его супруга Маша (Лянка Грыу) реагирует на это безучастными пассивно-агрессивными комментариями. Но вот случается волшебство — в их жизни из ниоткуда материализуется девочка Снегурочка, вынуждающая супругов повременить с разводом.
В референсах у «Снегурочки» советская телеклассика «Формула любви» и «Агнец»
Вальдимара Йоханнссона. Производство фильма в данном случае оказалось делом семейным. Режиссер — Ольга Добромыслова, автор жутковатой послеродового хоррора «Молочная девочка». Продюсер — ее муж Максим Добромыслов («Межсезонье», «Пришелец»). А в роли самой Снегурочки — дочь Варвара, непринужденно оживляющая позаимствованное из отделения полиции чучело фазана. Первый — зимний — этап съемок уже завершен, для полноты картины осталось только дождаться лета; те, кто знаком с оригинальной пьесой, уже знают, чем Снегурочке грозят перемены погоды.
Драма о подростковой жестокости по отношению к другим, рассказанная через образы детей с гемангиомой — родимым пятном, появляющимся вследствие сбоя в работе кровеносных сосудов. Именно такая врожденная аномалия есть у деревенской девочки Нади (Дарья Альхова), вынужденной терпеть булинг сверстников и неприятие со стороны собственной семьи. Религиозная бабушка силится извести опухоль обрядами и молитвами, холодная мать мечтает положить ребенка в московскую клинику, где врачи избавят ее от социального клейма. Сама Надя давно научились принимать себя и просто хочет петь в хоре с другими детьми. Пройдя через столичный медицинский центр, она лишь уверяется, что не все жизненные проблемы можно решить хирургическим путем.
Чудное название ленты Анастасии Кузиной объясняет промо-продюсер фильма Жан Просянов — это буквально возглас, которым маленький ребенок пытается известить взрослых, что у него что-то болит; объяснить свою боль он пока что не может, равно как и определить ее источник. В данном случае «Бо-Бо» не столько физическое, сколько душевное, сотканное из неприятия окружающими. Для ленты подобрали характерный актерский состав: Марина Лебедева, Сергей Колесников и Ольга Лапшина. Одна из ключевых ролей — московского врача — досталась Олегу Рязанцеву.
Пожалуй, самый масштабный фильм программы «Фильм-в-работе», создаваемый на производственной базе киностудии Ленфильм — одиссея девочки Тамары (Агния Воробьева), устроившейся работать почтальоном. В ее сумке — пять писем-треугольников, которые нужно доставить адресатам в разных уголках блокадного Ленинграда. За каждым листком бумаги свой собственный сюжет о трагедиях и надеждах людей, переживающих в городе самую страшную военную зиму.
Режиссером «На краю детства» выступил Владимир Захаренко — выпускник мастерской Сергея Снежкина и Маргариты Бычковой в СПБГИКиТ. Поддержка у дебютного полного метра очень серьезная — скорого выхода ленты ждут не только на Ленфильме (переживающем очередной виток вялотекущего кризиса), но и в петербургском комитете по культуре. Ожидается, что картина будет готова к 8 сентября, аккурат к 85-летней годовщине начала блокады.
«Печальная комедия», фабула которой удивительно похожа на притчу Кшиштофа Кесьлёвского «Двойная жизнь Вероники». Молодая писательница Сандра (Анна Халилулина) живет типичной жизнью парижской богемы, но однажды на презентации очередной книги появляется человек, который напоминает ей о темных страницах прошлого. В поисках ответов девушка летит в Санкт-Петербург, где внезапно обнаруживает свою точную копию.
По словам продюсера Юлии Витязевой, сюжет фильма строится на древней легенде о дуальности человека: у каждого из живущих на Земле есть персональный двойник, с которым лучше не встречаться — иначе один из вас обязательно умрет. Впрочем, мистика в картине не первостепенна: в первую очередь фантастика здесь выглядит скорее инструментом, позволяющим показать на экране перформанс с переменой мест (Париж, что сейчас в российском кино редкость — настоящий). По итогам фестиваля «Дух огня» «Падает снег» признали лучшим проектом в производстве.
Еще одна авторская сказка — на этот раз от выдающегося художника-постановшика Сергея Февралева. Создатель декораций к двум десяткам российских фильмов, от «Белого тигра» до «Капитан Волконогов бежал», пробует себя в режиссуре и заодно переосмысляет уже порядком поднадоевший жанр. «Щекотун» — не ремейк советской классики, а самостоятельная история столкновения обыкновенного школьника (Елисей Чучилин) с магическим миром, который для него создает таинственный кукольник (Тимофей Трибунцев). Погружаясь в жутковатый мир, ребенок — разумеется, принявший на себя роль рыцаря — должен победить дракона и спасти принцессу. Правда рядовым для сказки подвигом дело не ограничится: настоящим врагом для героя окажется не выдуманное чудовище, а его собственные страхи.
Изобретательный визуальный стиль, сознательный отказ от компьютерной графики в пользу реальных декораций (замок дракона отстроили в кинопарке «Москино») и чудаковатая атмосфера роднят «Щекотуна» с классическими телефильмами Марка Захарова, а обращение к детскому воображению как защитной реакцией на дискомфортную реальность — с «Там, где живут чудовища» Спайка Джонса. Что естественно для жанра, обещают много песен в исполнении Трибунцева. Также в фильме сыграют Анна Михалкова и Полина Кутепова.
