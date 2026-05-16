Для нежных и трепетных: «Варенье из бабочек» — англоязычный дебют Кантемира Балагова в Каннах

16 мая 2026
На Лазурном берегу стартовал 79-й Каннский кинофестиваль, где в рамках параллельной программы «Двухнедельник режиссеров» состоялась премьера «Варенья из бабочек» — англоязычного дебюта Кантемира Балагова. Именно здесь ученик Александра Сокурова получил мировую известность, показав в секции «Особый взгляд» сначала «Тесноту», а затем «Дылду», так что возвращения молодого таланта на набережную Круазетт ждали особенно. За минувшие семь лет Балагов успел эмигрировать, уйти из профессии и вернуться в неё. Получилось ли возвращение триумфальным, рассказывает Софья Чернозуб.

фото: «Варенье из бабочек» (2026) / Why Not Productions

Как предмет, извлеченный из привычной среды и помещенный в музей, обретает дополнительные смыслы, так и история, родившаяся в определенном культурном контексте и вынужденно от него изолированная, требует пересказа на новый лад. Изначально «Варенья из бабочек» задумывалось как личное обращение Кантемира Балагова к кабардинскому народу, а события разворачивались в Нальчике, родном городе режиссера. Отъезд из России внес коррективы. Уже будучи в Америке, он узнал, что в Ньюарке, штат Нью-Джерси, живет община кабардинцев, и начал адаптировать сценарий, написанный в соавторстве с Мариной Степновой, к новой реальности. И пусть эта реальность кусается, собрать под нее фильм скорее удалось: разговор о мужской хрупкости получился откровенным, хоть и не во всем удачным.

16-летний Темир (Талха Акдоган) живет в тесной квартире в Ньюарке с отцом Азиком (Барри Кеоган) и беременной тетей Залией (Райли Кио). Вокруг постоянно кружит некий Марат (Гарри Меллинг), которого легко принять за еще одного члена семьи, ведь «братом» здесь называют не только кровных родственников. Пока старшие потеют в закусочной, Темир делает успехи в вольной борьбе и проводит время с юной рестлершей Аликой (Джалия Ричардс). Когда на горизонте появляется знакомый с предложением перейти к нему в ресторан шефом, над Азиком повисает хрестоматийный вопрос: быть сильным мужчиной, это как? Довольно скоро он встает перед всеми представителями тесного семейного круга.

фото: «Варенье из бабочек» (2026) / Why Not Productions

Совсем недавно Барри Кеогана уже сыграл безалаберного отца подростка в «Птице» Андреи Арнольд, и, казалось бы, выбрать актера на практически идентичную роль должно было снизить риски мискастинга. С одной стороны, это действительно так: ему очень идет амплуа молодого родителя-сказочника, умеющего готовить варенье из чего угодно. Только в экранных отношениях ирландца и турецко-американского актера Акдогана химия не срабатывает. Они попросту не подходят друг другу — ни этнически, ни по возрасту. Эту непохожесть лишь усиливает блуждающий фокус режиссера: место центрального героя по очереди занимают то Темир, то Азик. Возможно, потому, что еще шесть лет назад Балагов думал, что больше понимает сына, но теперь — с возрастом — конечно, отца.

Второстепенные персонажи и вовсе полезны только функционально: они раскрывают протагонистов и помогают сюжету двигаться вперед. Ресторатор появляется только для того, чтобы предложить Азику пойти к нему готовить его фирменные дэлены (то есть бросить семейную забегаловку ради хорошей должности). Без него экзистенциальный вопрос о слабости и силе вообще бы не возник. Даже родная сестра Залия нужна в кадре только для того, чтобы мужчине было с кем поговорить. Адаптация сценария, из которой родился новый, эмигрантский слой, напряжения тоже не добавляет. Среда хоть и чужая, но к отцу и сыну довольно дружелюбная: есть квартира, знание языка, какой-никакой бизнес, сообщество. Девушки не против познакомиться в баре. До главного конфликта фильма такое принятие не дотягивает.

фото: «Варенье из бабочек» (2026) / Why Not Productions

Внутри отношений других членов «общины» магии тоже не происходит. Передать особенности региона Северного Кавказа — во всех смыслах далекого от каста — сложнейшая актерская задача. Выполнить её в итоге не помогает ни грим, имитирующий сломанное ухо у Азика, ни его нарочитое отторжение местного лайфстайла (он обвиняет сестру, что та стала слишком «американкой»), ни сцена с лезгинкой, ни с ритуальным обрядом. Режиссер с ней, к сожалению, тоже не справляется. Можно вспомнить, как блестяще в «Аноре» сыграли эмигрантов американский актер армянского происхождения Карен Карагулян и армянский комедиант Ваче Товмасян, и задаться вопросом, возможен ли такой же успех у тех, кто носителем культуры не является.

Что в итоге вытягивает фильм, так это неожиданно выбранный жанр: магический реализм, попытка создать волшебство самым что ни на есть прямым способом. Плюс, конечно, та самая хрупкость. Тема и интонация тянутся из первоначального сценария. Нежная любовь сына к отцу заколдовывает его и делает героем, белоснежно-розовый пеликан вписан в брутальную мачисткую среду, розовая сладкая вата летает под грязным низким потолком в кухне. И появление Моники Беллуччи в образе черкешенки — актриса имеет почти культовый статус на Северном Кавказе из-за легенды, что её предки родом оттуда — подчеркивает: пусть вера наивная штука, она делает эту реальность сносной. Уязвимость оказывается сильнейшим местом «Варенья из бабочек». Без хрупкости магия не случается. И этот вывод может оказаться важнее, чем художественные недостатки.

