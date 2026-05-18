Сталин и Микки-Маус: «Отечество» Павла Павликовского — драма о поисках утраченной родины, фаворит Канн

18 мая 2026
На набережной Круазетт продолжается 79-й Каннский кинофестиваль: в основном конкурсе показали «Отечество» Павла Павликовского, ставшее одним из фаворитом кинокритиков. Предыдущие работы польского режиссера отмечены значимыми наградами: в 2015-м «Ида» получила «Оскара» как лучший фильм на иностранном языке, а «Холодная война» в 2018-м взяла «Пальмовую ветвь» за лучшую режиссуру. Встанет ли с ними в один ряд сдержанная история о возвращении писателя Томаса Манна в послевоенную Германию, размышляет Софья Чернозуб.

фото: «Отечество» (2026) / Mubi

1949 год. Параллельно «Холодной войне» в адаптирующейся к миру Польше нобелевский лауреат по литературе Томас Манн (Ханс Цишлер) возвращается из благополучной Америки в разделенное пополам «Отечество». Впервые за 16 лет эмиграции писатель вместе с дочерью Эрикой (Сандра Хюллер) отправляются в Германию по формальному поводу: ему надо произнести две речи в честь юбилея Иоганна Вольфганга фон Гете и получить почетную награду. Открывается фильм далеко не праздничной сценой: «Нам всем надо покончить с собой», — заявляет в телефонном разговоре с любимой сестрой Клаус Манн (Аугуст Диль). Она уговаривает его поехать вместе с ними на родину, но тот отказывает: он не в силах вынести банальности зла в мире, где «правят одновременно Сталин и Микки-Маус». Скоро, в возрасте 42 лет он совершает в Каннах самоубийство.

Сцена идеально задает нужную интонацию грядущей поездки по разрушенной, разделенной и отчужденной Германии. От западного Франкфурта до восточного Веймара Манна принимают одинаково с почестями, которые отличаются представлением о прекрасном: слева — поклонники и светский прием, справа — блокпост и русские народные песни. Автору «Волшебной горы» одинаково противно находиться что среди агентов госдепа, что в компании генерала Тюльпанова. Как бы подчеркивая безысходность положения, по дороге из советского блока в черном «бьюике» Маннов радио ловит только две частоты: на одной играет какая-то не к месту веселая американская песенка, на другой — чуть ли не фронтовая «Катюша». Поэтому единственное, что остается, это выключить бесполезный прибор.

фото: «Отечество» (2026) / Mubi

Но куда ведет эта дорога? И «Холодной войны», и «Отечества» не только начинаются в один и тот же 1949 год, но и приходят в одну и ту же точку. Понимая всю бедственность положения, герои обоих фильмов заканчивают одиссею по послевоенной Европе в храмовых руинах. Послание режиссера хоть и оптимистично — христианство всегда обещало утешить в моменты отчаяния, — но какое-то безысходное, безрадостное. Сохранив авторский стиль предыдущих работ — почти квадратное изображение и нуарный монохром, — Павликовский выкачивает из кадра весь воздух, позволяя переводить дыхание только где-то на периферии. Например, слушая Баха на лавочке в разрушенном храме.


В итоге фильм оказывается далек от формы байопика, которую можно было бы ожидать от сюжета о жизни писателя. Он, строго говоря, даже не про самого Манна, а про Эрику, которая сопровождает его в путешествии, заменяя помощницу, водителя и цирюльника. Эти должности она принимает покорно, прекрасно осознавая масштаб отцовского гения. Сандра Хюллер, блестяще сыгравшая дочку автора «Будденброков» и «Смерти в Венеции», смогла одними глазами передать сложную комбинацию из безусловной любви, благоговения, страха и отвращения к нарциссическому старику. Здесь позиция режиссера тоже вполне однозначна: гений Манна несут оба.

фото: «Отечество» (2026) / Mubi

«Отечество» — фильм строгий, сдержанный, сконцентрированный. В условиях относительно небольшого хронометража (82 минуты), Павликовскому удается не просто сделать исторический роуд-муви по послевоенной Германии и блестяще разыграть психологическую семейную драму. Вместе с этим он, не боясь скатиться в банальности и занять позицию морального превосходства, обозначает параллели с сегодняшним днем и задается вопросами: возможно ли сохранить родство со страной, находясь вдали от нее? Искусство — вещь подневольная? А что делать с пережитками нацистской эпохи, свободно разгуливающими по миру? Новых ответов мы не услышим, но время сейчас такое, что лучше повторить уроки прошлого.


