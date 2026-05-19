«Дневник горничной» Раду Жуде: Румынская азбука кринжа в Каннах

79-й Каннский кинофестиваль близится к экватору, где-то порадовав, а где-то и огорчив новыми фильмами известных авторов. Премьера румынского остроумца Раду Жуде хотя и выглядит не столь ярко в его эксцентричной фильмографии, определенно заслуживает внимание. «Дневник горничной» по роману Октава Мирбо, показанный в «Двухнедельнике режиссеров», Дарья Тарасова раскладывает как азбуку его фирменного стиля.
Румынская домработница Жанин (Ана Думитраску
) скрепя сердце помогает зажиточной семейке Доннадьё (Мелани Тьерри
и Венсан Макен
) в Бордо: деньги для благополучной жизни маленькой дочки, оставшейся на родине, сами себя не заработают. В перерывах между готовкой, уборкой и снобскими беседами нанимателей женщина разговаривает с ребенком и матерью по видеосвязи, а по вечерам заглядывает в студенческий театр, куда её сосватала хозяйка-француженка (режиссерка принципиально ищет на роли мигрантов). Жанин с предвкушением ждет поездку в Румынию на Новый год, но планы рушатся: бабушка работодателей (Амели Прево
) ломает ногу прямо перед праздниками, а горнолыжный трип буржуа отменить, конечно же, не могут.
«Дневник горничной
» Раду Жуде
— не первая, не вторая и даже не третья адаптация одноименного романа Октава Мирбо
про сексуальные похождения горничной и её господ (самые известные — за Жаном Ренуаром
и Луисом Бунюэлем
). Румынский постановщик, впрочем, оставляет за собой право обойтись с материалом настолько вольно, что от героини у него остается только профессия, а сама книга обретает жизнь как постановка студенческого театра.
Жуде — главный остряк румынской новой волны, который без каких-либо ограничений позволяет себе шутить на любые темы: от политики и социальных проблем до интимных привычек отдельных людей и целых наций. Его юмор скабрезен и грязен, он не стесняется цеплять за живое, ворошить прошлое и вдобавок нередко играет с любыми технологическими новшествами: от съемки на айфон до применения искусственного интеллекта. При этом кино выходит крайне интеллектуальное: постановщик собирает не компилляцию похабностей ради похабностей, а играет с тропами кино, театра и литературы на постмодернистский манер, намеренно уходя в беспощадный карнавал.
В «Дневнике горничной» все эти элементы нашли полноценное воплощение — фильм даже можно назвать азбукой режиссерского стиля. Эротическая составляющая книги Мирбо в деталях пересказывается и отыгрывается на сцене — причем с изрядной долей кринжа: Жанин с коллегой никак не взаимодействуют тактильно, но в красках изображают позы или с вымышленным партнером, или с метлой. Сюжет охватывает несколько дней из жизни героини и рвано презентует главные события. Среди них — абсурдные посиделки Доннадьё с друзьями, где у Жанин спрашивают, как Европе стоит действовать в актуальных политических реалиях (кому как не прислуге с Балкан об этом знать). Или выговор от хозяйки, когда сын начинает плохо спать из-за румынских народных (отец, впрочем, в восторге: экзотика лучше отупляющих Астерикса и Обеликса
). Без ситуативно-комедийных зарисовок тоже не обходится: чего только стоит просьба сломавшей ногу старушки посмотреть, что там такое Жанин играет в театре. Немало шуток приходится и на разговоры мамы с дочкой, где они с удовольствием поносят работодателей.
За колкостями при этом, как часто бывает у Жуде, скрывается очень понятная и цепляющая человеческая история. Любящей матери сложно быть вдали от дочери. Малышка ревнует её к сыну господ, за которым той по долгу службы нужно ухаживать, но сделать с этим ничего не может. К финалу сюжет принимает трагический оборот, но разрешается в пользу новогоднего чуда — полный сочувствия к героям жест постановщика.
«Дневник горничной» — крепкий фильм, но далеко не центральный в карьере Раду Жуде. Он не смущает и не гневит, как «Неудачный трах
», не подминает формой, как «Дракула
», не ставит чересчур неудобных вопросов, как «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары
». Это азбука стиля, но скорее с припиской «на минималках». Может, и к лучшему: это точно один из проектов для плавного знакомства с румынским кривлякой.
