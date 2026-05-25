Где деньги, брат? «Бумажный тигр» — Адам Драйвер, Скарлетт Йоханссон и Майлз Теллер против русской мафии

На набережной Круазетт завершился 79-й Каннский кинофестиваль, где достойных фильмов, полюбившихся кинокритикам, в конкурсной программе оказалось не так уж много. Возлагались надежды на «Бумажного тигра» Джеймса Грэя, предполагая, что шестой приезд в Канны принесет режиссеру «Золотую пальмовую ветвь» хотя бы за выслугу лет. В итоге криминальная ретро-драма осталась вообще без наград — Софья Чернозуб объясняет, почему фильм не попал в топы фестивальной публики. Зато его обещают привести в российский прокат.
Тема кризиса маскулинности не нова. На экране полно примеров мужчин, которые проводят ревизию своей идентичности и отношений с миром. Но за последний десяток лет и количество фильмов, снятых женщинами и про женщин, рекордно увеличилось, такие сюжеты стали по-настоящему мейнстримными. Их характерной чертой можно назвать намеренный уход от исследования женщины только в оппозиции к мужчине, из-за чего её образ стал гораздо более полным, чувственным и оттого — честным. Благодаря фемоптике в кино меняется и образ мужчины: он начинает изучать свою уязвимость и слабость, то есть, по сути, тоже противопоставляется классическому маскулинному образу. Такую дихотомию Джеймс Грэй использует в «Бумажном тигре», сталкивая лбами двух максимально непохожих братьев. Но что нового раскрывает этот конфликт, ответить довольно сложно.
Действие вновь разворачивается на Брайтон-Бич. Потомку еврейских выходцев из России, Грэю хорошо знакома эмигрантская среда и местное сообщество, поэтому он не боится брать воспоминания как основу для фильма. Тем более что многие автобиографические фрагменты он уже использовал в предыдущих работах: это и сложные отношения братьев («Хозяева ночи»), и онкология матери («Маленькая Одесса»), и разрыв семейных связей («Роковая страсть»). Однако воссоздавая на экране по памяти 1980-е, велика опасность угодить в ловушку и слишком оторваться от реальности. К сожалению, Грэй в нее попадает. В итоге получается талантливая и нежная стилизация, которая мало что рассказывает нам нового.
1986 год, Квинс, Нью-Йорк. Ирвин (Майлз Теллер) и Эстер (Скарлетт Йоханссон) воспитывают двух обожаемых сыновей-подростков и готовят их к поступлению в колледж «Лиги плюща». Уютный дом, работа, планы на будущее — такой американской мечтой живёт семейство Перлов, пока пороге не объявляется деверь Гэри (Адам Драйвер). Бывший полицейский, разъезжающий на синем «Мерседесе», обворожительный и элегантный — на фоне простого работяги Ирвина он смотрится неотразимо. Племянники его обожают. Гэри делает брату предложение, от которого сложно отказаться: за хорошие деньги проводить консультации по правильной утилизации отходов. Когда успех вскружит Ирвину голову, в каком-то наивном, детском кураже, он повезет сыновей поздно ночью к Бруклинскому каналу, берега которого оккупировали русские, «даже в собственном супе видящие врагов». Что уж говорить о малознакомом американце, посетившем объект поздно ночью в компании двоих молодых парней. Этот опрометчивый поступок станет спусковым крючком для банды головорезов, имеющих связи даже в ФБР. Дядя Гэри берет ситуацию под контроль и обещает напуганным до смерти родственникам все исправить. Но очень быстро машина насилия и безнаказанности набирает обороты, сшибая всё на своем пути.
«Пусть будет богатство без слез — этого достаточно для мудрого, кто не попросит большего», — криминальную семейную драму открывает знаменитое высказывание Эсхила, предупреждающее, что герои пойдут неверной дорогой, не осознавая истинного богатства своей жизни. Такой философский зачин выполняет функцию морального компаса: Ирвин, желая подзаработать, оказывается под катком осуждения, в то время как семейные узы и здоровье близких становятся главной ценностью. Спорить с этим, конечно, трудно, но можно задаться вопросом, а действительно ли алчность сейчас бич поколения. Насколько история универсальна и идет в ногу со временем. Когда вокруг полыхают войны, фокус внимания направляется на горячие точки — и «Бумажный тигр» обходит их стороной.
Конечно, проблема тотального зла (выраженного в лице мрачнейшей русской мафии), которому невозможно противостоять, болезненно перекликается с современностью. Тирания — вещь беспощадная и, чаще всего, безнаказанная. Но обратимся к названию фильма. «Бумажный тигр» — китайская метафора, означающая человека или группу, которая только с виду мощна и свирепа, а на самом деле — бессильна и напугана. Учитывая трагичный финал, бумажным тигром можно считать как раз Гэри, чей обворожительный фасад хоть и держится на конвенционально патриархальном стержне, бессилен перед теми, у кого в рукаве козырь — свои люди во властных структурах. А вот окажется ли сильным его брат, по итогу лишившийся всякой опоры, — вопрос открытый. Подсказать ответ могло бы продолжение истории в 90-х и нулевых, с героиновым бумом и повальным алкоголизмом. Однако Грэй решает предаться сладким грезам ностальгии по Америке, которой давно нет. Да и не факт, что была.
