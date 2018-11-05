Из жизни одной театральной семьи: Михаил и Адриан Филипповы

Татьяна Адриановна Филиппова рассказывает о своем отце и деде - творческой династии Александрийского театра
Михаил Андреевич Филиппов Он родился 5 ноября 1883 года в уездном городе Клину Московской губернии. Его отец – Филиппов Андрей, уволенный в запас унтер-офицер 2 батареи 22 артиллерийской бригады, к этому времени был железнодорожным служащим. Мать, Филиппова Ольга Васильевна, занималась домашним хозяйством.
фото: Михаил Андреевич Филиппов, 1912 г.
Он начал обучение в родном городе, отмеченным тем замечательным событием, что в нем последние годы жизни провел композитор Петр Ильич Чайковский (1840 – 1893). В тех же местах располагалась усадьба Дмитрия Ивановича Менделеева (1834 – 1907), химика, открывшего периодический закон химических элементов. Такое соседство значительно повлияло на юного Михаила, у него появились большие цели. Затем Михаил перебрался в Петербург, где поступил в реальное училище, в котором преподавались механика, химия, а также технологические и коммерческие предметы. После окончания Филиппова ждала большая удача. Он был принят в Императорский Александринский театр, которому посвятил всю жизнь*1. Он служил в Александринском (Пушкинском) театре с 1901 года. А не позже, чем с 1926 года, он был заведующим Машинно-декорационной частью.
фото: удостоверение № 502, выдано 1 октября 1956 пожизненно
Так вспоминает о Михаиле Андреевиче народный артист РСФСР Яков Осипович Малютин, актер Александринского (Пушкинского) театра:
«Насколько было трудно рабочему продвинуться на какую-нибудь ответственную должность, свидетельствовал рассказ Михаила Андреевича Филиппова, одного из старейших наших работников.
Михаил Андреевич прослужил в Александринском театре шестьдесят два года*2, сначала в качестве помощника машиниста сцены, затем машинистом, наконец заведующим постановочной частью. Так вот он рассказал мне многострадальную историю Василия Алексеевича Миронова, тоже пятьдесят лет проработавшего в нашем театре. Миронов, как сообщил Филиппов, был принят им на должность плотника. Но он замечательно работал, проявляя незаурядную инициативу, и Филиппов перевел его в один из отстающих цехов театра — в столярную мастерскую, который, благодаря усердию нового работника, в короткий срок стал образцовым. Воспользовавшись этим, Филиппов решил продвинуть молодого человека, обратился к бывшему в то время заведующим постановочной частью чиновнику графу Менгдену с просьбой перевести Миронова на должность помощника машиниста сцены. Но — получил в ответ отказ, да еще и устный выговор от графа. И только после революции Миронов получил должность машиниста сцены» [Малютин Я. О. Звезды и созвездия / Ред.-сост. Т. Б. Забозлаева. СПб.: Издательство писателей «Дума», 1996. 171 с. С. 104].
В театре к Филиппову относились с большим почтением, он отвечал тем же. В семейном архиве сохранились фотографии знаменитых артистов театра с их автографами, подаренные Михаилу Андреевичу.
фото: Милому доброму М.А.Филиппову любящій его К.Варламовъ. 19 23/II 13 (23 февраля 1913, СПб)
фото: Дорогому сослуживцу Михаилу Андреевичу Филиппову на добрую память, душевно желая всего лучшаго! В.Давыдовъ. 20 января 1914 г.
фото: И Вамъ, славный Михаилъ Андреевичъ, всей душой могу сказать только свою ласковую благодарность за то хорошее сердечное отношение ко мнѣ, кот. Вы даете мнѣ. Его я цѣню выше всего. Спасибо. Остальное все – «суета суетъ». М.Ведринская
фото: В день славного юбилея дорогому Михаилу Андреевичу Филиппову в знак уважения и памяти о нашей совместной долгой работе в Александринском театре Е. Тиме 1946 год
Александринский был признан одним из самых лучших императорских театров. Он был основан Указом от 30 августа 1756 года императрицы Елизаветы Петровны как русский для представления трагедий и комедий театр, от которого ведет историю труппа Александринского театра. Он стал первым государственным публичным театром в России, его первые представления проходили на Васильевском острове.
С 1832 года Санкт-Петербургская русская драматическая труппа начинает свои выступления в новом здании в самом центре столицы Российской империи, которое было создано по проекту архитектора Карла Росси.
В 1913 году, когда отмечалось 300-летие Дома Романовых, император Николай Второй с семьей почтил своим присутствием Александринский, оставил памятные подарки артистам и другим служителям театра. Мужчинам были вручены булавки с царской короной для галстука от Фирмы Карла Фаберже. Такой подарок от царя получил и Михаил Андреевич, который долгие годы был семейной реликвией (во время Великой Отечественной войны утрачен).
От политики Михаил Андреевича был далек, он был предан только Театру и Культуре. Про революционные события в Петрограде рассказывал как сторонний наблюдатель: «Шел я как-то на службу в театр, а мне навстречу дамочки в красных платочках идут и поют: «Смело мы в бой пойдем / За власть Советов / И как один умрем / В борьбе за это».
К тому времени, когда большевики свергли власть царя, Михаил Андреевич уже жил в отдельной трехкомнатной квартире, которую еще до революции выделило ему руководство Александринского театра. Квартира (№ 108) находилась в доме № 2 по улице Зодчего Росси, названной в честь великого архитектора. Сама улица была проложена в 1828-1832 годах. В этом здании тогда располагалось Санкт-Петербургское Императорское театральное училище, ныне здесь Академия русского балета имени А.Я. Вагановой, в которой учились многие выдающиеся мастера театра и балета. Благодаря этому дом № 2 стал одним из центров театральной жизни Петербурга, к которой Михаил Андреевич имел прямое отношение.
При советской власти Филиппова немного «уплотнили», передав одну комнату, дверь которой выходила на кухню, семейной паре из того же театра. Это были спокойные и интеллигентные люди, с которыми он быстро нашел общий язык. Позже квартира снова стала отдельной. Высота потолков в ней составляла четыре с половиной метра, ванна, два входа. Поднявшись в квартиру по лестнице, что вела со стороны парадного подъезда, надо было дернуть за веревочку на входной двери: звенел колокольчик, звонко оповещающий о приходе гостей.
Сам парадный подъезд находился на первом дворе, где бил маленький фонтанчик, но был вход в квартиры и со второго двора – с «черной лестницы», где хранили разную утварь и дрова: до 1960-х годов отопление в Ленинграде было печное. На «черную лестницу» на первом этаже выходила дверь с кухни Хореографического училища: оттуда разносились всякие вкусные запахи.
Не позже 1923 года, уже в возрасте 40 лет, Михаил Андреевич женился на Анне Васильевне Павловой. Она была коренной петербурженкой, происходила из семьи мещан Павловых: Василия Павловича и Александры Григорьевны, которые вырастили семь детей. Глава семьи был успешным железнодорожным служащим, который и Анне, и ее братьям и сестрам смог дать хорошее образование.
фото: Павловы: Василий Павлович, Александра Григорьевна с детьми: Анна (в нижнем ряду), 1896 г.
Мещане считались отдельным сословием городских жителей – «мещанским обществом». Для причисления в это сословие необходимо было иметь в городе недвижимую собственность, заниматься торговлей и ремеслом, нести податные (налоговые) обязанности и исполнять городские общественные службы.
фото: Анна Васильевна Павлова (в замужестве Филиппова), 1908 г.
фото: Анна Васильевна Павлова (в замужестве Филиппова), 1912 г.
В ранней молодости Анна работала переписчицей, счетоводом, а также бухгалтером в Народном банке (Невский проспект, 44/46). После замужества она ушла с работы и посвятила себя дому и семье.
Вместе чета Филипповых смотрелась очень достойно. Михаил Андреевич был очень худой, подтянутый, с лысиной. В его характере была заложена интеллигентность, выдержанность, молчаливость, притязательность.
Анна Васильевна с молодости была очень красивой, всегда ухоженной, даже в преклонном возрасте ее отличала завидная внешность. У нее был властный характер, она знала себе цену. При этом была достаточно общительной. О людях судила строго: или хороший или плохой, с ее мнением должны были считаться.
Филипповы были примером добропорядочной семьи с традициями из 19 века. Михаил Андреевич, который всегда привык трудиться ответственно, после женитьбы стал ходить на работу с еще бОльшим настроением. В 1920-х годах Филиппов уже занимал должность заведующего Постановочной частью театра. Сохранились благодарности, адресованные ему руководством театра. Вот одна из них, датирована 14 декабря 1926 года.
«Заведывающему Постановочной Частью б. Александринского театра М.А.Филиппову.
Успешно проведенная на сцене б. Александринского театра конструктивная постановка пьесы «Конец Криворыльска», с применением системы вращающихся механизмов, с достаточной очевидностью свидетельствует о большой и сложной работе, проделанной под Вашим руководством сотрудниками Машинно-декорационной части театра.
Это надо сказать, как в отношении предварительной работы по сконструированию и изготовлению механизмов, так равно и в отношении вдумчивой и старательной работы сотрудников во время спектакля, давшей в результате стройное приведение этих механизмов в действие с полным успехом.
Справедливо отмечая эти обстоятельства, прошу Вас принять мою признательность за труды, понесенные в связи с постановкою пьесы «Конец Криворыльска».
п.п. Директор Ленингр. Акад. театров: /ЭКСКУЗОВИЧ/.
Зав. Худож. Постан. Частью: /Б. ЯНИШЕВСКИЙ/» [Орфография и пунктуация документа сохранены, - ред.].
Также сохранились благодарности за подготовку спектаклей «Бархат и лохмотья» (от 28 февраля 1927 г.), «Штиль» и «Отелло» (от 5 мая 1927 г.).
Филипповы любили приглашать к себе гостей. Это были сослуживцы по театру Михаила Андреевича и петербургские родственники Анны Васильевны.
Она была очень хорошей хозяйкой. Умела и вкусно приготовить, и на стол накрыть, и гостей принять. Филипповы жили вблизи от Елисеевского магазина, что на Невском проспекте. Раз в неделю Анна Васильевна туда обязательно заглядывала, нередко покупала осетрину, готовила ее по старинному рецепту, - это было ее фирменное блюдо.
Гости хвалили хозяев за хлебосольство. Садились за пианино, брали гитару, играли, пели романсы, обсуждали театральные новости. Среди них была сестра Анны Васильевны – Екатерина Васильевна Павлова, у нее был дивный голос – контральто, слушать ее – было большое удовольствие.
У четы Филипповых было два сына: старший Всеволод (род.1924) и младший Адриан (род. 1927).
фото: Филипповы: Анна Васильевна, младший сын Адриан, старший сын Всеволод, Михаил Андреевич, мать Михаила Андреевича – Ольга Васильевна. 1928 г.
фото: Филипповы Всеволод (старший брат) и Адриан (младший). 1931 г.
Воспитанию детей придавалось большое значение: их водили в Зимний дворец, в другие музеи, в разные театры, и, конечно, в Александринский (тогда он назывался Ленинградским государственным театром драмы,
В 1937 - год столетия со дня смерти А.С. Пушкина – театру было присвоено имя поэта). Здесь мальчики видели жизнь за кулисами и увлекались ею. Ленинград был городом, в котором сохранялись традиции культуры императорской России, и Филипповы это всегда чтили.
Лето семья проводила в Крыму, с ними ездила и Ольга Васильевна, мать Михаила Андреевича; она рано овдовела и много времени проводила с семьей сына.
Благополучие семьи нарушилось в 1934 года, когда Севочка заболел скарлатиной. В то время прививки от этого недуга еще не были распространены. Как средство от болезни использовали керосин. Маленькому Адрианчику тоже дали ложку керосина, и он выпил. А Севочка отказался: не капризничал, но твердо сказал: «Я не буду»; его нельзя было заставить, это было его осознанное решение. Его не стало.
Особенно тяжело уход старшего сына перенесла Анна Васильевна, с того времени у нее изменилось отношение к Богу. Как мать, она не смогла смириться с тем, что ее ребенка больше нет с ней, хотя в христианстве принято считать, что рано ушедшие дети становятся ангелами. [Филиппов Сева (1924 – 1934); похоронен на Смоленском кладбище. Рядом могилы его бабушек: Александры Григорьевны Павловой (1856 – 15 мая 1930) и Ольги Васильевны Филипповой (скончалась 1933). Казанская дорожка, рядом черный памятник Чичериным].
Прошло немало времени, прежде чем после пережитого горя семья вернулась к привычному образу жизни. Анна Васильевна сосредоточилась на заботах о младшем сыне Адриане. Михаил Андреевич продолжил усердно и успешно трудиться в театре.
фото: М.А.Филиппов, 1937 г.
фото: М.А.Филиппов (второй справа) в мастерской театра, апрель 1952.
В семейном архиве хранится газета «Известия» от 12 марта 1939 года,
в которой опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении артистов Ленинградского Государственного Академического театра драмы имени А.С.Пушкина». В нем, в частности, написано: «За выдающиеся заслуги в развитии советской культуры наградить: «… Орденом «Знак Почета» Филиппова Михаила Андреевича».
В той же газете был опубликован Указ о присвоении звания народного артиста РСФСР Черкасову Николаю Константиновичу и Симонову Николаю Константиновичу, актерам, вместе с которыми служил Михаил Андреевич.
Интересно, что он всегда говорил, что служит в театре, то есть служит искусству, он не просто работает.
Когда началась Великая Отечественная война, Филипповы вместе с Пушкинским (Александринским) театром отправились в эвакуацию в Новосибирск.
В то время в квартире на улице Зодчего Росси с ними жили сестра Анны Васильевны – Екатерина Васильевна Павлова и ее младшая дочь Александра Милохина. В свой дом Филипповы приняли их после того, как мужа Екатерины Васильевны – Сергея Михайловича Милохина репрессировали.
Накануне отъезда Павловы собрали Филипповым в дорогу все продуктовые запасы, какие были в доме: им предстояла долгая дорога, и кто знает, как могла бы сложиться их жизнь на новом месте. А Ленинград, как все они вместе предполагали, власти не оставят без продовольствия.
В Новосибирске Филипповы пробыли около трёх лет. Михаил Андреевич много трудился в театре, вместе с отцом работал и Адриан*3.
В Новосибирске Адриан повзрослел и в 1943 году стал студентом Ленинградского государственного театрального института, который работал здесь в эвакуации до февраля 1944 года.
При поступлении очень волновался и совсем не был уверен, что его примут.
Какова же была радость, когда он узнал, что зачислен на актерский факультет!
фото: Адриан Филиппов
У Адриана Филиппова была яркая актерская внешность: стройный, брюнет с волнистыми волосами и голубыми глазами.
4 июня 1944 года Пушкинский театр дал последний в Новосибирске спектакль «Отелло» Шекспира. Главные роли исполняли: В.В. Меркурьев (с 1960 года – н.а.СССР), народный артист СССР Ю.М. Юрьев, О.Я. Лебзак (с 1957 – н.а.РСФСР). В программе спектакля значилось, что «Работы выполнены: декорации под руководством А.Е. Гофман – М.А. Филипповым и В.В. Симоновым»; во вспомогательном составе труппы появилась фамилия студента Театрального института А.М. Филиппова.
В этот же день Михаил Андреевич был награжден Почетной грамотой Новосибирского областного Совета депутатов трудящихся «За достигнутые успехи в деле культурного обслуживания трудящихся Сибири в дни Отечественной войны». Грамоту подписал Председатель Исполкома областного Совета депутатов трудящихся И. Гришин.
Вскоре Михаил Андреевич и Анна Васильевна Филипповы вернулись в Ленинград вместе с театром. Позже с институтом приехал и Адриан.
Дома их дождалась только одна Александра: Екатерина Васильевна Павлова*4 умерла в блокаду, ее старший сын Леонид Милохин*5 погиб на Брянском фронте. Долго Филипповы не могли свыкнуться с мыслью о потере своих родных и дорогих людей.
Постепенно жизнь стала налаживаться. В 1947 году Адриан окончил Театральный институт, по распределению оказался в труппе Калининского драматического театра (ныне – Тверского), в 1950 вернулся в Ленинград.
В то время большой любовью маленьких ленинградцев пользовался Театр юного зрителя (ТЮЗ). Его основал в 1922 году и стал в нем главным режиссером Александр Александрович Брянцев, народный артист СССР (1883-1961).
В Адриане Филиппове Брянцев увидел одаренность, и молодой актер стал исполнять главные роли в таких спектаклях (более полный список театральных работ см.ниже): ), как
«Ромео и Джульетте» по У.Шекспиру – Ромео,
«Накануне» по И.Тургеневу – Инсаров,
«В Садах Лицея» по Д.Дэлю - Дельвиг,
«Вишневый сад» по А.П.Чехову - Трофимов Петр, студент,
«Недоросль» Д.Фовизина - Милон,
«Горе от ума» А.Грибоедова - Молчалин.
«Дело, которому ты служишь» по Ю.Герману – Владимир Устименко.
фото: «Ромео и Джульетте» по У.Шекспиру, А.Филиппов в роли Ромео.
фото: «Накануне» по И.Тургеневу, Адриан Филиппов в роли Инсарова, Наталия Кудрявцева в роли Елены.
фото: «Вишневый сад» по А.П.Чехову, А.Филиппов в роли Петра Трофимова.
фото: «Недоросль» Д.Фовизина, А.Филиппов в роли Милона.
В те же годы Адриан Филиппов в компании творческой молодежи Ленинграда познакомился с журналисткой Лидией Алёшиной*6 . Она работала на Ленинградском радио, которое находилось на ул. Ракова (ныне - Итальянская), дом 27. Улица Ракова и улица Зодчего Росси расположены очень близко друг от друга: их разделяет Невский проспект.
фото: Лидия Алёшина, журналист, жена Адриана Филиппова
Каждое утро, довольно рано, Лидия шла на работу. У Адриана , напротив, репетиции в ТЮЗе назначались достаточно поздно, а спектакли чаще шли вечером. Он тоже привык вставать не рано. Однако молодая журналистка настолько ему понравилась, что каждое утро он как бы случайно встречал ее рядом с радиокомитетом; для Адриана это было очень серьезным поступком.
Он приглашал ее на свои спектакли в ТЮЗ, вместе они ходили в Александринский (Пушкинский) театр, где продолжал трудиться Михаил Андреевич, в Кировский (Мариинский) театр на балеты, которые оба очень любили.
В декабре 1954 года Адриан Филиппов и Лидия Алёшина женились. Сначала они поселились к Лидии в коммунальную квартиру на улице Декабристов, где жила и ее мама Мария Васильевна.
Поклонницы Адриана Филиппова скоро разузнали, где живет их любимый артист, и выжидали его возвращения домой уже на новом месте. То, что у него появилась жена, их огорчало, но не очень, так как они испытывали к нему платоническую любовь.
Мария Васильевна, хотя и была простого происхождения, но отличалась мудростью и тактичностью. К поклонницам Адриана относилась с сочувствием, однажды в холодную погоду даже пригласила их в дом: «Что вы, девочки, тут мерзнете? Пойдемте: я вас чаем угощу». Можно только догадываться, о чем она с ними говорила, но только вести себя они стали совсем скромно и с Марией Васильевной здоровались очень почтительно.
В сентябре 1955 у Лидии и Адриана родилась Таня. С ее появлением они стали жить на улице Росси.
В этой квартире с царских времен много что сохранилось: лепнина на потолке, старинные люстры, бра, мебель.
На стенах висели картины, среди прочих было изображение девушки с кувшином, которую как-то под настроение написал сам Михаил Андреевич.
Комнаты украшали и фарфоровые статуэтки 19 века. Среди них была и статуэтка Наполеона, выполненная в эпоху войн с Францией. Маленькая Таня взяла ее поиграть и … разбила. Бабушка Анна Васильевна не только
не стала бранить внучку, но даже похвалила: «Кроха растет патриоткой».
К расширенной семье нередко заходила в гости Александра, племянница Анны Васильевны. Филипповы были ей очень благодарны за то, что она сохранила их квартиру в военные годы. Еще в 1944 году Александра вышла замуж, у нее родились две дочери Марина и Лена. Подростками они тоже приходили на улицу Зодчего Росси, где их всегда радушно встречали.
У Лидии и Александры сложились добрые отношения, но их соединяли не только материнские заботы: у обеих за плечами была блокада и гибель родных, правда, Лидии повезло больше – ее мама осталась жива.
фото: Адриан Филиппов и Владимир Сошальский в спектакле «Гимназисты»
Среди гостей были и коллеги Лидии – радиожурналисты, как-то в командировку из Москвы в Ленинград приезжал и к ним заходил Юрий Визбор, поэт, композитор, журналист.
Как и во времена молодости Михаила Андреевича и Анны Васильевны они играли на пианино, читали стихи, пили шампанское.
Соседями Филипповых по дому были известные личности. Например, Александр Иванович Пушкин (1907 — 1970) — артист балета и балетный педагог, с ним они постоянно общались. Еще – Рудольф Нуреев (1938 —1993), который получил квартиру в том же подъезде.
После смерти Брянцева Адриан Филиппов перестал получать главные роли. Он перешел в Ленконцерт, где постоянно был занят. С успехом прошли инсценировки с его участием: «Современная новелла Запада» по произведениям Альберто Моравиа, Ивлина Во, Андре Моруа – в Ленинградском концертном зале, а также «Утиная охота» по пьесе Александра Вампилова.
В 1970 году Филиппов был принят в Союз театральных деятелей России.
В 1970-х квартиру на Зодчего Росси Адриан Филиппов был вынужден оставить, так как само здание предстояло реставрировать, после чего оно полностью было передано Хореографическому училищу, и жилых помещений в нём уже не осталось.
К этому времени Михаила Андреевича (5 ноября*7, крещен 6 ноября, 1883 – 6 апреля 1961) и Анны Васильевны (3 января, крещена 2 февраля *8 1891 – 20 февраля 1971) уже не было в живых.
Брак Адриана Филиппова с Лидией//www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/13747/bio/ Алёшиной распался, но уважительные отношения сохранились. А в последние годы жизни они снова соединились: тогда Лидия Ивановна с их дочерью Татьяной и их внучкой Марией уже жила в Москве. Адриан Михайлович тоже перебрался к ним в Москву.
Снова Адриан Михайлович*9 и Лидия Ивановна*10 вместе ходили в театры, на концерты, встречались со знакомыми с их молодости артистами и журналистам; а когда принимали гостей у себя, то непременно накрывали стол старинной посудой и приборами, сохранившимися от Михаила Андреевича и Анны Васильевны.
«Ромео и Джульетта» У.Шекспира. Режиссер П.К.Вейсбрем – Ромео.
«Вишневый сад» по А.П.Чехову. Режиссер Л.Ф.Макарьев - Трофимов Петр Сергеевич, студент.
«В садах Лицея» Д.Дэля. Режиссер Л.Ф.Макарьев – Дельвиг.
«Взрослые дети» А.Зака и И.Кузнецова. Режиссер Л.Ф.Макарьев – Сергей.
«Остров сокровищ» по Р.Стивенсону. Режиссер Г.Н.Каганов – доктор Ливси.
«Музыкантская команда» Д.Дэля. Режиссер С.Е.Димант – старший унтер-офицер Куракин.
«Накануне» по И.С.Тургеневу. Режиссер С.Е.Димант – Инсаров Дмитрий Никанорович.
«Дело, которому ты служишь» по Ю.Герману. Режиссер Л.Ф.Макарьев – Владимир Устименко.
«Пламя Пуэрто-Соридо» Евг.Мина, Арк.Минчковского. Режиссер Л.Ф.Макарьев – Энрике.
«Её друзья» В.Розова. Режиссер Л.Ф.Макарьев – Петя Яковлев.
«Аттестат зрелости» Л.Гераскиной. Режиссер Л.Ф.Макарьев – Валентин Листовский.
«Гимназисты» К.Тренева. Режиссер Г.Н.Каганов – Павел.
«Мальчик из Марселя» Ц.Солодаря. Режиссер Б.Зон – матрос Юджин.
«Вперед, отважные!» А.Зака, И.Кузнецова. Режиссер П.Вейсбрем – Поль Мишле.
«Горе от ума» А.Грибоедова. Режиссер Л.Ф.Макарьев – Молчалин.
«Дневник Наташи Соколовой» А.Зака, И.Кузнецова. Режиссер Л.Ф.Макарьев – Алексей Шмырев.
«Строгие товарищи» И.Моторина и Е.Рысса. Режиссер Г.Н.Каганов – Харитоненко.
«Оловянные кольца» Т.Габбе. Режиссер Г.Н.Каганов – садовник Зинзивер.
«Недоросль» Д.Фовизина, Милон, режиссеры А.А.Брянцев и Г.Н.Каганов – Милон.
«Сказка о девочке-неудаче» Е.Гвоздева. Режиссер П.К.Вейсбрем – винодел.
_______________________________________________
СНОСКИ
*1 Филиппов МИХАИЛ Андреевич
Орден «Знак Почета» (1939),
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войны» (1946),
Медаль «В память 250-летия Ленинграда» (1957).
*2 По семейным сведениям М.А.Филиппов прослужил в театре около шестидесяти лет.
*3 Филиппов АДРИАН Михайлович
Ветеран ВОВ,
Медаль «В память 250-летия Ленинграда» (1957),
Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина (1970),
Медаль «Ветеран труда» (1985),
Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (2005),
Медаль «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны» (2009),
Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (2010).
*4 Екатерина Васильевна умерла 8 ноября 1943 года. [ИЗ КНИГИ ПАМЯТИ: ПАВЛОВА Екатерина Васильевна, 1880 г. р. Место проживания: ул. Зодчего Росси, д. 2, кв. 108. Дата смерти: ноябрь 1943. Место захоронения: Большеохтинское кладб. (Блокада, т. 23) ]
*5 Леонид Милохин умер от ран на Брянском фронте 12 апреля 1944.
*6 С 1958 г. Лидия Алешина – член Ленинградского отделения Союза журналистов. Пятнадцать лет она отдала радио, а когда в 1968 создали «Лентелефильм», ее назначили главным редактором.
В 1982 г. Алёшина была принята в Союз кинематографистов СССР. В 1978 г. ей присвоили звание Заслуженного работника культуры РСФСР.
Выпустила книги «Первый выход» (1980), «На всю оставшуюся жизнь» (2004), «Миллион за улыбку» (2008), в которых обобщила свой жизненный и творческий опыт.
*7 Похоронен Филиппов Михаил Андреевич на Красненьком кладбище (Петербург), квитанция 200585, дата выдачи 7 апреля 1961; Заречная №20;
рядом похоронена
*8 Филиппова Анна Васильевна. Даты их рождения даны по старому стилю.
*9 Филиппов Адриан Михайлович (17 марта 1927 – 4 января 2013) *10 Алешина Лидия Ивановна (16 декабря 1924 – 28 октября 2011)
Похоронены рядом на Домодедовском кладбище, участок № 257 (Москва).
обсуждение >>