Из жизни одной театральной семьи: Михаил и Адриан Филипповы

фото: И Вамъ, славный Михаилъ Андреевичъ, всей душой могу сказать только свою ласковую благодарность за то хорошее сердечное отношение ко мнѣ, кот. Вы даете мнѣ. Его я цѣню выше всего. Спасибо. Остальное все – «суета суетъ». М.Ведринская