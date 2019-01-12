Российское кино: очень краткая история

Рождение российского «Великого Немого» (1898-1917)
Известно, что кино в Россию завезли французы. Было это в начале 1896-го. Однако многие русские фотографы сумели быстро научиться новому ремеслу. Уже в 1898-м документальные сюжеты снимались не только иностранными, но и русскими операторами. Но до появления русских игровых лент оставалось еще целых 10 лет. Лишь в 1908 году режиссер и предприниматель Александр Дранков поставил первый русский фильм с актерами под названием «Понизовая вольница» («Степан Разин»). Картина была черно-белая, немая, короткометражная, костюмная, душещипательная. А дальше – пошло-поехало… В 1910-х годах Владимир Гардин («Дворянское гнездо»), Яков Протазанов («Пиковая дама», «Отец Сергий»), Евгений Бауэр («Сумерки женской души», «Преступная страсть») и другие тогдашние мастера режиссуры создали вполне конкурентоспособный жанровый кинематограф
, где нашлось место и экранизациям русской классики, и мелодрамам с детективами, и военно-приключенческим боевикам.
Ко второй половине 1910-х годов в России зажглись настоящие суперзвезды серебристого экрана – Вера Холодная, Иван Мозжухин, Владимир Максимов…
В погоне за Красным «Октябрем» (1918-1930)
Но все когда-нибудь кончается. Октябрьский переворот 1917-го послужил многим известным российским кинематографистам эффектным трамплином на Запад. Так что первый «совдеповский» фильм «Уплотнение» (1918), поставленный заурядным конъюнктурщиком А.Пантелеевым, вышел не ахти каким художественным. Да и время братоубийственной гражданской войны, право, было не лучшим для развития кинематографа. Но уже через каких-нибудь пять лет охваченная революционным порывом и мечтой о мировой диктатуре пролетариата творческая молодежь поразила планету новизной киноязыка. Так на смену «серебряному веку» российского кино пришел советский киноавангард 1920-х. Идеологическая цензура Кремля в те времена еще мало интересовалась формой художественного «текста». Именно это и позволило гению Сергея Эйзенштейна отважно экспериментировать с «монтажом аттракционов» в его знаменитых фильмах «Броненосец Потемкин
» (1925) и «Октябрь» (1927). Их очевидная политическая ангажированность не помешала широкой известности на Западе. Откройте любую зарубежную книгу по истории мирового кино – и вы наверняка обнаружите специальную главу, посвященную кинематографу Сергея Эйзенштейна
и его знаменитых современников – Льва Кулешова («По закону»), Всеволода Пудовкина («Мать», «Конец Санкт-Петербурга»), Александра Довженко («Звенигора», «Земля»), «ФЭКСов» (эту питерскую киногруппу возглавляли Григорий Козинцев и Леонид Трауберг, авторы «Шинели» и «СВД»), Дзиги Вертова («Человек с киноаппаратом»).
Конечно, рядом с «эффектом Кулешова» и «монтажом аттракционов» существовало и вполне коммерческое, зрелищно-развлекательное кино Якова Протазанова («Закройщик из Торжка», «Процесс о трех миллионах», «Праздник святого Йоргена») и Константина Эггерта («Медвежья свадьба»). Но лидерство Сергея Эйзенштейна с его метафорическими «Броненосцем» и «Октябрем» уже тогда не вызывало никакого сомнения.
В звуковых сетях «соцреализма» (1931-1940)
Приход звука в российском кино («Путевка в жизнь
» Николая Экка, 1931) почти совпал с ликвидацией последних островков творческой свободы и торжеством так называемого «социалистического реализма». Сталинский тоталитарный режим спешил поставить на контроль практически каждую «единицу» тогдашнего кинопроизводства. Так что ничуть не удивительно, что вернувшийся из зарубежной поездки Эйзенштейн так и не мог добиться выпуска на экран своей картины «Бежин луг» (в итоге фильм был уничтожен). Да и другие лидеры 1920-х (Д.Вертов, Л.Кулешов, В.Пудовкин) на практике ощутили железную хватку кремлевской цензуры
. Фаворитами 1930-х стали режиссеры, сумевшие не только освоить новые выразительные возможности звука, но и создать идеологическую мифологию Великой Революции, перевернувшей мировое устройство. Братьям Васильевым («Чапаев
»), Михаилу Ромму («Ленин в Октябре
», «Ленин в 18-м году») и Фридриху Эрмлеру («Великий гражданин») удалось войти в обойму обласканных властями кинематографистов, сумевших приспособить свой талант к жестким требованиям эпохи «обострения классовой борьбы» и массовых репрессий.
Но надо отдать должное Сталину – он понимал, что кинорепертуар не может состоять из одних только «идеологических хитов». Недавний ученик и ассистент С.Эйзенштейна Григорий Александров («Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга») стал официальным «королем комедии» 1930-х. А его жена Любовь Орлова – главной звездой экрана.
«Сороковые, роковые…» (1941-1949)
Война резко изменила тематический и жанровый спектр российского кино. После «пилотных» короткометражек «Боевых сборников» появились полнометражные фильмы о войне («Радуга», «Нашествие», «Она защищает Родину», «Зоя» и др.), где война уже не представала чередой легких побед над карикатурно слабым противником. Именно в годы войны Сергей Эйзенштейн (1898 – 1948) снимает свой последний в жизни шедевр – трагедию «Иван Грозный». Вторая серия этого фильма была, как известно, запрещена Сталиным. И не даром – в образе блестяще сыгранного Николаем Черкасовым жестокого и полубезумного царя Ивана не так уж трудно было увидеть намеки на порочность кровавого абсолютизма…
Завоеванная ценой десятков миллионов сограждан победа над нацизмом вызвала новую киновспышку «культа личности». В фильмах придворного режиссера Кремля Михаила Чиаурели («Клятва», «Падение Берлина») Сталин выглядел настоящим божеством, вызывающим экстаз массового поклонения рабоче-колхозной паствы. Между тем, в концу 1940-х «кремлевскому горцу» уже трудно было отслеживать тогдашний кинорепертуар, и он решил действовать по известному принципу – лучше меньше, да лучше. Пусть отборные российские кинематографисты снимут только 12 фильмов в год, но зато – это будут не какие-нибудь проходные середнячки, а настоящие шедевры «соцреализма». Например, эпопеи о Революции и Войне («Незабываемый девятнадцатый», «Сталинградская битва»). Или историко-биографические повести о не замеченных в «оппортунизме» ученых («Жуковский», «Пржевальский»), полководцах («Адмирал Нахимов», «Адмирал Ушаков») и деятелях искусства (Композитор Глинка», «Белинский»)… Сказано – сделано. К этим образцово-показательным сюжетам, в самом деле, подключились тогдашние лучшие киносилы (М.Ромм, В.Пудовкин и др.). Резко сузившийся развлекательный киноспектр был представлен комедиями Григория Александрова («Весна») и Ивана Пырьева («Кубанские казаки»).
От «малокартинья» - к «кинооттепели» (1950-1968)
Эпоха малокартинья завершилась вскоре после смерти Сталина. «Оттепельная» либерализация кремлевского курса второй половины 1950-х вызвала резкое увеличение фильмопроизводства и приток режиссерско-актерских дебютов
. Наиболее заметной фигурой тех лет, бесспорно, стал Григорий Чухрай
(«Сорок первый
», «Баллада о солдате
», «Чистое небо»). Однако и кинематографисты старшего поколения не спешили уйти с ковра. «Летят журавли
» - подлинный шедевр режиссера Михаила Калатозова и оператора Сергея Урусевского - заслуженно завоевал «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. К слову, эту «каннскую высоту» - ни до, ни после – не удалось взять ни одному российскому фильму… Чуть позже тот же дуэт снял еще два знаменитых фильма с новаторским стилем – «Неотправленное письмо» и «Я – Куба».
Второе дыхание пришло и к Михаилу Ромму. На мой взгляд, именно в 1960-х он поставил свои лучшие фильмы – «Девять дней одного года» и «Обыкновенный фашизм
».
Отказ от парадной помпезности в пользу проблем «простого человека» особенно ярко виден в скромных мелодрамах Марлена Хуциева «Весна на Заречной улице» (совместно в Ф.Миронером) и «Два Федора». Эти фильмы беспрепятственно вышли в широкий прокат. Зато попытка Хуциева выйти на уровень критического осмысления современности («Мне 20 лет
», «Июльский дождь») вызвала резкое противодействие властей, начавших постепенную «заморозку» кинооттепели. Самой знаменитой жертвой этих цензурных холодов стал легендарный фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев» (1966). В середине 1960-х Кремль фактически объявил войну российскому «авторскому кино», не укладывавшемуся в замшелые рамки «соцреализма». Вслед за «Рублевым» (тогда еще картина называлась «Страсти по Андрею
») на полке оказались фильмы Андрея Кончаловского («История Аси Клячиной…»), Александра Алова и Владимира Наумова («Скверный анекдот»), Андрея Смирнова («Ангел»), Ларисы Шепитько («Родина электричества
»), Александра Аскольдова («Комиссар»)…
Вместе с тем «оттепель» позволила выйти на экраны не только «артхаусным» фильмам Андрея Тарковского («Иваново детство»), Глеба Панфилова («В огне брода нет
») и Ларисы Шепитько («Крылья»), но и подарила зрителям удовольствие настоящего развлечения в комедиях Леонида Гайдая («Операция «Ы
», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука»), Эльдара Рязанова («Берегись автомобиля!») и Георгия Данелия («Я шагаю по Москве
»). Нельзя не упомянуть и нашумевшие экранизации мировой классики – «оскароносную» «Войну и мир» Сергея Бондарчука, «Анну Каренину» Александра Зархи, «Гамлета» Григория Козинцева и «Братьев Карамазовых» Ивана Пырьева…
Кинооттепель стала звездным часом для Татьяны Самойловой, Анастасии Вертинской, Людмилы Савельевой, Вячеслава Тихонова
, Олега Стриженова
, Алексея Баталова, Иннокентия Смоктуновского, Евгения Урбанского, Олега Ефремова и многих других замечательных актеров нового поколения. И это притом, что в эти годы еще продолжали играть Борис Андреев, Алексей Черкасов, Михаил Жаров, Лидия Смирнова, Николай Симонов и другие известные артисты 1930-х – 1940-х годов.
«В тихом киноомуте…» (1969-1984)
«Оттепель» оборвалась в августе 1968, раздавленная гусеницами советских танков, бороздивших пражские мостовые… Кремлевская кинореакция была довольно жесткой. На корню душились многие творческие замыслы.
Немало незаурядных картин оказалось на цензурной полке: сильный фильм о войне «Проверки на дорогах» Алексея Германа, фантасмагорическая «Агония
» Элема Климова, психологические драмы «Долгие проводы» Киры Муратовой и «Тема» Глеба Панфилова)... Иные выдающиеся фильмы иезуитски наказывались минимальным тиражом и прокатом («Зеркало» и «Сталкер» Андрея Тарковского, «Парад планет» Вадима Абдрашитова, «Мой друг Иван Лапшин» Алексея Германа). Но вопреки всему сквозь тихий киноомут отшлифованного цензурой российского кино то и дело прорывались ленты мастеров класса «А». Василий Шукшин («Печки-лавочки», «Калина красная»), Глеб Панфилов («Начало
», «Прошу слова»), Никита Михалков («Неоконченная пьеса для механического пианино», «Пять вечеров», «Несколько дней из жизни И.И.Обломова», «Родня»), Вадим Абдрашитов («Слово для защиты», «Охота на лис»), Илья Авербах («Чужие письма», «Объяснение в любви»), Роман Балаян («Полеты во сне и наяву», «Поцелуй»), Ролан Быков («Чучело»), Динара Асанова («Пацаны»), Сергей Соловьев («Спасатель», «Наследница по прямой»), Георгий Данелия («Осенний марафон»), Петр Тодоровский («Военно-полевой роман»), Андрей Кончаловский («Дядя Ваня», «Сибириада»)… Это далеко не полный список заметных имен и фильмов той эпохи.
Посещаемость кинозалов в России в ту пору была одной из самых высоких в мире. Десятки миллионов зрителей смотрели комедии Леонида Гайдая («12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию»), Георгия Данелия («Афоня
», «Мимино»), Эльдара Рязанова («Ирония судьбы», «Служебный роман», «Вокзал для двоих»), зрелищные ленты Владимира Мотыля («Белое солнце пустыни
») и Александра Митты («Экипаж»). Абсолютными рекордсменами тех лет стали мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (приз «Оскар») и боевик «Пираты ХХ века» Бориса Дурова. А какие были звезды – Владислав Дворжецкий (1937-1978), Владимир Высоцкий (1938-1980), Олег Даль
(1941-1981), Анатолий Солоницын (1934-1982), Юрий Богатырев (1947-1989), Анатолий Папанов (1922-1987), Андрей Миронов (1941-1987), Евгений Леонов (1926-1994), Александр Кайдановский (1946-1995), Николай Еременко (1949-2001)!
Вопреки превратностям судьбы именно в это время полюбившаяся зрителям по «оттепельной» комедии «Карнавальная ночь» Людмила Гурченко (1935 – 2011) снова взошла на актерский Олимп («Двадцать дней без войны» А.Германа, «Пять вечеров» Н.Михалкова). А рядом снимались Маргарита Терехова («Зеркало»), Нонна Мордюкова
(«Трясина», «Родня»), Елена Соловей («Раба любви»), Инна Чурикова («Начало», «Васса»)…
В угаре киноперестройки… (1985-1991)
Попытка новой либерализации коммунистического режима, поначалу довольно робкая, вызвала постепенное ослабление цензурного гнета. Реабилитированный по всем статьям Элем Климов (1933–2003) стал безоговорочным лауреатом Московского кинофестиваля 1985 года. Его картина называлась «Иди и смотри». Пожалуй, ни до, ни после российское кино не знало такой беспощадной степени натурализма в изображении второй мировой войны…
Именно Климов очень скоро стал во главе перемен в тогдашнем Союзе кинематографистов
. Затем его сменил Андрей Смирнов («Белорусский вокзал», «Осень»). Увы, в кинорежиссуру Элем Климов больше не вернулся…
В революционном угаре киноперестройки были несправедливо «сброшены с корабля современности» столпы официального кино 1960-х – 1970-х (среди них был, к примеру, Сергей Бондарчук
). А многие «полочные» фильмы попали, наконец, в прокат, да еще и массовым тиражом. Затем последовала отмена списка запрещенных для кино тем и жанров. «Маленькая Вера
»(1988) Василия Пичула (1961–2015) стала первой российской картиной с откровенно снятой сексуальной сценой. Но ни эта лента, ни скандальная «Интердевочка» Петра Тодоровского (1925–2013) уже не смогли повлиять на общую ситуацию снижения посещаемости. Распространение видео, конкуренция со стороны ожившего телевидения, интенсивный импорт американских фильмов, и нахлынувший «девятый вал» отечественной «киночернухи» сделали свое дело. Российское кино стало терять даже самых преданных своих зрителей.
Правда, перестройка породила на Западе временную моду на все русское, и российские фильмы стали желанными гостями больших и малых международных фестивалей. При этом часто призы доставались режиссерам-дебютантам, среди которых, на мой взгляд, наиболее заметными были Леонид Каневский («Замри-умри-воскресни»), Александр Хван («Доминус»), Валерий Тодоровский («Катафалк», «Любовь») и Павел Лунгин («Такси-блюз»). Наиболее престижные международные награды (Берлин, Канн, Вененция) получили работы Киры Муратовой («Астенический синдром
»), Глеба Панфилова («Тема», «Мать»), Павла Лунгина («Такси-блюз») и Виктора Аристова («Сатана») и Никиты Михалкова («Урга»).
Совсем иначе выглядели коммерческие результаты российского кино рубежа 1990-х. Одна из последних лент самого кассового комедиографа нашего кино Леонида Гайдая (1923–1993) «Частный детектив, или Операция «Кооперация» не привлекла внимания и четверти зрительской аудитории его прежних хитов. А комедии Юрия Мамина («Бакенбарды»), Себастьяна Аларкона («Испанская актриса для русского министра»), Валерия Рубинчика («Комедия о Лисистрате»), Константина Воинова («Шапка») имели еще более скромный прокатный успех. Что же касается такой комедии, как «Сэнит Зон», то она запомнилась разве что тем, что в прессе возникло некое подобие скандала по поводу неприличности ее первоначального названия. Ни в художественном, ни в коммерческом плане сей опус никак себя не проявил...
Непрофессионализм «среднестатистического» российского жанрового кинематографа превращал в скучнейшее зрелище гангстерскую драму («Динозавры ХХ века»), детектив («Загадка Эндхауза»), мюзикл («Биндюжник и король»), мелодраму («Захочу – полюблю», «Поездка в Висбаден», «Яма»), фильм ужасов («Семья вурдалаков»), «action» («Фанат»)... Логично, что массовая аудитория с еще не остывшим энтузиазмом продолжала смотреть крепко сколоченные заокеанские боевики (преимущественно в видеоварианте).
1991-й, как хорошо известно, стал последним годом существования Советского Союза и так называемого августовского путча. «Скрытая» инфляция и завораживающая пустота на прилавках магазинов (включая столичные) достигли апогея. Государство все еще продолжало по привычке финансировать существенную часть из 213 отечественных фильмов 1991 года, но лишь немногие из них доходили до экранов кинотеатров, заполненных иноземной коммерческой продукцией. Как грибы после дождя по всей стране продолжали плодиться видеозалы, где зрители, лишенные возможности купить видеомагнитофоны (тогдашний супердефицит), с наслаждением впивались в экраны мониторов, демонстрирующих пиратские копии «Терминатора» и «Эмманюэль». Цензура фактически уже не действовала, видеокассеты с порнофильмами лежали на прилавках любого привокзального киоска.
В 1991 году список художественных и фестивальных удач уже выглядел скромнее, чем во второй половине 1980-х. Вялый, анемичный «Армавир» вряд ли можно отнести к творческим вершинам тандема Абдрашитов-Миндадзе. Далеко не лучшие свои работы представили Эльдар Рязанов (тем не менее, снявший одну из самых зрительских картин года - «Небеса обетованные»), и Сергей Соловьев («Дом под звездным небом»). Меньше стало и интересных дебютов. Окрашенный ностальгической дымкой коллаж Олега Ковалова «Сады скорпиона», сотканный вокруг давно позабытой шпионской ленты А.Разумного «Случай с ефрейтором Кочетковым», кажется в этом не слишком длинном списке наиболее оригинальным. Хотя там есть еще и очаровательная ретро-комедия «Облако-рай» Николая Досталя, и веселая пародия Аркадия Тигая «Лох - победитель воды», и драматическая притча о постафганском синдроме «Нога» Никиты Тягунова...
Довольно неожиданным для знатоков фильмографии Леонида Марягина (1937-2003), на протяжении многих лет числившегося во «втором эшелоне» российской режиссуры, стало появление политической драмы «Враг народа - Бухарин», в отличие от большинства «разоблачух» эпохи перестройки ничуть, на мой взгляд, не устаревшей и сегодня...
Интерес к русской «киноперестройке» со стороны отборщиков Канна, Венеции и Берлина еще не погас, однако российские фильмы все чаще получали призы второстепенных международных фестивалей.
Не принесли никаких существенных кассовых дивидендов ни обличительно-разоблачительные ленты о сталинских лагерях («А в России опять окаянные дни...»), ни боевики, спекулирующие на теме афганской войны и ее последствий («Афганец», «По прозвищу «Зверь») и терроризме («Взбесившийся автобус»), ни псевдоэротические комедии («Болотная street, или Средство против секса»), ни мелодрамы о проститутках («Высший класс»), ни криминально-бытовая «чернуха»
(«Дрянь», «За последней чертой», «Линия смерти», «Нелюдь», «Охота на сутенера», «Русская рулетка», «Стервятники на дорогах»), ни фантастика («Искушение Б.», «Яд скорпиона»), ни «ужасы» («Пьющие кровь»)... Подавляющее большинство этих так называемых «фильмов для массовой аудитории» отличала все та же неизбывная болезнь российского кино класса «Б» - непрофессионализм (плюс, разумеется, техническая бедность постановки).
Частный кинобизнес возвращается… (1992-2002)
1992 ГОД.
Экономические реформы нового российского правительства привели с резкому падению курса рубля при продолжающемся первое время тотальном дефиците продуктов и товаров. Именно в этом году немалое число российских граждан на одних только операциях купли-продажи импортных товаров сколотили миллионные капиталы, часть из которых по соображениям престижа, дружеских связей, но главное – для «отмывки» теневых средств, вкладывались в кинобизнес.
Теоретически в прокат 1992 года могло выйти немалое число новых отечественных фильмов - 172, львиная доля которых снималась на деньги частных фирм, банков, акционерных обществ и прочих организаций. Однако на деле, быть может, вопреки надеждам некоторых новоявленных кинокоммерсантов, в прокате оказался все тот же набор заокеанских боевиков.
Переживающая поистине второе режиссерское рождение Кира Муратова (1934-2018), каждый свой фильм 1990-х превратила в событие отечественной культуры, раз за разом осуществляя свои замыслы, не реализованные в годы цензурных запретов и гонений. Блеснул каллиграфией «большого стиля» фильм режиссера Ивана Дыховичного (1947–2009) и оператора Вадима Юсова (1929-2013) «Прорва», чей завораживающий «сталинский ампир» визуального ряда отпугнул отборщиков многих фестивалей…
К сожалению, фильмы таких «мэтров» российского кино как Марлен Хуциев («Бесконечность») и Игорь Таланкин («Бесы»), на мой взгляд, уже на премьере казались псевдомногозначительной и нестерпимо скучной архаикой. Хуциевская «Бесконечность» стала, быть может, самой долгожданной и самой разочаровывающей премьерой года. И приз, полученный ею на Берлинском фестивале, вероятно, нельзя расценивать иначе как дань былым (и несомненным!) заслугам старого мастера...
1992 год порадовал несколькими весьма крепкими по ремеслу жанровыми фильмами, что, к несчастью, почти не отразилось на их прокатной судьбе. Авантюрные комедии «Встретимся на Таити», «Гений», «хичкоковский» триллер «Жажда страсти», едкая сатира «Комедия строгого режима» при иной социокультурной ситуации могли бы, наверное, сделать их создателей весьма обеспеченными людьми.
И все же эти картины, как и прежде, скорее, исключение, чем правило. Не менее сотни лент 1992 года, как в художественном, так и в жанровом отношении выглядели обескураживающе убого. Бесспорно, большинство «авторов» этой халтуры составляли волонтеры-дилетанты, бог весть какими способами нашедшие деньги для своих дебютов. Однако отсутствие редакторской правки не лучшим образом отразилось и на работах многих известных кинематографистов, решивших, по-видимому, распрощаться со своими былыми профессиональными «замашками». Одному Богу известно, зачем, к примеру, Сергею Никоненко понадобилось снимать пошлейшую «Брюнетку за 30 копеек» (как, впрочем, и большинство его режиссерских опусов 1990-х годов). Ни секс, ни насилие, ни «разоблачуха» с «чернухой» опять не помогли отечественным конъюнктурщикам добиться хотя бы минимального зрительского успеха...
1993 ГОД
Год новых экономических и политических (октябрьский штурм Останкино и Белого дома в Москве) потрясений. Московский международный кинофестиваль, состоявшийся в июле 1993 года, пожалуй, впервые за всю свою историю испытал дефицит зрителей. Толпы жаждущих «лишнего билетика», похоже, навсегда ушли в прошлое. «Объевшаяся» лакомыми и «запретными» в былые времена западными фильмами, массовая аудитория предпочла смотреть кино по ТВ и видео (уже дома, а не в доживавших последние деньки видеозалах), не соблазняясь ни изумительной цветопередачей фестивального «кодака», ни громкими именами создателей фильмов. Пожалуй, впервые за много лет, российское кино весьма скромно звучало на международных кинофестивалях. Тепло встреченные российской кинокритикой картины «Барабаниада» Сергея Овчарова и «Макаров» Владимира Хотиненко за границей смотрели куда прохладнее. Да и остальные художественные кинолидеры 1993 года на главных мировых фестивалях золотых пальм, львов и медведей тоже не снискали...
Снова уменьшилось российское фильмопроизводство (152 полнометражных фильма). В 1993 году всего стало меньше, например, заметных дебютов (Сергей Урсуляк - одно из немногих исключений). «Мэтры» былых времен представлены только тремя фамилиями: Петр Тодоровский («Анкор, еще анкор!», Георгий Данелия («Настя») и Эльдар Рязанов («Предсказание»). Былые возмутители спокойствия сняли претенциозные, но крайне неудачные картины («Мечты идиота» Василия Пичула)... Добротный коммерческий кинематограф также практически сошел на нет. Кроме мелодрамы Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна» и комедии Юрия Мамина «Окно в Париж» можно выделить, пожалуй, лишь «Затерянного в Сибири» Александра Митты ...
1994 ГОД
Россияне, похоже, начали привыкать к заполненным (заграничной продукцией) прилавкам отечественных магазинов. Все больше семей стали обладателями видеотехники. Относительно спокойный в политическом отношении год в самом его конце был запятнан началом чеченской войны, которую официальная пропаганда долгое время пыталась выдавать за некий незначительный конфликт, связанный с «восстановлением конституционного порядка на части территории Российской Федерации».
Год несомненного бенефиса Никиты Михалкова. «Оскар» и призы Каннского и иных фестивалей, как бы там не возмущались недоброжелатели, просто так не получают. Драма Никита Михалкова «Утомленные солнцем», на мой взгляд, серьезная художественная удача не только кинематографического года, но и десятилетия. На фоне этого успеха работы остальных режиссеров старшего поколения выглядели куда менее выигрышно. Ни залихватская постперестроечная комедия Андрея Кончаловского «Курочка ряба», ни стильная, но анемичная «Музыка для декабря» Ивана Дыховичного, ни даже изысканные «Увлечения» Киры Муратовой не стали подлинными событиями года.
Ушли в прошлое золотые для многих «киношников» времена начала 1990-х, когда число режиссеров увеличивалось в геометрической прогрессии. «Частники» все реже вкладывали деньги в убыточное кинопроизводство. Неуклонно сокращалась и государственная поддержка «десятой музы». В итоге общее количество фильмов уменьшилось вдвое – до 68-ми. Однако известный принцип «лучше меньше, да лучше», как видно, срабатывает не всегда… Добротных коммерческих картин в 1994 году не больше, чем в предыдущем. «Дорога в рай» и... Даже не знаю, чем продолжать. Не плюсовать же сюда скучную мелодраму Валерия Пендраковского «Я свободен, я ничей»...
Непривычно коротким по сравнению с прошлыми годами выглядел в 1994-м и список успешных дебютантов. Бывший оператор Денис Евстигнеев в гордом одиночестве дебютировал в режиссуре «new Russian» фильмом «Лимита». В «молодых» конкурентах у него по сути были лишь Валерий Тодоровский с «Подмосковными вечерами» и Сергей Ливнев с «Серпом и молотом»…
1995 ГОД
Год бессмысленного продолжения чеченской войны при весьма относительной стабилизации российской экономики. Имущественное расслоение россиян обозначилось очевидной пропастью между богатством десятков тысяч и бедностью десятков миллионов...
Количество российских фильмов упало до 46-ти. В виду сокращения числа частных продюсеров, имеющих странное хобби вкладывать деньги в убыточное кино, значительная доля картин снова полностью или частично профинансирована государством. После несвойственной им ранее паузы дуэт Абдрашитов-Миндадзе обрадовал российских киноманов драматической комедией «Пьеса для пассажира» (приз на Берлинском фестивале). Савва Кулиш («Железный занавес») и Петр Тодоровский («Какая чудная игра») выступили с ретродрамами о жизни послевоенной молодежи. Пресса приняла их труды довольно сдержанно. Немало споров вызвала драматическая комедия Владимира Хотиненко «Мусульманин», но поистине под бурные аплодисменты российских журналистов прошла премьера, на мой взгляд, несколько однообразных по комедийным приемам «Особенностей национальной охоты...» (главный приз «Кинотавра»). На фоне этих шумных премьер совершенно незаслуженно была оттеснена на второй план ироничная и психологически тонкая картина Георгия Данелия «Орел и решка» (к слову, так произошло и с предыдущей работой мастера - грустной комедией-сказкой «Настя»).
Надо сказать, что именно Данелия, стал одним из немногих (вместе с Муратовой, Михалковым и Рязановым) режиссеров, сумевших поставить в 1990-х годах по три и более фильмов, оказался как бы вне «тусовочной» моды из-за своего упрямого нежелания подстраиваться под социальную и кинокритическую конъюнктуру.
1995 год знаменателен возвращением в кинематограф создателя легендарных «Полетов во сне и наяву» Романа Балаяна. Увы, его экранизацию тургеневской «Первой любви», вопреки ожиданиям, иначе как главным провалом года и не назовешь: по-видимому, режиссеру категорически противопоказан длительный простой...
С заметными дебютами в игровом кино 1995 года дела обстоят негусто. Кроме перешедших из документального и коллажного кинематографа Алексея Учителя и Олега Ковалова назвать вроде бы и некого. Подававшие когда-то определенные надежды дебютанты конца 1980-х - начала 1990-х - Игорь Алимпиев, Лидия Боброва, Сергей Дебижев, Валерий Огородников, Сергей Попов, Светлана Проскурина, Сергей Снежкин, Олег Тепцов, Аркадий Тигай вышли из «киноигры» чуть ли не на пять лет. Быть может, они оказались не приспособленными к жестоким правилам рынка, где каждый сам должен ухитриться добыть деньги для очередной постановки...
Развлекательный кинематограф в середине 1990-х помимо «Охоты…» держался на мелодраме «Американская дочь», каскадерском боевике «Крестоносец» и комедиях «Московские каникулы» и «Ширли-мырли», которые по тогдашним меркам имели вполне приличный зрительский успех, во всяком случае - на видео. Автор комедии «Ширли-мырли» Владимир Меньшов, несомненно, рассчитывал вернуть себе былое реноме фаворита кассы. Однако зрители, отучившиеся ходить в кино, предпочитали дождаться премьеры капустника В.Меньшова по телевидению (в купе с напористой мелодрамой Евгения Матвеева «Любить по-русски»).
В 1995 в Москве появился первый в России кинотеатр с настоящим многоканальным звуком Dolby - «Кодак-Киномир
» (к началу XXI века в столице их будет уже около полусотни, и залы с новой техникой появятся во всех больших и средних российских городах).
1996 ГОД
Год бесчисленных политических скандалов в кремлевской верхушке и жесткой предвыборной борьбы за президентское кресло. Год бесславного окончания так называемой первой чеченской войны. Именно в это время российский кинематограф наконец-то откликнулся на нее «Кавказским пленником» Сергея Бодрова. На фоне самого низкого за все 1990-е годы числа снятых в России фильмов военная драма Сергея Бодрова выглядела несомненным лидером, что немедленно было отмечено прессой и фестивальными жюри. Фильм неплохо распространялся и на видеокассетах...
Старую гвардию представили в 1996 году Геннадий Полока (1930-2014), Эльдар Рязанов (1927-2015) и Владимир Мотыль (1927-2010). Впрочем, работу последнего - мелодраму «Несут меня кони...», на мой взгляд, невозможно признать удачной экранизацией чеховской «Дуэли». Мотыль образца 1996, увы, ничуть не напоминал крепкого профессионала «Белого солнца пустыни». Дурная театральщина, которую, как известно всей душой ненавидел Чехов, поистине правила бал в этом опусе «мэтра»...
Количество российского кино-96 свелось к трем десяткам названий (28 «киноединиц»). Фестивали СНГ-эшного масштаба буквально боролись только за то, чтобы добыть мало-мальски пристойную отечественную ленту... По сути, настал римейк «эпохи малокартинья»...
1997 ГОД
Благодаря яркой притче дуэта Миндадзе-Абдрашитов «Время танцора», ретромелодраме П.Чухрая «Вор», черной комедии К.Муратовой «Три истории» и драме А.Сокурова («Мать и сын») общий кинопейзаж выглядел довольно пристойно. На состоявшемся летом 1997 года очередном Московском фестивале одну из главных наград получил фильм «Мать и сын». Самым кассовым (относительно остальных) фильмом года стала криминальная драма Алексея Балабанова «Брат», с ее характерным моральным релятивизмом. Валерий Тодоровский вынес на суть зрителей по-европейски элегантную «Страну глухих» с великолепными актерскими работами Дины Корзун и Чулпан Хаматовой. Однако в целом "малокартинье" продолжалось (годовая российская продукция составила 32 фильма)... Впрочем, что бы там не снимали российские кинематографисты, и какие бы они не получали призы на фестивалях, молодые зрители продолжали смотреть не штучное, авторское, а развлекательное кино массовой культуры, в основном - американской.
1998 ГОД
Год очередного финансового кризиса (август 1998) и чехарды в российском правительстве. С лета 1998 съемки многих российских фильмов оказались замороженными: Но все-таки 35 лент в той или иной степени добирались до экранов. Старшее поколение представило, по сути дела, только два фильма "международного класса" - «День полнолуния» Карена Шахназарова и «Хрусталев, машину!» Алексея Германа. Увы, замечательный фильм А.Германа (1938-2013) оказался непонятым на Каннском фестивале. Алексей Балабанов (1959-2013) стал триумфатором "Ники" с картиной весьма скользкого морального смысла (в былые времена фильм наверняка обвинили бы в патологии и перверсии). Бывший киновед Николай Лебедев дебютировал неплохим "хичкоковским" триллером "Змеиный источник". А бывший успешный сценарист Петр Луцик (1960-2000) - мрачной антиутопией под названием "Окраина" (к сожалению, эта работа стала, последней в его яркой, но короткой творческой жизни).
1999 ГОД
Год добровольного ухода со своего поста президента Б.Ельцина, очередных парламентских выборов и возобновления полномасштабной войны в Чечне. Год попытки возрождения Московского фестиваля. Год триумфального проката романтической мелодрамы Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник" и обидных неудач таких известных мастеров, как Владимир Хотиненко ("Страстной бульвар") и Василий Пичул ("Небо в алмазах"). В любимцы прессы попали такие, на мой взгляд, средние картины, как "Блокпост" и "Барак". А на Каннском фестивале приз за сценарий получает медитативная драма Александра Сокурова "Молох", рассказывающая о «мирной жизни» Гитлера.
Общее количество российских фильмов в 1999 году чуть превысило уровень предыдущих двух лет (41 полнометражная игровая "единица").
2000 ГОД
Этот год ознаменовался завершением многотрудной работы Глеба Панфилова над фильмом "Романовы: Венеценосная семья" и масштабного "Русского бунта" Александра Прошкина (экранизации пушкинской "Капитанской дочки"). Обе работы продемонстрировали авторский профессионализм, но, увы, не стали столь популярными у широкой публики, как, скажем, "Пан Тадеуш" в Польше... Условно "молодой" Алексей Учитель подарил адептам изысканного ретростиля любовную мелодраму о Бунине - "Дневник его жены". Балабановский «Брат-2» стал самым кассовым российских хитом года. Под занавес киносезона порадовал своих поклонников давно не снимавший Сергей Соловьев. Его «Нежный возраст», получивший главный приз «Кинотавра», стал своего рода коктейлем поэтического стиля «старого доброго Соловьева» времен «Ста дней после детства» и ернических «Черной розы…» с «Домом под звездным небом». Ни на Берлинском, ни на Венецианском фестивалях российский кинематограф не блистал. Исключением стала "Свадьба" Павла Лунгина, обласканная в Канне...
2001 ГОД
Завершены съемки 53-х игровых фильмов. Два знаменитых «ленкомовских» актера – Олег Янковский (1944-2009) и Александр Абдулов (1953-2008) решились дебютировать в режиссуре. Правда, рождественскую комедию «Приходи на меня посмотреть» (режиссура О. Янковского и М. Аграновича) зрители встретили куда теплее, чем «Бременских музыкантов и Co» А. Абдулова, где он старательно имитировал стиль телесказок Марка Захарова. Наконец-то состоялась премьера давно ожидавшейся экранизации военно-шпионского романа Владимира Богомолова «Момент истины» (российско-белорусская копродукция «В августе 44-го» Михаила Пташука). Вернувшийся из Германии Александр Митта подтвердил свой класс мастера зрелищного жанра в кино/телесериале «Граница/Таежный роман».
На каннском киносмотре без особого успеха прошла премьера «Тельца» Александра Сокурова – своего рода постскриптума к «кинолениане» прошлых десятилетий. Несмотря на опостылевший антураж из «братков» и «ментов, наиболее заметным дебютом стали «Сестры» Сергея Бодрова-мл. (1971-2002). Обрели немалую популярность плодовитые сценаристы/актеры Иван Охлобыстин и Рената Литвинова. Впрочем, однообразная тусовочно-пофигистская манера Охлобыстина могла раздражать зрителей куда больше, чем манерное придыхание субтильных героинь Литвиновой…
2002 год
Снят 61 фильм. Порадовал дебют Ф.Янковского («В движении»). Заметные работы представили режиссеры среднего поколения: Валерий Тодоровский («Любовник»), Александр Рогожкин («Кукушка»). Широкий резонанс в обществе и на фестивалях российского уровня вызвали военные драмы «Звезда» Н.Лебедева и «Война» А.Балабанова. Из мастеров старшего поколения отличился А.Кончаловский – его притча «Дом дураков» заслуженно получила приз Венецианского фестиваля.
2003 год
Кинопроизводство, оправившееся от дефолта 1998 года, начало потихоньку увеличиваться (75 игровых фильмов). Кинодебют до той поры никому не известного режиссера А.Звягинцева – экзистенциальная притча «Возвращение» - стала триумфатором (два Золотых льва Святого Марка) на фестивале в Венеции и принесла значительную прибыль в арт-хаусном прокате Европы и Америки. Не столь ярко, но также интересно дебютировали Б.Хлебников и А.Попогребский («Коктебель»). А.Сокуров вынес на суд зрителей-эстетов свой уникальный проект - аллегорию «Русский ковчег», снятую одним кадром в движении по залам Эрмитажа. А Алексей Учитель - импровизационную «Прогулку».
Старшее поколение, представленное тандемом Абдрашитов-Миндадзе, представило на экране мрачную притчу «Магнитные бури». На фоне затертых «Ментов» и «Бандитского Петербурга» криминальная драма П.Буслова «Бумер» отличалась большей правдивостью психологических отношений персонажей и имела успех у молодежи (если не на большом экране, так на видео и DVD).
Автор лучшей булгаковской экранизации («Собачье сердце») В.Бортко блестяще экранизировал для телевидения роман Ф.М.Достоевского «Идиот».
2004 год
Среди 83 фильмов, снятых для большого экрана в 2004 году, наиболее убедительно выглядели работы режиссеров «среднего поколения» – драмы В. Тодоровского («Мой сводный брат Франкенштейн»), П. Чухрая («Водитель для Веры»), Д. Месхиева («Свои»), «72 метра» В. Хотиненко.
Т. Бикмамбетов при мощной поддержке Первого канала по американским технологиям фэнтэзи снял блокбастер «Ночной дозор», ставший хитом в российских долби-залах, где основную часть зрительской аудитории составляли (и составляют сейчас) подростки и молодежь. Вопреки ожиданиям, на Западе «Ночной дозор» был принят прохладно, но зато для режиссера он стал заветной путевкой к голливудским постановкам. С 2004 года началось резкое расширение производства российских телесериалов (свыше ста ежегодно), которые очень скоро вытеснили из прайм-тайма своих зарубежных собратьев.
2005 год
82 игровых фильма. Молодые режиссеры обратили на себя внимание широкой аудитории («9 рота» Ф.Бондарчука) и критиков/интеллектуалов («Гарпастум» А.Герман-мл.). Увы, обласканные в России, на международной арене эти работы заметных призов не получили. Как, впрочем, и снятая в Японии драма мэтра А.Сокурова «Солнце». Наиболее профессиональными работами в сфере развлекательного кино стали экранизации модных романов Б.Акунина «Статский советник» (режиссер Ф.Янковский) и «Турецкий гамбит» (Д.Файзиев).
2006 год
Число российских игровых фильмов увеличилось до 106. Снова порадовали дебютанты («Питер FM» О.Бычковой, «Эйфория» И.Вырыпаев). После нескольких не слишком удачных киноработ эксцентрично и жестко заявил о себе К.Серебренников («Изображая жертву»). Подтвердил свой класс и ушедший в одиночное «Свободное плавание» Б.Хлебников. Умело сыграл на религиозной конъюнктуре П.Лунгин («Остров»). К числу недооцененных картин года, на мой взгляд, можно отнести экранизацию романа бр.Стругацких «Дикие лебеди» в мастерском исполнении К.Лопушанского и филигранное «Многоточие» А.Эшпая с замечательной актерской работой Е.Симоновой.
Режиссеры старшего поколения на этот раз, увы, не сумели составить конкуренцию ни молодым, ни «зрелым» на большом экране. Долгожданная драма Э.Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви» оказалась анемичной и затянутой. Зато на экране малом/телевизионным именно они стали абсолютными лидерами. Талантливые сериалы «Мастер и Маргарита» (В.Бортко) и «Доктор Живаго» (А.Прошкин) сразу же вошли в классический «золотой фонд» российского киноискусства.
2007 год
Продолжающееся увеличение роста фильмопроизводства (146 фильмов для кинотеатров и 142 – для телевидения) привело к уже знакомому эффекту начала 1990-х: увеличение потока слабых, непрофессиональных лет. На этом фоне даже скромная бытовая драма А.Попогребского «Простые вещи» оказалась позитивным событием года. Ожесточенные споры вызвала натуралистическая криминальная драма А.Балабанова «Груз 200», разделившая – как простых зрителей, так и искушенных кинокритиков/киноведов - на два непримиримых лагеря сторонников и противников «кровавого трэша» о маньяке-убийце.
Снова блеснул мастерством А.Звягинцев, чья изысканная притча «Изгнание» была премирована на Каннском фестивале. Приз на Венецианском фестивале и номинацию на «Оскар» получила новая работа Н.Михалкова «12».
2008 год
Отработавшего два президентский срок В.В. Путина в этом году сменил (но только на один срок) Д.А. Медведев. Летом этого года начался затяжной мировой экономический кризис, который, однако, не смог радикально повлиять на инерционный характер увеличения российского кинопроизводства. Разумеется, некоторые кинопроекты были остановлены, но за счет уже запущенных в производство лент в 2008 году было снято 162 игровых фильма.
Эпатажно и бескомпромиссно дебютировала на большом экране В. Гай-Германика (школьная драма «Все умрут, а я останусь»). Из фильмов молодого поколения стоит также отметить «Бумажного солдата» А. Германа-мл. Старшее поколение было представлено ретро-драмой из эпохи 1970-х «Исчезнувшая империя» К. Шахназарова.
Вновь весомым оказался вклад среднего поколения кинорежисуры. Самым ярким событием года стали «Стиляги» В. Тодоровского, азартно и смело поставленные им в редком для российского кино жанре мюзикла. Обратили на себя внимание драмы «Пленный» А. Учителя и «Дикое поле» М. Калатозишвили (1959-2009).
На телевидении бесспорным лидером стал сериал «Ликвидация» С. Урсуляка, динамично и психологически убедительно воссоздавший криминальную атмосферу Одессы второй половины 1940-х годов. Самым кассовым фильмов года (и десятилетия) оказался римейк давнего рязановского хита – комедия «Ирония судьбы. Продолжение».
2009 год
Число игровых фильмов достигло чуть ли не двухсот (194). Разочарованиями года стали для меня «Царь» П. Лунгина и «Полторы комнаты» А. Хржановского, явно далекие от лучших работ этих мэтров российского экрана. Зато, думается, совершенно залужено получил свой приз на фестивале в Локарно «Бубен, барабан» А. Мизгирева, в котором после долгого перерыва вернулась на экран Н. Негода («Маленькая Вера»). Снова порадовал Б. Хлебников – на сей раз трагикомедией «Сумасшедшая помощь». Мелькнули в номинациях на отечественные призы, но, к сожалению, так и не добрались до большого экрана «Анна Каренина» и «2-Асса-2» С. Соловьева.
2010 год
160 игровых фильмов. Самым заметным явлением 2010 года стала, наверное, ретродрама А. Учителя «Край», номинированная на премию «Золотой глобус». Фестивальный успех имели неоднозначно принятые критикой и публикой фильмы «Как я провел прошлым летом» А. Попогребского и «Овсянки» А. Федорченко. Фаворитом российской кинокритики, поддержавшей в свое время и «Груз 200», стал и столь же мрачный и депрессивный опус А. Балабанова «Кочегар».
К сожалению, почти незамеченной оказалась запоздавшая телепремьера драматического сериала М. Казакова (1934-2011) «Очарование зла» (пролежавшая на полке четыре года).
2011 год.
204 игровых фильма. Режиссеры старшего поколения были представлены драмами «Жила-была одна баба» Андрея Смирнова и «Утомленные солнцем-2» Никиты Михалкова. Оба фильма не имели кассового успеха, зато кинокритики, в целом сочувственно писавшие о фильме А. Смирнова, не жалели критических стрел по адресу Н. Михалкова. Триумфатором стал Александр Сокуров: его фильм «Фауст» получил приз на кинофестивале в Венеции. Большой зрительский успех выпал на долю фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой» относительно молодого режиссера Петра Буслова. Фестивальный успех, как всегда, выпал на долю Андрея Звягинцева – его психологическая драма «Елена» стала, быть может, самой значительной картиной года.
2012 год.
Год возвращения (как выяснилось позже – еще на два срока) в кресло президента РФ В.В. Путина. При увеличившейся господдержке в 2012 году было снято 213 игровых фильмов. Среди работ режиссеров старшего поколения можно выделить притчу на военном материале «Белый тигр» Карена Шахназарова. Среднее поколение режиссуры порадовало зрителей спортивной драмой о хоккее «Легенда номер 17» Николая Лебедева. Относительно молодые режиссеры обратили на себя внимание мелодрамой «Измена» (режиссер Кирилл Серебренников), ироничными драмами «Кококо» (режиссер Авдотья Смирнова) и «Долгая счастливая жизнь» (режиссер Борис Хлебников). Алексей Андрианов, экранизируя популярный роман Бориса Акунина, несомненно, надеялся, что его детектив «Шпион» станет удачным коммерческим проектом, однако, несмотря на уверенную режиссуру и участие известных актеров, фильм почему-то прошел по экранам без шумного успеха.
2013 год.
198 фильмов. Зрители наконец-то смогли увидеть долгожданную притчу Алексея Германа (1938-2013) «Трудно быть богом», снимавшуюся целых 14 лет. Константин Лопушанский напомнил о себе психологической драмой «Роль». К сожалению, фильм «Шагал-Малевич», поставленный еще одним режиссеров старшего поколения – Александром Миттой, оказался, на мой взгляд, творческой неудачей. Большие споры среди зрителей и кинокритиков вызвали фильмы режиссеров среднего поколения – Федора Бондарчука («Сталинград») и Александра Велединского («Географ глобус пропил»). Младшее поколение режиссеров запомнилось в 2013 году по сатирической комедии «Горько!» Жоры Крыжовникова и эротической драме «Саранча» Егора Баранова.
2014 год.
Этот год ознаменовался затяжным кризисом на Украине, отразившимся на мировой политической ситуации и на политико-экономической жизни России. Всего в этот год в России вышло 187 фильмов. Свои новые работы представили Андрей Кончаловский («Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына») и Никита Михалков («Солнечный удар»). Фильм Кончаловского заслуженно получил приз на кинофестивале в Венеции, а вот вольная экранизация прозы И. Бунина в трактовке Н. Михалкова вызвала ожесточенные споры в журналистской среде. Не меньший всплеск противоречивых мнений ожидал и социально критический фильм Андрея Звягинцева «Левиафан». Молодая режиссура порадовала зрителей и кинокритиков остросоциальными драмами «Дурак» (режиссер Юрий Быков) и «Класс коррекции» (режиссер Иван Твердовский). Неожиданно слабой оказалась драма Алексея Учителя «Восьмерка».
2015 год.
Россия вступила в затяжную полосу санкционного давления, оказываемого на нее США и Европейским Союзом. Всего в 2015 году было снято 180 новых кинокартин, но фильмов, по-настоящему ставших событиями года, в том числе и по части значительных кассовых сборов, практически не было (во всяком случае, ни один из российских фильмов 2015 года не смог войти в десятку хитов 2011-2018 годов).
2016 год.
178 новых фильмов. Среди художественных достижений года лидером, несомненно, стала драма «Рай» Андрея Кончаловского, награжденная на кинофестивале в Венеции. К сожалению, картина «Ке-ды» другого яркого представителя старшего поколения российских режиссеров – Сергея Соловьева– оказалась крайне неудачной, как в художественном, там и в коммерческом смыслах.
Интерес зрителей и прессы вызвали остросюжетный «Экипаж» Николая Лебедева, музыкально-драматический фильм «Большой» Валерия Тодоровского и изысканный триллер «Дама Пик» Павла Лунгина. Социальная критика «Ученика» Кирилла Серебренникова вызвала бурю споров, сравнимых, наверное, с реакцией на «Левиафан» А. Звягинцева.
2017 год.
170 фильмов, среди которых массовой аудитории больше всего понравилась спортивная драма «Движение вверх», возглавившая десятку самых кассовых лент десятилетия. Российские кинокритики активно поддержали новые социально острые драмы на современном материале – «Аритмию» Бориса Хлебникова, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и изобразительно роскошную притчу Рустама Хамдамова «Мешок без дна» (The Bottomless Bag). Критический разгром заслуженно достался конъюнктурному «Крыму» Алексея Пиманова.
2018 год.
164 фильма, среди которых кассовые хиты – военный боевик «Т-34», футбольная драма «Тренер» и комедия «Полицейский с Рублевки». В фавориты кинокритики попали «Лето» Кирилла Серебренникова и «Война Анны» Алексея Федорченко. Негативную реакцию прессы получили конъюнктурные ленты «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Танки» и «Временные трудности». Большой зрительский интерес вызвали сериалы – едкая сатира «Домашний арест» Петра Буслова и криминальная драма «Обычная женщина» Бориса Хлебникова. Успех этих сериалов подтвердил тенденцию перехода немалого числа талантливых режиссеров на телевидение.
Что впереди? Жизнь покажет...
«Горячая десятка» хит-парада российского кино 1930-х
Точных данных, увы, нет. Однако не вызывает сомнения, что в десятку хитов десятилетия почти наверняка вошли следующие картины (приводятся согласно даты выпуска):
Путевка в жизнь (1931) Николая Экка
Веселые ребята (1934) Григория Александрова
Чапаев (1934) Братьев Васильевых
Юность Максима (1934) Григория Козинцева и Леонида Трауберга
Бесприданница (1936) Якова Протазанова
Цирк (1936) Григория Александрова
Волга-Волга (1938) Григория Александрова
Александр Невский (1938) Сергея Эйзенштейна
Подкидыш (1939) Татьяны Лукашевич
Трактористы (1939) Ивана Пырьева
«Горячая десятка» хит-парада российского кино 1940-х
Здесь и далее – общее число зрителей за первый год демонстрации фильма.
1. Молодая гвардия (1948) Сергея Герасимова. 42,4 млн.
2. Падение Берлина (1949) Михаила Чиаурели. 38,4 млн.
3. Сказание о земле Сибирской (1948) Ивана Пырьева. 33,8 млн.
4. Звезда (1949) Александра Иванова. 28,9 млн.
5. В шесть часов вечера после войны (1944) Ивана Пырьева. 26,1 млн.
6. Встреча на Эльбе (1949) Григория Александрова. 24,2 млн.
7. Радуга (1944) Марка Донского. 23,7 млн.
8. Каменный цветок (1946) Александра Птушко. 23,1 млн.
9. Аринка (1940) Юрия Музыканта, Надежды Кошеверовой. 22,9 млн.
10. Подвиг разведчика (1947) Бориса Барнета. 22,3 млн.
«Горячая десятка» хит-парада российского кино 1950-х
11. Тихий Дон (1957) Сергея Герасимова. 46,9 млн.
12. Любовь Яровая (1953) Яна Фрида. 46,4 млн.
13. Над Тиссой (1958) Дмитрия Васильева. 45,7 млн.
14. Карнавальная ночь (1956) Эльдара Рязанова. 45,6 млн.
15.Свадьба с приданным (1953) Татьяны Лукашевич, Бориса Равенских 45,3 млн.
16. Застава в горах (1953) Константина Юдина. 44,8 млн.
17. Иван Бровкин на целине (1959) Ивана Лукинского. 44,6 млн.
18. Смелые люди (1950) Константина Юдина. 41,2 млн.
19. Кубанские казаки (1950) Ивана Пырьева. 40,6 млн.
20. Солдат Иван Бровкин (1955) Ивана Лукинского. 40,3 млн.
«Горячая десятка» хит-парада российского кино 1960-х
1.Бриллиантовая рука (1969) Леонида Гайдая. 76,7 млн
21. Кавказская пленница (1967). 76,5 млн.
22. Свадьба в малиновке (1967) Андрея Тутышкина. 74,6 млн.
23. Операция «Ы» и другие приключения Шурика (1965) Леонида Гайдая. 69,6 млн.
24. Щит и меч (1968) Владимира Басова. 68,3 млн.
25. Новые приключения Неуловимых (1969) Эдмонда Кеосаяна. 66,2 млн.
26. Человек-амфибия (1962) Геннадия Казанского и Владимира Чеботарева. 65,4 млн.
27. Война и мир (1966) Сергея Бондарчука. 58 млн.
28. Сильные духом (1968) Виктора Георгиева. 55,2 млн.
29. Неуловимые мстители (1967) Эдмонда Кеосаяна. 54,5 млн.
«Горячая десятка» хит-парада российского кино 1970-х
1. А зори здесь тихие… (1973) Станислава Ростоцкого. 66,0 млн.
2. Джентльмены удачи (1972) Александра Серого (при весьма ощутимом художественном руководстве Георгия Данелия). 65,0 млн.
3. Табор уходит в небо (1976) Эмиля Лотяну. 64,9 млн.
4. Калина красная (1974) Василия Шукшина. 62,5 млн.
5. Афоня (1975) Георгия Данелия. 62,2 млн.
6. Корона Российской империи, или Снова неуловимые (1973) Эдмонда Кеосаяна. 60,8 млн.
7. Иван Васильевич меняет профессию (1973) Леонида Гайдая. 60,7 млн.
8. Мачеха (1974) Олега Бондарева. 59,4 млн.
9. Служебный роман (1978) Эльдара Рязанова. 58,4 млн.
10. Судьба (1978) Евгения Матвеева. 57,8 млн.
«Горячая десятка» хит-парада российского кино 1980-х
1. Пираты ХХ века (1980) Бориса Дурова. 87,6 миллиона зрителей за первый год демонстрации.
2. Москва слезам не верит (1980) Владимира Меньшова. 84,4 млн.
3. Экипаж (1980) Александра Митты. 71,1 млн.
4. Маленькая Вера (1988) Василия Пичула. 56,0 млн.
5. Спортлото-82 (1982) Леонида Гайдая. 55,2 млн.
6. Петровка, 38 (1980) Бориса Григорьева. 53,4 млн.
7. Человек с бульвара Капуцинов (1987) Аллы Суриковой. 50,6 млн.
8. Тегеран-43 (1981) Александра Алова и Владимира Наумова. 47,5 млн.
9. Самая обаятельная и привлекательная (1985) Геральда Бежанова. 44,9 млн.
10. Любовь и голуби (1984) Владимира Меньшова. 44,5 млн.
«Горячая десятка» хит-парада российского кино 1990-х
Увы, официальные данные отсутствуют. Вместе с тем очевидно, что лидерами проката 1990-х были Ширли-мырли (1994) Владимира Меньшова, Особенности национальной охоты… (1995) Александра Рогожкина, Брат (1997) Алексея Балабанова и Сибирский цирюльник (1999) Никиты Михалкова. На рубеже XXI века самым кассовым российским фильмом стал, бесспорно, «Брат—2» того же Алексея Балабанова.
«Горячая десятка» хит-парада российского кино 2000-х
1. Ирония судьбы. Продолжение (2008) Тимура Бекмамбетова. 49, 9 млн. долларов.
2. Адмиралъ (2008) Андрея Кравчука. 33,7 млн. долларов.
3. Дневной дозор (2006) Тимура Бекмамбетова. 32,0 млн. долларов.
4. Самый лучший фильм (2008) Кирилла Кузина. 27,5 млн. долларов.
5. 9 рота (2005) Федора Бондарчука. 23,6 млн. долларов.
6. Елки (2010) Тимура Бекмамбетова и др. 22,7 млн. долларов.
7. Наша Russia. Яйца судьбы (2010) Глеба Орлов. 22,2 млн. долларов.
8. Обитаемый остров. Фильм первый (2009) Федора Бондарчука. 21,8 млн. долларов.
9. Волкодав из рода серых псов (2007) Николая Лебедева. 20,0 млн. долларов.
10. Черная молния (2010) Александра Войтинского и Дмитрия Киселёва. 19,7 млн. долларов.
«Горячая десятка» хит-парада российского кино 2011-2019 годов
1. Движение вверх (2017) Антона Мегердичева. 53,9 млн. долларов.
2. Сталинград (2013) Федора Бондарчука. 51,8 млн. долларов.
3. Елки-3 (2014) Ольги Хариной и Дмитрия Киселёва. 38,0 млн. долларов.
4. Вий (2014) Олега Степченко. 34,3 млн. долларов.
5. Три богатыря на дальних берегах (2013) Константина Феоктистова. 31,1 млн. долларов.
6. Легенда №17 (2013) Николая Лебедева. 29,3 млн. долларов.
7. Высоцкий. Спасибо, что живой (2011) Петра Буслова. 28,0 млн. долларов.
8. Лед (2018). Олега Трофима. 26,5 млн. долларов.
9. Елки-2 (2011) Дмитрия Киселёва и Александра Баранова. 25.7 млн. долларов.
10. Т-34 (2018) Алексея Сидорова. 25.0 млн. долларов (прогноз, прокат продолжается).
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