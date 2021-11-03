100 лет со дня рождения Чарлза Бронсона

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«Друг главного героя своего времени»: как Николай Караченцов освобождал зрителей от плена повседневности

8 октября

«Я тоже немножко знаком с историей»: Сталин объясняет Эйзенштейну, что «неправильно» в «Иване Грозном»

«Показывать, что он был жестоким, можно, но нужно показать, почему необходимо быть жестоким»