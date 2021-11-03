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100 лет со дня рождения Чарлза Бронсона

История кино >>
3 ноября 2021
Редкий актер в 70 лет сохранял столь шумную популярность и прекрасную физическую форму. А Чарльз Бронсон продолжал играть в крутых боевиках, часто работая без дублера. Ему нравилась опасность и захватывающие приключения. 3 ноября 2021 года исполняется 100-лет со дня рождения актера. По этому случаю перечитываем текст Александра Федорова, написанный еще при жизни актера

100 лет со дня рождения Чарлза Бронсона

За 40 лет Чарлз Бронсон сыграл около 80 ролей. Ему пришлось многое испытать в этой жизни. Отец Бронсона приехал в Америку из Литвы, и в роду будущего актера литовская кровь тесно перемешана с украинской. В семье было 15 детей, что не позволяло отцу-шахтеру подняться выше уровня бедности. Понятно, что приличное образование получить в таких условиях было невозможно. Чарлз с юных лет работал на шахте, водил грузовик. Потом пришло увлечение боксом. Во время второй мировой войны Бронсон (тогда еще Бучинскис) служил на Флоте, а после демобилизации неожиданно почувствовал в себе неодолимую тягу к художественному творчеству. Два года он учился живописи, потом работал театральным художником.

Атмосфера театра опять переменила его жизненные планы. Вопреки успехам на поприще изобразительного искусства Чарлз вновь идет учиться. На сей раз - в актерскую школу. Свою первую роль в кино Бронсон получил уже в зрелом возрасте. Во время съемок комедии Генри Хэтэуэя «Теперь ты на флоте» ему было уже 30 лет.

100 лет со дня рождения Чарлза Бронсона

Вскоре Бронсон стал появляться на экране довольно часто. В основном это были вестерны Роберта Олдрича, остросюжетные ленты Сэмюэля Фуллера и Роджера Кормана. Пожалуй, наиболее популярным фильмом Бронсона 1950-х – 1960-х была «Великолепная семерка» Джона Старджеса, который перенес на американскую почву сюжет «Семи самураев» Акиры Куросавы. История семерых защитников крестьянского селения где-то на Диком Западе в первую очередь опиралась на популярность Юла Бриннера и Стива МакКуина, Бронсон все еще оставался в тени... Так что это была действительно популярность фильма, а не самого Бронсона.

Настоящую популярность принесли ему фильм Роберта Олдрича «Грязная дюжина» и вестерн Серджо Леоне «Однажды на Диком Западе». Немногословный, мужественный, невозмутимый герой Бронсона пришелся, по-видимому, по душе создателю «вестернов по-итальянски». К тому времени Серджо Леоне уже снял нашумевшие вестерны «За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше», «Хороший, плохой, злой» и подумывал о создании одного из самых грандиозных вестернов в истории мирового кино. Фильм «Однажды на Диком Западе» стал в ряд наиболее дорогостоящих и масштабных Фильмов этого жанра.

100 лет со дня рождения Чарлза Бронсона

На рубеже 1970-х Бронсон активно снимался в Европе: в детективе Рене Клемана «Пассажир дождя», в вестерне Теренса Янга «Красное солнце». Однако суперзвездой Чарлз Бронсон стал в Америке. В 1974 году он сыграл главную роль в криминальном триллере Майкла Уиннера «Жажда смерти». Банда насильников нападает на жену и дочь обычного «среднего американца». Потрясенный герой решает отомстить негодяям — фабула была очень проста, однако картина имела феноменальный успех. В значительной степени из-за Бронсона. Его герой как бы олицетворял собой мечту американцев дать окончательный бой преступности. И хотя сам актер не раз говорил в интервью, что основная идея «Жажды смерти» в том, чтобы доказать: насилие себя не оправдывает, даже если это месть за смерть близких, многие зрители были целиком на стороне благородного мстителя. Отсюда понятен успех продолжений «Жажды смерти», ничего не добавивших ни к сюжетной схеме, ни к характеру главного героя.

Нечто похожее Бронсон играл и в фильме Ричарда Флейшера «Мистер Маджестик» (мирный фермер вынужден сражаться с бандитами) и во многих иных лентах 1970-х – 1980-х годов. Да, редкий актер на шестом десятке лет сохранял столь шумную популярность и прекрасную физическую форму. А Бронсон продолжал играть в крутых боевиках, часто работая без дублера. Ему нравилась опасность и захватывающие приключения. В «Побеге» Тома Гриза Бронсон уверенно вел штурвал вертолета, в триллере «За десять минут до полуночи» боролся с садистом, в картине «Зло, творимое людьми» — с изувером-профессором... Изучив каратэ, Бронсон все чаще строил пластику своих ролей по своего рода балетному принципу, что нередко подчеркивалось рапидами и стоп-кадрами.

1990-е годы Чарлз Бронсон встретил вдовцом. Его жена, актриса Джил Айрлэнд, скончалась от неизлечимой болезни. Но он нашел в себе силы перенести этот жестокий удар судьбы и продолжил работать.

100 лет со дня рождения Чарлза Бронсона

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обсуждение >>
№ 14
Cheslav (Павлодар)   9.10.2015 - 10:39
Если быть совсем придирчивым, то слово "как-то" пишется через тире. Помните, в школе учили: то, либо, нибудь, кое - пишутся через тире? Хотя многие этого уже не знают, к сожалению. ... читать далее>>
№ 13
Nixon   16.03.2013 - 06:43
Для меня знакомство с творчеством этого Великого Актёра началось с запомнившихся с детства ролей в «Жажде смерти» (1974) и «Смертельной охоте» (1981). Немногословность его персонажей, умение своей сдержанной... читать далее>>
№ 12
Ирэна (Москва)   22.12.2011 - 01:46
Инквизиция По сути. Ирония в том, что от "Механика" я, собственно, сюда и заглянула (правда, та информация уже, увы, не актуальна, но экземпляр, думаю, получился бы отменным). Да, я согласна... читать далее>>
№ 11
Инквизиция (Москва)   21.12.2011 - 18:39
... Угораю)))))) Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться? (с) читать далее>>
№ 10
Инквизиция (Москва)   21.12.2011 - 18:29
Комменты почитала - в перепалку вступать не стану)) Ибо не стОят того перепальщики, имхо)) О Чарльзе Бронсоне. Лицо - точно печёная картошка. Однако харизмы - на десятерых с лихвой хватит! Настоящий... читать далее>>
Всего сообщений: 14
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100 лет со дня рождения Чарлза Бронсона фотографии
100 лет со дня рождения Чарлза Бронсона фотографии
100 лет со дня рождения Чарлза Бронсона фотографии
100 лет со дня рождения Чарлза Бронсона фотографии
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