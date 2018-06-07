ревью

Ролики фильмов «Ральф против интернета» Ральф и Ванилопа фон Кекс выходят за пределы зала игровых автоматов и отправляются покорять бескрайние просторы Интернета.

История кино Старшеклассник Саймон как новый тип голливудского персонажа в кино на школьную тему История первой юношеской влюбленности симпатичного старшеклассника.

Главная тема Памяти Киры Муратовой: Она сама Про нездешнее кино и свободу во всем

Новости кино НИИ киноискусства находится на грани расформирования Музей кино и ВГИК урегулируют все формальности в течение ближайшего месяца.

Новости кино Константин Хабенский основал блокчейн-платформу Cinematix Актёр и режиссёр планирует с помощью криптовалюты привлекать средства на съёмки кино в России, США и азиатских странах.

Новости кино Александр Домогаров снимается в Японии Картина Масахиро Иноуэ посвящена судьбам русских военнопленных, оказавшихся в лагере Мацуяма в годы русско-японской войны.

Новости кино Федор Бондарчук будет делать продолжение «Притяжения» за счет частных инвестиций Актер и режиссер объявил о запуске платформы для инвестиций в российское кино.

Ролики фильмов «Лего. Фильм 2» Продолжение приключений пластиковых человечков.

Интервью Александр Гордон: «Творческий кризис режиссера – это просто невыносимо» Режиссер фильма «Дядя Саша» – о Чехове, Вайнштейне и Березовском.

Ролики фильмов «Вдовы» История о жёнах грабителей, погибших при неудачном налёте.