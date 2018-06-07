Старшеклассник Саймон как новый тип голливудского персонажа в кино на школьную тему

В 2013 году в России вступил в силу закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних [Федеральный закон № 135-ФЗ, 2013]
, согласно которому соответствующая поправка внесена в п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Закон трактует такого рода пропаганду как распространение информации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок и привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений. Нарушители данного закона в РФ могут быть подвергнуты штрафу на сумму от 4 до 5 тысяч рублей (рядовые граждане), от 40 до 50 тысяч рублей (должностные лица), от 800 тысяч до миллиона рублей (юридические лица). За медийную пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних предусмотрены более крупные штрафы [Федеральный закон № 135-ФЗ, 2013]
.
В этой связи понятно, что либеральная модель гомосексуальных отношений старшеклассников, безо всяких последствий показанная в российском римейке испанского сериала «Физика или химия» в 2011 году, теперь стала весьма проблематичной. В контексте ФЗ № 135 ясно, почему в российский прокат в 2018 году не вышел один из самых известных американских хитов на школьную тему последних лет – «С любовью, Саймон»
(Love, Simon, 2018), который при производственном бюджете в $17 миллионов в мировом прокате собрал $ 57,2 миллионов (из них $ 40,8 – в прокате США)
и в течение первых трех недель стабильно входил в первую десятку американских фильмов по кассовым сборам [Box Office, 2018]
.
Разумеется, «С любовью, Саймон» далеко не первый фильм, снятый в США и на Западе в целом, с несовершеннолетними персонажами гомосексуальной ориентации. За последние четверть века такого рода кинопродукции было немало: «Почти семнадцать» / Edge of Seventeen (США, 1998), «Маменькин сынок» / The Mudge Boy (США, 2003), «Летний шторм» / Summer Storm (Германия, 2004), «Редкая возможность» / Curiosity of Chance (Бельгия – США, 2006), «Северное море Техаса» / North Sea Texas (Бельгия, 2011), G.B.F. (США, 2013), «Географический клуб» / Geography Club (США, 2013), «Гигантские пироги» / Monster Pies (Австралия, 2013), «Мальчики» / Boys (Голландия, 2014), «Свидание и перемена» / Date and Switch (США, 2014)
и др. Однако «С любовью, Саймон» рекламировался как первый в истории американский фильм о школьном гомосексуализме, поставленный крупной студией (в данном случае речь идет о студии 20th Century Fox)
, обеспечившей картине прокат в 2434 кинозалах США с возрастным рейтингом от 13 лет [PG-13]
.
В результате эта комедийная мелодрама не только принесла деньги, втрое превысившие ее бюджет, но и получила хорошие отзывы в прессе – 92 американских рецензента в среднем дали фильму 7,4 балла из десяти возможных.
Экранизация популярного романа Б. Альберталли «Саймон против программы Гомо сапиенс» (Simon vs. the Homo Sapiens Agenda),
осуществленная режиссером Грегом Берланти (Greg Berlanti), рассказывает историю первой юношеской влюбленности симпатичного старшеклассника Саймона, ощутившего свою гомосексуальность. Он тактично подсмеивается над своими старомодными сорокалетними родителями, «счастливо женатыми вот уже двадцать лет, но по-прежнему выглядящими так, как будто их свалили с вершины свадебного торта» [Roeper, 2018]
, над младшей сестрой, до умопомрачения увлекшийся кулинарией. В финале фильма Саймон целуется со своим тоже несовершеннолетним бойфрендом-афроамериканцем (расовая политкорректность в действии) на колесе обозрения в луна-парке под бурные аплодисменты одноклассников, многие их которых теперь, похоже, даже завидуют его нетрадиционной сексуальной ориентации…
Разумеется, представить такой сюжет в американском кино не то что во времена действия Кодекса Хейса, но и в куда более вольные 1960-е – 1980-е абсолютно невозможно.
Ведь даже в смелой по меркам 1960-х драме У. Уайлера «Детский час» (1961) тема (неразделенного) сексуального влечения юной учительницы к своей подруге было показана крайне целомудренно и робко. «В полный рост» гомосексуальная тема вошла в американское кино о школе только в комедии «Вход и выход» (In & Out, 1997), выпущенной в прокат еще одной студией-мэйджером – Paramaunt Pictures, но и там речь шла о гомосексуальной ориентации учителя, а не его учеников. Но постепенно несовершеннолетние гей-персонажи, пусть и без помощи крупных голливудских студий, завоевывали себе место под солнцем, шаг за шагом внушая аудитории всё более толерантные представления о возможности нетрадиционной ориентации не только взрослых (что к 1990-м годам для западного экрана стало уже практически нормой), но и школьников.
Таким образом, прокат фильма «С любовью, Саймон» в 2018 году лег на тщательно подготовленную почву. Отсюда понятно, что, по мнению ведущих американских кинокритиков, эта серебристо-романтичная, потрясающая, захватывающая, очаровательная, сладкая, свежая, теплая, юмористическая, сердечная, нежная, чуткая, симпатичная, дружелюбная, добродушная и, главное - жизнеутверждающая гей-история семнадцатилетнего школьника [Chang, 2018; D'Addario, 2018; DeMara, 2018; Frosch, 2018; Goldstein, 2018; Jenkins, 2018; Kenny, 2018; Morgenstern, 2018; Travers, 2018; Truitt, 2018; Wiegand, 2018] «настолько честна, смешна и реальна, что никогда не перестает захватывать ваше воображение и возвышать ваш дух» [Reed, 2018]
. По мнению Брюса ДеМара, у фильма высококачественный кастинг и хорошо продуманный сценарий [DeMara, 2018]
, а обозреватель престижного «Нью-Йоркера» Дорин Сент-Феликс призналась, что эмоциональное воздействие фильма «С любовью, Саймон» заставило её во время эпизода с триумфальным поцелуем мальчиков-старшеклассников даже не на шутку всплакнуть от умиления [St. Félix, 2018].
Некоторые американские рецензенты отчетливо подчеркнули пропагандистскую направленность картины Грега Берланти, так как она имеет «важное культурное значение … и должна привлекать ЛГБТ-подростков» [Frosch, 2018]
, и это «именно тот фильм, который так отчаянно необходим, а это значит, что Саймон собирается стать образцом для демографической модели … В течение долгого времени гей-аудитории приходилось довольствоваться тем, что им отводились роли лучших друзей. Но что, если гей - это главный персонаж истории? … нет никаких сомнений, что это только начало» [Debruge, 2018]
.
Восхищаясь триумфом гей-тематики на большом голливудском экране, Питер Дебруж не обходит стороной возраст главного персонажа и возраст аудитории, для которой, в первую очередь, предназначен фильм «С любовью, Саймон». Более того, он утверждает, что «если эта пионерская картина будет успешной, ожидайте, что в подростковом возрасте появятся более веселые сексуальные рассказы о гомосексуализме, которые станут шансом похвастаться депрессией, суицидальными мыслями и другими «скелетами в шкафу», понять, что геи не одиноки, и не нужно этого стыдиться» [Debruge, 2018]
.
Скептические отзывы о фильме «С любовью, Саймон» в США можно пересчитать по пальцам. Ну, разве что иногда отмечалось, что фильм снят по лекалам второразрядных подростковых телесериалов, с хорошо вычищенной самоцензурой лексикой симпатичных персонажей, чтобы комфортно подстроиться под возрастной рейтинг PG-13 [Hassenger, 2018]
.
Впрочем, многие американские критики [Goldstein, 2018; Travers, 2018 и др.]
в этой связи вспомнили не молодежные телесериалы, а комедии для подростковой аудитории, снятые Джоном Хьюзом (1950-2009) - такие как «Шестнадцать свечей» / Sixteen Candles (1984), Клуб «Завтрак» / The Breakfast Club (1984) и «Феррис Бьюллер берёт выходной» / Ferris Bueller's Day Off (1986).
Сравнение, на наш взгляд, вполне обоснованное, но с одной принципиальной оговоркой: стилистика легких комедий о подростках и об их гетеросексуальных любовных увлечениях практически полностью успешно перенесена в фильме «С любовью, Саймон» на гомосексуальную почву.
Анализ фильма «С любовью, Саймон» (США, 2018) [с использованием технологии по Bazalgette, 1995; Silverblatt, 2001, pp. 80-81; Potter, 2001 и Eco, 1998; 2005].
Место действия, исторический, культурный, политический, идеологический контекст. Особенности исторического периода создания медиатекста, условия рынка, способствующие замыслу, процессу создания медиатекста, степень влияния событий того времени на медиатекст.
Исторический период создания медиатекста – начало XXI века, то время, когда в мировом кинематографе на школьно-студенческую тему резко возрос интерес к персонажам нетрадиционной ориентации. В США появление комедийной мелодрамы «С любовью, Саймон» может рассматриваться в контексте победы политкорректности, в том числе и в сексуальной сфере. И то, что крупная голливудская студия впервые сделала главным героем школьника-гея, говорит, что понятие сексуальной политкорректности практически легально распространилось и на несовершеннолетних.
Мировоззрение персонажей и иерархия ценностей, изображенных в медиатексте
Мировоззрение персонажей–школьников в фильме «С любовью, Саймон» (2018) связано с желанием найти свой жизненный путь, но, прежде всего, в сексуальной сфере. Практически все персонажи-учащиеся (да и взрослые тоже) в фильме заряжены оптимизмом, у них нет никаких проблем с учебой, бытовых неурядиц, а главный герой, осознав свою нетрадиционную ориентацию, иронически-снисходительно смотрит на своих родителей, получающих удовольствие от традиционных семейных ценностей.
Структура и приемы повествования в медиатексте:
- место и время действия медиатекста:
США, 2017 год. Основные места действия – школьные классы, коридоры, жилые дома, школьный двор, луна-парк;
- обстановка, предметы быта персонажей медиатекста:
современные школьные классы, комфортабельный и уютный дом главного героя, автомобиль.
- (стереотипные) приемы изображения действительности:
большинство персонажей хорошо вписывается в понятие положительных, отрицательный персонаж практически всего один – школьник-шантажист.
Типология персонажей: черты их характера, внешний вид, телосложение, лексика, мимика, жесты, присутствие или отсутствие стереотипной манеры репрезентации персонажей в данном медиатексте:
- возраст персонажа:
возраст учащихся - 17 лет. Возраст других персонажей варьируется пределах от 10 до 60 лет.
- уровень образования:
незаконченное среднее образование у школьников; высшее образование у педагогов и родителей главного героя;
- социальное положение:
материальное положения персонажей, по-видимому, вполне благополучное;
- семейное положение персонажей:
родители главного персонажа вот уже двадцать лет состоят в счастливом браке;
- внешний вид, одежда, телосложение персонажей, черты его характера, лексика.
Персонажи в основном одеты по моде конца второго десятилетия XXI века. Почти все персонажи-школьники (кроме старшеклассника-шантажиста) – симпатичные и стройные, умеют дружить, готовы поддержать в трудную минуту; их лексика лишена грубых выражений, могущих нарушить возрастной рейтинг PG-13. Взрослые персонажи (родители, педагог), хоть и показаны устаревшими чудаками-гетеросексуалами, тоже показаны с заметной долей симпатии. Главный герой – старшеклассник Саймон выглядит привлекательным и интеллигентным парнем, и это, разумеется, особенно важно для успеха медиатекста, так как массовая аудитория вряд ли смогла бы откликнуться на переживания школьника-гея с невзрачной внешностью и маргинальным поведением. Кстати, похожий прием был использован Паскуале Феста Кампаниле (1927-1986) во фривольной комедии «Никто не совершенен» / Nessuno è perfetto (Италия, 1981), где бывший военнослужащий, сделав операцию по перемене пола, превратился в … очаровательную молодую женщину в искрометном исполнении Орнеллы Мути. Эта комедия имела большой успех у европейской аудитории во многом именно благодаря тому, что главную роль исполнил не настоящий транссексуал, а знаменитая итальянская кинозвезда, находящаяся во всеоружии женственности. Таким образом, если предназначенный для взрослых фильм «Никто не совершенен» стал своего рода гимном очарованию транссексуалов, то «С любовью, Саймон» предлагает несовершеннолетней аудитории весьма спорный гей-образец для подражания.
- существенное изменение в жизни персонажей медиатекста
Осознающий свою нетрадиционную ориентацию школьник становится объектом шантажа своего одноклассника, случайно узнавшего про его интернетную гей-переписку.
- возникшая у персонажа проблема связана
с сомнениями главного персонажа (правда, не очень сильными) по поводу того, открыть или и нет для всех окружающих (включая родителей) свою гей-ориентацию.
- решение проблемы
Старшеклассник отваживается открыто объявить о своей гомосексуальности и целуется с бой-френдом афроамериканцем под аплодисменты и восторженные выкрики одноклассников.
Итак, в ходе герменевтического анализа аудиовизуального медиатекста мы пришли к следующим выводам:
- западным медиа понадобилось несколько десятилетий для легализации нетрадиционных сексуальных ориентаций в целом и в школьной среде, в частности;
- комедийная мелодрама «С любовью, Саймон» (2018) - первый в истории кинематографа фильм крупной голливудской студии, где главным персонажем стал несовершеннолетний школьник-гей;
- гомосексуализм главного персонажа фильма «С любовью, Саймон» подан авторами с максимальной степенью привлекательности для аудитории (синтез жанров комедии и мелодрамы, обаяние исполнителя главной роли, следования ключевым рецептам самых популярных лент на школьную тему прошлых лет), что позволило медиатексту получит внушительный кассовый успех;
- положительная реакция американских медиа на выход в массовый прокат ленты «С любовью, Саймон» показывает, что политкорректность западного социума распространяется теперь не только на толерантное отношение к гомосексуализму среди взрослых, но и среди школьников: об этом красноречиво говорит и низкий возрастной рейтинг, присвоенный этому фильму (PG13);
- авторское послание фильма «С любовью, Саймон», несомненно, содержит признаки пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации среди несовершеннолетних (которым, как известно, свойственна психологическая ранимость, и у которых часто еще не сформированы представления об их месте в мире и жизненных перспективах), что формально попадает под действие российского закона № 135-ФЗ (2013).
Александр Федоров
* Исследование выполнено за счет финансовых средств гранта Российского научного фонда (РНФ, проект № 17-18-01001)» в Ростовском государственном экономическом университете. Тема проекта: «Школа и вуз в зеркале советских, российских и западных аудиовизуальных медиатекстов». Руководитель проекта А.В. Федоров.
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