«Месье Лазар»: проблемы бывают и в школах Канады

«Месье Лазар»
(Канада, 2011) начинается с внезапного самоубийства молодой преподавательницы одной из канадских начальных школ Монреаля. В один из обычных школьных дней ученик по имени Симон, опережая всех своих одноклассников, открывает в класс дверь и обнаруживает там висящую в петле под потолком учительницу. Пока Симон искал взрослых, его одноклассница Элис тоже увидела произошедшее. Разумеется, для всего класса это событие стало шоком, психологическая травма была нанесена Элис и Симону.
Администрация школы ищет нового учителя. Тут-то и появляется эмигрант из Алжира месье Лазар, выдающий себе за учителя, «Лазар - одинокий человек, который скрывает свой секрет, который его мучает – он несет груз переживаний и потерь» [Rea, 2012].
У себя на родине Лазар был государственным служащим и никогда не занимался педагогической деятельностью, да и вовсе не имел педагогического образования. И вот новый учитель месье Башир Лазар, пережив личную трагедию, сталкивается с проблемой адаптации школьников после сильного нервного потрясения. Учитель решает, что «необходимо позволить детям выразить свои эмоции в самом опасном месте для них: со своими сверстниками в классе, где и произошла трагедия» [Schwartz, 2012]
, но администрация школы, педагогический коллектив предпочитают не придавать факту самоубийства молодой учительницы особого значения, дескать, со временем все забудется, и дети самостоятельно справятся со своими психологическими переживаниями.
Лазару не просто адаптироваться в новой для него социокультурной ситуации, его смущает учебный план, отсутствие права учителя прикасаться к своим ученикам. В итоге он выбирает нестандартные методы и средствами обучения, его жизнь теперь напрямую связана с ответственностью и заботой о судьбе своих учеников.
Вначале месье Лазар показан растерянным, немного «чужим» человеком, не знающим культурных традиций страны и совершающим педагогические ошибки. Но, несмотря на это, этому слегка неуклюжему и смешному учителю, путающемуся в грамматике и дающего 11-13-летним школьникам диктант из произведения Оноре де Бальзака, все же удается завоевать авторитет и уважение не только лишь со стороны коллег, но что самое важное - со стороны школьников. Именно его эмоциональная поддержка, любовь к детям, доброта, дружелюбное отношение, взаимопонимание и взаимоподдержка сыграли ключевую роль в ликвидации психологической травмы у школьников. Не даром месье Лазар говорит: «Умершие не выходят у нас из головы, потому что мы любили их, и они любили нас. … Не пытайтесь найти смысл в смерти Мартин, его нет. Школа - это место для дружбы, работы, взаимоуважения. Это место, полное жизни. Вы отдаете ей свою жизнь, а школа дает жизнь вам. Не надо заражать школу своим отчаянием».
Важной темой в повествовательной формуле медиатекста становятся ощущения эмигранта. Как говорит Лазар, «для большинства эмигрантов это путь без документов в страну, где им нужно приспосабливаться к чужой культуре».
И в фильме постоянно возникают темы одиночества, отчужденности, разницы во взглядах между представителями разных национальностей.
Одна из важных проблем в фильме «Месье Лазар» - родительское отношение, взаимопонимание и сотрудничество родителей и детей. Недостаток родительского внимания, взаимопонимания, поддержки - всё это создает благоприятную почву для развития разных негативных последствий. Особенно серьезная тема в кинокартине - смерть, потеря близких. Тема смерти практически переплетается в картине с темой вины. Показаны и проблемы, касающиеся образовательной сферы, в частности, приоритеты, запреты и основные тенденции развития современных школ.
Пожалуй, «Месье Лазар» невольно заставляет задуматься, о том кто такой современный учитель? Каким он должен быть? А может ли им быть не профессионал, а обычный интеллигентный, умный, добрый, любящий детей человек?
Мы полагаем, что месье Лазар сочетает в себе все те личностные качества, которыми должен обладать настоящий учитель. В какой – то степени можно говорить о том, что Лазар - как мораль сказки, больше размышление, чем провокационная дискуссия, и сила повествования – «реалистичность эмоций и подлинность деталей» [Clarke, 2012; Holden, 2012].
В данном контексте хочется отметить очень профессиональную игру актеров, включая представителей юного поколения, искренних в своих переживаниях, «молодые актеры, которые играют учеников, потрясающие» [Rea, 2012].
В целом фильм был положительно встречен в прессе, хотя иногда встречались и более сдержанные отзывы. В частности, А. Менсаф писал, что «Месье Лазар» - это снятая по четким стандартам кинофестиваля «Сандэнс» работа… В целом задумка режиссера понравилась, фильм не лишен нескольких мощных и глубоких мыслей, но реализовать их можно было иными способами» [Mensaf, 2012].
А Дж. Бек отметил, что фильм «Месье Лазар» неплох, но хотелось бы большего, чтобы он выделялся среди других подобных фильмов. … В некотором смысле он напоминает французский фильм «Между стен», получивший золотую пальмовую ветвь в Каннах в 2008. Это тоже был неплохой фильм, но очень скоро он стал забываться, потому что он не очень выделялся на фоне других фильмов о школе» [Beck, 2013].
Вместе с тем, мы считаем, что авторы медиатекста сумели раскрыть взаимодействие между движением жизни и развитием человека. На протяжении всего сюжета главный герой ищет новые пути и подходы решения психологических проблем и соответственно нравственного развития. Духовное родство и дружба со школьниками служат укреплению чистых стремлений его души и помогают в целом противостоять проблемам окружающего мира.
Особенности исторического периода создания фильма «Месье Лазар» (2011), условия рынка, способствующие замыслу, процессу создания медиатекста, степень влияния событий того времени на медиатекст. Социокультурный, идеологический, мировоззренческий контекст.
Временной отрезок фильма «Месье Лазар» определен 2011 годом. Данный исторический этап развития Канады, как и остальная часть XXI века, характеризуется высокими показателями социально-экономического развития, образовательного уровня и качества жизни населения, причем данная тенденция продолжает сохраняться и на сегодняшний день. Канадское кинопроизводство в XXI веке также стало расти [Хроника…, 2001]
, больше стало и лент на школьную и образовательную тематику.
Канада «тратит на развитие образования 7,1% своего ВВП, опережая большинство развитых стран мира, средний показатель по которым составляет 6,1 %» [Statistics Canada, 1995]
. Опыт образования в Канаде уникален, он формируется на основе идей культурного и этнического многообразия. В Канаде реализуется федеральная политика мультикультурного образования, базовые элементы которой - идеи развития самоуважения, национального самосознания и понимания и принятия других культур, оценивание культурного многообразия мира. Основные цели мультикультурной политики: оказывать содействие этнокультурным группам в преодолении ими препятствий на пути их полноценного участия во всех сферах канадской общественной жизни, в сохранении и усилении их самобытности; содействовать творческому культурному обмену между всеми канадскими этнокультурными группами; помогать этим группам в преодолении культурных барьеров; обеспечивать созидательное настроение среди этих групп; оказывать помощь иммигрантам в изучении, по меньшей мере, одного из государственных языков Канады, способствовать лингвистической ассимиляции иммигрантов, что должно проявляться в организации их обучения двум официальным языкам (английскому и французскому) [Porter, 1990]
.
В то же время можно констатировать, что канадский подход к общему образованию в более широких рамках определяют общие социальные и образовательные ценности: первая из этих ценностей – равенство доступа к образованию. Равенство доступа видится как отсутствие барьеров, вызванных языковыми, расовыми, физическими или ментальными особенностями; вторая - равенство возможностей, которое предполагает то, что качество и выбор программ не должны ограничиваться местом, где осуществляет учебную деятельность учащийся; и наконец третья ценность – культурный плюрализм, который является важной особенностью общества Канады [Multicultural Education and Policy: ESL in the 1990s, 1990].
В 2004 году Верховный суд Канады вынес решение о незаконности телесных наказаний в школе. В данном контексте целесообразно подчеркнуть, что одной из особенностей культуры Канады, отличающейся от других стран, выступает уход от тактильных контактов - дружеское похлопывание по плечу может быть воспринято как неуместная фамильярность. или даже бесцеремонное поведение. Частично такого рода тенденции отражены и в фильме «Месье Лазар».
Таким образом, знание экономического, политического, социально-культурного, образовательного контекста позволяет лучше понять авторскую концепцию, цели, задачи, сюжетную линию кинопроизведения «Месье Лазар» (2011). Впрочем, фильм в большей степени сконцентрирован на социальных, личностных проблемах (индивидуальных, субъективных, психологических), межличностных отношениях основных персонажей (взаимоотношения учителя и учащихся, школьников в коллективе, отношения в семье).
Мировоззрение и ценности персонажей, изображенных в медиатексте.
Мировоззрение персонажей данного аудиовизуального медиатекста в основном пессимистическое, характеризующееся отрицательным вектором восприятия мира и себя в нем. Можно говорить о том, что практически весь фильм пронизан мрачным настроением главных персонажей школьников/педагогов, связанным с ощущением одиночества, чувством вины, обособленностью, беспомощностью, отсутствием радости и надежды на что-то лучшее в жизни, проблем социальной и профессиональной адаптации. Однако в картин есть и персонажи с оптимистической жизненной позицией.
Вместе с тем, в большей мере мировоззрение персонажей ориентировано на такие приоритетные ценности как: любовь, забота, доброта, уважение, сопереживание, самопожертвование, готовность прийти на помощь хорошим или отступившимся людям, смелость, дружба, чуткость. Кроме того, к числу ведущих ценностных ориентаций педагога в медиатексте можно отнести: толерантность, умение найти подход к детям, понять их внутренний мир и помочь в трудную минуту, побудить учеников к нелегкой работе души. Именно такого педагога по призванию мы видим в лице месье Лазара.
Основной стереотип успеха главного персонажа в следовании наивысшим ценностям: дружбе, преданности, справедливости, любви, умению нести ответственность за себя и коллектив. На первое место в медиатексте выдвигаются духовные, нравственные ценности.
Структура и приемы повествования в медиатексте.
- место и время действия медиатекста:
Время действия соответствует году съемок фильма. Центральное место действия - школа, школьные классы, коридоры, кабинет директора, учительская, школьный двор. В незначительной степени экранного времени отводиться на демонстрацию персонажей – школьников/педагогов вне стен учебного заведения и пределах школьной территории (например, частные дома, зал судебных заседаний, ресторан, улицы города с постоянным шумом от проезжающих автомобилей и т.д.). Географические реалии включают в себя образы зимы, снега, сильного холода;
- обстановка, предметы быта персонажей медиатекста:
большие школьные классы, светлые широкие коридоры, обставленные индивидуальными шкафами для личных вещей и одежды учащихся, небольшой школьный двор, огороженный невысоким забором от городских улиц. Характеризуя обстановку и предметы быта, представленные в медиатексте, надо отметить, что они довольно скромные. Даже странно видеть школьников, не увлеченных мобильными телефонами и планшетами. В фильме есть только лишь один эпизод, когда пришедший в класс новый учитель Лазар прячет за ненадобностью в стол ноутбук, оставшийся от предыдущего преподавателя. Нам кажется, что данный эпизод имеет немаловажную смысловую, символическую нагрузку.
- (стереотипные) приемы изображения действительности:
в медиатексте отсутствует четкое разделение персонажей на «положительных» и «отрицательных».
Типология персонажей: черты их характера, внешний вид, телосложение, лексика, мимика, жесты:
- возраст персонажей:
возраст учащихся - 11-13 лет. Возрастные границы других персонажей от 35 до 60 лет;
- уровень образования:
у учащихся соответствует классу обучения, педагоги, очевидно, окончили высшее учебное заведение, за исключением одного из главных персонажей – Лазара, не имеющего педагогического образования и опыта;
- социальное положение, профессия:
учащиеся из семей «среднего класса», четкой материальной дифференциации не наблюдается. Родители школьников практически не показаны, за исключением мамы одного из главных персонажей – девочки Элис – это пилот, посвящающая большую часть времени своей работе;
- семейное положение персонажей:
учителя показаны одинокими, причем, причиной этому послужили разные обстоятельства, кто-то вовсе не был в браке, а кто-то как например, главный герой месье Лазар, испытал на себе все тяготы реальной несчастливой семейной жизни;
- внешний вид, одежда, телосложение персонажей, черты характера, лексика.
Персонажи в основном одеты скромно, преобладает темная цветовая гамма. Никакой яркой и броской одежды, мальчики в белых рубашках и черных брюках, девочки в белых блузах и юбочках темных тонов. На первом плане выступают персонажи/школьники – мальчики и девочки небольшого роста, телосложение у всех разное.
Коммуникативный процесс в фильме выстроен с соблюдением субординации. В медиатексте отсутствует ненормативная лексика, пожалуй, одним единственным этическим минусом можно считать эпизода с курящим директором.
Центральной фигурой фильма и противоположностью педагогов-консерваторов выступает месье Лазар – интеллигентный, скромный, заботливый, добрый, толерантный, коммуникабельный, творческий, инициативный, решительный, старательный педагог по призванию.
Внешний вид педагогов был скромный. Педагоги - мужчины одеты в темный костюм, белую рубашку и галстук. У педагогов-женщин чуть более вольный тип одежды, строгие костюмы могут сменяться джинсами и свитерами.
Возникшая проблема и существенное изменение в жизни персонажей медиатекста:
сюжетный вариант 1:
проблема сосуществования и взаимопонимания родителей и детей, влияние и роль родителей в жизни детей. К примеру, мама школьницы Элис – пилот, ее часто не бывает дома, поэтому девочка, несмотря на свой совершенно юный возраст отличается от своих сверстников самостоятельностью и взрослыми мыслями и взглядами на жизнь. Аналогичная ситуация наблюдается и во взаимоотношениях одноклассника Элис Симона с родителям. Родители мальчика не уделяют внимание своему сыну, и мальчик в школе всячески отвергает педагогическую заботу и жалость. Показана в медиатексте и ситуация гиперопеки со стороны родителей.
решение проблемы
- авторы медиатекста оставляют зрителям надежду на возможность решения проблемы одиночества детей;
сюжетный вариант 2:
проблема иммиграции. Главный герой месье Лазар не добровольный эмигрант, беженец из Алжира.
решение проблемы
– борьба главного героя за право на политическое убежище приводит к положительному результату: суд принимает решение оставить его в Канаде;
сюжетный вариант 3:
потеря близких людей, психологическая травма;
решение проблемы:
учитель помогает своим ученикам справиться с последствиями психологической травмы;
сюжетный вариант 4:
среди консервативных педагогов находится «белая ворона» - месье Лазар, который пытается изменить укоренившиеся педагогические способы и методы; установить с учащимися доброжелательные отношения;
решение проблемы:
борьба с консервативным директором приводит к увольнению неординарного педагога, но ему удается завоевать прочный авторитет у учащихся, достичь своей цели.
Анализ фильма Месье Лазар» (2011) определил совокупность значимых проблем отраженных в повествовательной формуле: роль учителя в жизни подрастающего поколения; проблемы межличностных отношений (дружба, предательство); проблемы взаимоотношений детей и родителей; проблемы нравственного выбора между истиной и ложью, несправедливости, чувства вины; иммиграции; суицида; психологической травмы и др. Поиски персонажами решения проблем идут сквозь мировоззренческие изломы, нелегкий выбор нравственного характера, поиска истины и следования/отступления от жизненных принципов. В любом случае трудность решения проблем для персонажей связана с переоценкой ценностей, мировоззренческих взглядов, принципов.
Выводы.
Итак, герменевтический анализ художественного фильма «Месье Лазар» (2011) показал, что:
- фабульное содержание этого медиатекста напрямую не связано с происходящими ключевыми событиями в международной политической жизни Канады, тем не менее, социально-культурные, экономические, образовательные задачи в той или иной степени находят отражение в сюжетной линии;
- основной акцент сделан на осмыслении окружающей действительности, освещении социальных, образовательных, личностных (индивидуальных, субъективных, психологических) проблем, межличностных отношений основных персонажей (взаимоотношения учителя с педагогическим коллективом, учителя и учащихся, школьников в коллективе, отношения в семье); на проблеме нравственного воспитании представителей юного поколения, при том, что здесь нет четкого разделения персонажей на «положительных» и «отрицательных».
- концепт борьбы персонажей в медиатексте - социально-нравственная, личностная борьба (за счастье, любовь, истину, самореализацию, самосовершенствование, возможность свободно выражать свои мысли и идеи и т.д.); противостояние неординарного педагога консервативности, бюрократическому подходу директора/коллег.
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