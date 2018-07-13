«Месье Лазар»: проблемы бывают и в школах Канады

анонс

23 июня Французские фильмы о школе и вузе Школьно-студенческий тематический сегмент французского экрана, в отличие от голливудского, менее ориентирован на развлечение.

7 июня Старшеклассник Саймон как новый тип голливудского персонажа в кино на школьную тему История первой юношеской влюбленности симпатичного старшеклассника.

18 февраля Структурная модель содержания аудиовизуальных медиатекстов на тему школы и вуза Понятие положительного персонажа в советских и западных медиатекстах в значительной степени отличается идеологической окраской.