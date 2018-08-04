Сериал «Sпарта» как дайджест проблем школьной жизни, представленной в мировом кинематографе

анонс

13 июля «Месье Лазар»: проблемы бывают и в школах Канады Одна из важных проблем в фильме - родительское отношение, взаимопонимание и сотрудничество родителей и детей.

23 июня Французские фильмы о школе и вузе Школьно-студенческий тематический сегмент французского экрана, в отличие от голливудского, менее ориентирован на развлечение.

7 июня Старшеклассник Саймон как новый тип голливудского персонажа в кино на школьную тему История первой юношеской влюбленности симпатичного старшеклассника.