Образ Франции и французов на советском и российском экранах

«я волнуюсь, заслышав французскую речь»

Структура стереотипов фильмов драматического жанра

Структура стереотипов фильмов мелодраматического жанра

Структура фильмов комедийного жанра

Структура стереотипов фильмов жанра триллера или детектива

Таблица 1 . Советские и российские игровые фильмы, связанные с французской тематикой и французскими персонажами

Несмотря на серьезные межгосударственные конфликты (достигшие пика в эпоху наполеоновских войн), образ Франции и французов для россиян всегда был притягательно романтизирован. И здесь кинематограф, разумеется, не был исключением. Советский кинематограф 1920-х – 1930-х попытался синтезировать романтический образ Франции с революционным пафосом («Новый Вавилон», «Мирабо», «События в Сен-Луи», «Зори Парижа», «Юные коммунары», «Гаврош»), что не мешало, впрочем, в «Обреченных» (1930) развернуть на экране мелодраматическую историю любви француженки и русского солдата.Даже в фильмах о военном противостоянии Франции и России французские персонажи во многих случаях выглядели достойными противниками. Именно так, например, выглядело соперничество русского и французского летчиков в драме «Крылья» (1932).Линия Франции как достойного военного противника, на сей раз в эпоху наполеоновских войн, была продолжена и в советских фильмах 1960-х – 1980-х годов («Война и мир», «Ватерлоо», «Эскадрон гусар летучих», «Багратион»). С уважением были показаны в советском кино и выдающиеся деятели французской культуры («Третья молодость», «Ошибка Оноре де Бальзака», «Дюма на Кавказе», «Жизнь Берлиоза»).Большой успех у советских зрителей имела экранизированная М. Роммом новелла Ги де Мопассана «Пышка», намекавшая, разумеется, на то, что проституция – прямое следствие несправедливого буржуазного строя. Далее советский кинематограф не раз обращался к экранизациям французской литературной классики, и при этом в большинстве случаев образы французских персонажей выглядели положительными – симпатичными, смелыми, отважными и остроумными («Дети капитана Гранта», «Пятнадцатилетний капитан», «Капитан Немо», «Красное и черное», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Капитан Фракасс», «Проделки Скапена», «Капитан «Пилигрима», «В поисках капитана Гранта», «Узник замка Иф», «Руанская дева по прозвищу Пышка», «Сирано де Бержерак», «Спаси и сохрани» и др.).В годы второй мировой войны французская тема в советском кино, конечно, оказалась маргинальной, однако, даже в одном из фильмов о партизанах («Славный малый», 1942) нашлось место для любовной линии французского летчика и деревенской девушки. Фильм, правда, был сочтен цензурой легкомысленным и вышел на экраны лишь в конце 1950-х.Смелые французские летчики были показаны и других советских фильмах о войне («Беспокойное хозяйство», «Нормандия-Неман»). Героика французского движения сопротивления предстала на экране в фильмах «Убийство на улице Данте» (1956), «Далеко на Западе» (1968) и «Узники Бомона» (1970). Притягательный образ французской медсестры, гибнущей в бою с нацистами, был создан в «Ноктюрне» (1966).Эпоха «оттепели» внесла свежее дыхание в советские фильмы с «французским акцентом». В лирической комедии «Леон Гаррос ищет друга» (1960) французские персонажи, путешествующие по просторам СССР, выглядели обаятельно и дружелюбно. В «Зеленом огоньке» (1964) очаровательная француженка Николь напевала в московском такси культовую песню из знаменитого фильма «Черный Орфей» (1959) М. Камю. Кстати, несмотря главный приз Каннского фестиваля и «Оскар», «Черный Орфей» так и не добрался до советских экранов, так как, по мнению цензоров из ЦК КПСС, «в этой картине негры изображены по сути дела с колонизаторских позиций, как примитивные «Дети природы», находящиеся во власти слепых биологических инстинктов и религиозного экстаза» (Идеологические комиссии, 1998, с. 265).Даже мэтр соцреализма в кино С. Герасимов в те годы не устоял от соблазна «франкофонии»: в одном из эпизодов «Журналиста» (1967) знаменитая французская актриса Анни Жирардо блестяще сыграла роль… самой себя (гораздо позже, уже в эпоху перестройки, она замечательно солировала в драме В. Ахадова «Руфь»).И хотя «холодная война» время от времени давала о себе знать, линия позитивного изображения Франции и французов на советских экранах продолжилась и после окончания оттепели. Трогательный образ юной француженки, влюбившейся в русского офицера-декабриста, покорил сердца советских зрителей в «Звезде пленительного счастья» (1975) В. Мотыля. Не менее ярким был образ французской красавицы и в шпионском триллере «Тегеран-43» (1980). Одна из самых обворожительных француженок появилась в фильме С. Юткевича «Ленин в Париже» (1981), и это, вероятно, был самый позитивный в советском кино франкофонный женский персонаж. Впрочем, удивляться не приходится – французская звезда Клод Жад («Украденные поцелуи», «Семейный очаг» Ф. Трюффо) талантливо сыграла здесь лучшую подругу В.И. Ленина – Инессу Арманд…В 1970-х – 1980-х годах жизнерадостные французы и француженки часто возникали на советских экранах в экранизациях веселых оперетт и водевилей («Под крышами Монмартра», «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «Бал в Савойе», «Принцесса цирка», «Путешествие мсье Перришона», «Портрет мадемуазель Таржи»).При всем том советский экран мог показать французов и в ином свете: как коварных империалистов («Заговор послов», 1965; «Игра хамелеона», 1986), пособников нацистов («Убийство на улице Данте», 1956), лощенных великосветских негодяев («Разбудите Мухина», 1967; «Последняя дорога», 1986), корыстных убийц («Парижская драма», 1983) и ростовщиков («Гобсек», 1936; 1987).Но в целом строчка из песни –- была ключевой в советском киновосприятии Франции и французов. Отсюда нет ничего удивительного, что эта линия симпатии продолжилась в российском кино постсоветского периода. К примеру, в экранизациях французской классики («Мушкетёры двадцать лет спустя», «Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя», «Три мушкетера», «Тартюф», «Простодушный», «Королева Марго», «Графиня де Монсоро» и «Тартарен из Тараскона»). Французы эпохи наполеоновских войн снова возникли в фильмах «1812: Уланская баллада», «Ржевский против Наполеона» и «Василиса». Как и в советские киногоды, герои французского сопротивления влюблялись в русских девушек («Французский вальс»), а французские летчики вместе с русскими громили нацистские эскадрильи («Истребители. Последний бой»). Не был забыт и коварный Дантес, знакомый советским кинозрителям еще по советским фильмам «Разбудите Мухина» и «Последняя дорога»: он снова стрелял в великого русского поэта в драме Натальи Бондарчук «Пушкин: последняя дуэль» (2006).И все же постсоветские времена принесли во французскую тематику на экране и новые сюжетные линии, которые невозможно было себе представить в эпоху социализма.Во-первых, на фоне бедственного быта россиян отчетливо проявилась фабула, связанная с обретением французского спутника жизни и в целом ПМЖ во Франции ради лучшей материальной и прочей доли («Белый король, красная королева», «Невеста из Парижа», «Окно в Париж», «Любовь французская и русская», «Зависть богов», «Лиса Алиса», «Француз», «Француз Сережа», «Прогулка по Парижу», «Продавец игрушек», «Доктор Анна»).В самом деле, негасимый свет парижских окон по-прежнему притягивал российских кинематографистов. Так, перенеся персонажей своей фантастической комедии «Окно в Париж» (1993) прямо из питерской коммуналки начала 1990-х в центр современного Парижа, Юрий Мамин довольно удачно обыграл существенную разницу между славянским и западным менталитетом.Несчастная француженка, случайно оказавшись чуть ли не в чем мать родила на грязных петербургских задворках, беспомощно пыталась звать на помощь и оказалась абсолютно неспособна освоиться в новой для нее обстановке. Зато наши сограждане, открыв волшебное окно на французскую сторону, уже через пару дней бойко торговали на рынке и воровали всё, что «плохо лежит» и т.п. Пожалуй, лучшим анекдотом фильма, достигшим верхней ноты безжалостного сарказма, стала история о неком ресторанном музыканте, по-видимому, «свалившем» во Францию еще в советские времена. Лениво угощая бывшего приятеля, он ругал французов и их обычаи, чувствительно вспоминал Россию и чуть не плакал, когда говорил, что всё, дескать, отдал бы за возможность хоть на миг вернуться в Питер. Ради шутки это желание исполнилось через «окно в Париж». Но вместо обещанного счастливого экстаза эмигрант, увидев фигуру на броневике перед Финляндским вокзалом, впадал в звериное отчаяние…В еще одной комедии - «Невеста из Парижа» (1992) - молодая француженка приезжала в Санкт-Петербург, чтобы найти материал для диссертации, но влюблялась в русского адвоката... Фильм был простой, незатейливый, явно не претендовавший на глубокомысленную ироничность. Петербургские улицы начала 1990-х кишели бесконечными митингами, демонстрациями и акциями протеста, а бедняга адвокат измученно-уставшим взглядом наблюдал за оптимистичным энтузиазмом своей французской гостьи, для которой все русские беды казались новым аттракционом в луна-парке. Ей все было в диковинку и интересно - тупые физиономии милиционеров, забирающих ее в участок, отсутствие в кранах горячей и холодной воды и т.д.Жаль, что на главную роль авторы не захотели (или не смогли по финансовым причинам?) пригласить французскую актрису. Александра Захарова играла временами забавно, однако поверить в то, что ее героиня приехала из Парижа, мог, вероятно, лишь самый неискушенный зритель.Во-вторых, в постсоветские времена стали возможны сюжеты с критикой социалистических времен и нравов («Дорога в рай», «Восток – Запад», «Зависть богов», «Очарование зла», «Таинственная страсть»).... 1946 год. Кремль объявляет широковещательную акцию добровольного возвращения на родину русских иммигрантов. Обманутые лживыми посулами, тысячи русских решают вернуться в Россию. Среди них врач Алексей (Олег Меньшиков) с женой (Сандрин Боннер) и ребенком. Вскоре они понимают, что совершили роковую ошибку... Да и Франция вовсе не спешит протянуть руку помощи своим бывшим гражданам...С помощью российских сценаристов, актеров и ассистентов Режи Варнье в драме «Восток-Запад» (1999) удалось создать достоверную атмосферу сталинско-хрущевских времен без привычной в западных постановках «клюквы». О. Меньшиков играет человека, пытающегося путем компромисса с властью помочь своей семье выжить. С. Боннер ведет свою героиню по сложному пути - от наивного непонимания окружающей обстановки к горькому познанию "прелестей" (в том числе и лагерных) советской жизни.… Лето 1957. Москва. Международный фестиваль молодежи и студентов. Ритмы запретного джаза. Улыбающиеся молодые лица... Виталий Москаленко довольно тщательно воссоздает романтическую атмосферу тех лет, когда страна медленно выползала из ледяного плена сталинизма. Любовная история московского студента и его новой подруги - француженки русского происхождения - на этом фоне кажется весьма органичной. Однако «Дорога в рай» (1993) - не ретромелодрама: влюбленные находятся между двух огней. С одной стороны, русского парнишку хотят сделать своим осведомителем гэбисты. А с другой - француженка тоже не промах, так как послана парижскими спецслужбами выведать с помощью своего возлюбленного химические секреты его дядюшки... «Дорога в рай» поставлена с чувством стиля: не претендуя на психологическую глубину и аналитичность, эта любовно-шпионская "story", навеяна ностальгией по "оттепели" конца 1950-х...… 1983. Замужняя женщина, мать взрослого сына неожиданно и страстно влюбляется во французского журналиста. Ретро Владимира Меньшова отчетливо напоминает по стилю его знаменитый хит – оскароносец «Москва слезам не верит». Та же четкость и ясность рассказанной истории. То же умелое сочетание мелодраматического и комического. Столь же любовно выписанные эпизодические персонажи. Правда, в «Зависти богов» добавлены политические и эротические мотивы. Кто знает, каким бы был фильм, сыграй главную мужскую роль французский актер, но Анатолий Лобоцкий в роли парижского репортера кажется вполне убедительным. Особенно на фоне откровенно ряженого Жерара Депардье в роли ветерана эскадрильи «Нормандия-Неман».В-третьих, французская тематика российского кино прикоснулась и к криминальным сюжетам («Линия жизни», «Лиса Алиса», «Убойная сила-5», «Виктор»), где современная Россия нередко выглядела как мафиозное государство. Впрочем, такого рода сюжетные повороты в этой теме ни в 1990-х, ни в XXI веке отнюдь не доминировали…любой отрезок времени, СССР/Россия/Франция, другие страны.скромные жилища и предметы быта советских персонажей, комфортабельные жилища и предметы быта французских персонажей и многих персонажей времен Российской империи и постсоветских времен. Впрочем, если действие фильма разворачивается во время войны, то условия жизни как многих персонажей весьма аскетичны.в меру реалистичное изображение жизни людей во Франции и французов в СССР/России.положительные персонажи – носители революционных / демократических идей (что свойственно в большей степени советскому кино до 1960-х годов, так как в последующие годы французские персонажи часто представили на советском и российском экранах в легкомысленно-опереточном ключе); отрицательные персонажи – носители антигуманных идей. Персонажей разделяет не только социальный, но часто и материальный статус. Разделенные идеологией и мировоззрением (буржуазным, коммунистическим) персонажи, как правило, поданы согласно установкам источника медиатекста: большинство положительных французских персонажей показаны красивыми, обаятельными, симпатичными и доброжелательными людьми, быть может, порой и легкомысленными, зато веселыми и остроумными.отрицательные персонажи (это как правило, не французы, а, например, нацисты и их пособники) собираются воплотить в жизнь свои антигуманные планы.жизнь положительных персонажей под угрозой.борьба положительных персонажей с отрицательными.уничтожение/арест отрицательных персонажей, возвращение к мирной жизни.«Убийство на улице Данте» (1956), «Нормандия-Неман» (1960), «Ноктюрн» (1966), «Далеко на Западе» (1968), «Узники Бомона» (1970), «Тегеран-43» (1980), «Мать Мария» (1982), «Истребители. Последний бой» (2015) и др.любой отрезок времени, СССР/Россия/Франция, другие страны.скромные жилища и предметы быта советских персонажей, комфортабельные жилища и предметы быта французских персонажей и многих персонажей времен Российской империи и постсоветских времен. Впрочем, если действие фильма разворачивается во время войны, то условия жизни как многих персонажей весьма аскетичны.в меру реалистичное изображение жизни людей во Франции и французов в СССР/России (надо отметить, что жанр мелодрамы в большей степени свойственен постсоветскому периоду кинематографа).мужской и женский персонажи с контрастным идеологическим и социальным статусом. Персонажи, как правило, обладают стройным телосложением и выглядят симпатично. Их одежда, лексика и мимика находятся в «среднестатистических» рамках.встреча мужского и женского персонажей.идеологический и социальный мезальянс.персонажи преодолевают идеологические и социальные препятствия на пути их любви.свадьба/любовная гармония, или смерть, разлука персонажей.«Дорога в рай» (1993), «Любовь французская и русская» (1994), «Французский вальс» (1994), «Зависть богов» (2000), «Лиса Алиса» (2001), «Француз» (2003), «Француз Сережа» (2008) и др.любой отрезок времени, СССР/Россия/Франция, другие страны.скромные жилища и предметы быта советских персонажей, комфортабельные жилища и предметы быта французских персонажей и многих персонажей времен Российской империи и постсоветских времен. Впрочем, если действие фильма разворачивается во время войны (например, в фильме «Славный малый» (1942), то условия жизни как многих персонажей весьма аскетичны).как правило, условно-гротескные.персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: мужской и женский персонажи с контрастным идеологическим и социальным статусом. Персонажи, как правило, обладают стройным телосложением и выглядят симпатично. Их одежда, лексика и мимика находятся в «среднестатистических» рамках.персонажи встречаются при забавных/эксцентрических обстоятельствах, при этом французские персонажи часто находятся на территории СССР или России.«культурный шок», взаимное непонимание.в серии смешных/эксцентрических ситуаций персонажи преодолевают препятствия на пути взаимопонимания.гармония взаимопонимания персонажей, окрашенная юмором.«Леон Гаррос ищет друга» (1960), «Невеста из Парижа» (1992), «Окно в Париж» (1993), «Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара» (1996), «Парижане» (2006) и др.любой отрезок времени, СССР/Россия/Франция, другие страны.скромные жилища и предметы быта советских персонажей, комфортабельные жилища и предметы быта французских персонажей и многих персонажей времен Российской империи и постсоветских времен. Однако, находясь на территории чужой страны, шпионы приспосабливаются к любым жилищным и бытовым условиям.довольно реалистичное изображение жизни людей.положительные (пограничники, сотрудники контрразведки, шпионы, мирные граждане СССР/России) и отрицательные (те же лица, но уже иностранные граждане, включая французов). Разделенные идеологией и мировоззрением (буржуазным, коммунистическим) персонажи, как правило, обладают крепким телосложением и выглядят согласно установкам источника медиатекста, лексика, мимика, тембр голоса и внешность персонажей построены под их текущие детективно-шпионские задачи.отрицательные персонажи совершают преступление (нелегальный переход границы, диверсия, шпионаж, шантаж, кража государственных секретов, убийства).нарушение закона.расследование преступления, преследование отрицательных персонажей.положительные персонажи разоблачают/ловят/уничтожают отрицательных.«Французский шпион» (2013), «Душа шпиона» (2014) и др.Наш анализ советских и российских игровых фильмов, связанных с французской тематикой и французскими персонажами, позволил нам составить таблицу 1.Итак, с 1919 по 2018 годы было снято 206 советских и российских игровых фильмов, связанных с Францией и французскими персонажами. Из них два десятка – копродукция с Францией и другими странами, а тридцать – экранизации французской литературной классики (Ги де Мопассана, Ж. Верна, В. Гюго, А. Дюма, Стендаля, Вольтера, Ж.-Б. Мольера, Т. Готье, О. де Бальзака, Э. Ростана, Г. Флобера, А. Доде, Ж.-П. Сартра и др.).Что касается жанрового спектра этих фильмов, то здесь очевидна доминанта жанра драмы (сто фильмов). Далее следуют (в порядке убывания): комедии (46 фильмов), мелодрамы (34 фильма), детективы и триллеры (16 фильмов), фильмы действия (8) и фантастические фильмы (2).Из 206 фильмов, связанных с французскими персонажами, 142 рассказывают о временном периоде XX-XXI веков. В этих фильмах доминирует следующие темы: дружба и любовные отношения между русскими и французскими персонажами, что нередко связано с совместной борьбой с нацистами в годы второй мировой войны (32 фильма), жизнь французских персонажей, попавших в СССР или Россию (23 фильма, решенные в жанрах комедии, мелодрамы и драмы), эмиграция русских персонажей во Францию (19 фильмов), шпионаж (6 фильмов).Анализируя цифровые данные, можно отметить существенный рост (примерно вдвое) внимания российских кинематографистов к французской тематике теме в постсоветское время. Так за советские годы было поставлено 128 фильмов с французскими персонажами, тогда как за 26 последних года (1992-2018) таких фильмов снято уже 78. При сохранении доминанты драмы (75 драм в советский период и 25 – в постсоветский) отчетливо наблюдается повышение доли фильмов мелодраматического жанра (с 14 в советский период до 20 – в постсоветский).Следовательно, интерес к французской тематике в советском и российском кино неслучаен, что и понятно – история России и Франции тесно связана, и это не только история войн, но и дружбы, взаимного притяжения культур.