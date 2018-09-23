Профессиональный риск: секс, ложь и насилие в западных фильмах о педагогах

анонс

25 августа Образ Франции и французов на советском и российском экранах Образ Франции и французов для россиян всегда был притягательно романтизирован.

4 августа Сериал «Sпарта» как дайджест проблем школьной жизни, представленной в мировом кинематографе Сюжет сериала универсален и мог бы происходить в любой стране мира.

13 июля «Месье Лазар»: проблемы бывают и в школах Канады Одна из важных проблем в фильме - родительское отношение, взаимопонимание и сотрудничество родителей и детей.