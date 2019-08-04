Виктор Смирнов: от Диснея к «Союзмультфильму» и далее – в забвение…

анонс

7 июля Киноистории обыкновенного безумия, или Сумасшедшие как самые нормальные люди вокруг Можно ли точно определить грань между нормальным человеком и сумасшедшим?

8 мая «В бой идут одни «старики». Строгость правды. Фильм складывается из картин боев и фронтовых будней, ни на что особенно не претендующих историй...

30 марта Анатолий Эфрос: В кино и в театре В кино многое можно сделать «за» актера. В театре тоже можно, но не до такой степени.