Альфреду Хичкоку 120 лет!

анонс

4 августа Виктор Смирнов: от Диснея к «Союзмультфильму» и далее – в забвение… Его имя было безжалостно замарано, в театре – оставлено без внимания, а затем – и вовсе смыто с «целлулоида» истории.

7 июля Киноистории обыкновенного безумия, или Сумасшедшие как самые нормальные люди вокруг Можно ли точно определить грань между нормальным человеком и сумасшедшим?

8 мая «В бой идут одни «старики». Строгость правды. Фильм складывается из картин боев и фронтовых будней, ни на что особенно не претендующих историй...