Как восстанавливают старые фильмы?

фото: Кадр из фильма «Война и мир» после реставрации / пресс-служба «Мосфильма»
Многие цветные и черно-белые фильмы, снятые в советское время на кинопленку, можно с легкостью найти в Интернете. Небольшое уточнение: зачастую в плохом качестве. Такими, с потертостями, царапинами и размытой картинкой, их не видели современники, а мы сейчас смотрим. Или не смотрим? Показы в кинотеатрах проходят довольно редко: публика немногочисленна. Уделить классическим шедеврам могут, как правило, один сеанс по случаю важной даты. Речь идет о московских и петербургских кинотеатрах. В провинции если и найдется заинтересованный зритель, то покажут фильм, скорее всего, на видеопроекторе. А где искать картину, если не в Интернете? Получается замкнутый круг.
Война и мир в душе реставратора кино
Современные реставраторы кино делают все, чтобы разрубить этот Гордиев узел. «Мосфильм» восстанавливает в среднем до 10 картин в год в зависимости от их сложности. Сейчас идет работа над киноэпопеей Юрия Озерова «Освобождение» из пяти фильмов о Второй мировой войне и картиной Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино». Главный инженер «Мосфильма» Виктор Тамазин говорит о «ренессансе» советских кинокартин:
«Не только в нашей стране, но и в Европе и Америке, зрители проявляют интерес к фильмам прошлых лет. Мы по мере возможностей стараемся внести свой вклад в решение задачи по сохранению нашего великого кинематографического наследия, дать возможность аудитории смотреть фильмы, созданные нашими мастерами кино, в достойном качестве».
Киноленты, отреставрированные «Мосфильмом», зачастую отправляют на международные фестивали и выпускают в повторный прокат в России. Путь от Канн до Москвы проделала и картина Сергея Бондарчука «Война и мир», которую показали в столице в октябре этого года.
фото: Кадр из фильма «Иван Грозный» до и после реставрации / пресс-служба «Мосфильма»
Существует и другой подход. Для Госфильмофонда России и Российского государственного архива кинофотодокументов восстановление фильмов – регулярная повседневная работа. Они нацелены на сохранение картины, а не на быстрое достижение результата, поэтому один фильм может пройти не все этапы реставрации. Киноархивы не выпускают в год по 10 картин, но количество видов и общий объем реставрационных работ у них в разы больше.
Одна из последних реставраций Госфильмофонда – легендарная картина Фридриха Эрмлера «Обломок империи». Организаторы вспоминают, что на показе фильма завороженные зрители сидели даже в проходах. К слову, показали классическую ленту на ежегодном фестивале архивного кино «Белые столбы».
Этапы реставрации
После сканирования заранее подготовленного оригинала фильма реставрируют изображение и звук. Процесс восстановления состоит из двух этапов: механического, который был всегда, и цифрового. Всего в паре предложений умещается описание длительного и сложного процесса, в котором задействованы специалисты из разных сфер. К каждой картине необходим особый подход, ведь универсального рецепта для ее «лечения» нет.
Вернемся к первому предложению предыдущего абзаца. Перечитали? Расшифровать нужно едва ли не каждое слово. Оригиналом принято считать негатив – изображение, где цвета противоположны, обратны видимым (в ч/б снимке черное становится белым, белое – черным). Также есть позитивы с правдоподобными цветами. Их печатают непосредственно при пленочной реставрации. Если негатив отсутствует, то за эталон принимают самую старую из сохранившихся копий. Конечно, это не лучшим образом влияет на ход реставрации, ведь, в отличие от позитивных изображений, негативы не выцветают.
Путешествие в мир реставрации кино начинается с хранилищ, где находятся оригиналы фильмов. В России самое большое принадлежит Госфильмофонду и занимает 19 этажей. По международному соглашению оригиналы не должны покидать хранилище, в котором оказались. Пленка, по словам изготовителей, хоть и хранится более пятисот лет, но рисковать негативом никто не хочет. Если же он не сохранился, а самый старый позитив находится за океаном, то он уже никогда не вернется на родину. Это происходит вовсе не из-за жадности зарубежных коллег – так безопаснее.
фото: Пленочное хранилище Госфильмфонда России / фото Марии Бороденко
Большинство отечественных фильмов изучены и атрибутированы, а вот некоторые зарубежные ленты так и остаются «темными лошадками». Впрочем, современные технологии упростили общение архивистов из разных стран. И вполне вероятно, что в будущем нас ждет много открытий чудных на поле реставрационных работ.
Находят старые киноленты не только в архивах. В октябре в прокат вышел фильм «Город без евреев» Ханса Карла Бреслауэра. Картину, считавшуюся утерянной с 1924 года, в 2015 обнаружили на блошином рынке в Париже. Однако французская лента, скорее, исключение из правил. Теоретически пленку можно найти в любом месте – на чердаке, в старом пыльном комоде, да хоть в хлебнице, как одно из интервью The Beatles. Но с вероятностью 99% она не будет пригодна для реставрации: хранили неправильно. От такой ценной находки останутся лишь куски ржавчины.
Какими же считаются «идеальные» условия хранения? Пленки размещены в специальных тарах на стеллажах в полной темноте (это не специальное требование, свет в хранилищах попросту не нужен) при температуре +2. К слову, в Госфильмофонде хранятся не только пленочные материалы, но и оригинальные плакаты фильмов – бумажные афиши почти столетней давности.
Несмотря на соблюдение всех условий хранения, некоторые физико-химические процессы необратимы. Теряется форма пленки, появляются потертости, пылинки могут поцарапать изображение, поэтому перед сканированием пленку необходимо подготовить. Сперва ее погружают в специальный раствор, чтобы убрать механические повреждения. Затем на специальном аппарате просматривают покадрово.
Теперь можно приступать к сканированию – переводу изображения с аналогового носителя в цифровой формат. Работают именно с оригиналом, даже если реставрация проводится повторно. Этим сейчас и занимается Госфильмофонд в рамках национального проекта «Культура». К 2024 году оцифруют более 22 тысяч фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России.
фото: Оригинальный плакат фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин», хранящийся в Госфильмофонде / фото Марии Бороденко
На первый взгляд кажется, что сканирование – машинная работа. Этот процесс визуально напоминает перемотку кассеты в видеомагнитофоне. Однако человека нельзя исключить из этой цепи. Например, при сканировании черно-белого изображения важно не потерять детали на темном фоне. Если калибровать машину на каждый план, то процесс займет несколько месяцев, поэтому выбирают среднюю настройку, а планы, выпадающие из нее, сканируют повторно. Главный инженер Госфильмофонда Игорь Богдасаров отмечает: «Для нас важно найти компромисс между качеством и скоростью, для этого необходимо два рабочих места – интеллектуальное и техническое».
Спорные моменты: цветокоррекция и колоризация
Далее приступают к цветокоррекции. Задача колориста – осовременить изображение, но не стать соавтором. Если оператор и режиссер картины живы, они помогают на этом этапе. Так, например, для восстановления «Сталкера» Андрея Тарковского приглашали оператора Вадима Юсова. Реставрируют картины и более старые, но по понятным причинам поговорить с Эйзенштейном и Тиссэ уже не получится.
Появляется множество противоречий, разрешить которые в силах только случай. Фильм ведь хотят отреставрировать, а не сделать предметом дискуссии. Во-первых, нужно понять, какой именно должна быть восстановленная картина – такой, какой ее задумал автор, или какой она получилась в технических условиях своего времени. При печати копий что-то могло пойти не так, потому что негатив не показывает, каким было цветообразование при печати изображения. И, наконец, может ли вообще копия считаться подлинной, если автор не может проследить за ходом реставрации?
фото: Кадр из фильма «Война и мир» до и после реставрации / пресс-служба «Мосфильма»
Подобные спорные моменты разбирают киноведы. Они также занимаются цензурными историями фильмов кинокартин, что необходимо для воссоздания их максимально аутентичной монтажной последовательности. Это отдельная научно-технологическая проблема: не реставрация, а реконструкция. «При восстановлении фильмов в нашей стране киноведы к работе, как правило, не привлекаются, а потому ряд инженерных решений в процессе реставраций вызывает последующие споры», – рассказывает историк кино Артем Сопин.
В этом материале заведомо не касаемся вопроса колоризации. Раскрашенный черно-белый фильм, скорее, можно считать адаптацией к современному кинорынку. Этот почти постмодернистский акт не имеет прямого отношения к реставрации и истории кино. В процессе колоризации создается, по сути, новый фильм.
Самый долгий этап – чистка видео. Многое зависит от состояния исходного материала. К основным видам повреждений относятся царапины, пылинки, сколы, цветовое дыхание (мерцание изображения). Машинной чистки недостаточно: компьютер часто принимает пуговицы или другие мелкие детали за дефекты и вырезает их. На этом этапе специалист занимается удалением всех недостатков вручную и делает все возможное, чтобы устранить или максимально минимизировать повреждения. Затем фильм стабилизируют, и происходит финальная цветокоррекция, чтобы картина выглядела цельной. Далее при работе со звуком убираются щелчки и посторонние шумы. Отреставрированные копии хранятся в цифровом архиве и на физических носителях.
Где смотреть восстановленные фильмы
Над восстановлением одной картины трудятся больше десяти человек в течение трех-четырех месяцев. Что касается «Мосфильма», то точную сумму реставрации нам не назвали, но можно легко предположить, что деньги не маленькие. Киностудия проводит работу полностью за свой счет. Восстановленные картины и видео о реставрации кино можно посмотреть онлайн на Youtube-канале «Мосфильма».