«У него социальная струнка не получится»: почему Андрей Миронов не сыграл главную роль в «Июльском дожде»

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Директор Высшей школы кино «Арка» Вячеслав Ширяев рассказывает, как Андрей Тарковский поработал с принципами зрительского кино

24 августа 2020

Говорим «Париж», думаем «секс»: «Касабланка», эвфемизмы и запреты

Отрывок из книги Ноа Айзенберга о шедевре с Богартом и Бергман