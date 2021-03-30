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«У него социальная струнка не получится»: почему Андрей Миронов не сыграл главную роль в «Июльском дожде»

История кино >>
30 марта 2021
В кинотеатрах — отреставрированная версия «Июльского дождя» (1967) Марлена Хуциева — знаковая оттепельная картина. «Искусство кино», выпускающее картину в прокат совместно с «Мосфильмом», также подготовило путеводитель по фильму, составленный из архивных редкостей, статей полувековой давности и заметок сегодняшней редакции ИК о пути, который проделал фильм. Редакторами-составителями выступили историки кино Станислав Дединский и Наталья Рябчикова. Публикуем с разрешения редакции фрагмент протокола актерских проб, в которой режиссер обсуждает с Художественным советом кандидатов на ключевым роли, в том числе — Андрея Миронова, который мог сыграть главную роль.

«У него социальная струнка не получится»: почему Андрей Миронов не сыграл главную роль в «Июльском дожде»

Заключение Художественного совета Шестого творческого объединения было подписано спустя две недели после его заседания, 13 июля 1965 года, и суммировало высказанные похвалы и опасения: «...необходимо более четко и конкретно проявить в сценарии привлекательные черты Жени, чтобы его моральное превосходство над Володей проступало еще отчетливее. Желательно еще несколько обострить и образ Володи, подчеркнув мелкие жизненные черты его натуры»*. Предлагалось сократить диалоги (особенно телефонные разговоры Жени и Лены), эпизод вечеринки и первые эпизоды с панорамами Москвы. Спустя полтора месяца, 27 августа 1965 года, Художественный совет Объединения уже обсуждал первые кинопробы к фильму, и среди них мелькали знакомые имена.

Приложение к протоколу актерских кинопроб по к/к «Июльский дождь»

Хуциев М.М. Мы показываем некоторое количество актеров. <...> Что касается мужчин, то здесь не все благополучно. О героине еще более тяжелое впечатление. Если бы была стопроцентная Лена, с Володей можно было бы дотянуть. Пробы не надо считать законченными сценами. Моя задача — выявить возможности актеров, как они в работе. Пробы дают об этом представление. Мы пробовали всех актеров в одном и том же диалоге. Монтаж очень приблизительный.

Алов А.А. Это разговоры, советы — решение будешь принимать сам. Мне пробы нравятся. Интонации, ощущения нравятся.

Есть Лена. Серьезна фигура Быковой. В ней есть серьезная, трагическая интонация. Ей не хватает современной облегченности, но у нее есть внутреннее богатство и трагизм.

Белявский по психофизическому типу фигура та, о которой идет речь. Исполнение недостаточное. Но в нем есть возможность всех поступков Володи.

Хуциев М.М. Он пробовался в двух противоположных сценах.

Алов А.А. Он ближе других. Мне нравится серьезность Козелковой. Она неплохая актриса. Все остальные девочки облегченные.



Наумов В.Н. Мне пробы понравились, произвели сильное впечатление. Есть внутренний нерв, ощущение момента. Быкова берет за счет голоса, внешне она мне не нравится. Если ты решил ее брать, то надо с ней поискать. Но у нее нет обаяния. Пока есть время, надо поискать и повращать Быкову, и поискать еще. Что касается мужчин, то я согласен с Аловым.

Белявский мне не нравится. Он здоровый, но и только. С ним ничего нельзя сделать. Если нет выхода, я предпочел бы Волкова. Быкову можно иметь в виду.

Хуциев М.М. Белявский легко восприимчив, но он десятый оттиск Хлестакова. Лучший Миронов, но сцену с ним запороли. Волков талантливый артист, но у него есть цинизм, легко демонстрируемый. Я огорчен тем, что Волков и в повторной сцене не сделал то, что нужно. Готовить его месяц нельзя. Он негибкий в человеческом плане.

У Миронова же социальная струнка не получится.

Наумов В.Н. Решать с мужчинами будешь, когда решишь с девочкой.

Шадур М. Страшно приближение зимы.

Богуславская З.Б. Мне сразу понравился Миронов. Образ более значителен. Постарше Волков, у него ощущается груз пережитого. Волкова можно сдвинуть, конечно, лучше Волков. Из девочек мне понравилась Яковлева.

Алов А.А. Яковлева наиболее неподходящая.

Наумов В.Н. Быкова монотонна.

Лазарев Л.И. Мне не нравятся все женщины. Быкова интересна в сцене с Волковым, но там хорош он, а у нее один залом. Волков в сцене с Максаковой неприятен, а потом он меня уговорил. Волкова можно снимать. Женщин надо еще искать.

Наумов В.Н. Хуциев будет еще думать.


*Заключение по режиссерскому сценарию «Июльский дождь». 13/VII — 65 г. / «Июльский дождь». Дело фильма. Ч. 1 // Архив «Мосфильма». Арх. No 2045. Связка No 106. Опись No 6. Л. 33–34.

**«Июльский дождь». Дело фильма. Ч. 1 // Архив «Мосфильма». Арх. No 2045. Связка No 106. Опись No 6. Л. 51–52.

«У него социальная струнка не получится»: почему Андрей Миронов не сыграл главную роль в «Июльском дожде»
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«У него социальная струнка не получится»: почему Андрей Миронов не сыграл главную роль в «Июльском дожде» фотографии
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