Ян Шмидт: "Колония Ланфиер"

Режиссер Ян Шмидт принадлежит к молодому поколению чехословацкого кино. Он родился в 1934 году. Учился у Отокары Вавры и был его ассистентом на нескольких картинах. Его дипломный фильм назывался "Чернобелая Сильва". Несколько художественных и документальных картин Я.Шмидта были удостоены премий международных кинофестивалей.

- Как возник замысел фильма "Колония Ланфиер"?

- В моей предыдущей картине - "Конец августа в отеле "Озон" - было несколько эпизодов, которые показали, что у меня есть склонность к романтическому жанру, и мне предложили подумать о фильме такого характера. Тогда же мне в руки попал сборник Александра Грина, в который входил рассказ "Колония Ланфиер", показавшийся мне подходящей литературной основой для фильма.

Трудности начались, когда утвердили сценарий: как реализовать его в условиях небольшой страны, где нет широких равнин... Разумеется, и у нас есть девственные уголки, однако в Южной Чехии или Словакии природа совсем другая. Мест, соответствующих фантастическому миру Грина, в Чехословакии найти невозможно. Чем дольше мы работали над сценарием, тем труднее нам было представить себе, где же мы найдем подходящий пейзаж. Так с самого начала стало ясно, что фильм может быть только совместным, и студия "Баррандов" начала переговоры с "Мосфильмом".

- В чем преимущества и в чем трудности совместной постановки?

- Преимущества в том, что материал русского писателя мы снимали в России. Трудности прежде всего языковые. Конечно, существуют переводчики. Но в том-то и дело, что ты зависишь от того, как он сумеет передать оттенки, даже если смысл передан им верно. Трудность также в различной системе съемок, различных концепциях и методах, с помощью которых достигается целое.

Наконец, необходимо создать единый ансамбль из артистов разных национальностей и темпераментов: чехов, словаков, русских, литовцев... Главную женскую роль исполняла словацкая актриса Зузана Коцурикова - студентка второго курса Братиславского драматического института. Она дебютировала в фильме "Договор с дьяволом", снималась в чехословацко-французском фильме "Человек, который лжет". Эстер - ее первая главная роль в кино. Главную мужскую роль, Горна, исполнял Юозас Будрайтис из Литвы. Дурачка Бекоко играл популярный исполнитель современных эстрадных песен из Праги Вацлав Нецкарж. Бывшего каторжника пьяницу Ланфиера играл Андрей Файт, которому около шестидесяти лет, а в роли Гули снялся молодой киргизский актер Болот Бейшеналиев.

- Что вам лично, как художнику, дала работа над гриновским материалом?

- В фильме, как и в рассказе, не конкретизируется обстановка, в которой происходит действие. Мир Грина ограничен "пустынным островом". Эта вымышленная действительность создает определенную атмосферу. В рассказе такого стиля имеет значение каждое слово.

Но переносить на экран символы очень трудно. Например, слова "в темном море отдавались глухие всплески весел" создают особую впечатляющую атмосферу картины. В фильме, если не удастся создать особую атмосферу, этот кадр может быть только описательным. Так и случилось. Вот почему иные сцены нам приходилось снимать по нескольку раз, причем некоторые эпизоды - в местах, отдаленных одно от другого на тысячи километров. В фильме есть сцена, состоящая из кадров, снятых в Крыму, на Кавказе и на студии "Баррандов" в Праге. Разумеется, зрителю все это безразлично, он этого не замечает. Для него важно только, чтобы пейзаж, на фоне которого разыгрывается история трагической любви и предательства, был убедительным. В плане фантастическом, романтическом, в плане сновидений, как угодно... Не знаю, удалось ли нам этого добиться, но мы все стремились к этому. Много трудностей преодолел оператор Иржи Махане. Сложнее всего было справиться с огромными размерами съемочной площадки. Мы снимали в местах, где расстояние в сто километров не кажется большим. Для нас это было нечто новое. Вот почему фильм значительно обогатил мой опыт, в том числе и профессиональный.