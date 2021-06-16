«Время — деньги, но не пространство»: свободная камера и пластичные декорации гения Мурнау

Хёрльт пишет в одном из писем: «Все было настроено на черно-белую гамму. Применялись самые сдержанные средства. Помещения были маленькими, круглыми, кремово-белыми и гладкими, без отделки на стенах. Стены были оштукатуренные, ровные, покрашенные масляной краской и лакированные. Фризы были не штампованными, а смоделированы вручную и отлиты. Костюмы тоже тяготели к графичности. Свечи, изготовленные из алебастра, особым образом просвечивались насквозь.