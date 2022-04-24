«Иисус меня защищает»: Адриано Челентано в Москве как вестник гласности

Бруно Перини преувеличивает успех фильма «Джоан Луй» на советских экранах. Кинокритик Андрей Плахов вспоминает: «Помню этот фильм, кажется, смотрел его на отборочной комиссии Московского международного кинофестиваля. Судя по всему, это был 1987 год. Что было с ним дальше, понятия не имею. Но думаю, что этот непомерно длинный претенциозный опус вряд ли мог стать хитом, даже при популярности Адриано Челентано. К тому же в это время кинопрокат стал разваливаться, и настоящих хитов вообще стало крайне мало. В списках лидеров проката этих лет фильм не фигурирует». — Прим. ред.