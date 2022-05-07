«Образ требует»: из чего сделаны доспехи советских сказок

«Создание каждого костюма стало для меня настоящим преодолением препятствий. Приходилось исхитряться, самой придумывать фактуры», — вспоминала легендарная художница по костюмам Ольга Кручинина, которой не стало в 2007 году. Теперь о ее трудах и талантах, невероятной работе над роскошными костюмами к историческим лентам, которые все знают и любят, можно прочитать в только что вышедшей книге Дины Харьковой и Ирины Жигмунд «Ольга Кручинина. Костюмы к известным фильмам». С любезного позволения авторов публикует фрагмент из главы «Пять граней таланта Ольги Кручининой. Художник по металлу», где можно узнать, как художница преодолевала тотальный дефицит материалов советской эпохи. Современным кинематографистам на заметку.
фото: Ольга Кручинина на съемках "Ильи Муромца"
Костюм актера включает в себя аксессуары, обувь, головные уборы и прочее. В фильмах, над которыми работала Кручинина, были военные («Дни Турбиных», «Восемнадцатый год», «Это случилось в милиции», «Гусарская баллада» и др.), богатыри («Илья Муромец», «Садко»), князья, а также воинствующие племена («Илья Муромец», «Руслан и Людмила»). Поэтому за свою жизнь ей пришлось сделать немало кольчуг, шлемов, лат, венцов, аграфов* и т.д. Во многих ее костюмах имеется отделка металлическими элементами, которые придают необходимую для кино фактурность.
Интерес к работе с металлом у Кручининой появился еще во время съемок в Праге. По ее воспоминаниям, там она научилась работать по меди, латуни, тонировать металл, и это очень помогло ей в дальнейшем.
Первые шлемы для фильма «Великий воин Албании Скандербег» были не металлическими, их еще делали театральным способом. «В те времена, когда снимался фильм, у нас не было контактов с работниками по металлу, и сделать шлемы из металла мы не могли, – вспоминала Кручинина. – Наш мастер по головным уборам Анастасия Георгиевна сделала форму шлема из накрахмаленной марли, потом в бутафорском цехе ее покрасили под металл, добавили несколько металлических накладок, и создалось впечатление, что он полностью металлический».
Для фильма «Руслан и Людмила» все металлические детали костюмов – пряжки, доспехи, украшения – были выполнены мастерами московского Художественного фонда. Металлические части боевого костюма Руслана делал художник, чеканщик-ювелир Олег Уткин.
Изначально роль Руслана должен был играть Олег Видов. Надев на него макет доспеха из плотного полотна, Кручинина нарисовала на нем основные линии будущего костюма. Затем она уточнила их на манекене, перенесла на бумагу, и сделала рисунки для каждой пластины. Поскольку ни одна из них не повторялась, чеканщик делал каждую деталь отдельно.
Для фильма «Сказка о царе Салтане» все металлические детали заказывали в художественных мастерских Риги. «На все эти вещи мною были сделаны технологические рисунки и разработки с указанием размеров, – вспоминала Кручинина. – И во время их изготовления мне обязательно нужно было присутствовать в мастерских – уточнять, утверждать или отвергать предложения мастеров. На эти поездки мне трудно было выбрать время, поскольку и в Москве постоянно требовалось мое присутствие, так как в разных мастерских выполнялись сложные костюмы. Конечно, темпы работы на таких картинах были изнуряющими. Я несколько раз летала в Ригу, и ни разу не смогла там заночевать. Чуть свет ехала в аэропорт, прилетала в Ригу, тут же бежала в одну из мастерских, а их было несколько. Не было времени ни на обед, ни на чай. Одни разговоры, утверждения, указания. Вечером нужно было быстро мчаться в аэропорт, чтобы рано утром снова быть на «Мосфильме». Так что работа над большим постановочным фильмом шла на износ. Только поздно вечером после закрытия цехов можно было сесть, немножко одуматься и заняться оформлением следующих заказов, сделать список необходимых дел на завтра, который никогда не уменьшался, т.к. появлялись новые неотложные задачи».
Кручинина понимала, что костюмы из металла тяжелые и не очень удобные для актеров, когда могла, заменяла металл кожей, но это не всегда было возможно. Спустя годы она с грустью вспоминала, как мучился на съемках фильма «Илья Муромец» актер Борис Андреев: «Никогда не забуду, как на съемке в Ялте, когда было очень жарко меня подозвал Борис Федорович, который исполнял роль Ильи Муромца. На нем были надеты шерстяные брюки, ватная толщинка, увеличивающая грудь и плечи, поверх нее – шерстяная, длинная рубашка, сверх рубашки кольчуга, и еще металлические латунные пластинчатые чеканные доспехи. На руках у него были металлические поручи**, на груди укреплен длинный шерстяной плащ, спускающийся сзади, на голове шлем.
Был перерыв, он снял шлем и поручи, поднял рукава рубашки и показал запекшиеся раны на запястьях и кистях рук:
– Смотри, что ты со мной делаешь!
Я удивилась, не поняла, спросила:
– Что это?
Он говорит:
– Солнце печет, и весь металл в костюме раскаляется как самовар, и когда я прислоняю к себе руки, обжигаюсь.
– Почему же вы никому не сказали?
– Голуба моя, но что бы ты смогла сделать?
И, действительно, я не могла ничего сделать, потому что образ требовал подобного костюма».
*Аграф (старофр. agrafe, зажим, скрепка, крючок) — богато декорированная застежка для одежды.
**Поручи — широкий браслет, закреплявший рукава одежды. Поручи из кожи или металла служили также частью доспеха.
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