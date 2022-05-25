«Такие картины тоже нужны, я их делать не умею и завидую»: Михаил Ромм о фильме «Я шагаю по Москве»

30 января 1964 г. Вопрос: Вы помянули кинофильм «Я шагаю по Москве». Мы его вчера посмотрели и имели очень милую беседу с режиссером. Отношение к фильму разное, как к самому замыслу, так и к режиссерскому исполнению и актерской работе, и нам было бы любопытно услышать ваше мнение, почему и чем этот фильм вам понравился. Статья, которая была в газете, она газетного плана, а нам хотелось бы услышать это несколько глубже.
Ромм М.И.: Фильм мне понравился очень многими свойствами, хотя скажу вам заранее, что он не войдет в сокровищницу крупных произведений советского киноискусства. Но мне показалось, что в нем есть некоторые очень интересные особенности.
Прежде всего мне фильм понравился своей изобразительной стороной. Мне показалось, что в этой картине Москва снята так, как разве что в некоторых кусках в картине Хуциева [«Застава Ильича»], которую, я надеюсь, вы увидите. Я надеюсь, что он ее благополучно закончит, а вам во всяком случае стоит ее посмотреть. В ней Москва видна как-то по-новому. Кстати, думается мне, что некоторые уроки хуциевской картины учтены Юсовым, Данелией, Шпаликовым, тем более что Шпаликов работал как сценарист с Хуциевым, а Юсов несомненно видел картину и взял очень многое оттуда.
Ну, естественно, когда мы говорим о генеральном пути развития советской кинематографии, эта картина вряд ли может представлять собой какой-то этап, веху какую-то, но в ней есть много такого, что может быть взято на вооружение.
Давайте хотя бы посмотрим, как непринужденно строится сюжет этой картины. Эта непринужденность строения сюжета для нас, мне кажется, весьма поучительна. <...> Мы, делая комедию, непременно хотим во что бы то ни стало в каждый кусок напихать смешного.
Мне жаловался [драматург и сценарист Николай] Эрдман на одного режиссера, с которым он работал: «Вы знаете, какой у него метод? Я ему предлагаю, чтобы человек поскользнулся и упал, а он говорит: “Лучше с лестницы, еще лучше — с четвертого этажа в проем”. Если герой идет, а девушка нечаянно опрокинула на него цветок с первого этажа, то он говорит: “Лучше с четвертого, это будет смешнее”. Я предлагаю: “Пусть двое подерутся» — “Зачем двое? Пусть все подерутся”».
Была у нас тенденция таким образом скреплять сюжеты из так называемых гэгов. Вспомните картину «Веселые ребята» с ее кучей аттракционов. Стадо пришло в какой-то дом. Какой же это должен быть дом, в котором помещается целое стадо? Но по канону это «должно» вызывать громовой хохот. Как шишки на лбу, о которых я вам рассказывал.
В картине Данелии много действительно смешных кусков, хотя целый ряд сюжетных положений оборван.
Вы видите, как жених, после краткого телефонного разговора с невестой, появляется у военного комиссара и говорит: «Не нужна мне отсрочка, баста. Разочаровался, иду в солдаты».
А затем дождь, и он бежит в черном костюме, в галстуке бабочкой, остриженный наголо. Когда он остригся, совершенно не важно, но это вызывает взрыв хохота.
Что же, значит, они помирились? Нет. В следующем куске видно, что они поссорились, свадьба расстроилась. Как они поссорились — неизвестно, думайте сами.
И вот эта непринужденность очень интересна. Посмотрите, как строится вся картина вроде бы из необязательных вещей, а в конечном итоге она складывается в очень цельное и, я бы сказал, изящное произведение. Я не боюсь этого слова, которое, кстати, очень любил Чехов. Это изящно сделанная картина.
Такие картины тоже нужны, я их делать не умею и завидую. Я увидел что-то, чего делать не умею, и мне нравится, как это сделано. Эта картина изящная, с изящным сюжетом, построенным в значительной степени на очень нужном нам сегодня приеме догадки. Зритель привык в кинематографе получать готовую, полуразжеванную, а частично и переваренную пищу, так сказать, концентрат в готовом виде, туда еще только не введена слюна и желудочный сок. А когда он увидел первые картины, в которых нужно что-то домысливать, он был этим недоволен. <...>
Раньше: «взволнованно, задыхаясь, сказал первый», «иронически улыбаясь, ответил второй».
Теперь: «сказал Джек», «сказал посетитель», «сказал Джек», «сказал второй посетитель».
Как сказал — вы потом сами дорисовываете. Это прием. Кинематограф этот прием ищет.
В этой маленькой картине Данелии мне понравилось пользование детали в драматургии. Мне понравилось, как работают актеры, в особенности Польских и молодой Михалков.
Вопрос: Что понравилось в работе Польских?
Ромм М.И.: Вот она ничего не сказала и не сделала, а я чувствую, что она поедет в Сибирь к этому парню. Я глубоко в этом уверен, и вы, вероятно, уверены, хотя она ему ничего не ответила, кроме того, что попрощалась с этим парнем так, а с Михалковым этак. И больше ничего.
Мне не понравилась часть в парке, она значительно слабее.
И тем не менее в работе Польских я все время чувствую, что она живет и думает. Более того, я наверняка про ее героиню знаю — чего не скажешь по многим актерским работам, — знаю, что она не очень счастлива, что она очень хочет полюбить, хотя ничего не сказано. И это нравится. Обо всем этом вы догадываетесь, а не говорят вам. Вы догадываетесь и, следовательно, с ними вместе живете. Мне нравится это.
Мне нравится Михалков по той же причине. Он играет совсем другой характер, легкий, еще пока не сформировавшийся; его герой еще не полюбил, он вообще еще не созрел для любви и даже для настоящей большой дружбы; это еще очень молодой мальчишка, еще щенок, но в этом щенке пробуждается что-то, и это опять- таки гораздо тоньше, чем мы обычно делаем, опять без нажима, очень легко и очень многое оставляет вам на довоображение.
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Этот кажущийся пустяк кажется мне интересным явлением. Должен признаться, что гораздо легче рассказывать об отрицательных явлениях, чем о светлых. Самое трудное — это доказать такую простую истину, что люди хороши; гораздо легче разъяснить, чем они плохи. <...> А что в картине Данелии? И тем не менее вы ее смотрите, потому что перед вами наблюдение каким-то изящным образом обычной жизни.
Поэтому, при всей своей кажущейся незначительности, мне картина кажется для сегодняшнего дня значительной и интересной, и поэтому она мне понравилась.
Третье, что мне хотелось в ней отметить, это прекрасный диалог. Уже за одно это можно сказать спасибо. Так редко я получаю это удовольствие в кинематографе как в нашем, так и в зарубежном, чтобы диалог был одновременно и легким, и прозрачным, и точным, и в то же время чтобы не было видно этой его специальной выжимки. Прекрасно написан диалог Шпаликовым. И отличный оператор — Юсов.
Мне кажется, что всего этого достаточно, чтобы картина понравилась.
У нас, в общем, в год выходит около ста картин, а сколько из них по-настоящему может нравиться?
И, наконец, последнее. Необходимо уметь радоваться удачам своих товарищей. Режиссеры и писатели, которые не умеют или не хотят, или отучаются радоваться удачам соседа, — это печальное явление, хотя и в высшей степени распространенное. <...> Поэтому я должен вам сказать так: надо развивать в себе, конечно, критическое чутье, но, в общем, картина мне понравилась, потому что мне было ее чрезвычайно приятно смотреть. А раз так, я считаю картину хорошей. Я должен себе верить. Когда я перестану себе верить, когда я начну справляться у соседей: «Вам понравилось? А вам понравилось?» — это конец. Мне же лично эта картина понравилась.
Интересно, кто решительно бы возражал, мне хотелось бы послушать ваши доводы.
С места: Я до вчерашнего дня очень много слышал о фильме, и мне было очень важно видеть эту картину, которая удивила меня многими неожиданностями. Работы Шпаликова интересны сами по себе, они дают возможность широкой трактовки сценария, в которой может проявляться индивидуальность режиссера и т. д., они имеют свою философию, они внутри, они не имеют внешнего.
Во всех своих сценариях Шпаликов исследует одну эту проблему, проблему молодого человека, молодого героя. Мне казалось, что он везде задумывается над этим делом. Для него искусство — это исследование.
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Вот этого исследования тех молодых людей, которых он взялся изобразить, я не увидел в картине, я не увидел даже попытки исследовать. Я увидел объективный, с одной точки зрения, но внешний взгляд. Мне показалось, что эта картина конфликтует с картиной того же сценариста «Застава Ильича», находится в резком противоречии с нею. Эти две картины, несмотря на то что они сделаны по сценариям одного и того же автора, это картины художников, стоящих на двух разных позициях. В одном случае все движение сюжета — это мучительный процесс осмысления героями своего места, своего поведения и жизни, как в «Заставе Ильича», а в другом случае этот процесс просто отсутствует. Эти ребята великолепно наслаждаются жизнью.
Об изобразительной стороне. Например, в картине «Застава Ильича» изобразительная сторона мне показалась пропущенной через мироощущение основных героев. Изменение состояния Москвы — Москва зимняя, Москва осенняя, весенняя — как-то органически сближается с изменением героев в процессе жизни, и это — интереснейший фактор драматургии.
А здесь от начала до конца все однозначно, в одной краске.
Ромм М.И.: Есть еще кто-нибудь из противников картины?
С места: Я тоже выступлю против этой картины, но с позиций чисто сценарных. Я считаю, что, например, если изображается какой-то кусок жизни непринужденно, то очень бьют меня те выдумки, совершенно нарочитые новеллы, зачастую чрезвычайно банальные, которые разрешаются каким-то режиссерским или операторским трюком. Я почувствовал эту нарочитость, надуманность. Мне показалось, что герои очень нарочиты. И вместе с тем они очень ясны, понятны, мне не очень интересно следить за их судьбой, даже в течение этого дня. Они незначительны.
И в конце последнее, что я хочу сказать. Очень часто нарушается тот самый стиль, который избрала творческая группа, я имею в виду и режиссера, и оператора, и художника. Какая-то эксцентрика неожиданно врывается. Я спрашивал Данелию, специально ли он эксцентрику вводит. Он говорит — специально. Например, Ролан Быков — это как-то бьет по глазам и по голове. Мне не понравилась и свадьба, и двор, такой чистенький московский дворик, и танцующие люди. Я не говорю, чтобы обязательно подсматривать за какими-то задними дворами, но должно быть больше от правды. И финал: у них «случайно» появился университет, когда Михалков поднимается по эскалатору у выхода к университету. Этот финал такой прямолинейный.
Ромм М.И.: Если бы этот сценарий написал не Шпаликов, а другой сценарист, вероятно, он меньше заинтересовал бы меня. Но меня заинтересовал Шпаликов, который рядом с «Заставой Ильича» сделал «Я шагаю по Москве».
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Есть как бы две линии творчества Шпаликова, они очень разные. Мне кажется, что в «Заставе Ильича» гражданственность картины, о которой мы совершенно справедливо говорили, — это путь, конечно, очень важный, главный, но там огромное влияние Хуциева на Шпаликова. Огромнейшее влияние Хуциева, который насквозь гражданственный человек и представляет собой в этом отношении какой-то образец. Он покоряет своим упорным желанием высказаться по самым важным вопросам, которые его волнуют, даже если ему это не удается. Он страстотерпец. Когда я в конце своей статейки, совершенно газетной, написал, что есть два рода художников, есть великие страстотерпцы искусства, мученики его, я в какой-то мере имел в виду хуциевскую породу, которой живется крайне тяжело и всегда будет житься крайне тяжело, должно житься крайне тяжело, — это закон таких людей. Никто не заставлял Микеланджело расписывать Сикстинскую капеллу, не раздеваясь месяцами, так что платье и носки у него прилипали к телу; просто такова была его природа, природа самобичующегося страстного художника. Ну и в Хуциеве... Я ничего не могу сказать, живым памятники вообще не ставят, но «Застава Ильича» и картина «Я шагаю по Москве» — это вещи совершенно несравнимые. Я очень хочу, чтобы эта картина была доведена Хуциевым до конца, хотя ему и трудно. Я считаю, что это будет чрезвычайно важно для всего советского искусства.
<...> И мне нравится, что Шпаликов иногда умеет немножко, так сказать, поозоровать. Я читал сценарий этой картины, и в нем не было заключено ничего, кроме того, что мы увидели на экране, это я твердо могу сказать. Попытка привнести в эту картину гражданственность была бы по меньшей мере странной, и делать грязные дворы именно в этой картине не надо. Ведь они не подметали дворы нарочно. Дворы в Москве есть разные — и такие, и этакие.
Хуциев поднимает огромную проблему поколений, и в некоторых кусках поднимает ее с необыкновенной точностью и силой, в других — с меньшей точностью, иные ему просто не удались или даже неверны (с некоторыми замечаниями я, в общем, согласен), кроме сцены с отцом. Кстати, он сделал ее сейчас лучше, а раз так, значит в ней были какие-то недостатки. В первый раз он снял ее лучше, чем во второй, а в третий — лучше, чем в первый и второй. Тот вариант, который вы видели год назад, это плохой вариант, я видел лучший.
<...> Шпаликов иногда в искусстве позволяет себе... Ну в общем, даже, предположим, это шутка, но очень элегантная, изящная шутка, которая доставляет удовольствие.
С места: И не без грустных интонаций.
Ромм М.И.: Да, я даже сказал бы, не такая пустая, как кажется. Вы просто другого ждали от этой картины, а я ничего другого не ждал, потому что знал сценарий и знаю Данелию.
Мне картина понравилась. Но то, что, по вашему мнению, надо делать картины большого гражданского накала, я считаю очень правильным. Нельзя не поощрять такого стремления к гражданственности всегда, во всем. Да я и сам — режиссер гражданственного толка. Но это не значит, что надо в каждой вещи искать то, чего в ней нет. Ее нужно критиковать за то, что в ней есть. Мы будем тогда просто точны.
Я должен сказать, что вы еще столкнетесь с критикой того, чего у вас нет в сценарии, и она доставит много горьких минут. Меня всегда бесит, когда начинается: «Куда девалась общественная интонация?», или «Где у вас партийная организация?», или «Где у вас то-то и то-то?». Но автора в данный момент это не интересует, он рассказывает совсем о другом. И то, о чем он рассказывает, тоже интересно, оно чрезвычайно разнообразно.
Можно сегодня из Москвы, не убирая, не подметая ни соринки, так, как есть, сделать такую лакировочную вещь, особенно в цвете, что вы ахнете, а можно сделать и клеветническую картину, ничего не выстраивая, только поехать в другие районы и другие дворы.
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А истина в том, что Москва чрезвычайно разнообразна, как и любой другой город. Можно снять Нью-Йорк так, что вы перепугаетесь, потому что это страшный город; но в нем есть потрясающая красота и современные куски, и из них можно смонтировать такой фильм, который будет рекламой американского образа жизни (что американцы, кстати, часто делают). И это тоже будет снято в Нью-Йорке, но в центре, на Бродвее. Огромная улица, полоса огней, действительно шикарная улица: такой шикарной в мире нет.
А сверните вы с этого Бродвея, длинной, шикарной улицы, и вы увидите второй, третий, четвертый, пятый Нью-Йорк, и это тоже будет Нью-Йорк.
Вы меня не убедили. Мне картина нравится. Я с удовольствием посмотрел ее второй раз.
Можно сказать: «Зачем похвалили эту картину, это пустячок».
А по-моему, в общем-то, она не пустячок, если присмотреться к ней.
Так что давайте останемся каждый при своем мнении. Это прекрасно. Давайте будем считать, что я был неправ и зря ее похвалил, что эта рецензия компрометирует меня. Пусть часть курса полагает, что я похвалил лакировочную картину, что это несправедливо, слишком газетно и поверхностно. Со мной этого никогда не случалось, но вот случилось. Да и лакировка бывает разная. Вы знаете, что я не люблю лакировок, но в картине Данелии я ее не обнаружил, а обнаружил, что она веселая, изящная вещь, которую хотели снимать в заданном ключе, и, по-моему, такой ключ был задан Шпаликовым: «Братцы, давайте посмотрим, какой прекрасный день сегодня». Примерно такая тема картины, это и есть ее ключ.
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