Снайпер смеха и целитель нравов: К 110-летию Сергея Филиппова

24 июня исполнилось 110 лет со дня рождения великого мастера и эксцентрика гротескного юмора Сергея Николаевича Филиппова. Его сатирические работы в кино и театре являются настоящим достоянием России. Герои, представленные Филипповым, жалки и невежественны, но ярко передают взаимосвязь психологического состояния и мимических реплик. Аналитик Института экономический стратегий Отделения общественных наук Российской академии наук Сергей Луценко рассматривает особенности техники и приемов великого актера.
фото: @Дом кино
Составляющие успеха великого Филиппова
Филиппов начинал свою работу в кино со второй половины 30-х гг XX столетия в сложных условиях. Когда имели место нападки на сатиру со стороны власти. Тем не менее, до войны имелись интересные опыты в области эксцентрической комедии. В работе «Приключения Корзинкиной» (1941, режиссер Климентий Минц), Сергей Николаевич сыграл очень ярко «чтеца во фраке». В эпизоде фильма проявилась склонность актера к острым комедийным приемам, гротеску, шаржу и буффонаде. Актеру была предоставлена свобода, которой он воспользовался и достиг необычного эффекта комика. Комизм эпизода был выстроен на нелепом поведении, противоречившем здравому смыслу поведении чтеца. Более того, комизм сопровождался мимикой и жестами. Тем самым, каскад мимических трюков вызывал у зрителя гомерический хохот. Небольшая роль актера в этой работе открыла двери в мир комедийных ролей в кино.
Даже бессловесная роль Гаврилы в спектакле Георгия Товстоногова «Помпадуры и помпадурши» — камердинера, нового помпадура, Филиппов смог раскрыть с блеском. Гаврила циничен и развращен средой подхалимов, взяточников и мошенников, которые окружают помпадура. Камердинер быстрее, чем хозяин, оценивает выгоду от нового назначения. Гаврила в исполнении Сергея Николаевича — яркий и заостренный портрет в галерее помпадуров и их приспособленцев, созданных Михаилом Евграфовичем Салтыковым-Щедриным.
Роли Сергей Филиппов исполнял добросовестно и наслаждался чувством удовлетворения. Его переполнял творческий восторг. Кинорежиссер Надежда Кошеверова, у которой Филиппов снимался, неоднократно отмечала, что он поражал ее своей самобытностью и индивидуальностью. Странное сочетание внешней уродливости и обаяния привлекало к нему внимание. Он находил яркие, броские и очень смешные детали, при этом никогда не стремился смешить. Выразительность комедийных приемов, точные жесты, эффектная подача алогичных поступков – все это составляющие, которым Филиппов научился и у великого режиссера Николая Акимова в Театре комедии.
фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Маэстро эпизода
Сергей Николаевич нащупал особенности актерской профессии, находя благо в том, что ему казалось «безобразием». Не все люди являются красавцами. Есть и гадкие типы, трусы, жулики, то есть, одним словом, «враги». Искусство не может их игнорировать, оно будет с ними бороться. В свою очередь, у актера, Филиппова, хватит на исполнение подобных субъектов сатирических красок. В 1937 году состоялся дебют актера в фильме о гражданской войне «Падение Кимас-озера» («За Советскую родину», режиссеры Рафаил и Юрий Музыканты). В основе фильма – военная операция – лыжный рейд в глубокий тыл белофиннов бойцов Красной Армии. В роли финна-шюцкоровца дебютировал Сергей Николаевич Филиппов. Дебют в эпизоде оказался успешным. Ему понравилось, что все было сделано по-настоящему, без театральной условности. Смелый и выносливый, он падал в ледяную воду и получал величайшее наслаждение.
Постигая особенности киноискусства, усваивая технику киносъемки, Филиппов поражался масштабом и неограниченными возможностями в кино. Он ни на кого не был похож и никому не подражал. Сергей Николаевич не пользовался застывшей маской и не повторял технику известных комиков, он был выразителен и смешон сам по себе. Как актер Филиппов смешил своей интонацией, эпитетами, лексическими приемами.
Актерское своеобразие привлекало к нему режиссеров и зрителей.
Великий режиссер Сергей Юткевич в 1943 году приступил к созданию фильма «Новые похождения Швейка». На роль ефрейтора Шпукке он пригласил Филиппова и разрешал актеру импровизировать. Филиппов использовал рискованные трюки, и ему не препятствовал общий стиль буффонады в фильме. Самодовольная тупость гитлеровского солдафона была доведена актером до предела. Причем во время репетиций Сергей Николаевич так увлекался, что сдержать его артистический темперамент было невозможно. Именно роль ефрейтора Шпукке закрепила за актером репутацию комика.
фото: кадр из фильма "12 стульев"
В другом фильме Юткевича «Здравствуй, Москва» (1945), Филиппов сыграл отвратительного баяниста Брыкина — жулика и пьяницу, исполнителя на баяне русских народных песен, не стесняющегося брать с детей деньги за прокат украденного баяна. При просмотре зрители испытывают непреодолимое желание расправиться с Брыкиным.
Сергей Филиппов смог поднять планку исполнения в эпизоде на большую высоту.
Например, в фильме Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» (1956) роль лектора приобрела выразительную силу и большое эмоциональное воздействие. Он появляется в клубе — высокий, старомодный, как будто вынутый из нафталина, в пенсне, с бородкой клинышком и неизменным портфелем, и выглядит достаточно комично на фоне веселой и празднично одетой публики. За несколько появлений на экране Сергей Филиппов успевает передать быструю смену переживаний и состояний своего героя-лектора.
Интересным представляется роль шофера Саврасова в картине «Шофер поневоле» (1958, режиссер Надежда Кошеверова). Здесь следует обратить внимание на любовные приключения героя. Саврасов в дороге заболевает и попадает в больницу. Его принимают за начальника главка и окружают вниманием. Ему приходиться пить лекарства вперемешку с коньяком, менять позы, корчась от боли (приступа радикулита) и флиртовать с медицинской сестрой. Филиппов исполнял сцены, связанные с флиртом, в пародийном, ироническом ключе, высмеивая мещанские иллюзию о семейном счастье.
фото: кадр из фильма "Карнавальная ночь"
Актер смело поставил сатире внешние данные, которые позволяли ему играть образы различного рода проходимцев. Одной из ярких работ стала роль Казимира Алмазова в фильме Надежды Кошеверовой и Александра Ивановского «Укротительница тигров». Созданный образ предоставил широкую дискрецию для сатирического обличения спесивой знаменитости, которая противопоставила себя коллективу. Казимир Алмазов – самовлюбленный дурак, подчеркивающий свое превосходство над другими. Данный персонаж страшен не сам по себе, а пока ему нет замены и пока за его спиной находятся тигры. Убери их, и Алмазов потеряет свою ценность. А пока он торжествует: «Алмазов это имя, касса, сборы!». Сознание незаменимости породило в Алмазове хамство и грубость. Он действует на людей как на зверей — криками и с помощью насмешек. В роли Алмазова у актера Филиппова проявляются такие дарования, как сатирическая заостренность приемов, острота характеристики, беспощадность обличения, доходящая то гротеска, идеальная пластика и выразительность внешнего рисунка.
На самом деле, инструментарий Сергея Николаевича в выражении комических сцен в эпизодических ролях богат и разнообразен. Но самая значительная роль отводится мимике и жесту, поскольку в короткой сцене с небольшим текстом необходимо успеть создать у зрителя представление о персонаже, его прошлом и будущем. Причем Филиппов не признавал неоправданных, частых движений и называл это «рубить лозу». Маэстро гротеска работал часами, отрабатывая тот или иной жест, мимику, обращая внимание на каждую деталь образа. Когда редакции журнала «Крокодил» необходимо было изобразить в карикатуре изворотливость западных дипломатов, она обращалась именно к артисту Филиппову. Живая карикатура получалась настолько выразительной, острой и злой, что не требовала иных комментариев.
Формула успеха Сергея Филиппова заключалась в понимании, что сатира должна быть действенной и иметь общественный смысл, а объект сатиры – быть узнаваемым. Как замечал сам артист, к роли необходимо подходить с социальной точки зрения. Приведем пример. На съемках фильма режиссера В. Сухобокова «Ночной патруль» (1957) в роли завмага Ползикова особое значение он отводил психологическим особенностям героя. Филиппов присутствовал на допросах вороватых дельцов, как его персонаж, поэтому смог передать на экране постоянный, панический страх Ползикова перед правосудием.
фото: кадр из фильма "Собачье сердце"
Нет маленьких ролей, есть маленькие актеры
Сергей Филиппов владел комедийным даром. Во время репетиций смешное возникало у него естественно и органично. Он умел импровизировать, находить свежие и точные детали, трюки и комедийные приемы. Данные особенности отмечала и актриса Инна Ульянова: «Филиппов был актером с богатой фантазией. Двигался он божественно. Репетировал очень смешно». Сила сатиры им реализована в кино мастерски. Водевиль с сатирическими, а порой гротесковыми красками – это стихия, в которой Сергей Николаевич чувствовал себя органично. Наивность, искренность не препятствовали ему проявлять острые сатирические приемы. Даже в одной из последних своих ролей пациента профессора Преображенского в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце» (1988) можно насладиться яркой мимикой и жестами великого Филиппова. В своем рассказе о любовных похождениях профессору пациент несколько раз привлекает внимание Преображенского с помощью пластики и рук.
Режиссер Николай Акимов отмечал: «Самое ценное в Филиппове — глубокая человечность, несмотря на "резкие краски". В этом причина любви к нему зрителей и его огромной популярности. Ведь зрители легче всего удерживают свое внимание на психологической расшифровке образа. А юмор Сергея Филиппова глубоко психологичен и человечен в отличие от иных комических актеров, которые строят свой юмор на формальных приемах. Так как голосовые данные Филиппова недостаточно развиты, то максимальная нагрузка у него падает на мимику и пластику. Его лицо способно передать такую вязь психологических состояния, что она может быть безошибочно и точно переведена с языка мимических реплик на словесный язык. Филиппов — глубоко реалистический актер, и его гротеск отнюдь не является антиподом реализма».». Как гласит латинская поговорка, «смеясь он исправляет нравы».
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