«Похож на дворец Золушки из Диснейленда»: фрагмент романа «Одинокий замок в Зазеркалье»

В комнате Кокоро стояло зеркало с нее ростом, большое такое, овальное, с розовыми камешками в раме. Его подарили почти сразу, как она стала жить в своей комнате. В своем отражении Кокоро заметила, какая она бледная, и у нее сразу навернулись слезы. Не видеть бы.Глазами проводив Тодзё, девочка повалилась на кровать и так больше и не вставала. Телевизор все так же бормотал, но сегодня свет от экрана казался невыносимым.С тех пор как она перестала ходить в школу, папа забрал игровую приставку: мол, «если у нее еще и игрушки будут, она никогда не притронется к учебе». Он и телевизор хотел унести, но мама уговорила его подождать и посмотреть, что будет.Поначалу Кокоро на него страшно обиделась, но теперь не поручилась бы, что не сидела бы целый день за приставкой, будь у нее такая возможность. Учиться она точно не старалась: в средней школе сложный материал, все равно она уже не нагонит, и что теперь делать — непонятно.До чего же ярко. Она села, чтобы выключить телевизор, и вскрикнула от удивления: телевизор-то и не горел. Кокоро даже не заметила, как он выключился. Светился вовсе не его экран, а зеркало у двери.— А? — пораженно выдохнула девочка и невольно подошла ближе.Зеркало светилось изнутри, и так ярко, что приходилось щуриться. Отражение тоже пропало. Кокоро протянула руку и уже коснулась его поверхности, как сообразила, что так могла и обжечься. Однако на ощупь оно оказалось таким же прохладным, как и всегда. Но дело не в этом, а в том, что, стоило ей чуть надавить...— Ой! — в ужасе вскрикнула она.Ее рука провалилась в зазеркалье. Как будто нет никакого стекла. Как будто погрузила руку в воду. А потом Кокоро упала, и ее затянуло в раму. Только девочка успела испугаться, как ее объяло светом. Она зажмурилась и почувствовала, что пролетела через что-то холодное. Кокоро хотела позвать маму, но голос пропал. Ей показалось, что ее куда-то тащат, и не поймешь: не то ввысь, не то вперед.— Эй! Вставай!Кокоро почувствовала, что лежит правой щекой на холодном полу, в голову как будто спиц навтыкали, в горле все пересохло.Она не могла поднять голову, и голосок откуда-то со стороны повторил:— Ну, вставай же!Какой тонкий голосок. Как будто девчушка из начальной школы. Кокоро с такими не общалась. Она мотнула головой, поморгала и села, затем обернулась, и собственный крик застрял у нее в горле. Над ней склонилась какая-то очень странная девчушка...— Кокоро! Кокоро Андзай! Ты очнулась?...с волчьей мордочкой. Как будто купила маску на празднике. Но это не все. Девчушка точно сбежала с репетиции фортепианного концерта в консерватории или с чьей-то свадьбы — такое у нее было пышное розовое платье с рюшечками, как будто кукольное.«А откуда она знает, как меня зовут?»Кокоро озиралась по сторонам и не понимала, что происходит. Где она вообще оказалась? Пол под ней сиял, как изумруд, будто из «Волшебника страны Оз» или из театральной постановки по мотивам какого-то мультфильма. И тут краем глаза Кокоро заметила, что над ними что-то высится. Она подняла глаза, ахнула и зажала рот ладонью. Замок. С воротами, настоящий, точно из европейской сказки.— По-о-оздравляю! — грянуло в ушах у изумленной Кокоро. Из-за маски она не видела ни лица девчушки, ни движения ее губ, но это, наверное, крикнула она. — Кокоро Андзай! Поздравляю, вы почетная гостья нашего замка!Кокоро уставилась на ворота, и на ее глазах решетчатые створки плавно отворились.Сначала у Кокоро исчезли все мысли. А потом появилась только одна: «Бежать!»Она испуганно вскочила.Девочка-волчонок подняла лицо к ней, но непонятно с каким выражением. Кокоро взмолилась, чтобы все это оказалось сном или галлюцинацией, но наваждение никак не проходило, и девчушка все так же смотрела на нее.Кокоро обернулась и увидела за спиной сияющее зеркало, не такое, как у нее, но примерно того же размера, только рама украшена разноцветными камешками в форме капель. Кокоро бросилась бежать: наверняка оно ведет обратно в ее комнату.Она припустила от замка со всех ног и без единого звука, но девочка-волчонок вцепилась в нее сзади:— Не убегай!И Кокоро плюхнулась носом снова в изумрудный пол, а девочка продолжила:— Не убегай! Я тут с самого утра! Шестерых опросила, ты последняя! Четыре часа, времени мало!— А мне какое дело?! — наконец вернулся голос к Кокоро.Она страшно растерялась, к тому же девчонка была явно младше, поэтому ответ и прозвучал так грубо. Перед глазами все плыло. Кокоро вырывалась изо всех сил, пытаясь сбросить с себя девчушку, а когда оглянулась, снова увидела замок, и будто даже ближе, чем раньше. Похож на дворец Золушки из Диснейленда. Прямиком из волшебного мира. Кокоро опять подумала, что спит, но на сон не похоже, девчушка придавила ее вполне реальным весом. Кокоро снова дернулась и поползла к сияющему зеркалу.Волчонок закричала:— Да что тебе не нравится? Замок, замок же настоящий! Тебя встретила таинственная незнакомка в облике девочки! Так начинаются все приключения в волшебном мире! Ты ребенок или кто? Где твое воображение?!— Отстань! — чуть не плача, огрызнулась Кокоро.Ей казалось, что еще не поздно, еще можно вернуться и сделать вид, что ничего не случилось. Она вырывалась и боялась растерять свой яростный запал до того, как освободится. Это не сон. Девчушка говорила то, что самой Кокоро в голову бы никогда не пришло.Тем временем волчонок стиснула ее ребра так сильно, что перехватило дыхание, и Кокоро сдавленно пискнула.— Я говорю, тут желания исполняются! Кто еще такой невзрачной девочке исполнит желание, а?!«Да ты только что впервые сказала об этом!» — подумала Кокоро, но произнести это вслух при всем желании не смогла бы.Ох, как не хотелось обижать маленькую девочку, но страх победил. Кокоро извернулась и отпихнула голову волчонка. Девчушка издала недовольный возглас. Волосы у нее оказались мягкие-премягкие, а голова совсем небольшая. Кокоро удивилась, что это правда обычный ребенок, но теперь не дрогнула и вырвалась из ее хватки. Извиваясь, она сбросила девчушку назад, а сама вскочила на ноги и коснулась сияющей поверхности зеркала. Рука снова как будто провалилась под воду, и Кокоро потянуло на другую сторону.— Стой! — услышала она, затаила дыхание, зажмурилась и снова прыгнула в свет. — Да чтоб тебя... Приходи завтра!Голос девчушки гулко прозвенел у Кокоро в голове, а потом все звуки улетели куда-то далеко.