«А еще ведь надо в душу к нам проникнуть»: 100 лет Исааку Шварцу

А еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь.
А чего с ней церемониться, чего ее беречь.
А душа, уж это точно, ежели обожжена,
Справедливей, милосерднее и праведней она
Эти строки Булат Окуджава посвятил композитору, классику киномузыки Исааку Шварцу, которому 13 мая 2023 года исполнилось 100 лет со дня рождения. Исаак Шварц написал музыку к 125 фильмам, среди которых «Белое солнце пустыни», «Братья Карамазовы», «Станционный смотритель», «Сто дней после детства», «Звезда пленительного счастья» и работал с такими режиссерами как Михаил Ромм, Иосиф Хейфиц, Михаил Швейцер, Сергей Соловьёв, Павел Лунгин и другими. Многие помнят его музыку лучше чем фильмы. «Для экрана важно писать мелодично, просто, но ни в коем случае не банально», — говорил Шварц. Об идеалах композитора в искусстве и жизни — Татьяна Ефимова.
Дебют Исаака Шварца в кино состоялся в 1958 году, когда ему было 35 лет. За плечами — учеба в консерватории в классе Арапова, ученика Шостаковича, работа с выдающимся балетмейстером Якобсоном, написание музыки к театральным постановкам Товстоногова
«Идиот» по Достоевскому и «Горе от ума» по Грибоедову. В кино композитор пришел, будучи автором симфонии, инструментальной музыки и двух балетов. О себе говорил, что «в душе остался симфонистом
». В драме «Егор Булычов и другие
» отмечали его грандиозную, мощную оркестровку. «Братья Карамазовы» Ивана Пырьева
пронизаны драматичной, симфонической музыкой. О работе над этим фильмом Шварц вспоминал: «Эта картина стала значительной вехой становления меня, как композитора. Я прикоснулся к гениальному произведению Достоевского
». «Братья Карамазовы» стали лучшим фильмом 1970 года по версии журнала «Советский экран» и были номинированы на премию «Оскар». Музыкой Шварца в этом фильме восхищался Шостакович
.
Работу над музыкой в кино Исаак Шварц выстраивал по заветам своих великих предшественников — композиторов-романтиков, которые показывали жизнь героя в хитросплетении различных ситуаций через призму своего эмоционального отклика на то или иное переживание. Такой подход отвечает требованиям киномузыки и по сей день. Но главным завоеванием романтической эпохи стала система лейтмотивов, изобретенная великим немецким композитором Рихардом Вагнером. Лейтмотивы — это короткие музыкальные мотивы, связанные с конкретными персонажами. Они выражают чувства героев, их помыслы, а также характеризуют идеи, и символизируют предметы. В кино, как и в опере, у лейтмотива есть несколько функций: он оповещает о появлении героя и напоминает о нём без его физического появления, описывает различные эмоциональные состояния героев, воплощает явления или отвлеченные понятия. Лейтмотивы могут взаимодействовать между собой, интонационно прорастать друг в друга, отражая особенности сюжета и драматургию фильма.
Многие ассоциируют музыку Шварца в кино с песнями, их он написал немало. «Ваше благородие, госпожа удача!» из фильма «Белое солнце пустыни», «Женюсь» из «Соломенной шляпки
», «Песенка кавалергарда» из фильма «Звезда пленительного счастья
». Но обнаружить мелодическое начало можно не только в его песнях. Особая авторская интонация пронизывает всю его музыку. Положение мелодии как главного выразительного средства в 20 веке далеко не столь однозначно как в веке 19. Стремясь отразить сложность и противоречивость эпохи, композиторы искали новые средства выражения, отказывались от устоявшихся традиций, и пытались создать принципиально новый, более сложный музыкальный язык. Но несмотря на такое положение вещей, Шварц отмечал особую выразительность именно мелодического начала, напоминал о высказывании Стравинского
: «На вершине иерархии элементов, составляющих музыку, должна сохранять свое место именно мелодия
». И даже не просто мелодия, а музыкальная тема, которая «как путеводная нить Ариадны ведёт нас к восприятию даже самой сложной музыкальной формы
».
В фильме «Не стреляйте в белых лебедей
» (1980) для характеристики главного героя Егора, простого деревенского мужика в исполнении Станислава Любшина
, Шварц пишет мелодию, по широте и распевности напоминающую русскую народную песню (начальная интонация этой темы совпадает с темой хорового пролога «Страха не страшусь» из оперы М. Глинки «Иван Сусанин»). В «Прогулке по ночному городу» из «Мелодий белой ночи
» герои даже в самые интимные мгновения не решаются сказать друг другу что-то важное, и тогда за них говорит пронзительная, нежно-задумчивая мелодия Шварца.
«Казалось бы, что проще — написать мелодию, потом варьировать ее; но оказывается, что это совсем не так просто. Надо найти мелодию именно этого фильма. Для меня очень важно, чтобы музыка раскрывала душу картины, говорила о том, чего нет в кадре
». Эта цитата Исаака Шварца подводит нас к разговору о важнейшей роли музыки в кино. Зритель приходит в кино не для того, чтобы слушать музыку. Ее воздействие будет тем сильнее и естественнее, чем меньше зритель будет ее слушать, не переставая слышать, ведь кинематограф — искусство синтетическое, объединяющее визуальные и звуковые (речь, музыка, шумы) элементы. «Звукозрительный образ» по Эйзенштейну
. Магия здесь заключается в создании особого семантического слоя, влияющего на восприятие. Выделяясь из общего многоголосия и попадая в психологическое состояние сцены, он усиливает наше эмоциональное впечатление от нее.
Шварц подчеркивал, что «кино — самый массовый вид искусства. Какие бы психологически утонченные ленты ни шли, все-таки их всегда смотрят миллионы людей. Не считаться с этим, по-моему, нельзя, и самое мое большое стремление — обращаться к одному человеку. А потом оказывается, что этим моим собеседником и соучастником оказываются многие
». Искренность и способность сопереживать героям всегда были творческим кредо Шварца. Эти качества тронули великого японского режиссера Акиру Куросаву
, когда он искал композитора для работы в фильме «Дерсу Узала
». Поиски шли долго. Режиссер вспоминал: «Я посмотрел много фильмов, чтобы познакомиться с работой тех, кого мне рекомендовали, пока наконец не увидел «Станционного смотрителя», экранизацию Пушкина. Там была замечательная музыка
». Будучи поклонником русской культуры (Куросава экранизировал Достоевского и Горького), он почувствовал какую-то тонкую, незримую связь именно с Исааком Шварцем. Картина имела большой успех в международном прокате, получила «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», главный приз Московского кинофестиваля и другие награды.
С 1964 года до конца своих дней, более 45 лет, Исаак Шварц жил и работал в собственном доме, в посёлке Сиверский Ленинградской области. Здесь Шварца посещали Владимир Высоцкий
, Андрей Миронов
, Акира Куросава, Зиновий Гердт
, Иннокентий Смоктуновский
, Сергей Соловьёв, Иосиф Бродский, Булат Окуджава, Владимир Мотыль
, Алексей Баталов
, и многие другие. «Вообще люблю все самое простое. И живу очень просто. Сиверскую выбрал случайно. Это тихое место. Ничто не мешает здесь жить спокойно, вдали от всяких производственных интриг. Литераторы, композиторы не ладят между собой, а я здесь живу тихо
», — признавался Шварц.
И в жизни композитор остался верен своим идеалам.
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