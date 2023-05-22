«Москва — город-антигерой»: Про Балабанова и столицу

Алексея Балабанова не стало десять лет назад — 18 мая 2013 года. Он и при жизни слыл едва ли не самым спорным отечественным режиссером, а последние десять лет, когда фразы и даже сцены «Брата» стали активно использоваться в пропагандистских целях, отношение к его фильмам — особенно культовой дилогии — стало совсем, мягко сказать, запутанным. Сегодня каждый по-своему отвечает, кто же Данила Багров на самом деле и чего в «Братьях» больше: реальности, рефлексии, ресентимента или чего-то еще. Один из ответов на эти, а на самом деле множество самых разных вопросов, можно найти в книге «БРАТ. Незабытый герой. Культурный феномен, изменивший историю», составленной Андреем Захарьевым и Михаилом Володиным. Внушительное подарочное издание с воспоминаниями участников событий, приуроченное к 25-летию с премьеры первого фильма, уже можно найти в российских книжных, а мы, с любезного позволения издательства ЭКСМО, публикуем фрагмент о роли Москвы в «Брате 2».
Идея сделать продолжение «Брата
» зародилась еще до того, как фильм обрел такой всеобъемлющий народный успех: картина заканчивалась открытым финалом, Данила отбывал на фуре-попутке в Москву, и конечно же, хотелось узнать, что с ним там приключится. В какой-то момент Балабанов
явился к Сельянову
с идеей сразу двух сиквелов, в которых Данила отправлялся в Москву, а затем — в США. Далее идея сделать еще два фильма показалась скучной, было решено объединить оба путешествия героя в одну историю. Тем не менее Сельянов вспоминает, что неслучившаяся трилогия вызвала у него в памяти серию карикатур, которые он видел в юности: на одной из них молодой человек из маленького французского городка сообщал родителям, что отбывает в Париж, на второй — тот же человек, но годами спустя провожал своего сына в Америку, а на третьей — внук того человека планировал полет на Марс.
«Все верно», — говорит Сельянов, — «я приводил эту иллюстрацию как пример некоей архетипической модели из жизни нескольких поколений. Мы с Лешей просто понимали, что поездка Данилы в Москву — это некий аванс, который было необходимо реализовать».
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Балабанов любил Москву, проводил здесь много времени и считал, что столицу, как и Питер, должны снимать только приезжие: в отличие от местных, они сразу видят, что красиво, а что нет. Наверное, судил по себе: он умел разглядеть прекрасное даже там, где другим не под силу. «В России огромное количество удивительных городов. А все снимают Москву и Питер, два города, — ленятся потому что. Вот «Жмурки» — это Нижний. В «Американце» должны были быть Норильск и Иркутск. То есть сначала Нью-Йорк, это специально, чтоб так начать — бронебойно, а потом Норильск — это город красоты просто неземной. Это, представь себе, такой один большой Ленинский проспект, сталинские высотки, холодина страшная и трубы. А Череповец какой город! Череповец — это для Константина Лопушанского, конец света чтоб снимать: трубы дымят, все железное, ничего живого вообще — красота! А Великий Устюг, а Вологда! А Тотьма! Вы и не представляете, до чего у нас страна удивительная
», — живописал режиссер в интервью Роману Волобуеву
.
Ставший для свердловчанина Балабанова родным Санкт-Петербург в «Брате» он тоже показал абсолютно инфернальным. Мрачный, холодный, с обшарпанными домами, беспросветными лабиринтами дворов и кладбищенской атмосферой, город демонстрирует свое побитое лицо и колючий характер и является полноценным героем картины. Москва же остается декорацией. Здесь — тоже новость! — совсем другой мир. Братки читают Лермонтова, ученики элитной гимназии поют «Гудбай, Америка», а простые ребята — Данила и его боевые товарищи — отдыхают с девочками в Сандунах. «Хорошо там было. Пива, правда, много выпили
», — вспоминал Сергей Бодров
.
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Его герой Данила, как и все приезжие, в столице совершенно не чувствует себя чужим. Снимается на телевидении, знакомится с поп-звездой, и вот уже вместо вчерашних питерских коммуналок — просторная квартира Салтыковой в доме на Котельнической, а вместо неприятной встречи с чужим мужем-абьюзером — романтическое свидание на крыше с видом на Белый дом.
Однако довольно быстро выясняется, что Москва тоже враждебна. Сразу после убийства Кости Громова город словно выворачивается наизнанку. Данила, сообщивший в милицию о гибели друга, оказывается в тюрьме. С этим эпизодом связан забавный случай. Отыскать подходящую локацию в Москве было сложно — обезьянники в отделениях милиции режиссера не устраивали. На помощь съемочной группе пришел продюсер. С его подачи тюрьмой в фильме стала бывшая гауптвахта московского гарнизона, где когда-то сидел Троцкий, а позже отбывал трое суток рядовой Сергей Сельянов.
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Обзор фильма Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием»
В помрачневшей тут же столице появляются, как их описывает Любовь Аркус
, знаменитые балабановские проходы и проезды в пустоте. Рукотворной пустоте города. Декорация вдруг меняется, и Москва становится похожа на Питер. Балабанов и здесь находит темные переулки и давящие дворы-колодцы — туда после погони по безлюдному Хохловскому переулку ныряют Данила с братом, чтобы «где потише» расстрелять из трофейного пулемета бандитов Белкина. Как рассказывал Сергей Бодров, дубль на съемках этого эпизода мог быть только один — сразу примчалась бы милиция. Поэтому долго готовились, а потом уже начали палить.
Описывая Москву того времени, актер отмечал напряженную обстановку — столица еще не оправилась от терактов. Милиция проверяла буквально каждую вторую машину. Однажды они ехали на съемку и под сиденьем везли с «Мосфильма» автомат «Шмайсер» с глушителем и кучу другого оружия. «Странное ощущение. Снимаем кино в Москве, в столице своей родины, и, как Данила с Витей, тихо перемещаемся по городу со спортивными сумками. Конечно, кино, «Брат», объяснились бы. Но если бы поймали, без неприятностей не обошлось бы точно
», — делился эмоциями Бодров. Но, как и в фильме, пронесло.
Балабанов поделил хронометраж картины по-братски, и в ее середине герои отправляются в криминальный Чикаго, город легендарного Аль Капоне и его последователя мистера Мэнниса.
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