Кинокарта: Какие фильмы снимались на Красной площади

На портале Кино-Театр.Ру запустился интерактивный проект «Кинокарта России», где будут обозначены места съемок известных фильмов, сериалов, а также знаменитые кинособытия. При этом добавлять кинометки смогут не только создатели проекта и авторы фильмов, но и обычные пользователи. Затем на основе этих меток будут разработаны уникальные туристические киномаршруты. Таким образом, целью проекта станет не только популяризация отечественного кино, но и развитие кинотуризма в регионах страны. Наиболее интересные тексты этого проекта мы будем публиковать в рубрике «История кино», и начнем с текста о Красной площади.
фото: кадр из фильма "Танки"
«Начинается земля, как известно, от Кремля», как писал поэт Владимир Маяковский. Кино в Москве тоже начинается от Кремля. Первый фильм, снятый в России еще в XIX веке, был хроникой коронации Николая II. После этого обычную городскую жизнь начали фиксировать в документальной съемке. Кинопоказ в России также начинался от Кремля, точнее от Красной площади. Первый в стране кинотеатр открылся 26 декабря 1897 года в Верхних Торговых рядах, где сейчас располагается ГУМ. Назывался он «Электрический театр» и работал с двух часов дня до одиннадцати вечера. Сеансы начинались каждые полтора часа.
Красная площадь – самое узнаваемое место Москвы – снималась во множестве документальных и игровых кинофильмов. При этом символический образ места менялся с течением истории. В 10-е годы это было оживленное место, олицетворяющее на экране суету большого города. Так, в немом фильме 1915 года «Дети века» режиссера Евгения Бауэра Красная площадь и недавно построенный ГУМ, который был тогда свежей достопримечательностью стали смысловым центром повествования и символом мещанского мира, торжища, на котором героиня Веры Холодной встретила свою погибель.
В первые десятилетия советской власти образ Красной площади в кино приобрел сакральное значение. Здесь 7 ноября 1922 великий документалист Дзига Вертов запечатлел для своего альманаха «Киноправда» парад, посвященный пятилетию революции. Парады – важная часть иконографии социалистического государства, и в документальных лентах того времени царит атмосфера всеобщей эйфории. Например, лента «Цветущая молодость» (1938) запечатлевает Всесоюзный парад физкультурников, проходящий по главной площади страны. В игровом кино того времени, таких, например, как «Новая Москва» того же 1938 года, столица выглядит футуристическим градом, раем земным. Герои ходят в белых одеждах в лучах яркого солнца, встречаются на Красной площади, Кремле или на ВДНХ.
По кадрам из картин разных лет можно проследить, как менялся облик площади. В фильме «Цирк» (1936) есть кадры Красной площади, снятые с высоты птичьего полета. Если внимательно приглядеться, то можно увидеть, что на Спасской башне и на Историческом музее все еще «сидят» двуглавые орлы, а за Собором Василия Блаженного на Васильевском спуске находится целый квартал старых домов.
С кадров, снятых на Красной площади, начинается оскароносный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» (1942). Но в нем уже другая атмосфера. По брусчатке едет военная техника и шагают добровольцы, отправляющиеся из центра города прямиком на фронт. В этом фильме тоже есть вид сверху (с той же точки, что и в «Цирке»), и любопытно сравнить эти кадры, разделенные всего несколькими годами.
В 1944-м Иван Пырьев снял «В шесть часов вечера после войны», где, герои договариваются встретиться на Каменном мосту, а затем режиссер, предвкушая победу, украшает сердце столицы праздничным салютом. А годом позже появляется и документальный фильм «Парад Победы», о параде, состоявшемся на Красной площади 24 июня 1945 года.
фото: Кадр из фильма "Парад Победы"
В 50-е в кино сохраняется священное значение Красной площади, она по-прежнему является центром мира, а в 60-е уже окружена более спокойной, даже романтической атмосферой. Знакомый всем пример — «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии: герои ходят по ГУМУ, говорят о разных мелочах, шутят и спорят. До оттепели такого вольнодумства нельзя было и помыслить.
Красная площадь становится и местом съемок фильмов на историческую тему. Изредка, потому что получить разрешение на съемку на ней не так-то просто. В частности, в 60-е здесь снимались сцены для эпопеи «Война и мир» (1965-1967) Сергея Бондарчука, в 1986-ом – для фильма совместного производства СССР, Чехословакии, ГДР и Польши «Борис Годунов», а в 1998-ом – «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова. По просьбе последнего даже на 10 часов отключили внутреннее освещение кремлёвских звёзд, что до этого совершалось всего один раз в истории – во время начала Великой Отечественной войны.
В новом российском кино также нередко можно увидеть Красную площадь в кино и сериалах. В 2000 году она появляется в «Брате-2» Алексея Балабанова, в 2004 – в сериале по бестселлеру Эдуарда Тополя, который так и называется «Красная площадь», 2006-ом – в фильме «Хоттабыч». А в 2017 году здесь снимались «Танки» Кима Дружинина, рассказывающие о разработчике Т-34, доказывающим уникальность своей боевой машины.
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