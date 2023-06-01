Кинокарта: В каких фильмах снимался московский Дом на набережной

На портале Кино-Театр.Ру запущен интерактивный проект «Кинокарта России», где отмечаются места съемок известных фильмов, сериалов, а также знаменитые кинособытия. При этом добавлять кинометки могут не только создатели проекта и авторы фильмов, но и обычные пользователи. На основе этих меток уже этой осенью будут разработаны уникальные туристические киномаршруты. Таким образом, целью проекта является не только популяризация отечественного кино, но и развитие кинотуризма в регионах страны. Наиболее интересные тексты этого проекта мы будем публиковать в рубрике «История кино». Сегодня мы рассказываем о московском Доме на набережной.
фото: культура.рф
Построенный в 1931 году по проекту архитектора Бориса Иофана Дом правительства, известный также как Первый Дом Советов, Дом ЦИК и СНК СССР – памятник конструктивизма, самое высокое жилое здание Москвы до 1952 года и место обитания советской элиты. Приобретя дурную славу во времена Большого террора, здание до сих пор является одним из зловещих символов сталинских репрессий, описанных в том числе в повести жильца этой высотки, писателя Юрия Трифонова «Дом на набережной». Именно так чаще всего называют постройку на Берсеневской набережной в народе.
Необходимость подобного архитектурного проекта появилась в 20-е годы, когда после Революции многочисленные госслужащие перебрались в новую столицу – Москву – и нуждались в жилье. Предполагалось, что жилой комплекс будет полностью обеспечивать все бытовые и культурные нужды обитателей, среди которых были герои, писатели, революционеры, ученые – даже дети Сталина, Светлана и Василий. Большинство обитателей постигла трагическая судьба, однако в первые годы после заселения жизнь в Доме на набережной была максимально комфортабельной. Огромные квартиры с высокими потолками и всеми внутренними удобствами, вплоть до комнат прислуги. Паркет, лепнина, живописные полотна – все это доставалось по умолчанию, однако подвергалось строжайшей описи. Помимо жилых корпусов, в комплекс входили прачечная, медпункт, сберкасса, почта, детские ясли и сад, амбулатория, библиотека, спортивный зал, теннисные корты, магазин-распределитель. В подвалах были устроены снеготаялка и мусоросжигательные печи. Здесь же – облагороженные дворы, столовая, клуб и кинотеатр «Ударник». У всего этого, впрочем, была и оборотная сторона. Например, жильцы с самого начала подчинялись весьма жесткому внутреннему распорядку: о гостях необходимо было сообщать заранее и получать пропуска – в том числе для ночевки, дворы патрулировала охрана с собаками, праздновать можно было строго до 23:00, в лифтах — передвигаться только в сопровождении вахтера.
фото: pastvu.com
В 1937-39 годах, в период, названный Большим террором, аресты жильцов, начавшиеся еще в 33-м, приобрели массовый характер. Сотрудники внутренних органов жили в этом же доме, скрываясь под видом тех же комендантов и вахтеров, так что слежка несколько сотен обитателей Дома на набережной: новые жильцы не успевали толком заселиться в квартиры, как тут же оказывались арестованы. Охота за освобождающимися элитными квартирами повлекла череду доносов, жизнь в постоянном страхе – череду самоубийств. С началом Великой отечественной войны Дом правительства опустел: большинство квартирантов ушли на фронт, остальные были эвакуированы. В послевоенные годы, когда уцелевшие жильцы вернулись в свои квартиры, а опустевшие были отданы видным армейским деятелям – на Берсеневской набережной жили Жуков, Конев, Малиновский - репрессии продолжились, вплоть до смерти Сталина в 1953 году. Дом правительства в то время называли в народе «каземат на Берсеневской», «этап ГУЛАГа», «ловушка для большевиков», «дом предварительного заключения», «улыбка Сталина», «братская могила», «кремлёвский крематорий».
Сегодня Дом на набережной является объектом культурного наследия и охраняется государством. В период перестройки квартиры, которые успели побывать и коммуналками, и пережить капитальный ремонт, после которого были демонтированы лепнина и дубовые панели, а многокомнатные помещения разделены на несколько, меньшей площадью – были приватизированы и распроданы как элитное жилье. В доме и по сей день живут многие известные деятели культуры и их потомки – несмотря на всю дурную славу Дома на набережной.
Не остановили истории, в том числи и мистические – якобы в коридорах до сих пор слышны крики и бродят призраки жертв террора – кинематографистов. Так в 1990 году здесь снимали картину «Десять лет без права переписки» Владимира Наумова. По сюжету, главный герой Михаил (Борис Щербаков) после окончания войны приезжает в Москву, чтобы отомстить доносчику, по вине которого в 37-м году погиб его отец. Он совершает самосуд, но готов ответить за свои действия по закону и дожидается сотрудников НКВД, которых его враг успел вызвать еще накануне расправы. В кадр попадает и сам Дом на набережной – говорящий символ эпохи, как нельзя лучше подходящий в качестве места действия этой истории. Отдельные эпизоды снимались в квартире №19.
Появляется фасад печально известного комплекса и в сериале «Дом на набережной» 2007 года по мотивам повести Трифонова – снимали не внутри здания, обозначенного в названии, но оно само становится главным местом действия и в каком-то смысле одним из главных героев. Помимо этого, декорациями и локациями для фильмов в разное время становились окрестности Дома правительства. Кинотеатр «Ударник» можно увидеть в одном из эпизодов фильма «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова. Соседний Водоотводный канал можно разглядеть в «Небесах обетованных» Эльдара Рязанова, а Якиманскую набережную – в еще одной картине Меньшова, «Зависти богов».
обсуждение >>