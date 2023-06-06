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«Для композитора кино — колоссальная школа»: 120 лет Араму Хачатуряну

История кино >>
6 июня 2023

6 июня исполняется 120 лет со дня рождения одного из крупнейших композиторов XX века Арама Хачатуряна. Автор трёх балетов, трёх симфоний, огромного количества произведений вокальной и инструментальной музыки, Хачатурян писал музыку и к кино. Такие фильмы с его музыкой, как «Сталинградская битва», «Адмирал Ушаков», «Отелло» вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.

«Для композитора кино — колоссальная школа»: 120 лет Араму Хачатуряну
фото: культура.рф

Хачатурян начал работать над музыкой в кино с 1930-х годов. Первым опытом для него стал фильм «Пэпо», первый в истории армянского кинематографа звуковой фильм. Здесь для характеристики главных героев композитор использовал дудук — традиционный армянский духовой инструмент. Его проникновенным звучанием окрашены эмоциональные кульминации фильма. Особый, певучий тембр инструмента и лирический тон музыки заставляют нас сопереживать героям. Следующая работа Хачатуряна — историко-революционный фильм «Зангезур» (реж. Амо Бек-Назаров), в котором Хачатурян выступил мастером симфонического звучания.

Показательно, что уже ранние работы в кино сформировали индивидуальные черты творческого облика композитора, а некоторые композиторские принципы Хачатуряна в дальнейшем воплотились в его академической музыке — в Скрипичном концерте, в балете «Спартак» и в музыке к другим фильмам. Многие композиторы-классики 20 века, писавшие академическую музыку (среди них Шостакович, Шнитке, Хачатурян) отмечали, что кино для них — своеобразная лаборатория, где они оттачивали мастерство, искали новые приемы письма, перенося их потом в музыку академическую. «Для молодого композитора кино — колоссальная школа», — говорил Хачатурян, — «еще одна консерватория». За музыку к фильмам «Пэпо» и «Зангезур» Хачатурян в 1938 году был удостоен звания заслуженного деятеля искусств Армении.

«Для композитора кино — колоссальная школа»: 120 лет Араму Хачатуряну
фото: культура.рф

В 1943 году Хачатурян познакомился с режиссером Михаилом Роммом. Их творческий тандем — один из ярчайших в истории отечественного кино. В 1944 году вышла их первая совместная работа, военная драма «Человек № 217» о девушке по имени Таня (Елена Кузьмина), попавшей в плен к фашистам. В музыке этого фильма нет широких, распевных мелодий, характерных для творческого почерка композитора. В чередовании коротких, угловатых хроматических фраз, остродиссонантных сочетаний и остинатных фигур — нарастающий протест против ужасов фашистского плена. Музыка этого фильма не могла оставить зрителей равнодушными. Они негодовали и сопереживали вместе с создателями фильма. «Я был обязан высказать своё отношение к факту вместе с драматургом и режиссёром. Музыка должна была привести зрителя в состояние большого душевного волнения и гнева», — говорил композитор.

Следующей совместной работой Михаила Ромма и Арама Хачатуряна стал фильм «Русский вопрос». В сцене, где герой фильма, журналист Смит (Всеволод Аксенов), должен принять важное решение, писать ли ему правду о Советском Союзе, Хачатурян предложил Ромму оригинальное решение — заменить речь героя музыкой. «Лицо артиста взволновано, но мы слышим не слова его, а музыку, выражающую его чувства», — вспоминал композитор. Еще три совместные работы Михаила Ромма и Арама Хачатуряна - это фильмы «Секретная миссия», «Адмирал Ушаков» и «Корабли штурмуют бастионы».

«Для композитора кино — колоссальная школа»: 120 лет Араму Хачатуряну

В 1949 году Хачатурян написал музыку к большому двух серийному фильму «Сталинградская битва», поставленному Владимиром Петровым. В фильме-эпопее о героической борьбе и победе Советской Армии практически отсутствовали разнохарактерные эпизоды. Одна за другой сменялись на экране сцены сражений, кадры с воздушными и наземными боями. Впервые перед композитором встала сложнейшая задача, нужно было написать два часа батальной, эпичной музыки. Эту музыку композитор затем переработал в программную симфоническую сюиту «Сталинградская битва». Динамичные эпизоды здесь контрастируют с тихой скорбной музыкой, воспевающей память о героях, а интонации русской народной песни «Есть на Волге утес» с торжественным радостным маршем, символизирующем великую победу.

Особняком стоят в творчестве Хачатуряна его работы, связанные с именем Шекспира. Это музыкальное оформление к театральным спектаклям «Макбет», «Король Лир», а также музыка к фильму «Отелло» (реж. Сергей Юткевич), вышедший в 1955 году. Музыка к этому фильму — одна из самых выдающихся работ Хачатуряна в кино. Драматургия Шекспира с её предельным накалом человеческих страстей была близка самой натуре композитора. В «Отелло» композитор сосредоточен на одном образе — Отелло. Органично объединяясь со изобразительным рядом, музыка раскрывает цельность и многогранность его образа как человека, возлюбленного, полководца.

«Для композитора кино — колоссальная школа»: 120 лет Араму Хачатуряну
фото: культура.рф

В сцене убийства Дездемоны Хачатурян цитирует средневековый напев Dies Irae (в переводе с латинского «День гнева»). В 19 веке композиторы-романтики использовали его как образ смерти, как символ трагического в жизни человека. Этот напев в различном гармоническом, фактурном и тембровом оформлении звучит во многих произведениях классической музыкальной литературы. Являясь олицетворением образов, связанных с идеями Страшного суда и конца света, Dies Irae перекочевал в кино. Самые яркие примеры его использования — фильм Стэнли Кубрика «Сияние» и «Амадей» Милоша Формана. Любопытно, что у отечественных композиторов этот мрачный напев ассоциируется с шекспировскими образами: с решением Хачатуряна перекликается использование этого же напева Шостаковичем в сюите из музыки к трагедии Шекспира «Гамлет», — в сцене похорон Гамлета.

Всего Хачатурян написал музыку к 25 фильмам. «Писать для кино всегда было для меня задачей сложной, но чрезвычайно интересной и благодарной», — признавался композитор. С особым трепетом Хачатурян относился и к театру. Драма «Маскарад» по Лермонтову стала вершиной творчества Хачатуряна в драматическом театре.

«Для композитора кино — колоссальная школа»: 120 лет Араму Хачатуряну
фото: музей Арама Хачатуряна

Удивительным полнокровием пронизано творчество композитора. Яркой и красочной была и его жизнь. Он повидал весь мир, встречался с Роменом Ролланом, Эрнестом Хемингуэем, Чарли Чаплином, Игорем Стравинским, Гербертом фон Караяном. Его сочинения исполняли звезды исполнительского искусства: скрипачи Яша Хейфец, Давид Ойстрах, пианисты Артур Рубинштейн, Эмиль Гилельс, виолончелист Мстислав Ростропович. Что касается кинематографа, Хачатурян внес большой вклад в его развитие не только как композитор, но и как педагог, воспитавший таких известных композиторов как Андрей Эшпай, Микаэл Таривердиев, Владимир Дашкевич, Алексей Рыбников.

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№ 1
Киноман1985   6.06.2023 - 13:35
Легендарный композитор, фамилию которого знает практически каждый. Вальс из музыки к драме М.Лермонтова "Маскарад" - хит на все времена. читать далее>>
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