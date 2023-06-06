«Для композитора кино — колоссальная школа»: 120 лет Араму Хачатуряну

что почитать?

Елена Подкаминская отстаивает свои границы и ищет гармонию

Не тот нынче мужик пошел: Проблемы устройства личного счастья в сериале «Ева, рожай!»

«Я пишу тихо, в стол»: Алёна Бабенко о своей поэзии, рассказах и письме Ларсу фон Триеру

Мало не покажется: Катя Кабак, Ольга Ломоносова и Дарья Повереннова

«О чём молчат девушки»: Сама придумала — сама обиделась

Артур Смольянинов прокомментировал присвоенные ему статусы иноагента и террориста

Лайфстайл

Нейросеть нарисовала детей Деппа и Райдер, Калкина и Кунис и других актёров

А также скрестила Гомес и Бибера, Ривза и Буллок и Стюарт и Паттинсона