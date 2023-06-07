Кинокарта: Какие фильмы снимались в Хибинских горах

На портале Кино-Театр.Ру запущен интерактивный проект «Кинокарта России», где отмечаются места съемок известных фильмов, сериалов, а также знаменитые кинособытия. При этом добавлять кинометки могут не только создатели проекта и авторы фильмов, но и обычные пользователи. На основе этих меток уже этой осенью будут разработаны уникальные туристические киномаршруты. Таким образом, целью проекта является не только популяризация отечественного кино, но и развитие кинотуризма в регионах страны. Наиболее интересные тексты этого проекта мы будем публиковать в рубрике «История кино». Сегодня мы рассказываем о Хибинских горах.
фото: кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Не так давно насладиться природной мощью горного массива на Кольском полуострове зрители могли благодаря сериалу «Перевал Дятлова» (2020). Загадочная трагедия 1959 года, случившаяся в окрестностях горы Холатчахль, Свердловская области, возможно, не лучшая реклама для Хибин, но в случае с горами никогда нельзя расслабляться. Неслучайно с саамского языка название массива переводится как «Закрытые горы».
Есть однако у Хибин и другое прозвище — «Полярный Голливуд». Придумали его не вчера и даже не полвека назад: появилось оно благодаря многочисленным съемкам в 1930-е. В долине озера Малый Вудъявр, например, снимали драму «Семеро смелых» (1935) о непростой зимовке на необитаемом арктическом острове. Зимнюю натуру Дальнего Востока в Хибинах снимали знаменитые братьяВасильевы, режиссеры «Чапаева» (1934). Их второй звуковой фильм «Волочаевские дни» (1937) был посвящен партизанскому движению 1918 года, когда параллельно с гражданской войной началась сибирская интервенция Японии.
фото: кадр из сериала "Перевал Дятлова"
Для контраста в окрестностях Хибин снимал и сказочный классик Александр Роу: декорации для фильма «По щучьему веленью» (1938) присмотрели в Апатитах, расположенные между горным массивом и озером Имандра. В основу сценария Елизаветы Тараховской легли три народных сюжета: собственно, «По щучьему велению», а также «Царевна Несмеяна» и «Плясовая гармонь». Другой выдающийся мастер, Сергей Аполлинариевич Герасимов, чье имя с 1986 года носит ВГИК, в том же 1938-м снимал в Хибинах «Комсомольск» — о первой трудовой пятилетке и строительстве города Комсомольск-на-Амуре.
Заезжали и иностранные режиссеры: Ренни Харлин, постановщик второго «Крепкого орешка», снимал в 2013-м «Тайну перевала Дятлова», чья потусторонняя интерпретация событий разочаровала большинство зрителей. В этом смысле версия Валерия Федоровича, Евгения Никишова и Павла Костомарова получилась более убедительной: сериал 2020 года не только демонстрирует захватывающе-опасные просторы «Закрытых гор» и стилизует сцены из 1959-го под оттепельное кино, но и предлагает целый массив трактовок. Как в настоящем путешествии по неизведанным местам, зрителям предстоит самим выбрать маршрут и соотнести риски.
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