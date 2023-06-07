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Кинокарта: Какие фильмы снимались в Хибинских горах

История кино >>
7 июня 2023
На портале Кино-Театр.Ру запущен интерактивный проект «Кинокарта России», где отмечаются места съемок известных фильмов, сериалов, а также знаменитые кинособытия. При этом добавлять кинометки могут не только создатели проекта и авторы фильмов, но и обычные пользователи. На основе этих меток уже этой осенью будут разработаны уникальные туристические киномаршруты. Таким образом, целью проекта является не только популяризация отечественного кино, но и развитие кинотуризма в регионах страны. Наиболее интересные тексты этого проекта мы будем публиковать в рубрике «История кино». Сегодня мы рассказываем о Хибинских горах.

Кинокарта: Какие фильмы снимались в Хибинских горах
фото: кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"

Не так давно насладиться природной мощью горного массива на Кольском полуострове зрители могли благодаря сериалу «Перевал Дятлова» (2020). Загадочная трагедия 1959 года, случившаяся в окрестностях горы Холатчахль, Свердловская области, возможно, не лучшая реклама для Хибин, но в случае с горами никогда нельзя расслабляться. Неслучайно с саамского языка название массива переводится как «Закрытые горы».

Есть однако у Хибин и другое прозвище — «Полярный Голливуд». Придумали его не вчера и даже не полвека назад: появилось оно благодаря многочисленным съемкам в 1930-е. В долине озера Малый Вудъявр, например, снимали драму «Семеро смелых» (1935) о непростой зимовке на необитаемом арктическом острове. Зимнюю натуру Дальнего Востока в Хибинах снимали знаменитые братья Васильевы, режиссеры «Чапаева» (1934). Их второй звуковой фильм «Волочаевские дни» (1937) был посвящен партизанскому движению 1918 года, когда параллельно с гражданской войной началась сибирская интервенция Японии.

Кинокарта: Какие фильмы снимались в Хибинских горах
фото: кадр из сериала "Перевал Дятлова"

Для контраста в окрестностях Хибин снимал и сказочный классик Александр Роу: декорации для фильма «По щучьему веленью» (1938) присмотрели в Апатитах, расположенные между горным массивом и озером Имандра. В основу сценария Елизаветы Тараховской легли три народных сюжета: собственно, «По щучьему велению», а также «Царевна Несмеяна» и «Плясовая гармонь». Другой выдающийся мастер, Сергей Аполлинариевич Герасимов, чье имя с 1986 года носит ВГИК, в том же 1938-м снимал в Хибинах «Комсомольск» — о первой трудовой пятилетке и строительстве города Комсомольск-на-Амуре.

Выдающийся теоретик монтажа Лев Кулешов снимал в Кировске детский фильм «Сибиряки» (1940), а Александр Роу в 1961-м вернулся сюда, чтобы в поселке «13-й километр» снять «Ночь перед Рождеством» для экранизации «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя. Или Виталий Мельников, прославившийся экранизациями Александра Вампилова «Старший сын» (1975) и «Отпуск в сентябре» (1979), снимал здесь не менее популярную комедию «Начальник Чукотки» (1966).

Кинокарта: Какие фильмы снимались в Хибинских горах
фото: кадр из фильма "Начальник Чукотки"

Только в 1975 году наконец в Хибинах сняли большой фильм об этих же местах: «Лавина» Николая Кошелева и Валентина Морозова по мотивам повести «Хибинская Спарта» рассказывает о тех, кто покорял тундру в 1930-е. Следом Владимир Бортко, еще не успевший экранизировать «Собачье сердце» (1988), снял в Хибинах и Кировске «Комиссия по расследованию» (1978) — фильм-катастрофу об аварии на Северной АЭС, чью роль исполнила Кольская АЭС.

После распада СССР интерес кинематографистов к натуре Хибин не ослаб: Александр Рогожкин, уже ставший народным режиссером после «Особенностей национальной охоты» (1995) и «Особенностей национальной рыбалки» (1998), снял в центре Хибин, на горной вершине Куэльпорр при долине реки Кунийок «Кукушку» (2002). 1944 год, судьба сводит финского студента-солдата Вейкко (Вилле Хаапасало) и капитана Красной армии Ивана (Виктор Бычков) под крышей жилища саамки Анны (Анни-Кристина Юусо).

Кинокарта: Какие фильмы снимались в Хибинских горах
фото: кадр из фильма "Кукушка"

В XXI веке здесь снимают едва ли не больше, чем в 1930-е — и так же в разных жанрах. Эпизодически Хибины появляются и в 12-серийном телефильме Николая Досталя «Завещание Ленина» (2007), и в остросоциальной притче Андрея Звягинцева «Левиафан» (2014), и мистическом многосерийном детективе «Мертвое озеро» (2019), и спортивной драме Николая Хомерики «Белый снег» (2020), и трагикомедии «Везёт» (2021).

Заезжали и иностранные режиссеры: Ренни Харлин, постановщик второго «Крепкого орешка», снимал в 2013-м «Тайну перевала Дятлова», чья потусторонняя интерпретация событий разочаровала большинство зрителей. В этом смысле версия Валерия Федоровича, Евгения Никишова и Павла Костомарова получилась более убедительной: сериал 2020 года не только демонстрирует захватывающе-опасные просторы «Закрытых гор» и стилизует сцены из 1959-го под оттепельное кино, но и предлагает целый массив трактовок. Как в настоящем путешествии по неизведанным местам, зрителям предстоит самим выбрать маршрут и соотнести риски.

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Кинокарта: Какие фильмы снимались в Хибинских горах фотографии
Кинокарта: Какие фильмы снимались в Хибинских горах фотографии
Кинокарта: Какие фильмы снимались в Хибинских горах фотографии
Кинокарта: Какие фильмы снимались в Хибинских горах фотографии
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