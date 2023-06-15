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Кинокарта: Какие фильмы снимались в Усть-Койве Пермского края

История кино >>
15 июня 2023
На портале Кино-Театр.Ру запущен интерактивный проект «Кинокарта России», где отмечаются места съемок известных фильмов, сериалов, а также знаменитые кинособытия. При этом добавлять кинометки могут не только создатели проекта и авторы фильмов, но и обычные пользователи. На основе этих меток уже этой осенью будут разработаны уникальные туристические киномаршруты. Таким образом, целью проекта является не только популяризация отечественного кино, но и развитие кинотуризма в регионах страны. Наиболее интересные тексты этого проекта мы будем публиковать в рубрике «История кино». Сегодня мы рассказываем о том, какие проекты снимались в поселке Усть-Койва, расположенном в Горнозаводском районе Пермского края.

Кинокарта: Какие фильмы снимались в Усть-Койве Пермского края
фото: кадр со съемок сериала "Территория-2"

Усть-Койва находится в труднодоступной горно-таежной местности, на пересечении популярных туристических маршрутов в устье реки Койвы, являющейся притоком Чусовой, которая протекает по двум частям света и соединяет Азию с Европой. Добраться туда можно исключительно на собственном транспорте, дорога от Перми протяженностью около 200 километров занимает порядка четырех часов, если передвигаться на машине. Связаться с внешним миром из поселка можно только с помощью таксофона. На постоянной основе в Усть-Койве живет примерно десять семей, в основном пермяки приезжают туда летом, как на дачу. Однако, несмотря на непростое расположение, это место привлекает своими красотами множество туристов и кинематографистов.

Усть-Койва стала одной из локаций для съемок второго сезона мистического сериала «Территория», которые проходили осенью и зимой 2021 года. В основу сценария положены легенды и поверья Урала и коми-пермяцкая мифология. По сюжету действие разворачивается рядом с городом Кудымкар, и изначально команда «Территории» планировала провести съемки там, но столкнулась с организационными проблемами. Тогда к работе была привлечена местная туристическая компания, также помогающая со съемками в Пермском крае, и в качестве локаций были выбраны объекты, расположенные преимущественно в Горнозаводском районе.

Кинокарта: Какие фильмы снимались в Усть-Койве Пермского края

Первый сезон сериала «Территория» посвящен мистической детективной истории о том, как 19-летний Егор Чудинов отправился в Пермский край на поиски пропавших родителей. Финал по сути отбросил героев в исходную точку, но уже в продолжении проекта стало ясно, что сверхъестественные происшествия имели место быть. Так, во втором сезоне персонажи Андрея Мерзликина, Глеба Калюжного, Ксении Отиновой, Анастасии Чистяковой и Алексея Розина оказались между мирами. Их различие подчеркнуто в том числе визуально – мир мертвых снимали осенью, а мир живых зимой. Одной из локаций, где обитают неживые сущности, стал обычный жилой дом в поселке, в котором по сюжету живет ведьма в исполнении Ёлы Санько. К ней на порог за советом наведывается шаман, чей образ воплотил Мерзликин. Что интересно, это не первое использование реального жилого дома для съемок «Территории». Во втором сезоне зрители вновь увидят в кадре церковь в деревне Мурзино, которую на самом деле увенчали куполом специально на время работы над проектом. Так, хозяевам жилища пришлось дважды превращать дом в храм по просьбе кинематографистов.

Также съемки сериала проходили на живописном берегу Чусовой, где находится камень «Дыроватые Ребра» с самой большой аркой на реке. Глебу Калюжному и Ксении Отиновой приходилось погружаться в холодную воду. Под одеждой у артистов были гидрокостюмы, а в перерывах между дублями они обливались горячей водой и грелись в перевозной бане. На съемках первого сезона также не обошлось без съемок в воде – тогда из-за сильного течения актеров привязывали к берегу. Неподалеку расположилась еще одна локация, на этот раз рукотворная. Специально для съемок на каменистом берегу реки было создано каменное капище. Камни были ненастоящими, чтобы упростить их перевозку.

Кинокарта: Какие фильмы снимались в Усть-Койве Пермского края
фото: кадр из фильма "Чук и Гек"

Усть-Койва привлекла внимание и другой съемочной группы – авторов семейного фильма «Чук и Гек» по мотивам одноименного рассказа Аркадия Гайдара. Работа велась зимой в экстремальных условиях, когда температура падала до -40℃. В кадре можно увидеть хрустальный водопад, находящийся в каньоне реки Мельничная, которая впадает в Чусовую. Локация расположена напротив Усть-Койвы. По приезде съемочная группа обнаружила, что ледяные сосульки, которые и предают водопаду сказочный вид, были повреждены, и в итоге их пришлось «наращивать» специально с использованием речного льда. Главные роли в картине исполнили Владимир Вдовиченков и Юлия Снигирь, сыгравшие родителей Чука и Гека. Биография мамы мальчиков была написана специально для фильма, так как этой сюжетной линии не было в первоисточнике. По сюжету семья хочет воссоединиться для празднования Нового года, поскольку отец работает далеко на Севере.

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ТерриторияЧук и Гек. Большое приключение

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Кинокарта: Какие фильмы снимались в Усть-Койве Пермского края фотографии
Кинокарта: Какие фильмы снимались в Усть-Койве Пермского края фотографии
Кинокарта: Какие фильмы снимались в Усть-Койве Пермского края фотографии
Кинокарта: Какие фильмы снимались в Усть-Койве Пермского края фотографии
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