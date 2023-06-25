Кинокарта: Какие фильмы снимались на Чукотке

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Александр Яценко и Юлия Снигирь взялись за «Дело Германа»

Актёр уже несколько лет живёт в Петербурге

«Здесь масса чужих идей, требований и желаний»: Максим Матвеев о причинах переезда из Москвы

Актёр потратил на это 16 лет

Виктор Хориняк, Юлия Пересильд и Татьяна Догилева снимаются в «Последнем богатыре. Наследии»

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Игорь Грабузов: «Стоило сняться в международном блокбастере, чтобы тебя, наконец, начали ценить на родине»

О «Райцентре» и Голливуде, любимых жанрах и маньяках — и почему Гертруда интереснее Гамлета