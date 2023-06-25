Кинокарта: Какие фильмы снимались на Чукотке

На портале Кино-Театр.Ру запущен интерактивный проект «Кинокарта России», где отмечаются места съемок известных фильмов, сериалов, а также знаменитые кинособытия. При этом добавлять кинометки могут не только создатели проекта и авторы фильмов, но и обычные пользователи. На основе этих меток уже этой осенью будут разработаны уникальные туристические киномаршруты. Таким образом, целью проекта является не только популяризация отечественного кино, но и развитие кинотуризма в регионах страны. Наиболее интересные тексты этого проекта мы будем публиковать в рубрике «История кино». Сегодня мы рассказываем о том, какие проекты снимались в самой восточной части нашей страны — на Чукотке.
О том, как удивительна и сурова территория Чукотки, омываемой одновременно Тихим и Северно-Ледовитым океанами, наверняка слышали или догадываются многие, но далеко не каждому суждено увидеть это воочию. Даже в кино зачастую полуостров «играют» другие локации: например, классическую комедию «Начальник Чукотки» (1967), где стоило бы ожидать соответствующие пейзажи, снимали на самом деле в Мурманской области, возле горного массива Хибины.
Зато можно с уверенностью утверждать, что каждая экспедиция кинематографистов на Чукотку — настоящее событие: не только для местных жителей, но и для съемочной группы. Один из самых известных фильмов, полностью снятых на Чукотке, — «Как я провел этим летом» (2010) Алексея Попогребского. Работа над напряженной драмой с Сергеем Пускепалисом и Григорием Добрыгиным велась в течение трех летних месяцев на станции Валькаркай (Чаунский район Чукотского автономного округа), а также на мысе Шелагский — самой северной точке Чукотки. Это девять километров суши, пронзающих Восточно-Сибирское море. Двое мужчин разного возраста и семейного статуса оказываются изолированы от внешнего мира на вымышленном острове Аарчым (его назвали в честь лайки, жившей на станции Валкарай). На Берлинском кинофестивале картину отметили призами за актерскую игру (сразу и Добрыгину, и Пускепалису), а также за выдающуюся операторскую работу (Павел Костомаров).
фото: "Как я провел этим летом"
Кстати, Григорий Добрыгин через пять лет вернулся на Чукотку: часть сцен приключенческой драмы «Территория» Александра Мельника снималась в бухте Провидения. Основной съемочный процесс происходил на плато Плуторана в Красноярском крае, но на берегу Берингова моря построили настоящий геологический лагерь. Фильм поставлен по роману Олега Куваева и посвящен открытию чукотских золоторождений в 1950-е. Впрочем, история о группе энтузиастов во главе с инженером Чинковым (Константин Лавроненко) и молодым геологом Баклаковым (Добрыгин) имеет и философское измерение, так как демонстрирует извечный поиск чего-то недостижимого.
Наконец, фильм «Китобой» (2020) — дебют Филиппа Юрьева — снимался в поселке Лорино, крупнейшем национальном селе Чукотского полуострова. Так режиссер решил достичь убедительности в истории взросления местного подростка Лёшки (Владимир Онохов), влюбившегося в девушку из Детройта (Кристиан Асмус), которую он увидел в Интернете. Суровый китобойный промысел и завораживающие пейзажи, производящие мистический эффект, также выводят историю на иной уровень.
фото: "Китобой"
Отдельно стоит рассказать о документальных картинах, описывающих самые разные аспекты чукотской жизни. Например, герои «Книги моря» (2018) урожденца Анадыря Алексея Вахрушева — коренные народы, их промыслы и поверья. Режиссер работал над фильмом в течение пяти лет, снимая морзвероловов, а миф «О женщине, которая родила кита» воплотил при помощи анимации. Ленту отметили на многих престижных документальных фестивалях (например, в Салониках и Лейпциге).
Историк Иван Головнев в 2020-м снял «Землю кереков» — о малочисленном коренном народе Чукотки: редчайшие артефакты керекской культуры совмещены с кадрами села Мейныпильгыно Анадырского района. А режиссер-оператор Владимир Марин, побывавший минимум в десятке морских экспедиций, снял несколько картин, среди них 20-минутная «История Чукотки» и «Как приручить медведя». Первый кратко знакомит зрителей с историей территории, второй посвящен Татьяне Миненко, которая спасает белых медвежат.
фото: "Книга моря"
Наконец, не стоит игнорировать якутский документальный фильм «Выход» (2022), номинированный на «Оскар». Лаконичная работа Максима и Евгении Арбугаевых, брата и сестры, наглядно демонстрирует последствия глобального потепления: тысячи моржей, обычно отдыхающие на льдинах, выходят на сушу. И эта волна исполинских телес запирает в крохотной хижине морского биолога Максима Чакилева, который ежегодно проводит несколько месяцев на берегу Чукотского моря, наблюдая за этими величественными животными. Фильм также отметили в документальной секции Берлинского кинофестиваля и на смотре Dokufest.
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