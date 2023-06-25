Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кинокарта: Какие фильмы снимались на Чукотке

История кино >>
25 июня 2023
На портале Кино-Театр.Ру запущен интерактивный проект «Кинокарта России», где отмечаются места съемок известных фильмов, сериалов, а также знаменитые кинособытия. При этом добавлять кинометки могут не только создатели проекта и авторы фильмов, но и обычные пользователи. На основе этих меток уже этой осенью будут разработаны уникальные туристические киномаршруты. Таким образом, целью проекта является не только популяризация отечественного кино, но и развитие кинотуризма в регионах страны. Наиболее интересные тексты этого проекта мы будем публиковать в рубрике «История кино». Сегодня мы рассказываем о том, какие проекты снимались в самой восточной части нашей страны — на Чукотке.

Кинокарта: Какие фильмы снимались на Чукотке

О том, как удивительна и сурова территория Чукотки, омываемой одновременно Тихим и Северно-Ледовитым океанами, наверняка слышали или догадываются многие, но далеко не каждому суждено увидеть это воочию. Даже в кино зачастую полуостров «играют» другие локации: например, классическую комедию «Начальник Чукотки» (1967), где стоило бы ожидать соответствующие пейзажи, снимали на самом деле в Мурманской области, возле горного массива Хибины.

Зато можно с уверенностью утверждать, что каждая экспедиция кинематографистов на Чукотку — настоящее событие: не только для местных жителей, но и для съемочной группы. Один из самых известных фильмов, полностью снятых на Чукотке, — «Как я провел этим летом» (2010) Алексея Попогребского. Работа над напряженной драмой с Сергеем Пускепалисом и Григорием Добрыгиным велась в течение трех летних месяцев на станции Валькаркай (Чаунский район Чукотского автономного округа), а также на мысе Шелагский — самой северной точке Чукотки. Это девять километров суши, пронзающих Восточно-Сибирское море. Двое мужчин разного возраста и семейного статуса оказываются изолированы от внешнего мира на вымышленном острове Аарчым (его назвали в честь лайки, жившей на станции Валкарай). На Берлинском кинофестивале картину отметили призами за актерскую игру (сразу и Добрыгину, и Пускепалису), а также за выдающуюся операторскую работу (Павел Костомаров).

Кинокарта: Какие фильмы снимались на Чукотке
фото: "Как я провел этим летом"

Кстати, Григорий Добрыгин через пять лет вернулся на Чукотку: часть сцен приключенческой драмы «Территория» Александра Мельника снималась в бухте Провидения. Основной съемочный процесс происходил на плато Плуторана в Красноярском крае, но на берегу Берингова моря построили настоящий геологический лагерь. Фильм поставлен по роману Олега Куваева и посвящен открытию чукотских золоторождений в 1950-е. Впрочем, история о группе энтузиастов во главе с инженером Чинковым (Константин Лавроненко) и молодым геологом Баклаковым (Добрыгин) имеет и философское измерение, так как демонстрирует извечный поиск чего-то недостижимого.

Наконец, фильм «Китобой» (2020) — дебют Филиппа Юрьева — снимался в поселке Лорино, крупнейшем национальном селе Чукотского полуострова. Так режиссер решил достичь убедительности в истории взросления местного подростка Лёшки (Владимир Онохов), влюбившегося в девушку из Детройта (Кристиан Асмус), которую он увидел в Интернете. Суровый китобойный промысел и завораживающие пейзажи, производящие мистический эффект, также выводят историю на иной уровень.

Кинокарта: Какие фильмы снимались на Чукотке
фото: "Китобой"

Отдельно стоит рассказать о документальных картинах, описывающих самые разные аспекты чукотской жизни. Например, герои «Книги моря» (2018) урожденца Анадыря Алексея Вахрушева — коренные народы, их промыслы и поверья. Режиссер работал над фильмом в течение пяти лет, снимая морзвероловов, а миф «О женщине, которая родила кита» воплотил при помощи анимации. Ленту отметили на многих престижных документальных фестивалях (например, в Салониках и Лейпциге).

Историк Иван Головнев в 2020-м снял «Землю кереков» — о малочисленном коренном народе Чукотки: редчайшие артефакты керекской культуры совмещены с кадрами села Мейныпильгыно Анадырского района. А режиссер-оператор Владимир Марин, побывавший минимум в десятке морских экспедиций, снял несколько картин, среди них 20-минутная «История Чукотки» и «Как приручить медведя». Первый кратко знакомит зрителей с историей территории, второй посвящен Татьяне Миненко, которая спасает белых медвежат.

Кинокарта: Какие фильмы снимались на Чукотке
фото: "Книга моря"

Наконец, не стоит игнорировать якутский документальный фильм «Выход» (2022), номинированный на «Оскар». Лаконичная работа Максима и Евгении Арбугаевых, брата и сестры, наглядно демонстрирует последствия глобального потепления: тысячи моржей, обычно отдыхающие на льдинах, выходят на сушу. И эта волна исполинских телес запирает в крохотной хижине морского биолога Максима Чакилева, который ежегодно проводит несколько месяцев на берегу Чукотского моря, наблюдая за этими величественными животными. Фильм также отметили в документальной секции Берлинского кинофестиваля и на смотре Dokufest.

Узнать больше о проекте «Кинокарта России»

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Красноярский край добавлен на «Кинокарту России»
Кинокарта: Какие фильмы снимались в Усть-Койве Пермского края
Кинокарта: Какие фильмы снимались в Хибинских горах
Кинокарта: В каких фильмах снимался московский Дом на набережной
Кинокарта: Какие фильмы снимались на Красной площади
Ведущие продюсеры добавят на «Кинокарту России» свои фильмы и создадут эксклюзивные маршруты
Фильмы и сериалы получили адреса: запустилась интерактивная «Кинокарта России»
Поиск по меткам
Алексей Филипповкинокарта
персоны
Максим АрбугаевЕвгения АрбугаеваКристина АсмусАлексей ВахрушевИван ГоловневГригорий ДобрыгинПавел КостомаровОлег КуваевКонстантин ЛавроненкоВладимир МаринАлександр МельникВладимир ОноховАлексей ПопогребскийСергей ПускепалисФилипп Юрьев
фильмы
ВыходКак я провёл этим летомКитобойКнига моряНачальник ЧукоткиТерритория

фотографии >>
Кинокарта: Какие фильмы снимались на Чукотке фотографии
Кинокарта: Какие фильмы снимались на Чукотке фотографии
Кинокарта: Какие фильмы снимались на Чукотке фотографии
Кинокарта: Какие фильмы снимались на Чукотке фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Артём Артемьев
Болот Бейшеналиев
Ольга Дибцева
Илья Иосифов
Анна Носатова
Светлана Тимофеева-Летуновская
Владимир Толоконников
Альберт Филозов
Мария Шашлова
Рики Джервейс
Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль
Лина Ромей (II)
Удо Самел
Эмма Суарес
Пега Феридони
Бизи Филиппс
все родившиеся 25 июня >>

Афиша кино >>

Стрингер
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2014
Больше, чем люди
научная фантастика, триллер
Канада, 2023
В поисках снежного барса
приключения, фильм о животных
Франция, 2021
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2022
(Не)идеальные роботы
комедия, мелодрама, научная фантастика, фэнтези
США, 2023
Восставшая из ада
фильм ужасов
США, 2022
Мэгги Мур(ы)
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Назад к динозаврам
научная фантастика, семейное кино
Канада, 2022
Личная жизнь
драма
Япония, Франция, 2022
Время расплаты
боевик, триллер
США, 2023
Паралимпиец
комедия, социальная драма, спортивный фильм
Казахстан, 2023
Проклятие. Дом с прислугой 2
драма, фильм ужасов
Индонезия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram