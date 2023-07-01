Статистические данные посещаемости советских фильмов: 1950-1990

В данном справочном издании
приводятся статистические данные посещаемости советских полнометражных игровых фильмов, демонстрировавшихся в кинопрокате с 1950 по 1990 год. К сожалению, прокатные данные не по всем советским полнометражным игровым фильмам (а их было свыше семи тысяч) доступны (есть, к примеру, серьезные пробелы в прокатных данных 1920-х - 1960-х годов). Поэтому в данном справочном издании приводятся сведения о количестве зрителей,
просмотревших советские игровые фильмы (всего указаны данные посещаемости более чем по трём тысячам названий кинолент) за 12 месяцев демонстрации с 1950 по 1990 год.
Данное справочное издание предназначено для исследователей в области кинематографа и медиа, кинокритиков, киноведов, журналистов, преподавателей высшей школы, студентов, аспирантов, а также для круга читателей, которые интересуются киностатистикой и киносоциологией.
Долгое время данные кинопосещаемости многих советских фильмов были недоступны массовой аудитории и содержались в основном в брошюрах Госкино, выпускавшихся минимальными тиражами под грифом «Для служебного пользования» (полный список использованных источников приводится мной в разделе в конце составленного мною списка). Я долгие годы собирал данные киностатистики, но только в 2022 году, благодаря помощи профессора Александра Кубышкина, профессора Сергея Корконосенко, киноведа Евгения Нефёдова, Ангелины Рогальской и РГАЛИ, получил возможность доступа к данным киностатистики Госкино СССР 1960-х-1980-х, которые существенно повлияли на дополнения и изменения цифровых показателей, содержавшихся в моих книгах о советском кинематографе, опубликованных ранее. Полученные данные позволили исправить ряд ошибок и опечаток, которые содержались в ряде публикаций прошлых лет у разных авторов (характерные примеры: были существенно завышены данные посещаемости фильмов «Учитель пения»
и «Достояние республики»
, «Дачная поездка сержанта Цыбули»
и др.).
Из нескольких тысяч полнометражных игровых фильмов, снятых в СССР с 1950 по 1990 год в первую тысячу самых популярных фильмов смогли войти только те из них, кому удалось преодолеть барьер в 15 млн. зрителей
за первый год демонстрации в кинозалах. И это с учетом того, что многие статистические данные по советским фильмам 1950-х – 1960-х годов до сих пор остаются недоступными. Полагаю, что реальный «порог» входа в первую тысячу самых популярных фильмов при полных киностатистических данных был бы выше: быть может, 18-20 млн. зрителей за первый год демонстрации. Таким образом, мной приводятся самые полные (из доступных) статистические данные посещаемости советских полнометражных игровых фильмов, демонстрировавшихся в кинопрокате СССР с 1950 по 1990 год.
Всего в список советских игровых фильмов, собравших в советском кинопрокате 1950-1990 годов от нескольких сотен тысяч до 87,6 миллионов зрителей за первый год демонстрации в кинозалах, вошло свыше трех тысяч названий.
Эти новые данные вошли также в третье издание моей книги «Тысяча и один самый кассовый советский фильм: мнения кинокритиков и зрителей» (М.: ОД «Информация для всех»
, 2023. 1270 с.), где читатели могут найти также данные о кинопосещаемости (увы, далекие от полноты) советских игровых фильмов 1920-х – 1940-х годов. Данные статистики показывают, что динамика кинопосещаемости советских и зарубежных фильмов на душу населения СССР (указано число посещений кинозалов за год) выглядела так (Таб. 1
): 15,1 (1957), 17,0 (1960), 17,9 (1963), 18,7 (1965), 19,0 (1966), 19,8 (1968), 19,4 (1970), 18,4 (1972), 17,5 (1976), 15,5 (1983), 13,5 (1987), 12,0 (1991).
При этом «средняя посещаемость одного игрового советского фильма за год проката в период наивысшей зрительской активности населения СССР составляла: 1962-й — 12,0 млн.зрителей, 1965-й — 13,2 млн., 1969-й — 15,8 млн., 1973-й — 11,7 млн.» (Жабский, 2012).
В самом деле, падение кинопосещаемости в СССР во второй половине 1980-х приняло «хроническую форму, а до нее можно было не доводить. Ведь у советского кино связь со зрителем была. Вот, скажем, лидеры проката 1980 года
: «Пираты XX века»
— 87,6 миллиона зрителей, «Москва слезам не верит»
— 84,5 миллиона на каждую серию, «Экипаж»
— 71,1 миллиона на каждую серию. И это без учета посещаемости в последующие годы. При средней цене билета 24 копейки и средней цене производства 450 тысяч рублей на серию доход от каждого из этих фильмов превышал затраты более чем в тридцать пять раз!!! Удельный вес зрелищных картин стал уменьшаться с 1986 года. Тогда меньше 5 миллионов зрителей собрали 55,6 процента картин, в 1987-м — уже 62,9 процента, в 1988-м — 75,9 процента, в 1989-м — 86,3 процента, в 1990-м по неполным данным — 95 процентов. Аутсайдеры проката превратились в агрессивное большинство» (Фуриков, 1998)
.
Таблица 1. Динамика производства советских полнометражных игровых фильмов и ежегодной кинопосещаемости
* Эти данные несколько отличаются в зависимости от источника информации, но тенденция к неуклонному росту числа телевизоров на 100 советских семей остается неизменной.
Статистические данные о тысяче самых популярных советских полнометражных игровых фильмов, демонстрировавшихся в кинопрокате СССР с 1950 по 1990 год
Последовательность данных в списке: место в рейтинге, количество миллионов зрителей за первый год демонстрации (в среднем на одну серию, если их было несколько), название фильма, киностудия, режиссер(ы). При этом в списках, как правило, указан не год производства того или иного фильма, а основной год его массового кинопроката. В случае, если фильм выпускался в советский кинопрокат с существенной задержкой (а это происходило в основном в двух случаях: 1) картина отправлялась «на полку» по цензурным соображениям и в итоге демонстрировалась на экранах с большим временным отрывом от съемочного периода, 2) спустя несколько лет после успешной ТВ-премьеры в прокат выходил киновариант телевизионного фильма), это также отмечается.
Что касается фильмов республик СССР, которые изначально снимались не на русском языке, то их путь на широкий экран (по причине дубляжа) занимал, как правило, полтора-два года, и в данном издании указывается именно основной год всесоюзного кинопроката этих лент.
Статистические данные о советских полнометражных игровых фильмов, демонстрировавшихся в кинопрокате СССР с 1950 по 1990 год, но не вошедших в тысячу самых популярных (стр.25-62)
Последовательность данных в списке: количество миллионов зрителей за первый год демонстрации (в среднем на одну серию, если их было несколько), название фильма, киностудия, режиссер(ы). При этом в списках, как правило, указан не год производства того или иного фильма, а основной год его массового кинопроката. В случае, если фильм выпускался в советский кинопрокат с существенной задержкой (а это происходило в основном в двух случаях: 1) картина отправлялась «на полку» по цензурным соображениям и в итоге демонстрировалась на экранах с большим временным отрывом от съемочного периода, 2) спустя несколько лет после успешной ТВ-премьеры в прокат выходил киновариант телевизионного фильма), это также отмечается. Что касается фильмов республик СССР, которые изначально снимались не на русском языке, то их путь на широкий экран (по причине дубляжа) занимал, как правило, полтора-два года, и в данном издании указывается именно основной год всесоюзного кинопроката этих лент. Всего в данный список советских игровых фильмов, собравших в советском кинопрокате 1950-1990 годов от 15,5 млн. и менее зрителей за первый год демонстрации в кинозалах, вошло свыше двух тысяч названий.
Кроме того использовались следующие источники:
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