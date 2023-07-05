Кинокарта: Какие фильмы снимались в деловом центре «Москва-Сити»

На портале Кино-Театр.Ру запущен интерактивный проект «Кинокарта России», где отмечаются места съемок известных фильмов, сериалов, а также знаменитые кинособытия. При этом добавлять кинометки могут не только создатели проекта и авторы фильмов, но и обычные пользователи. На основе этих меток уже этой осенью будут разработаны уникальные туристические киномаршруты. Таким образом, целью проекта является не только популяризация отечественного кино, но и развитие кинотуризма в регионах страны. Наиболее интересные тексты этого проекта мы будем публиковать в рубрике «История кино». Сегодня мы рассказываем о том, какие проекты снимались в деловом центре «Москва-Сити».
Московский международный деловой центр «Москва-Сити» — новый и активно развивающийся столичный район, расположенный на Пресненской набережной — неотъемлемая часть и символ Москвы XXI века. Его блестящие фотогеничные небоскребы хотя бы издалека появляются почти в каждом российском фильме и сериале, действие которого разворачивается в современной Москве. И уж тем более такая дивная локация привлекает авторов, если перед ними стоит задача показать успешных и надменных героев, которые строят бизнес-карьеру в сфере рекламы или элитной недвижимости и уже достигли многого. В этом случае без интерьеров и видовых панорам делового центра просто не обойтись.
Офис вымышленной компании Zimaletto из сериала «Не родись красивой» (2005) находился в «Башне 2000», расположенной напротив основного комплекса, на другом берегу реки. Строительство башни было закончено в 2000 году, и она стала первым офисным зданием, введенным в эксплуатацию в комплексе Москва-сити. Офисы «Башни 2000» и активно строящихся небоскребов Москва-сити как образ хищного и дорогого города запечатлены также в фильме «20 сигарет» Александра Горновского (2007), здесь же находился банк «Ивеко» из «Охоты на Изюбря» (2005).
В начальных сезонах шоу «Наша Раша» Равшан и Джамшут делали ремонт в апартаментах Ксении Собчак в «Башне на Набережной». Здесь же, в блоке «С» этой башни находился офис главного героя фильма «Духless» (2011) и «Духless-2» (2015). Роман Сергея Минаева, по которому снят фильм, демонстрирует изнаночную сторону светской Москвы — фееричной, испепеляющей своим диким ритмом, бездуховной и фальшивой. Экранизация Романа Прыгунова, который снимал в Москва-сити, кажется, больше и чаще всех других российских режиссеров, вскрывает подноготную жизни рядового топ-менеджера Макса в исполнении Данилы Козловского. Создатели картины с самого начала понимали, что в фильме, рассказывающем в том числе и о московском гламурном образе жизни, должны быть не просто дорогие костюмы и шикарные автомобили, но и самые богатые интерьеры. Когда было найдено помещении банка «Ренессанс-Капитал» в Москва-Сити (у них во время кризиса освободился этаж). Художники и реквизиторы превратили этот офис в невероятно стильное пространство, которое стало ни больше ни меньше, а одним из персонажей фильма.
фото: "ДухLess"
Башня «Федерация» — самый высокий жилой небоскреб Европы — тоже не обделена интересом кинематографистов. Тот же Прыгунов снимал ее в начальной сцене мистической драмы «Индиго» (2008), действие происходило на последних этажах недостроенного комплекса. А год спустя в еще одной ленте с фантастическим сюжетом — «Черной молнии» (2009) Александра Войтинского и Дмитрия Киселева — башня «Запад» была переименована в «Алмазную Башню». По сюжету в ней находилось логово жадного бизнесмена Купцова (его играл Виктор Вержбицкий), взявшего в заложники ученых. Съемки проходили на крыше здания, а также вокруг него: в какой-то момент летающий автомобиль проходил насквозь через один из строящихся небоскребов, за этим следовала решающая битва двух машин в небе над Москвой.
В башне «Запад» комплекса «Федерация» снимали офисные помещения фильма «Закрытые пространства» (2008), главную роль в котором сыграла Мария Машкова. Ее отец Владимир Машков тоже снимался в похожем офисе с панорамными окнами и шикарным видом на город, когда сыграл роль бизнесмена-самодура в альманахе Анны Меликян «Про любовь» (2015). В сиквеле картины «Про любовь. Только для взрослых» (2017) также есть сцены, снятые в Москва-Сити, возле «Афимолл» и при участии Джона Малковича. И, конечно, нельзя не упомянуть еще один фильм Романа Прыгунова – авантюрный экшн «Миллиард» (2019), где все тот же Владимир Машков воплотил образ банкира Матвея, потерявшего и пытающегося вернуть свои «бабки». Москвы-Сити в этом фильме очень много, во всех ракурсах, внутри и снаружи, ночью и днем.
фото: "Миллиард"
В настоящее время пишется сценарий многосерийного фильма о создании башни «Федерация», самого высокого небоскреба Москвы. Имя башни стало рабочим названием сериала о людях, которые строили Москва-Сити. Проект, по некоторым сведениям, спродюсирует Федор Бондарчук.
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