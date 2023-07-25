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Кинокарта: Какие фильмы снимались у крепостной стены Смоленска

История кино >>
25 июля 2023
На портале Кино-Театр.Ру запущен интерактивный проект «Кинокарта России», где отмечаются места съемок известных фильмов, сериалов, а также знаменитые кинособытия. При этом добавлять кинометки могут не только создатели проекта и авторы фильмов, но и обычные пользователи. На основе этих меток уже этой осенью будут разработаны уникальные туристические киномаршруты. Таким образом, целью проекта является не только популяризация отечественного кино, но и развитие кинотуризма в регионах страны. Наиболее интересные тексты этого проекта мы будем публиковать в рубрике «История кино». Сегодня мы рассказываем о крепостной стене Смоленска и о фильмах, которые увековечили ее на экране.

Кинокарта: Какие фильмы снимались у крепостной стены Смоленска

Смоленская крепостная стена, одна из крупнейших крепостей мира построенная на рубеже XVI и XVII веков по указу Ивана Грозного, была уникальным оборонительным сооружением для защиты западных границ русских земель. В 1812 году часть крепости была разрушена отступающими войсками Наполеона. Летом 2022 года в ее окрестностях снималась часть сцен второго сезона популярного отечественного проекта «Вампиры средней полосы», одинаково полюбившегося и зрителям, и кинокритикам.

На сегодняшний день крепостная стена считается одной из крупнейших сохранившихся кирпичных крепостей мира. Она обрамляет центральную часть города. Всего из 38 башен сохранилось 18. В основном они находятся на возвышенностях, а перед некоторыми до сих пор сохранились земляные рвы, созданные в периоды войн для того, чтобы захватчикам было труднее добраться до стены. Таким образом располагается сохранившийся участок стены, соединяющий Аминьевские ворота, башни Орел, Веселуха, Заалтарная, Позднякова и Воронина. Эта живописная локация появляется в «Вампирах средней полосы». Проект в жанре драмеди с элементами фэнтези рассказывает о семье кровопийц, которая долгие годы живет на Смоленщине, находясь под пристальным надзором Хранителей – обычных людей, посвященных в тайну вампирского происхождения, тщательно ее оберегающих и, безусловно, преследующих собственные интересы. Главные роли в сериале исполнили Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Артем Ткаченко, Глеб Калюжный, Ольга Медынич, Дмитрий Лысенков и Дмитрий Чеботарев.

Кинокарта: Какие фильмы снимались у крепостной стены Смоленска

У башни «Орел» герой Юрия Стоянова – вампир-старожил Святослав Вернидубович – навещает могилу своего «внука» Женька, несправедливо казненного в финале первого сезона. По сюжету в это время неподалеку местный краевед ведет экскурсию для группы туристов, привлекая внимание деда Славы, который не только знает все об истории этого края, но и принимал в ней непосредственное участие. Он считается прародителем вампиров на Смоленщине, так что род кровопийц существует со времен поселений кривичей. Позже еще одна случайная встреча Святослава Вернидубовича и экскурсовода, уже обходящего вампира стороной, происходит в Лопатинском саду рядом с другим участком крепостной стены. Кроме того, в кадре мелькает располагающийся в саду Горбатый мостик, по которому дед Слава прогуливается со своей «внучкой» Милой. Эти достопримечательности Лопатинского сада также можно увидеть в советской картине 1982 года «Отцы и деды» – комедии о том, как три поколения мужчин пытаются ужиться под одной крышей. Ведущую роль в фильме сыграл Анатолий Папанов, к слову, родившийся в городе Вязьма смоленской области.

Еще одна запоминающаяся локация вблизи смоленской крепостной стены была показана в финальной серии второго сезона «Вампиров». Съемочная группа расположилась на мосту вблизи реки Днепр, откуда открывается вид на башню Волкова и набережную города. По сюжету по реке плывет речной трамвайчик, где группу детей сопровождает главный злодей сезона – уральский вампир в исполнении Егора Дружинина. Днепр берет начало в смоленской области, где в древние времена проходил важный торговый путь «из варяг в греки». В настоящий момент ширина реки составляет около 30 метров. Судоходство было официально приостановлено в 1970-е, и попытки возродить его в начале 2000-х лишь ненадолго увенчались успехом.

Кинокарта: Какие фильмы снимались у крепостной стены Смоленска

Также на экране вновь появится знаменитый Успенский кафедральный собор, показанный с высоты птичьего полета. Там хранится Смоленская икона Богоматери «Одигитрия», которая появляется в сериале в одной из сцен, где показаны флешбэки из прошлого. Если в первом сезоне «Вампиров» можно было увидеть только Успенский собор и Большую Советскую улицу, снятые с коптера, то в продолжении проекта городу с многовековой историей уделили бóльшее внимания.

Крепостная стена была увековечена не только в художественных фильмах и сериалах, но и в анимационном – ленте «Крепость: щитом и мечом» производства кинокомпании СТВ и студии «Мельница». Действие картины происходит в 1609 году. Только построенная крепость призвана защитить город от польско-литовских войск, направляющихся к Москве. Главным героем становится мальчик Сашка, который просится в помощники воеводе Михаилу Шеину, чтобы сорвать план польского короля Сигизмунда Третьего.

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№ 2
Киноман1985   25.07.2023 - 16:24
И все, в двух проектах что ли. Казалось бы, такое место шикарное. Почему бы историческое кино не снять с настоящим объектом, а не строить декорации. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   25.07.2023 - 16:01
о, кстати очень даже прикольно, что показывают, где снимались такие фильмы! ну понятно, что Вампиры средней полосы в Смоленске - это основная локация читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Кинокарта: Какие фильмы снимались у крепостной стены Смоленска фотографии
Кинокарта: Какие фильмы снимались у крепостной стены Смоленска фотографии
Кинокарта: Какие фильмы снимались у крепостной стены Смоленска фотографии
Кинокарта: Какие фильмы снимались у крепостной стены Смоленска фотографии
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