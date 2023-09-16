Американские и европейские фильмы в советском кинопрокате: данные посещаемости

Какие американские и европейские игровые фильмы пользовались популярностью
в советском кинопрокате? Каковы данные посещаемости этих фильмов? На эти вопросы отвечает данный справочник.
Справочное издание предназначено для преподавателей высшей школы, студентов,
аспирантов, исследователей, кинокритиков, киноведов, журналистов, а также для круга читателей, которые интересуются проблемами кинематографа, киносоциологии и киностатистики.
Оглавление
Введение
Американские и европейские игровые фильмы в советском кинопрокате: данные статистики кинопосещаемости
Приложения
100 самых популярных фильмов Франции и Италии в советском кинопрокате
400 самых кассовых итальянских фильмов в кинопрокате Италии
100 самых кассовых французских фильмов в кинопрокате Франции
«Есения»
и другие игровые фильмы Индии, Мексики, Пакистана, Египта,
Ирана и Ливана в кинопрокате СССР
Японские игровые фильмы в советском кинопрокате
Аргентинские игровые фильмы в советском кинопрокате
Литература
Введение
Основные цифры кинопосещаемости зарубежных фильмов в советском кинопрокате (более тысячи четырехсот кинолент) взяты из киностатистических данных Госкино СССР, РГАЛИ, из монографии М. Жабского «Социокультурная драма кинематографа. Аналитическая летопись 1969-2005 гг.» (Жабский, 2009).
Дополнительными источниками информации были сайты «Кинопоиск», «Кино-театр»,
списки, составленные С. Кудрявцевым и др.
Составитель справочника благодарит киноведов Игоря Аркадьева (1957-2022), Андрея Вяткина, Николая Майорова, Игоря Фишкина за их поправки и дополнения в процессе подготовки списков зарубежных фильмов в советском кинопрокате. Я также выражаю признательность за уточнения названий (в переводе на русский язык) некоторых зарубежных фильмов моим доброжелательным читателям на портале Яндекс – журналисту Владимиру Ергакову и историку Сoncombre masqué.
Я благодарю также киноведа Евгения Нефёдова, профессора Александра Кубышкина, профессора Сергея Корконосенко, Ангелину Рогальскую и РГАЛИ за предоставленную возможность доступа к данным киностатистики Госкино СССР 1940-х1980-х, которые в результате составили основную базу киностатистики данного справочника.
Всего в справочник включены фильмографии более тысячи зарубежных фильмов, демонстрировавшихся в советском кинопрокате.
Увы, статистика советского кинопроката доступна далеко не по всем зарубежным лентам, поэтому в наш справочник не вошли, например, такие памятные отечественным киноманам со стажем фильмы как «Дьявол и десять заповедей»
, «Большой приз»
, «Фараон»
и некоторые другие.
Справочник предназначен для преподавателей высшей школы, студентов, аспирантов, исследователей, кинокритиков, киноведов, журналистов, а также для круга читателей, которые интересуются проблемами кинематографа, киносоциологии и киностатистики.
Данная книга продолжает серию монографий и справочников, опубликованных нами ранее:
Федоров А.В. Тысяча и один самый кассовый советский фильм: мнения кинокритиков и зрителей.
М.: ОД “Информация для всех”, 2021-2023. 1270 с. (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В. 100 самых популярных советских телефильмов и сериалов: мнения кинокритиков и зрителей.
М.: ОД «Информация для всех», 2021. 146 с.
Федоров А.В. Советская кинофантастика в зеркале кинокритики и зрительских мнений.
М.: ОД «Информация для всех», 2021. 170 с.
Федоров А.В. Рекордсмены запрещенного советского кино (1951–1991) в зеркале кинокритики и зрительских мнений.
М.: ОД «Информация для всех», 2021. 120 с.
Федоров А.В. 200 зарубежных лидеров советского кинопроката: избранная коллекция.
М.: ОД «Информация для всех», 2023
Американские и европейские игровые фильмы в советском кинопрокате: данные статистики кинопосещаемости.
(списки побывавших в советском кинопрокате игровых фильмов Индии, Пакистана, Мексики, Египта, Ирана и Ливана, Японии, Австралии, Аргентины приведены в Приложении)
1. Великолепная семёрка / The Magnificent Seven.
США, 1960. Режиссёр Джон
Стёрджес. Сценаристы: Уильям Робертс, Уолтер Бернстайн, Уолтер Ньюман. Актеры: Юл Бриннер, Стив Маккуин, Чарльз Бронсон, Хорст Бухгольц, Джеймс Кобурн, Брэд Декстер, Роберт Вон, Роcенда Монтерос и др. Прокат в СССР – с 18 июня 1962: 67,0 млн. зрителей за первый год за первый год демонстрации.
2. Спартак / Spartacus.
США, 1960. Режиссер Стэнли Кубрик. Сценаристы: Далтон
Трамбо, Колдер Уиллингем, Питер Устинов (по роману Говарда Фаста). Актеры: Кирк Дуглас, Лоуренс Оливье, Джин Симмонс, Чарлз Лаутон, Питер Устинов, Джон Гэвин, Нина Фох, Джон Айрленд, Джон Долл, Чарльз МакГроу, Тони Кёртис и др. Прокат в СССР – 1967: 63,0 млн. зрителей за первый год за первый год демонстрации. Повторный кинопрокат в СССР – 1984 (+ еще 28,2 млн. зрителей).
3. Золото Маккенны / Mackenna's Gold.
США, 1968. Режиссёр Дж. Ли-Томпсон.
Сценаристы: Карл Формэн, Хек Аллен. Актеры: Грегори Пек, Омар Шариф, Телли Савалас и др. Прокат в СССР – с июля 1974: 63,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
4. Четыре мушкетёра / Les quatre Charlots mousquetaires
. Франция, 1974.
Режиссер Андре Юнебелль. Сценарист Жан Ален (по отдаленным мотивам романа Александра Дюма «Три мушкетера»). Актеры: Жерар Ринальди, Жерар Филипелли, Жан Саррю, Жан-Ги Фешнер, Джозефина Чаплин, Даниэль Чекальди, Бернар Аллер, Карин Петерсен, Жак Сейле, Жан Вальмон, Катрин Журдан и др. Прокат в СССР – 1978: 56,6 млн. зрителей за первый год демонстрации. Прокат во Франции: 2,2 млн. зрителей.
5. Укрощение строптивого / Il Bisbetico domato.
Италия, 1980. Режиссеры и
сценаристы Франко Кастеллано, Пиполо. Актеры: Адриано Челентано, Орнелла Мути, Эдит Питерс и др. Прокат в СССР – 1983: 56,0 млн. зрителей за первый год демонстрации. Прокат в Италии: 9,2 млн. зрителей.
Приложения
100 самых популярных фильмов Франции и Италии в советском кинопрокате
Распределение ста самых популярных французских и итальянских фильмов в советском кинопрокате по жанрам таково: 43 комедий, 26 фильмы действия/приключения/пеплумы (как правило, это дорогостоящие костюмные постановки, действие которых происходит в далеком или относительно далеком прошлом), 11 мелодрам, 8 вестернов, 7 драм и 5 детективов/триллеров (при этом ни одна из драм не вошла в первую десятку самых популярных лент).
Таким образом, на комедии и фильмы действия приходится примерно 70% от общего числа первой сотни популярных в советском кинопрокате французских и итальянских фильмов, а всего к развлекательному жанровому спектру относится 93% кинолент, что подтверждает устойчивую закономерность доминирования зрелищных жанров в зрительских предпочтениях любых стран мира.
Анализ данных Таблицы 1
приводит к выводу, что неизбалованная западной кинопродукцией советская аудитория, как правило, с куда большим энтузиазмом посещала французские и итальянские фильмы, чем это делали сами французы и итальянцы.
Так костюмную комедию «Четыре мушкетера»
в СССР посмотрело 21,8% населения (разумеется, в реальности часть советских зрителей посещала эту ленту несколько раз), в то время как во Франции эту ленту посмотрело всего 4,2% населения.
Аналогичная ситуация сложилась и с вестерном «Виннету – сын Инчу-Чуна»
: в СССР его посмотрело 22,1% населения, в то время, как в привычной к американским вестернам Франции – 1,6% населения.
В целом анализ данных посещаемости ста самых популярных в СССР французских и итальянских лент обнаруживает, что советские зрители смотрели большинство из них (70%), как правило, в несколько раз чаще, чем французы и итальянцы.
Но примерно у 30% самых популярных французских и итальянских фильмов в советском кинопрокате показатели посещаемости в СССР, во Франции и Италии были довольно близки.
К примеру, комедию «Укрощение строптивого»
посмотрело 20,6% населения СССР и 16,3% населения Италии. Добавлю сюда костюмно-приключенческие ленты «Горбун» (17,1% населения СССР и 12,8% населения Франции), «Граф Монте-Кристо» (14,0% населения СССР и 18,3% населения Франции), «Капитан» (11,5% населения СССР и 11,4% населения Франции), «Тайны бургундского двора» (10,0% населения СССР и 8,2% населения Франции); комедии «Жандарм женится» (16,1% населения СССР и 13,6% населения Франции), «Невезучие» (11,6% населения СССР и 13,1% населения Франции), «Откройте, полиция!» (10,1% населения СССР и 10,7% населения Франции), «Развод по-итальянски» (12,3% населения СССР и 14,6% населения Италии), «Замороженный» (11,3% населения СССР и 6,8% населения Франции), «Оскар» (11,5% населения СССР и 12,3% населения Франции), «Он начинает сердиться» (9,9% населения СССР и 7,0% населения Франции), «Ресторан господина Септима» (10,5% населения СССР и 7,9% населения Франции), «Не промахнись, Ассунта!» (10,6% населения СССР и 10,9% населения Италии), «Инспектор-разиня» (9,5% населения СССР и 6,9% населения Франции), «Высокий блондин в черном ботинке» (10,0% населения СССР и 6,8% населения Франции), «Банзай» (9,1% населения СССР и 6,9% населения Франции), «Великолепный» (9,7% населения СССР, 5,6% населения Франции и 7,3% населения Италии), «Беглецы» (8,0% населения СССР и 8,1% населения Франции), «Маленький купальщик» (8,9% населения СССР и 11,2% населения Франции); мелодрамы «Подсолнухи» (17,0% населения СССР и 13,6% населения Италии), «Большие маневры» (12,0% населения СССР и 12,2% населения Франции), «Мужчина и женщина» (11,8% населения СССР и 8,7% населения Франции), «Пармская обитель» (14,1% населения СССР и 14,8% населения Франции), «Красное и черное» (12,7% населения СССР и 10,0% населения Франции), «Гром небесный» (9,9% населения СССР и 8,4% населения Франции)…
Здесь, разумеется, надо учитывать, что многие французские и итальянские фильмы попадали в советский кинопрокат с большим опозданием.
Всего из первой десятки самых кассовых итальянских фильмов в советский кинопрокат попало всего два («Война и мир»
и «Странствия Одиссея»
, то есть 20%), из первой сотни – 13%, а из 400 самых популярных итальянских фильмов – 14%.
Что касается первой десятки самых кассовых французских фильмов, то в советский кинопрокат попало также всего два («Большая прогулка»
и «Разиня»
), а из 100 самых популярных французских фильмов – 26%.
Случаев, когда в советском кинопрокате французские и итальянские фильмы смотрела меньшая процентная доля населения, чем во Франции и Италии, среди анализируемых нами кинолент-лидеров посещаемости большая редкость.
Таких случаев всего четыре.
Так в Италии первое место по посещаемости среди всех итальянских фильмов до сих пор занимает совместная итало-американская экранизация романа «Война и мир» (см. далее список 400 самых кассовых итальянских фильмов в кинопрокате Италии). Её в Италии посмотрело 32,1% населения, тогда как в СССР эта
цифра заметно скромнее – 15,0% населения.
Во Франции же в течение XX века первое место по посещаемости среди всех французских фильмов занимала комедия «Большая прогулка» (в XXI веке она сместилась на третье место (см. далее список самых кассовых французских фильмов в кинопрокате Франции). «Большую прогулку» посмотрело 35,2% французов, тогда как в СССР эта цифра существенно ниже – 15,5% населения.
Аналогична ситуация (правда, с меньшим отрывом) у другой комедии Жерара Ури с участием тех же актеров (Луи де Фюнеса и Бурвиля) – «Разиня». Во Франции ее посмотрело 24,3% населения. В СССР – 13,0%. Еще одним фильмом, который больше привлек французских зрителей, чем советских, стала экранизация знаменитого романа Виктора Гюго «Отверженные»
(1958).
Отметим также, что сравнивая прокатные показатели французских итальянских фильмов в кинопрокате Франции и Италии, можно заметить, что французы, как правило, предпочитали французские (или франко-итальянские) фильмы со знаменитыми французскими актерами, тогда как итальянцам была более близка национальная кинопродукция с известными итальянскими актерами. Так «Большая прогулка», триумфально прошедшая по экранам Франции, не смогла войти даже в 400 самых кассовых фильмов в итальянском кинопрокате. Аналогичная история случилась с итальянскими комедиями «Безумно влюбленный», «Блеф», «Народный роман», «Операция «Святой Януарий» и «Развод по-итальянски», а также с мелодрамой «Подсолнухи». Их с большим энтузиазмом встретили итальянские
зрители, но практически проигнорировали зрители французские (см. Таблицу 1)
.
Парадоксально, но даже такая знаменитая экранизация пьесы Шекспира, как «Ромео и Джульетта»
Ф.Дзефирелли, в Италии была принята очень хорошо (этот фильм посетило 7,9% населения), тогда как во Франции – безо всякого энтузиазма (этой картиной там заинтересовало менее 1% французов).
Источники данных численности населения:
Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. Население Советского Союза: 1922-1991. М.: Наука, 1993.
Подъячих П.Г.Население СССР. М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1961. 192 с.
Bacci, M.L. A History of Italian Fertility During the Last Two Centuries. Princeton University Press, 2015.
Dupâquier, J.Histoire de la population française. Paris: Presses Universitaires de France, 1989.
www.populstat.info
Составитель: киновед Александр Федоров
, 2022.
Источники:
Box Office Benful
Jpbox-office
«Есения» и другие игровые фильмы Индии, Мексики, Пакистана, Египта, Ирана и Ливана в кинопрокате СССР.
Есения / Yesenia
. Мексика, 1971. Режиссер Альфредо Б. Кревенна. Сценарист Хулио Алехандро. Актеры: Жаклин Андере, Хорхе Лават, Ирма Лосано, Хосе Бавьера, Алисия Родригес и др. Прокат в СССР – 1975: 91,4 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинотеатрах.
Составитель списка – киновед Александр Федоров
, 2023
* Указаны только те фильмы, по которым удалось найти данные по посещаемости в млн. зрителей. Данные приводятся в среднем на одну серию фильма (если фильм многосерийный).
Источники:
списки по данным советского кинопроката в ежеквартальных брошюрах «Сведения о количестве зрителей, просмотревших художественные фильмы за 12 месяцев демонстрации по данным на… М.: Госкино, Управление кинофикации и кинопроката; списки, приведенные в монографии: Жабский М.И. Социокультурная драма кинематографа. Аналитическая летопись 1969-2005 гг. М.: Канон+, Реабилитация, 2009. 775 с., списки, составленные С. Кудрявцевым
, сайт Кинопоиск и др.
Составитель – киновед Александр Федоров
, 2023.
Список некоторых австралийских фильмов, побывавших в советском
кинопрокате:
1. Крокодил Данди-2 / "Crocodile" Dundee II
. Австралия-США, 1988. Режиссер Джон Корнелл. Сценарист Пол Хоган. Актеры: Пол Хоган, Линда Козловски, Хуан Фернандес и др. Прокат в СССР – 1989: 45,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
2. АББА / ABBA: The Movie.
Австралия-Швеция, 1977. Режиссер Лассе Хальстрём. Сценаристы: Роберт Касвелл, Лассе Хальстрём. Актеры: Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад, Бьёрн Ульвеус, Агнета Фельтскуг, Роберт Хьюз и др. Прокат в СССР – с августа 1981: 33,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
3. К сокровищам авиакатастрофы / Race for the Yankee Zephyr
. Австралия-Новая Зеландия-США, 1981. Режиссер Дэвид Хеммингс. Сценарист Эверетт Де Рош. Актеры: Кен Уолл, Лесли Энн Уоррен, Дональд Плезенс, Джордж Пеппард, Бруно Лоуренс и др. Прокат в СССР – 1983: 29,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
4. Данди по прозвищу "Крокодил" / "Crocodile" Dundee
. Австралия, 1986. Режиссер Питер Файман.Сценаристы: Пол Хоган, Кен Шэйди, Джон Корнелл. Актеры: Пол Хоган, Линда Козловски, Марк Блум и др. Прокат в СССР – 1988: 24,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
5. Король скачек / Phar Lap
. Австралия, 1983. Режиссер Саймон Уинсер. Сценарист Дэвид Уильямсон. Актеры: Том Берлинсон, Джеймс Стил, Алан Уилсон и др. Прокат в СССР – с 29 августа 1986: 2,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Литература
Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. Население Советского Союза: 1922-1991. М.: Наука, 1993.
Жабский М.И. Социокультурная драма кинематографа. Аналитическая летопись 1969-2005 гг. М.: Канон+, Реабилитация, 2009. 775 с.
За успех! // Искусство кино. 1967. № 2. С. 1-2.
За успех! // Искусство кино. 1968. № 1. 4-5.
Подъячих П.Г. Население СССР. М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1961. 192 с.
Сведения о количестве зрителей, просмотревших художественные фильмы за 12 месяцев демонстрации по данным на (…) М.: Госкино, Управление кинофикации и кинопроката, 1965-1989.
Федоров А.В. 100 самых популярных советских телефильмов и сериалов: мнения кинокритиков и зрителей.
М.: ОД «Информация для всех», 2021. 146 с.
Федоров А.В. 200 зарубежных лидеров советского кинопроката: избранная коллекция. М.: ОД «Информация для всех», 2023.
Федоров А.В. Рекордсмены запрещенного советского кино (1951–1991) в зеркале
кинокритики и зрительских мнений. М.: ОД «Информация для всех», 2021. 120 с.
Федоров А.В. Советская кинофантастика в зеркале кинокритики и зрительских мнений.
М.: ОД «Информация для всех», 2021. 170 с.
Федоров А.В. Тысяча и один самый кассовый советский фильм: мнения кинокритиков и зрителей.
М.: ОД “Информация для всех”, 2023.
Bacci, M.L. A History of Italian Fertility During the Last Two Centuries
. Princeton University Press, 2015.
Dupâquier, J. Histoire de la population française
. Paris: Presses Universitaires de France, 1989.
Box Office Benful.
Jpbox-office.
kinanet.livejournal
www.populstat.info
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