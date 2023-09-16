Американские и европейские фильмы в советском кинопрокате: данные посещаемости

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Как Lucasfilm чуть не экранизировали «Царя обезьян», или Что тормозило цифровую анимацию в 1980-х

7 августа

«Я БЫЛ МОНУМЕНТАЛЕН, Я БЫЛ ЭПОХАЛЕН»: как Клаус Кински ворвался в жизнь 13-летнего Вернера Херцога

Фрагмент из книги режиссера «Каждый за себя, а Бог против всех. Мемуары»