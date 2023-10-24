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«Девушки, которых я считаю красивыми, мои возлюбленные»: фрагмент книги «Она и ее кот»

История кино >>
24 октября 2023
Недавно в издательстве АСТ вышла книга «Она и ее кот», написанная по мотивам одноименного аниме. С короткометражки в 1999 году, посвященной трогательным отношениям девушки и подобранного котенка начался творческий путь Макото Синкая, который создал пятиминутный мультфильм при помощи компьютера практически в одиночку. Скрупулезный стиль и эмоциональный сюжет дебюта нашли развитие в «Голосе далекой звезды», «5 сантиметрах в секунду», «Твоем имени», «Дитя погоды», «Судзумэ, закрывающая двери» и других хитах режиссера. По мотивам коротыша «Она и ее кот» в 2016 году выпустили мангу с иллюстрациями Цубасы Ямагути, будущего автора «Голубого периода», а также аниме-сериал, над которым работал Наруки Нагавы — сценарист «Эрго Прокси» и «Легенды Хало». В новейшем романе Нагава предлагает сразу четыре истории — женщинах из разных эпох, чей быт и проблемы — в личной жизни, на работе, в социуме — показаны глазами их кошек. С любезного позволения издательства публикуем отрывок из первой новеллы, где котенок Малыш уже немного освоился в квартире хозяйки (Ее) и начал изучать окрестность. Перевод — Натальи Румак.

«Девушки, которых я считаю красивыми, мои возлюбленные»: фрагмент книги «Она и ее кот»
фото: Обложка книги «Она и ее кот»

Я проснулся и широко потянулся, а потом решил выйти на прогулку.

Пройдя через отверстие, которое сделали в стене, когда устанавливали газовую плиту или что-то еще, я выхожу на балкон. Мне хочется гулять на улице, поэтому Она специально для меня сделала дверку.

«Вырастешь — наверное, не сможешь в нее проходить. Ну, тогда и подумаем».

Это Она так сказала, но Она и не подозревает, в какие узкие щели мы можем свободно пролезать, так что все будет нормально, я уверен.

Сегодня хорошая погода. Дует приятный ветерок. Сквозь перила балкона я смотрю на поезда и поток машин и людей, движущихся по дороге. Удостоверившись, что мир все еще движется, я прохожу по соседскому балкону, потом по следующему и выхожу на внешнюю лестницу.

Улица переполнена множеством запахов. Запах земли, запахи других живых существ, которые приносит ветер, запах чьей-то кухни, запахи выхлопных газов и свалки.

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Спрыгнув на землю, я поднимаю голову и смотрю на Ее квартиру. Она живет в двухэтажном доме, зажатом двумя высокими зданиями. Пусть все окна одинаковой формы, но Ее квартира выглядит по-особенному.

Я обхожу дом. У каждого из нас, котов, есть своя территория. Территория вокруг Ее дома — моя. Я нюхаю в разных местах, проверяю, не приходили ли сюда чужие коты, оставляю свой запах.

Честно говоря, сам-то я не обращаю внимания на соблюдение границ, но это кошачий инстинкт, так что я вынужден ему следовать.

Обычно на этом мое утреннее патрулирование заканчивается. Однако, поскольку я уже привык к этому району, мне вздумалось расширить свою территорию.

Расширить я ее решил до верхней части дороги, ведущей с холма, по ту сторону моста. Потому что оттуда не доносились запахи чужих котов.

Территорию лучше иметь пошире. Это наш инстинкт. Но связываться с другими котами я не хочу, увольте.

«Девушки, которых я считаю красивыми, мои возлюбленные»: фрагмент книги «Она и ее кот»
фото: «Она и ее кот: Все меняется» (2016)

Я передвигаюсь по возможности по высоким либо по узким местам, чтобы не попасть под машину и чтобы не приставали чужие люди. Иду по заборам или под живыми изгородями.

Наконец я добрался до домика, в саду которого росло много зелени.

Я сразу понял, почему здесь не прижились другие коты. Потому что здесь территория большого пса.

На вид пес был старым, глухим, с шерстью в черно-белых пятнах.

Как правило, собаки не привечают нас, котов. Я уже собирался уходить оттуда, но вдруг — кто бы мог подумать! — пес сам обратился ко мне:

— Привет, Снежинка!

Голос звучал слишком беззаботно, и я моргнул. Пес не важничал, как это обычно делают большие собаки.

— Добрый день, — опасливо ответил я.

— Все хорошеешь, красавица.

Красавица? Кажется, собаки не различают нас, котов и кошек.

— Я, вообще-то, кот, — ответил я, хотя и был недоволен.

Разумеется, сначала я удостоверился, что пес в ошейнике.

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— Да что ты? — продолжал тот, ничуть не обидевшись. — Что ж, славный котик.

Это прозвучало неискренне.

— Спасибо, — поблагодарил я.

Какой-то странный пес. Во мне разгоралось любопытство.

— И я не Снежинка, я Малыш.

Пес вытаращил глаза.

— Правда? Малыш? Не Снежинка? Прости, обознался. Просто здесь — территория Снежинки.

Услышав это, я расстроился. Если меня опередили, то так неинтересно.

— Но ведь здесь нет котов. Я не чувствую запаха.

— Это точно. Я ведь охраняю это место, чтобы коты сюда не приближались, — сказал пес.

Прозвучало довольно странно.

«Девушки, которых я считаю красивыми, мои возлюбленные»: фрагмент книги «Она и ее кот»
фото: «Она и ее кот» (1999)

— Первый раз слышу, чтобы собаки охраняли кошачью территорию.

— У нас со Снежинкой такой уговор.

— И куда же делась эта Снежинка?

— Что-то давно ее не видел. В последний раз, когда мы виделись, у нее был огромный живот.

А-а, вот тут и до меня дошло.

Похожая на меня белая кошка.

— Так это, наверное, моя мать! — выдавил я.

То, что я остался один, и то, что на вершине холма не пахло кошками, имело одну и ту же причину. Снежинки больше не было.

Пес глубоко вздохнул и сказал:

— Джон.

— Джон?

— Так меня зовут. Сейчас будет важный разговор. Я подумал, что ты должен знать.

Джон теперь звучал очень официально.

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— Я понял, Джон.

— Малыш, наверное, Снежинка очень баловала тебя?

— Не помню. Хорошо, если так.

— Ясно.

Джон помолчал.

— Мы со Снежинкой были почти как возлюбленные.

Он перескакивал с темы на тему, и я ничего не понимал.

— Возлюбленные? — спросил я.

— Все девушки, которых я считаю красивыми, мои возлюбленные.

— О как.

— У Снежинки, как и у тебя, была красивая белая шерсть, — мечтательно сказал Джон.

— Спасибо.

У меня красивая шерсть, потому что Она о ней заботится.

«Девушки, которых я считаю красивыми, мои возлюбленные»: фрагмент книги «Она и ее кот»
фото: «Она и ее кот: Все меняется» (2016)

— Снежинка очень беспокоилась о тебе и твоих братьях, которые должны были родиться.

Когда я это услышал, у меня в груди разлилось странное тепло.

— Теперь, Малыш, ты можешь охранять эту территорию.

— Можно? Мне?

— Снежинка бы обрадовалась. Это будет свидетельством того, что она жила.

— Спасибо, Джон.

— Это все ради моей прекрасной возлюбленной.

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Джон широко зевнул.

— Приходи в гости, когда захочешь.

Ну вот, на этом, кажется, все. Джон заснул, положив голову на передние лапы, как на подушку.

Я потихоньку спустился с холма, думая о том, как все странно складывается.

В тот момент, когда я уже собирался покинуть этот мир, Она спасла меня, и я сумел выжить. После этого я гулял где хотел и случайно встретился с Джоном. Я услышал рассказ о моей матери и унаследовал ее территорию.

Я уже собирался уйти из этого мира, но теперь чувствую, как мы с миром снова вцепились друг в друга.

Я вернулся.

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обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   24.10.2023 - 13:12
Классная подача, точно как и произведение. Даже стало интересно узнать, что там было дальше. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Девушки, которых я считаю красивыми, мои возлюбленные»: фрагмент книги «Она и ее кот» фотографии
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