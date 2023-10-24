«Девушки, которых я считаю красивыми, мои возлюбленные»: фрагмент книги «Она и ее кот»



фото: Обложка книги «Она и ее кот»

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Я проснулся и широко потянулся, а потом решил выйти на прогулку.Пройдя через отверстие, которое сделали в стене, когда устанавливали газовую плиту или что-то еще, я выхожу на балкон. Мне хочется гулять на улице, поэтому Она специально для меня сделала дверку.Это Она так сказала, но Она и не подозревает, в какие узкие щели мы можем свободно пролезать, так что все будет нормально, я уверен.Сегодня хорошая погода. Дует приятный ветерок. Сквозь перила балкона я смотрю на поезда и поток машин и людей, движущихся по дороге. Удостоверившись, что мир все еще движется, я прохожу по соседскому балкону, потом по следующему и выхожу на внешнюю лестницу.Улица переполнена множеством запахов. Запах земли, запахи других живых существ, которые приносит ветер, запах чьей-то кухни, запахи выхлопных газов и свалки.Спрыгнув на землю, я поднимаю голову и смотрю на Ее квартиру. Она живет в двухэтажном доме, зажатом двумя высокими зданиями. Пусть все окна одинаковой формы, но Ее квартира выглядит по-особенному.Я обхожу дом. У каждого из нас, котов, есть своя территория. Территория вокруг Ее дома — моя. Я нюхаю в разных местах, проверяю, не приходили ли сюда чужие коты, оставляю свой запах.Честно говоря, сам-то я не обращаю внимания на соблюдение границ, но это кошачий инстинкт, так что я вынужден ему следовать.Обычно на этом мое утреннее патрулирование заканчивается. Однако, поскольку я уже привык к этому району, мне вздумалось расширить свою территорию.Расширить я ее решил до верхней части дороги, ведущей с холма, по ту сторону моста. Потому что оттуда не доносились запахи чужих котов.Территорию лучше иметь пошире. Это наш инстинкт. Но связываться с другими котами я не хочу, увольте.Я передвигаюсь по возможности по высоким либо по узким местам, чтобы не попасть под машину и чтобы не приставали чужие люди. Иду по заборам или под живыми изгородями.Наконец я добрался до домика, в саду которого росло много зелени.Я сразу понял, почему здесь не прижились другие коты. Потому что здесь территория большого пса.На вид пес был старым, глухим, с шерстью в черно-белых пятнах.Как правило, собаки не привечают нас, котов. Я уже собирался уходить оттуда, но вдруг — кто бы мог подумать! — пес сам обратился ко мне:Голос звучал слишком беззаботно, и я моргнул. Пес не важничал, как это обычно делают большие собаки.— опасливо ответил я.Красавица? Кажется, собаки не различают нас, котов и кошек.— ответил я, хотя и был недоволен.Разумеется, сначала я удостоверился, что пес в ошейнике.— продолжал тот, ничуть не обидевшись.Это прозвучало неискренне.— поблагодарил я.Какой-то странный пес. Во мне разгоралось любопытство.Пес вытаращил глаза.Услышав это, я расстроился. Если меня опередили, то так неинтересно.— сказал пес.Прозвучало довольно странно.А-а, вот тут и до меня дошло.Похожая на меня белая кошка.— выдавил я.То, что я остался один, и то, что на вершине холма не пахло кошками, имело одну и ту же причину. Снежинки больше не было.Пес глубоко вздохнул и сказал:Джон теперь звучал очень официально.Джон помолчал.Он перескакивал с темы на тему, и я ничего не понимал.— спросил я.— мечтательно сказал Джон.У меня красивая шерсть, потому что Она о ней заботится.Когда я это услышал, у меня в груди разлилось странное тепло.Джон широко зевнул.Ну вот, на этом, кажется, все. Джон заснул, положив голову на передние лапы, как на подушку.Я потихоньку спустился с холма, думая о том, как все странно складывается.В тот момент, когда я уже собирался покинуть этот мир, Она спасла меня, и я сумел выжить. После этого я гулял где хотел и случайно встретился с Джоном. Я услышал рассказ о моей матери и унаследовал ее территорию.Я уже собирался уйти из этого мира, но теперь чувствую, как мы с миром снова вцепились друг в друга.Я вернулся.