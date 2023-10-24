«Девушки, которых я считаю красивыми, мои возлюбленные»: фрагмент книги «Она и ее кот»

Недавно в издательстве АСТвышла книга «Она и ее кот», написанная по мотивам одноименного аниме. С короткометражки в 1999 году, посвященной трогательным отношениям девушки и подобранного котенка начался творческий путь Макото Синкая, который создал пятиминутный мультфильм при помощи компьютера практически в одиночку. Скрупулезный стиль и эмоциональный сюжет дебюта нашли развитие в «Голосе далекой звезды», «5 сантиметрах в секунду», «Твоем имени», «Дитя погоды», «Судзумэ, закрывающая двери» и других хитах режиссера. По мотивам коротыша «Она и ее кот» в 2016 году выпустили мангу с иллюстрациями Цубасы Ямагути, будущего автора «Голубого периода», а также аниме-сериал, над которым работал Наруки Нагавы — сценарист «Эрго Прокси» и «Легенды Хало». В новейшем романе Нагава предлагает сразу четыре истории — женщинах из разных эпох, чей быт и проблемы — в личной жизни, на работе, в социуме — показаны глазами их кошек. С любезного позволения издательства публикуем отрывок из первой новеллы, где котенок Малыш уже немного освоился в квартире хозяйки (Ее) и начал изучать окрестность. Перевод — Натальи Румак.
фото: Обложка книги «Она и ее кот»
Я проснулся и широко потянулся, а потом решил выйти на прогулку.
Пройдя через отверстие, которое сделали в стене, когда устанавливали газовую плиту или что-то еще, я выхожу на балкон. Мне хочется гулять на улице, поэтому Она специально для меня сделала дверку.
«Вырастешь — наверное, не сможешь в нее проходить. Ну, тогда и подумаем».
Это Она так сказала, но Она и не подозревает, в какие узкие щели мы можем свободно пролезать, так что все будет нормально, я уверен.
Сегодня хорошая погода. Дует приятный ветерок. Сквозь перила балкона я смотрю на поезда и поток машин и людей, движущихся по дороге. Удостоверившись, что мир все еще движется, я прохожу по соседскому балкону, потом по следующему и выхожу на внешнюю лестницу.
Улица переполнена множеством запахов. Запах земли, запахи других живых существ, которые приносит ветер, запах чьей-то кухни, запахи выхлопных газов и свалки.
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Спрыгнув на землю, я поднимаю голову и смотрю на Ее квартиру. Она живет в двухэтажном доме, зажатом двумя высокими зданиями. Пусть все окна одинаковой формы, но Ее квартира выглядит по-особенному.
Я обхожу дом. У каждого из нас, котов, есть своя территория. Территория вокруг Ее дома — моя. Я нюхаю в разных местах, проверяю, не приходили ли сюда чужие коты, оставляю свой запах.
Честно говоря, сам-то я не обращаю внимания на соблюдение границ, но это кошачий инстинкт, так что я вынужден ему следовать.
Обычно на этом мое утреннее патрулирование заканчивается. Однако, поскольку я уже привык к этому району, мне вздумалось расширить свою территорию.
Расширить я ее решил до верхней части дороги, ведущей с холма, по ту сторону моста. Потому что оттуда не доносились запахи чужих котов.
Территорию лучше иметь пошире. Это наш инстинкт. Но связываться с другими котами я не хочу, увольте.
фото: «Она и ее кот: Все меняется» (2016)
Я передвигаюсь по возможности по высоким либо по узким местам, чтобы не попасть под машину и чтобы не приставали чужие люди. Иду по заборам или под живыми изгородями.
Наконец я добрался до домика, в саду которого росло много зелени.
Я сразу понял, почему здесь не прижились другие коты. Потому что здесь территория большого пса.
На вид пес был старым, глухим, с шерстью в черно-белых пятнах.
Как правило, собаки не привечают нас, котов. Я уже собирался уходить оттуда, но вдруг — кто бы мог подумать! — пес сам обратился ко мне:
— Привет, Снежинка!
Голос звучал слишком беззаботно, и я моргнул. Пес не важничал, как это обычно делают большие собаки.
— Добрый день, — опасливо ответил я.
— Все хорошеешь, красавица.
Красавица? Кажется, собаки не различают нас, котов и кошек.
— Я, вообще-то, кот, — ответил я, хотя и был недоволен.
Разумеется, сначала я удостоверился, что пес в ошейнике.
Ну вот, на этом, кажется, все. Джон заснул, положив голову на передние лапы, как на подушку.
Я потихоньку спустился с холма, думая о том, как все странно складывается.
В тот момент, когда я уже собирался покинуть этот мир, Она спасла меня, и я сумел выжить. После этого я гулял где хотел и случайно встретился с Джоном. Я услышал рассказ о моей матери и унаследовал ее территорию.
Я уже собирался уйти из этого мира, но теперь чувствую, как мы с миром снова вцепились друг в друга.
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