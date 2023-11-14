Киномаршрут по Москве на автобусе М3



фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит"



фото: Кадр из фильма "Подсолнухи"

В 1926 году культовый режиссервместе с режиссерамиприняли участие в создании фильма, посвящённого 20-летию революции. Не дошедший до наших дней фильм был создан на Первой фабрике Госкино по заданию юбилейной комиссии Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) в сжатые сроки (чем и объясняется участие в нем сразу четырех режиссеров). Фильм являлся инсценировкой декабрьского вооруженного восстания, центром которого был рабочий район Красной Пресни, и снимался он непосредственно в местах событий того времени.Возможно, этот фильм, сценаристом которого была, перекликался с эйзенштейновским(что не удивительно, ведь Агаджанова-Шутко также была автором первоначального сценария к «Потёмкину») и даже был «московским» дополнением к «одесскому» фильму Эйзенштейна, первоначально задумывавшемуся как обширная эпопея о событиях первой русской революции. Впрочем, до нас дошли многие другие работы режиссера. А Пресня помнит и первую русскую революцию, и другие яркие события уже нашего времени.Конечно, все вы смотрели оскароносный фильм(1979). Он рассказывает о судьбе трех подруг, которые приехали из провинции покорять Москву. И, конечно, помните в кадре сталинскую высотку, в которую по сценарию заселяется «дипломатская дочка» Катерина (на самом деле – простая студентка, которую родственники просто попросили присмотреть за квартирой) вместе с подругой. Находится это культовое здание на Кудринской площади, которая раньше называлась Площадью Восстания, прямо напротив выхода со станции метро «Баррикадная».Интересно, что в культовом фильме героини, входя в подъезд высотки на Площади Восстания, оказываются в подъезде другой высотки – на Котельнической набережной, что легко узнать по изящному панно, которое красуется над лифтами. Кстати, там бывают очень интересные экскурсии, а со смотровой площадки открывается прекрасный вид на Москву во всей ее красе.А вот что мы сегодня не увидим у метро «Баррикадная», так это один из любимых детских кинотеатров советского периода, называвшийся незамысловато – «Баррикады». Он долгое время пытался выжить, но, как и остальные детские специализированные кинотеатры города, сдался и, увы, ушел в прошлое. А жаль. Находился он на перекрестке по диагонали напротив Зоопарка.С правой стороны по ходу движения автобуса, почти напротив Музея военной формы находится дом, в которомпоселил Мымру из(1977) – Большая Никитская улица, дом 43. Людмила Прокофьевна Калугина в соответствии со своим начальственным статусом живет в центре Москвы, недалеко от метро «Баррикадная». Кирпичный двенадцатиэтажный дом на Большой Никитской на тот моменту был одним из самых престижных новых домов в центре Москвы, где жили номенклатурные работники, большие начальники, а также видные деятели искусств.В 1974 году в «Кинотеатре повторного фильма», занимавшем здание одного из первых московских кинотеатров «Унион» (который был обустроен в 1913 году на втором этаже здания ХVIII-ХIХ столетий) «обычным» зрителям впервые был показан (через 38 лет после его создания и запрета к показу за «грубейшие отклонения от стиля социалистического реализма») фильм Абрама Роома. Показ состоялся в рамках прижизненной ретроспективы кинокартин Роома. До этого, начиная с середины 1960-х годов, фильм «Строгий юноша» показывался только в специализированных зрительских аудиториях – во ВГИКе и в домах творческих работников, в частности, к юбилеям Роома и автора сценария фильмаА началось все с того, что мещанин Абрам Борухович Гехтман, владелец ювелирных магазинов решил попытать счастье в прибыльном деле кинематографии. В июле 1906 года он подал прошение в Московское градоначальство о разрешении открыть на Арбате электротеатр под громким названием «Большой Парижский» на 225 мест, в 1907 г. - синематограф на Пятницкой (в доме Мещериных), а в 1913 году электротеатр «Унион» на углу Большой Никитской. Позже он стал совладельцем известного кинотеатра «Великан» на 2000 мест на Серпуховской площади и превратился во влиятельную фигуру среди московских предпринимателей.К сожалению, и этот кинотеатр, и любимый москвичами Кинотеатр повторного фильма сегодня уже не существуют. Он находился напротив здания ТАСС.Московская консерватория не раз становилась местом съемок самых разных фильмов. Да и о самой консерватории снято несколько документальных сериалов, покоривших зрителей отечественных и международных кинофестивалей.Но связана Консерватория с кино с еще более раннего периода. В ее Большом зале 28 октября 1911 года состоялась премьера первого русского полнометражного художественного фильма. Чуть позже, уже при советской власти, в 1920-е – 1930-е годы здесь открыли кинотеатр «Колосс». Работал он в дневные часы. А с ноября 1930 года там стали показывать и звуковое кино. Именно поэтому в 1931 году в «Колоссе» прошла премьера первого советского звукового полнометражного игрового фильмаСправа по ходу движения нашего автобуса, напротив Манежа сейчас находится здание журфака МГУ, которое до 1953 года было главным корпусом Московского государственного университета. Именно здесь (правда, недолго) продолжал свое обучение Давид Абелевич Кауфман, взявший прославивший его псевдонимБудущий советский кинорежиссёр и сценарист, один из основателей и теоретиков документального кино, приехал в Москву после Февральской революции 1917 года, получив навыки образования в Петроградском психоневрологическом институте, и стал посещать лекции в Московском университете. Дзига Ветров, наряду с– один из крупнейших теоретиков советского кинематографа 1920-х годов, автор многочисленных работ по теории и практике киноискусства, создатель фильма(1929) – одной из самых известных в мире документальных киноработ.А еще Моховую улицу 30-х годов прошлого века можно рассмотреть в кинокомедии, где и происходит один из этапов поиска пропавшей девочки – главной героини фильма.Режиссёрснял одну из культовых итальянских драматических картин(1970 г.) в столице СССР – Москве. Поиски главной героини Джованны в исполнении молодой и блистательной, разыскивающей по сюжету фильма своего возлюбленного, пропавшего после Второй мировой войны, начинаются в самом центре столицы – на Манежной площади. В фильме можно увидеть не только открыточные виды столицы, знакомые каждому, фильм буквально пронизан дыханием Москвы того времени.А рядом с Манежем, у стен Кремля в Александровском саду разворачиваются сюжеты многочисленных фильмов разных лет. Например, здесь вели беседу Азазело и Маргарита в сериале, пели девушки в мелодраме, прогуливались герои фильмов. Из сада открываются виды на Кремль, Итальянский грот, памятник Александру I и другие достопримечательности.Одна из самых красивых площадей Москвы – Театральная, конечно же, тоже нашла свое место в кинематографе. В кинофильме(1971) бывший сообщник вора-рецидивиста Доцента работает гардеробщиком в Большом театре. Он назначает двойнику Доцента заведующему детским садом Трошкину встречу в сквере у театра, но сомневается, настоящий ли это Доцент. И Трошкин не проходит проверку: когда у него просят огоньку, он отвечает: «Не курю».А в фильме(2012) одна из сцен связана с рестораном гостиницы «Метрополь» (Театральный проезд, дом 2) Дорин и Октябрьский идут в ресторан, где Октябрьский танцует зажигательное танго с красоткой из-за соседнего столика. Съемки велись ночью, когда в ресторане не было посетителей. Впрочем, «Метрополь» не раз снимали в советских детективах и фильмах о НЭПе. Его прекрасные залы всегда привлекали кинорежиссеров.Остановка находится прямо рядом с Политехническим музеем. Пока доступ в музей закрыт и реконструкция продолжается, мы можем побывать в его концертном зале с помощью кино. И в первую очередь нам поможет фильм(первоначальное название «Мне двадцать лет») (1964). Кинокартина, пропитанная духом свободы, оставила современному зрителю почти документальные кадры о жизни шестидесятых: газировка из автомата, радиола, первомайские демонстрации, коммуналки. Важная локация – Политехнический музей. Здесь проходит вечер поэтов, которых позже назовут «шестидесятниками». Поэзозвезды того периода –– в самом деле собирали огромные залы.Ильинские проездные ворота – утраченное архитектурное сооружение в комплексе Китайгородской стены, находившиеся между современными улицей Ильинкой, Лубянским проездом и Новой и Старой площадями. Ворота были сооружены в первой половине ХVI века и разобраны в 1934 году. Здесь проходили съемки еще одного из самых знаковых советских фильмов первых лет кинематографа:(1924). Немой фильм с подзаголовком «Советская бытовая комедия» высмеивает нэпманский быт и нравы Москвы 1920-х годов. Сюжет закручен лихо, но пересказывать его нет смысла. Лучше сами посмотрите фильм про моссельпромовскую лоточницу-красавицу Зинаиду, коммерсанта-иностранца, кинооператора и помощника бухгалтера. В фильме задействован звездный актерский состав тех лет.Герои «Папиросницы от Моссельпрома» прогуливаются по Новой площади вдоль Политехнического музея в сторону Лубянки. В кадре видна несохранившаяся до наших дней стена Китай-города, возвышается часовня Святого Пантелеймона. Советский служащий Митюшин () бежит к лоточнице Зинаиде () на Театральный проезд. Путь его лежит через Лубянскую площадь. На месте, где в 1958 году поставят памятник Феликсу Дзержинскому, а после 1991 года просто разобьют клумбы, еще стоит один из первых в городе водозаборных фонтанов (такой же можно сегодня увидеть за памятником Карлу Марксу на Театральной площади). Ну, а любимого многими поколениями московских детей «Детского мира» нет еще даже в проекте, на его месте видны старые торговые ряды.