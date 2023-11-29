Киномаршрут по Москве на трамвае №3

Возле станции метро, где находится конечная остановка всех трамваев на этой линии, начинается история фильма, где в своей дебютной роли снялся. Познакомившись в метро, москвич Коля и сибиряк Володя идут по Чистым прудам, параллельно нашему трамваю. Володя в процессе проводит для нового знакомого мини-экскурсию: «Раньше они назывались Грязными. А при Петре I их вычистили и переименовали», из чего москвич Коля делает вывод: «Приезжий?». Впрочем, и сейчас не все жители города знают историю даже своей малой Родины.А сам бульвар теперь выглядит совсем иначе. Например, исчезли автоматы с газировкой, мимо которых проходят герои. Зато появились новые памятники и скульптуры. Разве что неизменны шахматисты на лавочках.Слева по ходу движения трамвая, прямо возле пруда проходили съемки фильма. Именно здесь стояла лавочка, на которой члены банды «Черная кошка» убили Васю Векшина (специально прикомандированного оперативника из Ярославля), а затем на месте преступления собралась вся муровская бригада. Говорят, что за съемками наблюдали изо всех окрестных магазинов и окон квартир.В этой сцене виден дом «со зверями», расположенный по адресу Чистопрудный бульвар, 14, строение 3. Здание построили в 1908 году для общины храма Троицы Живоначальной на Грязех у Покровских ворот. Об этом доме мы еще поговорим на следующей остановке.И теперь в правые окна трамвая есть возможность внимательно разглядеть тот самый знаменитый дом «со зверями», про который написано множество книг. Но он связан и с кинематографом. Достаточно вспомнить культовый советский фильмс неподражаемой Фаиной Раневской. В самом начале фильма девочка Наташа бежит по Чистопрудному бульвару мимо этого дома. Мама поехала снимать дачу, брат строго приказал маленькой Наташе спать до двух часов, но тут раздался звонок в дверь: к брату пришли в гости друзья. И мальчик забыл про младшую сестру, а она обиделась и убежала из дома. О ее неожиданных встречах и приключениях, о москвичах и гостях столицы, о попытках удочерить девочку полусветской-советской дамой Лялей без смеха нельзя смотреть и сегодня. Очень светлый и добрый фильм.Примерно на этом участке Яузского бульвара в фильмеДанилу Багрова и его друзей по службе в Чечне тормозит сотрудник ГАИ. Практически напротив музея пограничных войск (с левой стороны бульвара). В наше время, чтобы рассмотреть это место, чаще всего и тормозить не приходится, здесь обычно бывают пробки перед выездом с бульвара. Эпизод вроде и незначительный, но дающий возможность окунуться в атмосферу 1990-х и внимательнее рассмотреть удивительную красоту старых домов, каждый из которых имеет долгую историю, вполне подходящую для сюжетов еще не снятых фильмов.А на углу Воронцова поля и Подсосенского переулка с Остапом Бендером из фильмапроизошел несчастный случай – он попал под лошадь, о чем было напечатано в газете.Старинный особняк в стиле модерн в самом начале Яузского бульвара попадает в кадр и в фильме. В самый разгар погони Кроликов возле него ловко перепрыгивает из машины «Скорой помощи» на трамвай и едет в сторону Бульварного кольца.Сталинская высотка на Котельнической набережной постоянно привлекает внимание кинематографистов из-за своего местоположения. Она ближе всех других высоток расположена к Кремлю и окружена водой, возвышаясь над городом средневековым замком.Кроме того, здание привлекательно находящимся в нем кинотеатром «Иллюзион», в котором всегда шли лучшие советские и зарубежные фильмы, а влюбленные назначали рядом свидания – в реальности и на экране.Сама высотка не раз привлекала внимание кинематографистов. Все снятые здесь фильмы назвать невозможно, перечислим лишь самые известные. Этои его же, где Рита повела Костика знакомиться со своими родителями к себе домой в высотку на Котельнической; культовый «Брат-2»; показавший это здание в разных ракурсах фильми сериальный символ 1990-х, в котором Саша Белый получает шикарный подарок на свадьбу – квартиру в этом доме.Этот перечень далеко не полон и мог бы занять несколько страниц, если вспоминать все фильмы и сериалы, которые здесь снимались. Несомненно, он и дальше будет пополняться. Особенно после недавней реставрации высотки.Следующая остановка связана с одним не очень заметным, но все же киноляпом. В кинофильмеавтомобиль «Опель» с полковником МУРа Иваном Даниловым едет по Садовнической набережной и поворачивает на Комиссариатский мост. Здесь полковник расплачивается с водителем и запрыгивает на ходу в трамвай, двигающийся по маршруту трамвая «А» в сторону Чистых прудов. В кино – весна 1945 года, но виден Садовнический пешеходный мост 1963 года постройки. Впрочем, фильм от этого не стал менее интересным и захватывающим. Настоящий добротный военный детектив.Комиссариатский мост построен через Водоотводной канал в 1927 году. Вместо существовавшего ранее деревянного. Назван он так по Новому Кригскомиссариату – историческому зданию Военного ведомства, построенному в 1776–1780 архитектором Леграном. До недавнего времени в здании располагался штаб Московского военного округа. Здание вы можете увидеть в левое окно трамвая по ходу движения.Наш трамвай бежит по улочкам старой Москвы, которая сама не раз становилась не только фоном, но и одним из действующих лиц кинофильмов. Первый фильм в Москве был снят еще в XIX веке – это была хроника коронации Николая II в Кремле. Обычную городскую жизнь вскоре начали фиксировать в документальной съемке, а вот в игровом кино Москва долгое время существовала только на холсте. Пейзажи и интерьеры рисовали на полотнах, которые развешивали на деревянной платформе за городом. То есть не город строили в кинопавильонах, а наоборот изображения улиц развешивали в чистом поле!С течением лет изображение столицы на экранах кинематографа менялось: от образа сакрального мегаполиса будущего, где всегда светит солнце, резвятся дети и улыбается милиционер, до мрачного фона, служащего художественным средством демонстрации мира душевных переживаний героев, словно замкнутых в каменных стенах Москвы.На подъезде к следующей остановке нас ждет встреча с удивительным и в плане архитектуры и с точки зрения киносудьбы домом. Дом Шурика, Бунши и Шпака из легендарной кинокомедиинаходится по адресу Новокузнецкая улица, 13 строение 1, с левой стороны по ходу движения трамвая. На заднем плане хорошо видна колокольня церкви Николая Чудотворца в Кузнецах, новое название которой Храм святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе. На балкон в квартире Шурика Иван Грозный выходил как раз на сторону Новокузнецкой улицы и вполне мог бы увидеть наш трамвай. А в самом доме в то время находился магазин «Свет», куда Шурик бегал за транзисторами.Фильмхорошо знаком старшему поколению жителей нашей страны. Московский дедушка главной героини Кати живет в доме по адресу Новокузнецкая улица дом 33 строение 1. Он виден в левые окна трамвая. Ещё в этом здании 1912 года постройки отметилась легендарная группа «Браво», которая снимала здесь клип «Этот город». Дом – объект культурного наследия федерального значения.Улица, по которой движется наш трамвай, получила свое название от Кузнецкой слободы и называлась Кузнецкой, но после смерти Ленина ее переименовали в улицу 16 часов 05 минут 22 января 1924 года. Это время и дата смерти Владимира Ильича. А назвать так улицу решили потому, что траурный поезд с телом вождя революции прибывал на находящийся недалеко Павелецкий вокзал. И об этом даже есть документальный фильм. Музей траурного поезда существует рядом с вокзалом до сих пор. Но столь уникальное название, к счастью, не прижилось, а Кузнецкая улица стала Новокузнецкой.Если вам нужно выходить у Павелецкого вокзала – приготовьтесь. А пока не вышли, вспомните, что здесь проходили съемки таких фильмов, как, где беспризорник Эрнест «работал немым» на вокзале.К сожалению, исторического здания вокзала сегодня не увидеть. Как и большинство московских вокзалов, Павелецкий пережил несколько реконструкций. Последний раз его перестраивали в 1987 году. После реконструкции площади вокзала увеличились в шесть раз, в результате чего он получил возможность одновременно обслуживать в своих залах до 10 тысяч пассажиров.Припомните, как часто в старых советских или в современных фильмах, где пытаются реконструировать старую Москву, герои едут или мимо них пробегает трамвай 3-го маршрута? Обычно это «послевоенная» версия трамвая КМ – «Коломенский моторный» – с дверями с одной стороны и прицепным вагоном. Маршрут трамвая начинался у метро «Кировская» – ныне «Чистые пруды», продолжался Чистопрудным, Покровским, Яузским бульварами, Устьинским проездом, улицей Осипенко, далее – на Балчуг, Пятницкую, Новокузнецкую, Дубининскую я улицы, Даниловский вал, Холодильный переулок, Варшавское шоссе, поселок ЗИЛ. То есть это почти тот самый маршрут, по которому передвигаемся и мы.И если вы видите в фильмах последних нескольких десятилетий старый московский трамвай – не сомневайтесь – он ходил по этому маршруту, даже если в кадре вас уверяют в обратном.Сейчас Дубининская улица сильно изменилась, в чем вы сами убедитесь, когда мы доберемся до поворота на Даниловский вал. И эти изменения продолжаются, старый московский район сдает свои позиции новостройкам. Но в фильмах еще можно посмотреть, как эта улица, на которой до революции жили и дубили шкуры кожевенники, выглядела менее века назад. Так в ретродетективепо его же повести «Тревожный август» улица предстает перед нами практически в том же виде, в каком она была во время Великой Отечественной войны. И фильм замечательный, и Москва в нем удивительно тревожная и родная.