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Киномаршрут на речном трамвайчике «Киевский вокзал – ЖК «Сердце столицы»

История кино >>
23 ноября 2023

Летом 2023 года в Москве появился новый вид общественного транспорта – электрический речной трамвайчик. Первый регулярный маршрут трамвайчика связал Киевский вокзал с причалом «Сердце столицы», расположенном в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Перевозить жителей и гостей Москвы современные электросуда могут круглый год. Пока речной трамвай ходит не по полному маршруту (его длина всего шесть с половиной километра), хотя уже в ближайшее время обещают, что он станет длиннее, а значит и достопримечательностей по обоим берегам мы увидим больше. А пока познакомим вас с теми киноточками Москвы, которые видны с борта современного трамвайчика сейчас.

Киномаршрут на речном трамвайчике «Киевский вокзал – ЖК «Сердце столицы»

1 остановка: Киевский

Киевский вокзал и его окрестности всегда привлекали персонажей боевиков, криминальных драм и триллеров. В том числе и Арнольда Шварценеггера – капитана советской милиции Ивана Данко в боевике «Красная жара» (1988). За эту роль актёр получил гонорар 10 млн долларов. И заметьте - доллар тогда ценился значительно выше, чем в наши дни.
В 2004 году на Киевский вокзал прибывает и другой герой голливудского триллера – бывший сотрудник ЦРУ Джейсон Борн (Мэтт Деймон), профессиональный убийца, потерявший память, из кинофильма «Превосходство Борна». В реальности скорый поезд Берлин – Москва прибывает на Белорусский вокзал, но киностудия Universal Pictures выбрала для съемок именно Киевский.

А мы тем временем проплываем мост Богдана Хмельницкого. Как раз его в драме «Духless» проезжают герои фильма Романа Прыгунова во время мотопрогулки. Мост, спроектированный архитектором Евгением Георгиевичем Гапонцевым, открылся в 2001 году. Сооружение, названное в честь знаменитого гетмана Запорожского войска, было возведено на основе Краснолужского моста, который соединял московские берега еще в начале XX века.

Далее перед нами Бородинский мост. Здесь проходили съёмки одной из сцен картины «Папиросница от Моссельпрома» Юрия Желябужского и финала драматической комедии «Такси-блюз» Павла Лунгина. А впереди Смоленская набережная, по которой проходит часть пути главной героини фильма Евгения Ташкова «Приходите завтра…» (1963) Фроси Бурлаковой. Смоленская набережная – одна из старейших набережных Москвы, образованная ещё в XIX веке, – стала декорацией к любимой многими советской мелодраме о девушке, идущей к мечте. Особенно хорошо можно рассмотреть дом под номером 2-а – во времена СССР там проживали сотрудники Министерства геологии.

Дом на Смоленской набережной фигурирует и в сериале «Бригада». Здесь, по сюжету картины, располагается квартира, в которой Космос проживает с родителями.


2 остановка: Трехгорный

По правому борту нашего трамвайчика открывается вид на Дом Правительства Российской Федерации. По сюжету сериала «Бригада» здесь располагался кабинет чиновника, сотрудничавшего с Сашей Белым. Естественно, появляется Белый дом и в совсем новом фильме «1993», вышедшем в 2023 году к тридцатилетию памятных всем событий. Фильм снят по мотивам одноименного романа Сергея Шаргунова.

Строительство здания Дома Правительства по проекту архитекторов Дмитрия Николаевича Чечулина и Павла Павловича Штеллера было начато в 1965-м, а завершилось лишь в 1979 году. Для облицовочных работ были использованы керамзитобетон и мрамор. На крыше здания размещалась башня с часами, однако в 1993 году их заменили на двуглавого орла, отлитого из бронзы. А после событий 1991-го и 1993-го годов появился забор и многочисленные КПП, дабы предотвратить все возможные несанкционированные попытки захвата.
Напротив – по левому борту – перед нами предстает гостиница «Украина», которая также запечатлена во многих кинофильмах. Например, в киноленте «Они живут рядом» (1967) режиссера Григория Рошаля герои проезжают одну из семи сталинских высоток – роскошную гостиницу эпохи СССР. Строительство гостиницы «Украина» завершилось в 1957 году, но уже в 1954 году она впервые появилась на киноэкране. Кадры с ее стройплощадки можно увидеть в популярном фильме «Верные друзья» по сценарию Александра Галича. А в 1990 году здесь снимался голливудский фильм «Русский отдел» с Шоном Коннери и Мишель Пфайфер в главных ролях. Это была экранизация знаменитого шпионского романа Джона ле Карре. Герой Шона Коннери – английский книгоиздатель, получивший задание от английских спецслужб, – приезжает в командировку в Москву и живет именно в этой гостинице.

Киномаршрут на речном трамвайчике «Киевский вокзал – ЖК «Сердце столицы»
фото: Кадр из фильма "Старик Хоттабыч"

Дом 8 на Краснопресненской набережной (это уже по правому борту) показан в фильме «День радио». Здесь, по сюжету картины Дмитрия Дьяченко, располагалось «Как бы радио».

Сам же причал «Трехгорный» получил свое название от построенного на берегу Москвы-реки старейшего текстильного предприятия, в свою очередь поименованного благодаря расположению: комплекс зданий находится у высокого склона левого берега реки. Такой рельеф с перепадами именуется топонимом «Три горы». В 1900 году предприятие имело сенсационный успех на Парижской выставке и получило высшую награду – Grand Prix. Во времена СССР производство продолжило работу, а в 80-е годы ХХ века мануфактура достигла пика производительности – изготовило 200 миллионов метров различных тканей за год. В 1990-е годы на место станков и ткачих пришли знаменитости и тусовщики. В наши дни здесь располагаются офисы компаний, магазины, кафе и клубы. Обрастает это место и новыми домами, которые не всегда, увы, вписываются в исторический ландшафт местности. Сама же Трёхгорная мануфактура во всей красе показана в одном из первых советских фильмов – немой драме Сергея Эйзенштейна «Стачка» (1924).


3 остановка: Сити-Багратион

Кинофильм «Старик Хоттабыч» (1956), основанный на одноименной повести Лазаря Лагина и снятый режиссером Геннадием Казанским, – одна из самых известных и любимых советских кинолент для детей. 12-летний московский школьник Волька, купаясь в Москве-реке, находит древний запечатанный сосуд. Любопытство, разбирающее школьника, настолько сильно, что Волька тут же вскрывает кувшин. Из сосуда появляется сказочный джинн – Гассан Абдурахман ибн Хоттаб, прозванный мальчиком Хоттабычем. За то, что Волька спас его от тысячелетнего заточения, джинн становится его верным слугой. Интересно, что купаются школьники не абы где, а у Краснопресненской набережной, с которой открывается прекрасный вид на еще недостроенную гостиницу «Украина» и Бадаевский пивзавод, переживающего сегодня перестройку в жилой комплекс и свои не самые лучшие дни.

Спустя почти семь десятилетий, минувших со съемок фильма про Старика Хоттабыча, представить себе, что кто-то будет купаться в Москве-реке у Краснопресненской набережной практически невозможно: с гранитной набережной особо не поныряешь, зелень исчезла, выросли новые дома, появились здание СЭВ, также известное как «Дом книжка» - ныне московская мэрия, и Белый дом.


4 остановка: Сити-Центральный

Московский международный деловой центр «Москва-Сити» по мере возведения новых башен все чаще появляется в сериалах и фильмах. Расставив киноистории в правильной хронологии, можно увидеть, как буквально на глазах, растет этот город из стекла и бетона.
Так офис вымышленной компании Zimaletto из сериала «Не родись красивой» находился в «Башне 2000», расположенной напротив основного комплекса, на другом берегу реки. Офисы «Башни 2000» и активно строящихся небоскребов Москва-сити появляются и в фильме «20 сигарет» Александра Горновского, здесь же находился банк «Ивеко» из «Охоты на Изюбря» (2005).

В комедии «Любовь-Морковь 2» (2008) глава семьи Голубевых работает в «Башне 2000». Здесь же снимались сюжеты романтических комедий «8 первых свиданий» (2012) и «Любовь с ограничениями» (2016), а также сериалов «Игрушки» (2010), «Молодожены» (2011) и «Легко ли быть молодым?» (2015). В начальных сезонах шоу «Наша Раша» Равшан и Джамшут делали ремонт в апартаментах Ксении Собчак в «Башне на Набережной». Здесь же, в блоке «С» этой башни, находился офис главного героя фильма «Духless» (2011) и «Духless-2» (2015). Создатели картины нашли подходящими для съемок интерьеры банка «Ренессанс-Капитал» (у них во время кризиса освободился этаж).

Башня «Федерация» – пока самый высокий жилой небоскреб Европы – тоже не обделена интересом кинематографистов. Роман Прыгунов снимал ее в начальной сцене мистической драмы «Индиго» (2008), действие происходило на последних этажах недостроенного комплекса. А год спустя в еще одной ленте с фантастическим сюжетом – «Черной молнии» (2009) – башня «Запад» была переименована в «Алмазную Башню». По сюжету в ней находилось логово жадного бизнесмена Купцова (Виктор Вержбицкий), взявшего в заложники ученых. Съемки проходили на крыше здания, а также вокруг него: в какой-то момент летающий автомобиль проходил насквозь через один из строящихся небоскребов, за этим следовала решающая битва двух машин в небе над Москвой.

В башне «Запад» комплекса «Федерация» снимали и офисные помещения фильма «Закрытые пространства» (2008), главную роль в котором сыграла Мария Машкова. Ее отец Владимир Машков тоже снимался в похожем офисе с панорамными окнами и шикарным видом на город, когда сыграл роль бизнесмена-самодура в альманахе Анны Меликян «Про любовь» (2015). В сиквеле картины также есть сцены, снятые, при участии Джона Малковича, возле торгового центра «Афимолл» в Москва-Сити. Ну и не обойтись без еще одного фильма Романа Прыгунова – авантюрного экшена «Миллиард» (2019), где все тот же Владимир Машков воплотил образ банкира Матвея, потерявшего и пытающегося вернуть свои «бабки». Москвы-Сити в этом фильме очень много.


5 остановка: Кутузовский

Сама Москва-река – главная водная артерия столицы, подарившая мегаполису свое название – тоже не раз фигурирует в кинофильмах. Так в фантастическом блокбастера Фёдора Бондарчука «Вторжение» над рекой проходила съёмка одной из главных экшн-сцен фильма. В картине случается катастрофическое наводнение: под воду ушли станция метро «Электрозаводская», Парк культуры и отдыхи имени Горького и фонтан у Москвы-Сити.

Культовая картина Фёдора Бондарчука не просто развлекает зрителя спецэффектами и «картинкой» голливудского масштаба, но и заставляет задуматься о глубоких философских вопросах. Сам режиссёр, называя свой фильм «блокбастером человеческих чувств», считает, что главный вопрос, который поднимает его картина, звучит так – стоит ли жизнь одного человека спасения миллионов?


6 остановка: Сердце столицы

В 2021 году на экраны вышел кинофильм «Батя» режиссера Дмитрия Ефимовича. Сам фильм снимался в сентябре 2019 года, а в одном из его эпизодов запечатлена Шелепихинская набережная возле нового жилого комплекса «Сердце Столицы». Причем это была уже не первая съемка на Шелепихе. Здесь также снимали фильм «Горожане» (1975) с народным артистом СССР Николаем Крючковым в главной роли: на кадрах видны Шелепихинский мост и Нижняя Шелепиха. А в фильме «Фантом» (2011) режиссёра Криса Горака и продюсера Тимура Бекмамбетова подводная лодка проплывает по Москве-реке «горящую» Шелепиху.

Этот небольшой район Москвы не раз мелькал в различных художественных кинофильмах: где-то просто попадал в кадр, а где-то прям конкретно на Шелепихе велись съёмки. Киношники так полюбили эту локацию, что даже построили там специальный кинопавильон, а некоторые местные жители стали называть Шелепиху Шелевудом (по аналогии с Голливудом).

Киномаршрут на речном трамвайчике «Киевский вокзал – ЖК «Сердце столицы»

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Киномаршрут на речном трамвайчике «Киевский вокзал – ЖК «Сердце столицы» фотографии
Киномаршрут на речном трамвайчике «Киевский вокзал – ЖК «Сердце столицы» фотографии
Киномаршрут на речном трамвайчике «Киевский вокзал – ЖК «Сердце столицы» фотографии
Киномаршрут на речном трамвайчике «Киевский вокзал – ЖК «Сердце столицы» фотографии
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