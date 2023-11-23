Киномаршрут на речном трамвайчике «Киевский вокзал – ЖК «Сердце столицы»



фото: Кадр из фильма "Старик Хоттабыч"

Киевский вокзал и его окрестности всегда привлекали персонажей боевиков, криминальных драм и триллеров. В том числе и– капитана советской милиции Ивана Данко в боевике. За эту роль актёр получил гонорар 10 млн долларов. И заметьте - доллар тогда ценился значительно выше, чем в наши дни.В 2004 году на Киевский вокзал прибывает и другой герой голливудского триллера – бывший сотрудник ЦРУ Джейсон Борн (), профессиональный убийца, потерявший память, из кинофильма. В реальности скорый поезд Берлин – Москва прибывает на Белорусский вокзал, но киностудия Universal Pictures выбрала для съемок именно Киевский.А мы тем временем проплываем мост Богдана Хмельницкого. Как раз его в драмепроезжают герои фильмаво время мотопрогулки. Мост, спроектированный архитектором Евгением Георгиевичем Гапонцевым, открылся в 2001 году. Сооружение, названное в честь знаменитого гетмана Запорожского войска, было возведено на основе Краснолужского моста, который соединял московские берега еще в начале XX века.Далее перед нами Бородинский мост. Здесь проходили съёмки одной из сцен картиныи финала драматической комедии. А впереди Смоленская набережная, по которой проходит часть пути главной героини фильмаФроси Бурлаковой. Смоленская набережная – одна из старейших набережных Москвы, образованная ещё в XIX веке, – стала декорацией к любимой многими советской мелодраме о девушке, идущей к мечте. Особенно хорошо можно рассмотреть дом под номером 2-а – во времена СССР там проживали сотрудники Министерства геологии.Дом на Смоленской набережной фигурирует и в сериале. Здесь, по сюжету картины, располагается квартира, в которой Космос проживает с родителями.По правому борту нашего трамвайчика открывается вид на Дом Правительства Российской Федерации. По сюжету сериала «Бригада» здесь располагался кабинет чиновника, сотрудничавшего с Сашей Белым. Естественно, появляется Белый дом и в совсем новом фильме, вышедшем в 2023 году к тридцатилетию памятных всем событий. Фильм снят по мотивам одноименного романа Сергея Шаргунова.Строительство здания Дома Правительства по проекту архитекторов Дмитрия Николаевича Чечулина и Павла Павловича Штеллера было начато в 1965-м, а завершилось лишь в 1979 году. Для облицовочных работ были использованы керамзитобетон и мрамор. На крыше здания размещалась башня с часами, однако в 1993 году их заменили на двуглавого орла, отлитого из бронзы. А после событий 1991-го и 1993-го годов появился забор и многочисленные КПП, дабы предотвратить все возможные несанкционированные попытки захвата.Напротив – по левому борту – перед нами предстает гостиница «Украина», которая также запечатлена во многих кинофильмах. Например, в кинолентережиссерагерои проезжают одну из семи сталинских высоток – роскошную гостиницу эпохи СССР. Строительство гостиницы «Украина» завершилось в 1957 году, но уже в 1954 году она впервые появилась на киноэкране. Кадры с ее стройплощадки можно увидеть в популярном фильмепо сценарию. А в 1990 году здесь снимался голливудский фильмв главных ролях. Это была экранизация знаменитого шпионского романа. Герой Шона Коннери – английский книгоиздатель, получивший задание от английских спецслужб, – приезжает в командировку в Москву и живет именно в этой гостинице.Дом 8 на Краснопресненской набережной (это уже по правому борту) показан в фильме. Здесь, по сюжету картины, располагалось «Как бы радио».Сам же причал «Трехгорный» получил свое название от построенного на берегу Москвы-реки старейшего текстильного предприятия, в свою очередь поименованного благодаря расположению: комплекс зданий находится у высокого склона левого берега реки. Такой рельеф с перепадами именуется топонимом «Три горы». В 1900 году предприятие имело сенсационный успех на Парижской выставке и получило высшую награду – Grand Prix. Во времена СССР производство продолжило работу, а в 80-е годы ХХ века мануфактура достигла пика производительности – изготовило 200 миллионов метров различных тканей за год. В 1990-е годы на место станков и ткачих пришли знаменитости и тусовщики. В наши дни здесь располагаются офисы компаний, магазины, кафе и клубы. Обрастает это место и новыми домами, которые не всегда, увы, вписываются в исторический ландшафт местности. Сама же Трёхгорная мануфактура во всей красе показана в одном из первых советских фильмов – немой драмеКинофильм, основанный на одноименной повести Лазаря Лагина и снятый режиссером, – одна из самых известных и любимых советских кинолент для детей. 12-летний московский школьник Волька, купаясь в Москве-реке, находит древний запечатанный сосуд. Любопытство, разбирающее школьника, настолько сильно, что Волька тут же вскрывает кувшин. Из сосуда появляется сказочный джинн – Гассан Абдурахман ибн Хоттаб, прозванный мальчиком Хоттабычем. За то, что Волька спас его от тысячелетнего заточения, джинн становится его верным слугой. Интересно, что купаются школьники не абы где, а у Краснопресненской набережной, с которой открывается прекрасный вид на еще недостроенную гостиницу «Украина» и Бадаевский пивзавод, переживающего сегодня перестройку в жилой комплекс и свои не самые лучшие дни.Спустя почти семь десятилетий, минувших со съемок фильма про Старика Хоттабыча, представить себе, что кто-то будет купаться в Москве-реке у Краснопресненской набережной практически невозможно: с гранитной набережной особо не поныряешь, зелень исчезла, выросли новые дома, появились здание СЭВ, также известное как «Дом книжка» - ныне московская мэрия, и Белый дом.Московский международный деловой центр «Москва-Сити» по мере возведения новых башен все чаще появляется в сериалах и фильмах. Расставив киноистории в правильной хронологии, можно увидеть, как буквально на глазах, растет этот город из стекла и бетона.Так офис вымышленной компании Zimaletto из сериаланаходился в «Башне 2000», расположенной напротив основного комплекса, на другом берегу реки. Офисы «Башни 2000» и активно строящихся небоскребов Москва-сити появляются и в фильме, здесь же находился банк «Ивеко» изВ комедииглава семьи Голубевых работает в «Башне 2000». Здесь же снимались сюжеты романтических комедий, а также сериалов. В начальных сезонах шоуРавшан и Джамшут делали ремонт в апартаментахв «Башне на Набережной». Здесь же, в блоке «С» этой башни, находился офис главного героя фильма «Духless» (2011) и(2015). Создатели картины нашли подходящими для съемок интерьеры банка «Ренессанс-Капитал» (у них во время кризиса освободился этаж).Башня «Федерация» – пока самый высокий жилой небоскреб Европы – тоже не обделена интересом кинематографистов. Роман Прыгунов снимал ее в начальной сцене мистической драмы, действие происходило на последних этажах недостроенного комплекса. А год спустя в еще одной ленте с фантастическим сюжетом –– башня «Запад» была переименована в «Алмазную Башню». По сюжету в ней находилось логово жадного бизнесмена Купцова (), взявшего в заложники ученых. Съемки проходили на крыше здания, а также вокруг него: в какой-то момент летающий автомобиль проходил насквозь через один из строящихся небоскребов, за этим следовала решающая битва двух машин в небе над Москвой.В башне «Запад» комплекса «Федерация» снимали и офисные помещения фильма, главную роль в котором сыграла. Ее отецтоже снимался в похожем офисе с панорамными окнами и шикарным видом на город, когда сыграл роль бизнесмена-самодура в альманахе. В сиквеле картины также есть сцены, снятые, при участии, возле торгового центра «Афимолл» в Москва-Сити. Ну и не обойтись без еще одного фильма Романа Прыгунова – авантюрного экшена «Миллиард» (2019), где все тот же Владимир Машков воплотил образ банкира Матвея, потерявшего и пытающегося вернуть свои «бабки». Москвы-Сити в этом фильме очень много.Сама Москва-река – главная водная артерия столицы, подарившая мегаполису свое название – тоже не раз фигурирует в кинофильмах. Так в фантастическом блокбастеранад рекой проходила съёмка одной из главных экшн-сцен фильма. В картине случается катастрофическое наводнение: под воду ушли станция метро «Электрозаводская», Парк культуры и отдыхи имени Горького и фонтан у Москвы-Сити.Культовая картина Фёдора Бондарчука не просто развлекает зрителя спецэффектами и «картинкой» голливудского масштаба, но и заставляет задуматься о глубоких философских вопросах. Сам режиссёр, называя свой фильм «блокбастером человеческих чувств», считает, что главный вопрос, который поднимает его картина, звучит так – стоит ли жизнь одного человека спасения миллионов?В 2021 году на экраны вышел кинофильмрежиссера. Сам фильм снимался в сентябре 2019 года, а в одном из его эпизодов запечатлена Шелепихинская набережная возле нового жилого комплекса «Сердце Столицы». Причем это была уже не первая съемка на Шелепихе. Здесь также снимали фильмс народным артистом СССРв главной роли: на кадрах видны Шелепихинский мост и Нижняя Шелепиха. А в фильмережиссёра Криса Горака и продюсераподводная лодка проплывает по Москве-реке «горящую» Шелепиху.Этот небольшой район Москвы не раз мелькал в различных художественных кинофильмах: где-то просто попадал в кадр, а где-то прям конкретно на Шелепихе велись съёмки. Киношники так полюбили эту локацию, что даже построили там специальный кинопавильон, а некоторые местные жители стали называть Шелепиху Шелевудом (по аналогии с Голливудом).